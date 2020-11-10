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Новини Політика України
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Міноборони (5279) військовослужбовці (3944) меню (4) їжа (265) ЗСУ (5704)

Міноборони дозволило всім частинам ЗСУ харчуватися за новим меню

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони дозволило всім частинам ЗСУ харчуватися за новим меню

Міністерство оборони розширило перелік підрозділів, військовослужбовці яких харчуватимуться за системою каталогу для харчування особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони, яка спростовує фейк, який з'явився в ЗМІ.

"Міністерство оборони розширило можливості для Збройних Сил України застосовувати Каталог для харчування особового складу.​ За Каталогом тепер харчуватимуться усі Збройні Сили! Каталог стає обов'язковим як для приготування їжі своїми силами, ​ так і для надання послуг ''аутсорсерами'', - сказано в повідомленні.

Зазначається, що в новому меню більш ніж 400 найменувань продуктів, з яких можна скласти щоденний раціон військових. Головна умова - по сумі не вийти за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначено в межах від 67 до 74 грн за один. У військовослужбовців є можливість вибрати собі обіди, сніданки і вечері на свій смак і по сезону.

Як уточнюють у Міноборони, нововведення дасть зиогу вводити систему харчування по каталогу в будь-яких частинах ЗСУ. Зараз за новою системою харчується вже 106 військових підрозділів.

Читайте також: Міноборони не переводить решту частин на нову систему харчування і не проводить торги на наступний рік, - Петреня

Міноборони дозволило всім частинам ЗСУ харчуватися за новим меню 01Міноборони дозволило всім частинам ЗСУ харчуватися за новим меню 02

Також читайте: Ті, хто зірвав програму харчування в армії, мають за це відповісти, - Порошенко

Нагадаємо, 18 березня Міністерство оборони офіційно повідомило, що не може організувати харчування військових по-новому, якщо Верховна Рада найближчими днями не ухвалить змін до Державного бюджету на 2020 рік.

Після цього волонтерка і керівниця проєктного офісу реформ МОУ Діана Петреня, яка керувала цією реформою від самого її початку, виступила з досить різкою заявою на адресу вищого військового керівництва про те, що воно повертає старі схеми.

До цього, з липня 2019 року, реформу через суд намагалася загальмувати приватна підприємниця (неодноразова учасниця продовольчих тендерів МОУ), проте 12 березня 2020 суд визнав правомірність застосування нової системи харчування в ЗС України. Однак після перемоги в суді Міноборони тепер саме зупиняє реформу.

20 березня з’ясувалось, що проблемою виявилася нездатність армії утримувати штатних кухарів у частинах. Замість цього Міноборони вирішило й надалі платити гроші за приготування їжі та зберігання продуктів комерційним фірмам, які фактично неможливо контролювати, що і стало причиною ініціювання реформи в 2015 році.

Пізніше в Міноборони заявили, що проблеми з харчуванням в армії були короткостроковими, про жоден зрив харчування не йдеться. Зокрема, відомство тоді зазначило: "Решта частин - так звані небойові частини, до яких належать, наприклад, склади й арсенали боєприпасів, переходитимуть на комбіновану систему харчування, де постачальник надає і асортимент продуктів по каталогу, і послугу з організації харчування. Така комбінована система перебуває в процесі розробки і вимагає внесення змін до підзаконних актів, що займе час приблизно до кінця літа".
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Топ коментарі
+13
Повторяется история, как с запретом открывать огонь? Т.е. не верь глазам своим?
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10.11.2020 19:42
+8
типа ты когда то питался военным пайком? Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 3774
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10.11.2020 19:43
+6
Я працював з одним чуваком який казав що коли йде з роботи з пустими руками,то собака у двір не пускає. Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 2249
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10.11.2020 19:51
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типа ты когда то питался военным пайком? Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 3774
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10.11.2020 19:43 Відповісти
чо сам купить не можешь жинке продуктов?
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10.11.2020 19:47 Відповісти
а шо гроши тратить, раз жинка при деле, та и буджету вспомога, как никак
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10.11.2020 19:50 Відповісти
та и правильно,хоть Украине пользу принесешь,воруя в кацапских госпиталях продукты Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 734
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10.11.2020 19:52 Відповісти
украине с того двойная польза будет, усе вийсковые не будут обделены
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10.11.2020 19:57 Відповісти
Я працював з одним чуваком який казав що коли йде з роботи з пустими руками,то собака у двір не пускає. Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 2249
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10.11.2020 19:51 Відповісти
Ну и вы говорите, в чем проблема?
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10.11.2020 20:55 Відповісти
Повторяется история, как с запретом открывать огонь? Т.е. не верь глазам своим?
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10.11.2020 19:42 Відповісти
Спасибо что разрешили
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10.11.2020 19:47 Відповісти
Врут. Снова любимое зеленое "вырвали из контекста". Повторю официальные новости.

".... Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних Силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках. Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.

Документом також визначається, що забезпечення особового складу ЗСУ харчуванням за результатами проведення процедур закупівель послуг, здійснюється з 1 січня 2021 року ... "
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10.11.2020 19:52 Відповісти
А как было с 2016 года и до прихода зеленой нечести.

Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 5126
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10.11.2020 19:53 Відповісти
Чомусь теж заділо слово "разрєшіло"
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10.11.2020 19:54 Відповісти
Это "гениальная" стратегия молодых технократов, которую они уже используют год: утверждаем "зеленую альтернативу" и предоставляем финансирование, которого хватает только на нее, когда население начинают возмущаться, делаем невинное лицо и сообщаем, что ничего не отменяли и все "покращення" введены по инициативе местного руководства.
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10.11.2020 20:32 Відповісти
Так наче вже було щось подібне до Вави, а потім все похерила зелень. Це перемога?
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10.11.2020 19:48 Відповісти
Я знаю одне, що в зєлєних всі реформи це повна срака, ось і тут так буде.
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10.11.2020 19:49 Відповісти
А сиВоха уже оценил?))
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10.11.2020 19:55 Відповісти
Оно, млять, не піклується про своїх воїнів. Воно вище цього: або "разрєшаєт", або "запрєщаєт"
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10.11.2020 20:02 Відповісти
А когда разрешат Родину защищать?
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10.11.2020 20:17 Відповісти
Чому на інших ресурсах пишуть про відновлення схеми харчування існувавшей до 2015, а тут це перемога???
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10.11.2020 21:38 Відповісти
 
 