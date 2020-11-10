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Новости Политика Украины
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Минобороны (8233) военнослужащие (5636) меню (6) еда (319) ВСУ (5141)

Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню

Министерство обороны расширило перечень подразделений, военнослужащие которых будут питаться по системе каталога для питания личного состава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, которая опровергает появившийся в СМИ фейк.

"Министерство обороны расширило возможности для Вооруженных сил Украины применять Каталог для питания личного состава. По каталогу теперь будут питаться все Вооруженные силы! Каталог становится обязательным как для приготовления пищи своими силами, так и для предоставления услуг "аутсорсерами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в новом меню более 400 наименований продуктов, из которых можно составить ежедневный рацион военных. Главное условие - по сумме не выйти за пределы стоимости суточного комплекта, который во время аукционов определен в пределах от 67 до 74 грн за один. У военнослужащих есть возможность выбрать себе обеды, завтраки и ужины на свой вкус и по сезону.

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Как уточняют в Минобороны, нововведение позволит вводить систему питания по каталогу в любых частях ВСУ. Сейчас по новой системе питается уже 106 военных подразделений.

Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню 01Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню 02

Напомним, 18 марта Министерство обороны официально сообщило, что не может организовать питание военных по-новому, если Верховная Рада в ближайшие дни не примет изменения в Государственный бюджет на 2020 год.

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После этого волонтер и руководитель проектно офиса реформ МОУ Диана Петреня, которая руководила этой реформой в ее начале, выступила с довольно резким заявлением в адрес высшего военного руководства, которое возвращает старые схемы.

До этого, с июля 2019 года, реформу через суд пыталась затормозить частная предпринимательница (неоднократная участница продовольственных тендеров МОУ), однако 12 марта 2020 суд признал правомерность внедрения новой системы питания в ВС Украины. Однако после победы в суде Минобороны теперь само останавливает реформу.

20 марта выснилось, что проблемой оказалась неспособность армии содержать штатных поваров в частях. Вместо этого Минобороны решило и дальше платить деньги за приготовление пищи и хранение продуктов коммерческим фирмам, которые фактически невозможно контролировать, что и стало причиной инициирования реформы в 2015 году.

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Позже в Минобороны заявили, что проблемы с питанием в армии были краткосрочными, ни о каком срыве питания речь не идет. В частности, ведомство тогда указывало: "Остальные части - так называемые небоевые части, к которым относятся, например, склады и арсеналы боеприпасов, будут переходить на комбинированную систему питания, где поставщик предоставляет и ассортимент продуктов по каталогу, и услугу по организации питания. Такая комбинированная система находится в процессе разработки и требует внесения изменений в подзаконные акты, что займет время примерно до конца лета".

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+13
Повторяется история, как с запретом открывать огонь? Т.е. не верь глазам своим?
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10.11.2020 19:42
+8
типа ты когда то питался военным пайком? Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 3774
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10.11.2020 19:43
+6
Я працював з одним чуваком який казав що коли йде з роботи з пустими руками,то собака у двір не пускає. Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 2249
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10.11.2020 19:51
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типа ты когда то питался военным пайком? Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 3774
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10.11.2020 19:43 Ответить
чо сам купить не можешь жинке продуктов?
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10.11.2020 19:47 Ответить
а шо гроши тратить, раз жинка при деле, та и буджету вспомога, как никак
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10.11.2020 19:50 Ответить
та и правильно,хоть Украине пользу принесешь,воруя в кацапских госпиталях продукты Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 734
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10.11.2020 19:52 Ответить
украине с того двойная польза будет, усе вийсковые не будут обделены
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10.11.2020 19:57 Ответить
Я працював з одним чуваком який казав що коли йде з роботи з пустими руками,то собака у двір не пускає. Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 2249
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10.11.2020 19:51 Ответить
Ну и вы говорите, в чем проблема?
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10.11.2020 20:55 Ответить
Повторяется история, как с запретом открывать огонь? Т.е. не верь глазам своим?
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10.11.2020 19:42 Ответить
Спасибо что разрешили
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10.11.2020 19:47 Ответить
Врут. Снова любимое зеленое "вырвали из контекста". Повторю официальные новости.

".... Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних Силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках. Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.

Документом також визначається, що забезпечення особового складу ЗСУ харчуванням за результатами проведення процедур закупівель послуг, здійснюється з 1 січня 2021 року ... "
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10.11.2020 19:52 Ответить
А как было с 2016 года и до прихода зеленой нечести.

Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню - Цензор.НЕТ 5126
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10.11.2020 19:53 Ответить
Чомусь теж заділо слово "разрєшіло"
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10.11.2020 19:54 Ответить
Это "гениальная" стратегия молодых технократов, которую они уже используют год: утверждаем "зеленую альтернативу" и предоставляем финансирование, которого хватает только на нее, когда население начинают возмущаться, делаем невинное лицо и сообщаем, что ничего не отменяли и все "покращення" введены по инициативе местного руководства.
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10.11.2020 20:32 Ответить
Так наче вже було щось подібне до Вави, а потім все похерила зелень. Це перемога?
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10.11.2020 19:48 Ответить
Я знаю одне, що в зєлєних всі реформи це повна срака, ось і тут так буде.
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10.11.2020 19:49 Ответить
А сиВоха уже оценил?))
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10.11.2020 19:55 Ответить
Оно, млять, не піклується про своїх воїнів. Воно вище цього: або "разрєшаєт", або "запрєщаєт"
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10.11.2020 20:02 Ответить
А когда разрешат Родину защищать?
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10.11.2020 20:17 Ответить
Чому на інших ресурсах пишуть про відновлення схеми харчування існувавшей до 2015, а тут це перемога???
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10.11.2020 21:38 Ответить
 
 