Відмова від 12-річної шкільної освіти - це фейк, - Шкарлет
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Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет підкреслив, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта стало зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.
"Відмова від 12-річної шкільної освіти - це абсолютний фейк. Дискусія, яка не перший рік триває в педагогічному суспільстві з приводу термінів початку і завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки", - повідомив він.
Шкарлет зазначив, що йому абсолютно ясно, чому 12-річна система - це загальноєвропейська тенденція.
"Наприклад, у Німеччині, в деяких федеральних землях, дитина не може вступити до магістратури, якщо у неї попередньо немає 15,5 років навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату", - навів приклад він.
Чиновник зазначив, що оскільки він періодично змушений спростовувати різні інформаційні "вкидання" про зміну тривалості загальної середньої освіти, то він укотре переконується в необхідності активнішої комунікації з суспільством із цього питання.
Він також повідомив, що перш за все потрібно вести діалог з батьками, які, на відміну від педагогів, все ще мають більше запитань, ніж відповідей про 12-річну школу.
"Наприклад, перебуваючи у відрядженнях у регіонах і спілкуючись з батьками школярів, неодноразово чув обурення з приводу того, що діти закінчуватимуть школу в 18-19 років. Але є інші, не менш вагомі аргументи на користь 12-річної школи", - повідомив глава МОН, зазначивши, що це питання було і залишається відкритим для професійної дискусії.
Він зазначив, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків.
"У деяких країнах ЄС навчання починають з 5 років і закінчують у 17. Звучала така пропозиція і на нинішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь. Це варто обміркувати, враховуючи стандарти Нової української школи, та обговорити на педрадах, в інститутах підвищення кваліфікації, з батьками. МОН розглядає всі пропозиції "за" і "проти", - уточнив він.
Шкарлет підкреслив, що дискусія відкрита, і поки не будуть розроблені оптимальні варіанти, жодних рішень МОН приймати не буде.
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там в начальной школе никто никого не заставляет чему-то учиться и что-то знать.
просто после тестов ребёнок попадает в среднюю группу для не очень одаренных умом детей и оттуда одна дорога - в простые работяги
в средней группе для оставшихся тоже никто никого особо не заставляет учить уроки. Не сдашь тесты - хрен увидишь среднеспециальное образование.
В старшей группе учителям ваще пох, учишь ты уроки или нет. Если не сдашь тесты - хрен ты поступишь в универ.
А у нас любого дебила, не знающего таблицу умножения и не умеющего написать текст из 10 слов без 20 ошибок, запросто примут на контракт в любой универ.
Більше того, в самому Університеті, як стверджують співробітники цього закладу освіти, в даний час масове захворювання серед викладачів та працівників НУХТ на вірус COVID-19. Натомість, адміністрація Національного університету харчових технологій приховує цей факт і намагається в будь-який спосіб провести 11.11.2020 вибори ректора, нехтуючи життям та здоров'ям викладачів, працівників та студентів Університету.
Керівництво МОН та адміністрація вказаного Університету нехтують вищевказанами фактами, чим наражають життя та здоров'я викладачів та студентів на небезпеку.
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