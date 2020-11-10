Відмова від 12-річної шкільної освіти - це фейк, - Шкарлет

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет підкреслив, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта стало зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

"Відмова від 12-річної шкільної освіти - це абсолютний фейк. Дискусія, яка не перший рік триває в педагогічному суспільстві з приводу термінів початку і завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки", - повідомив він.

Шкарлет зазначив, що йому абсолютно ясно, чому 12-річна система - це загальноєвропейська тенденція.

"Наприклад, у Німеччині, в деяких федеральних землях, дитина не може вступити до магістратури, якщо у неї попередньо немає 15,5 років навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату", - навів приклад він.

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Чиновник зазначив, що оскільки він періодично змушений спростовувати різні інформаційні "вкидання" про зміну тривалості загальної середньої освіти, то він укотре переконується в необхідності активнішої комунікації з суспільством із цього питання.

Він також повідомив, що перш за все потрібно вести діалог з батьками, які, на відміну від педагогів, все ще мають більше запитань, ніж відповідей про 12-річну школу.

"Наприклад, перебуваючи у відрядженнях у регіонах і спілкуючись з батьками школярів, неодноразово чув обурення з приводу того, що діти закінчуватимуть школу в 18-19 років. Але є інші, не менш вагомі аргументи на користь 12-річної школи", - повідомив глава МОН, зазначивши, що це питання було і залишається відкритим для професійної дискусії.

Він зазначив, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків.

"У деяких країнах ЄС навчання починають з 5 років і закінчують у 17. Звучала така пропозиція і на нинішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь. Це варто обміркувати, враховуючи стандарти Нової української школи, та обговорити на педрадах, в інститутах підвищення кваліфікації, з батьками. МОН розглядає всі пропозиції "за" і "проти", - уточнив він.

Шкарлет підкреслив, що дискусія відкрита, і поки не будуть розроблені оптимальні варіанти, жодних рішень МОН приймати не буде.