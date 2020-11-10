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Відмова від 12-річної шкільної освіти - це фейк, - Шкарлет

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Відмова від 12-річної шкільної освіти - це фейк, - Шкарлет

Т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет підкреслив, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта стало зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав у Телеграмі.

"Відмова від 12-річної шкільної освіти - це абсолютний фейк. Дискусія, яка не перший рік триває в педагогічному суспільстві з приводу термінів початку і завершення шкільного навчання, у жодному разі не передбачає повернення десятирічки", - повідомив він.

Шкарлет зазначив, що йому абсолютно ясно, чому 12-річна система - це загальноєвропейська тенденція.

"Наприклад, у Німеччині, в деяких федеральних землях, дитина не може вступити до магістратури, якщо у неї попередньо немає 15,5 років навчання: 12 років школи і 3,5 роки бакалаврату", - навів приклад він.

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Чиновник зазначив, що оскільки він періодично змушений спростовувати різні інформаційні "вкидання" про зміну тривалості загальної середньої освіти, то він укотре переконується в необхідності активнішої комунікації з суспільством із цього питання.

Він також повідомив, що перш за все потрібно вести діалог з батьками, які, на відміну від педагогів, все ще мають більше запитань, ніж відповідей про 12-річну школу.

"Наприклад, перебуваючи у відрядженнях у регіонах і спілкуючись з батьками школярів, неодноразово чув обурення з приводу того, що діти закінчуватимуть школу в 18-19 років. Але є інші, не менш вагомі аргументи на користь 12-річної школи", - повідомив глава МОН, зазначивши, що це питання було і залишається відкритим для професійної дискусії.

Він зазначив, що потрібно напрацювати необхідні рішення, щоб 12-річна шкільна освіта діяла, стала зручною і ефективною для дітей, педагогів, батьків.

"У деяких країнах ЄС навчання починають з 5 років і закінчують у 17. Звучала така пропозиція і на нинішній нараді в МОН із керівниками облуправлінь. Це варто обміркувати, враховуючи стандарти Нової української школи, та обговорити на педрадах, в інститутах підвищення кваліфікації, з батьками. МОН розглядає всі пропозиції "за" і "проти", - уточнив він.

Шкарлет підкреслив, що дискусія відкрита, і поки не будуть розроблені оптимальні варіанти, жодних рішень МОН приймати не буде.
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Топ коментарі
+2
судя по наших "избирателях" и остальных "гениях" сообщества, достаточно 3-х класов... а 4-й коридор с со смачным подсрачником!!!
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10.11.2020 22:44
+2
это правильно...я бы ещё и госэкзамены и диплом на право махать кайлом утвердил...
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10.11.2020 22:44
+2
Щоб збирати полуницю цього достатньо.
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10.11.2020 22:49
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Крутять-вертять ще з часів совка.
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10.11.2020 22:41 Відповісти
судя по наших "избирателях" и остальных "гениях" сообщества, достаточно 3-х класов... а 4-й коридор с со смачным подсрачником!!!
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10.11.2020 22:44 Відповісти
Щоб збирати полуницю цього достатньо.
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10.11.2020 22:49 Відповісти
в Германии именно так образование и построено.

там в начальной школе никто никого не заставляет чему-то учиться и что-то знать.

просто после тестов ребёнок попадает в среднюю группу для не очень одаренных умом детей и оттуда одна дорога - в простые работяги

в средней группе для оставшихся тоже никто никого особо не заставляет учить уроки. Не сдашь тесты - хрен увидишь среднеспециальное образование.

В старшей группе учителям ваще пох, учишь ты уроки или нет. Если не сдашь тесты - хрен ты поступишь в универ.

А у нас любого дебила, не знающего таблицу умножения и не умеющего написать текст из 10 слов без 20 ошибок, запросто примут на контракт в любой универ.
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10.11.2020 23:07 Відповісти
это правильно...я бы ещё и госэкзамены и диплом на право махать кайлом утвердил...
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10.11.2020 22:44 Відповісти
у меня в конкурсе "Спалю дрель Макита или болгарку Метабо за 5 минут" победителей хоть отбавляй
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10.11.2020 23:10 Відповісти
На 11.11.2020 Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу від 07.08.2020 року за №234-к призначено вибори ректора Національного університету харчових технологій (НУХТ). Разом із тим, міста Суми, Полтава, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський та Сміла, де розташовано 5 коледжів та 2 філії Університету (фактично 30 % від усіх виборців), 06.11.2020 Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесено до червоної епідеміологічної зони. Але якщо примусять працівників та студентів коледжів, розташованих в червоній екологічній зоні, голосувати 11.11.2020 за кандидатів в ректори Університету, то це буде свідомим злочином проти життя і доров'я викладачів та студентів вказаного ЗВО.
Більше того, в самому Університеті, як стверджують співробітники цього закладу освіти, в даний час масове захворювання серед викладачів та працівників НУХТ на вірус COVID-19. Натомість, адміністрація Національного університету харчових технологій приховує цей факт і намагається в будь-який спосіб провести 11.11.2020 вибори ректора, нехтуючи життям та здоров'ям викладачів, працівників та студентів Університету.
Керівництво МОН та адміністрація вказаного Університету нехтують вищевказанами фактами, чим наражають життя та здоров'я викладачів та студентів на небезпеку.
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10.11.2020 22:48 Відповісти
вот зачем бешеным тёткам с фонариками,раз в месяц заглядывающим в ваш счёткик ,12-ти летнее образование?
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10.11.2020 22:53 Відповісти
Шкарлет-это фейк.
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10.11.2020 22:56 Відповісти
З мови зняли (із випередженням у три хвилини).
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10.11.2020 23:00 Відповісти
Шкарлет - это фейк, - школьное образование

fixed
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10.11.2020 22:59 Відповісти
Менше 12 прків у школах на європейському континенті навчаються лише в кацапії, Білорусі та Албанії...
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10.11.2020 23:00 Відповісти
Брехня. В Іспанії, наприклад, школа -- до 9-го класу, фініш. Далі -- коледж (для університету), або ліцей для кваліфікованих робітничих професій. Щоправда, там кожен третій емігрант.
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11.11.2020 10:36 Відповісти
Учителям ЗП повысили?
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10.11.2020 23:11 Відповісти
Відмова від 12-річної шкільної освіти - це фейк, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3854
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10.11.2020 23:27 Відповісти
а зря.
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11.11.2020 09:41 Відповісти
Як на мене, то 12 років у школі -- абсурд. Розгуляються діти в школі, а потім до 30 років "шукають себе і своє місце в житті".
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11.11.2020 10:42 Відповісти
 
 