Отказ от 12-летного школьного образования - это фейк, - Шкарлет

В. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет подчеркнул, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграмме,

"Отказ от 12-летнего школьного образования - это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в педагогическом обществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки", - сообщил он.

Шкарлет отметил, что ему совершенно ясно, почему 12-летняя система - это общеевропейская тенденция.

"Например, в Германии, в некоторых федеральных землях, ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него предварительно нет 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалаврата", - привел пример он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попыток разрушить реформы в Минобразования: нарушает условия предоставления макрофинансовой помощи ЕС

Чиновник отметил, что поскольку он периодически вынужден опровергать разные информационные "вбросы" об изменении продолжительности общего среднего образования, то он в очередной раз убеждается в необходимости более активной коммуникации с обществом по этому вопросу.

Он также сообщил, что прежде всего нужно вести диалог с родителями, которые, в отличие от педагогов, все еще имеют больше вопросов, чем ответов о 12-летней школу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минобразования объяснили, как перевести ребенка на полное дистанционное обучение

"Например, находясь в командировках в регионах и общаясь с родителями школьников, неоднократно слышал возмущение по поводу того, что дети будут заканчивать школу в 18-19 лет. Но есть другие, не менее веские аргументы в пользу 12-летней школы", - сообщил глава МОН, отметив, что этот вопрос был и остается открытым для профессиональной дискуссии.

Он отметил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей.

"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения "за" и "против", - уточнил он.

Шкарлет подчеркнул, что дискуссия открыта, и пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН принимать не будет.

Также читайте: В Конституции следует закрепить бесплатное цифровое образование, - Федоров