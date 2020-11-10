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Новости Общество
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Отказ от 12-летного школьного образования - это фейк, - Шкарлет

Новости Цензор.НЕТ Общество

Отказ от 12-летного школьного образования - это фейк, - Шкарлет

В. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет подчеркнул, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграмме,

"Отказ от 12-летнего школьного образования - это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в педагогическом обществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки", - сообщил он.

Шкарлет отметил, что ему совершенно ясно, почему 12-летняя система - это общеевропейская тенденция.

"Например, в Германии, в некоторых федеральных землях, ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него предварительно нет 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалаврата", - привел пример он.

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Чиновник отметил, что поскольку он периодически вынужден опровергать разные информационные "вбросы" об изменении продолжительности общего среднего образования, то он в очередной раз убеждается в необходимости более активной коммуникации с обществом по этому вопросу.

Он также сообщил, что прежде всего нужно вести диалог с родителями, которые, в отличие от педагогов, все еще имеют больше вопросов, чем ответов о 12-летней школу.

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"Например, находясь в командировках в регионах и общаясь с родителями школьников, неоднократно слышал возмущение по поводу того, что дети будут заканчивать школу в 18-19 лет. Но есть другие, не менее веские аргументы в пользу 12-летней школы", - сообщил глава МОН, отметив, что этот вопрос был и остается открытым для профессиональной дискуссии.

Он отметил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей.

"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения "за" и "против", - уточнил он.

Шкарлет подчеркнул, что дискуссия открыта, и пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН принимать не будет.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
судя по наших "избирателях" и остальных "гениях" сообщества, достаточно 3-х класов... а 4-й коридор с со смачным подсрачником!!!
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10.11.2020 22:44
+2
это правильно...я бы ещё и госэкзамены и диплом на право махать кайлом утвердил...
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10.11.2020 22:44
+2
Щоб збирати полуницю цього достатньо.
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10.11.2020 22:49
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Крутять-вертять ще з часів совка.
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10.11.2020 22:41 Ответить
судя по наших "избирателях" и остальных "гениях" сообщества, достаточно 3-х класов... а 4-й коридор с со смачным подсрачником!!!
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10.11.2020 22:44 Ответить
Щоб збирати полуницю цього достатньо.
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10.11.2020 22:49 Ответить
в Германии именно так образование и построено.

там в начальной школе никто никого не заставляет чему-то учиться и что-то знать.

просто после тестов ребёнок попадает в среднюю группу для не очень одаренных умом детей и оттуда одна дорога - в простые работяги

в средней группе для оставшихся тоже никто никого особо не заставляет учить уроки. Не сдашь тесты - хрен увидишь среднеспециальное образование.

В старшей группе учителям ваще пох, учишь ты уроки или нет. Если не сдашь тесты - хрен ты поступишь в универ.

А у нас любого дебила, не знающего таблицу умножения и не умеющего написать текст из 10 слов без 20 ошибок, запросто примут на контракт в любой универ.
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10.11.2020 23:07 Ответить
это правильно...я бы ещё и госэкзамены и диплом на право махать кайлом утвердил...
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10.11.2020 22:44 Ответить
у меня в конкурсе "Спалю дрель Макита или болгарку Метабо за 5 минут" победителей хоть отбавляй
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10.11.2020 23:10 Ответить
На 11.11.2020 Міністерством освіти і науки України відповідно до наказу від 07.08.2020 року за №234-к призначено вибори ректора Національного університету харчових технологій (НУХТ). Разом із тим, міста Суми, Полтава, Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський та Сміла, де розташовано 5 коледжів та 2 філії Університету (фактично 30 % від усіх виборців), 06.11.2020 Державною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесено до червоної епідеміологічної зони. Але якщо примусять працівників та студентів коледжів, розташованих в червоній екологічній зоні, голосувати 11.11.2020 за кандидатів в ректори Університету, то це буде свідомим злочином проти життя і доров'я викладачів та студентів вказаного ЗВО.
Більше того, в самому Університеті, як стверджують співробітники цього закладу освіти, в даний час масове захворювання серед викладачів та працівників НУХТ на вірус COVID-19. Натомість, адміністрація Національного університету харчових технологій приховує цей факт і намагається в будь-який спосіб провести 11.11.2020 вибори ректора, нехтуючи життям та здоров'ям викладачів, працівників та студентів Університету.
Керівництво МОН та адміністрація вказаного Університету нехтують вищевказанами фактами, чим наражають життя та здоров'я викладачів та студентів на небезпеку.
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10.11.2020 22:48 Ответить
вот зачем бешеным тёткам с фонариками,раз в месяц заглядывающим в ваш счёткик ,12-ти летнее образование?
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10.11.2020 22:53 Ответить
Шкарлет-это фейк.
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10.11.2020 22:56 Ответить
З мови зняли (із випередженням у три хвилини).
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10.11.2020 23:00 Ответить
Шкарлет - это фейк, - школьное образование

fixed
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10.11.2020 22:59 Ответить
Менше 12 прків у школах на європейському континенті навчаються лише в кацапії, Білорусі та Албанії...
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10.11.2020 23:00 Ответить
Брехня. В Іспанії, наприклад, школа -- до 9-го класу, фініш. Далі -- коледж (для університету), або ліцей для кваліфікованих робітничих професій. Щоправда, там кожен третій емігрант.
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11.11.2020 10:36 Ответить
Учителям ЗП повысили?
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10.11.2020 23:11 Ответить
Відмова від 12-річної шкільної освіти - це фейк, - Шкарлет - Цензор.НЕТ 3854
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10.11.2020 23:27 Ответить
а зря.
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11.11.2020 09:41 Ответить
Як на мене, то 12 років у школі -- абсурд. Розгуляються діти в школі, а потім до 30 років "шукають себе і своє місце в житті".
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11.11.2020 10:42 Ответить
 
 