Отказ от 12-летного школьного образования - это фейк, - Шкарлет
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В. и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет подчеркнул, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграмме,
"Отказ от 12-летнего школьного образования - это абсолютный фейк. Дискуссия, которая не первый год продолжается в педагогическом обществе по поводу сроков начала и завершения школьного обучения, ни в коем случае не предусматривает возврата десятилетки", - сообщил он.
Шкарлет отметил, что ему совершенно ясно, почему 12-летняя система - это общеевропейская тенденция.
"Например, в Германии, в некоторых федеральных землях, ребенок не сможет поступить в магистратуру, если у него предварительно нет 15,5 лет обучения: 12 лет школы и 3,5 года бакалаврата", - привел пример он.
Чиновник отметил, что поскольку он периодически вынужден опровергать разные информационные "вбросы" об изменении продолжительности общего среднего образования, то он в очередной раз убеждается в необходимости более активной коммуникации с обществом по этому вопросу.
Он также сообщил, что прежде всего нужно вести диалог с родителями, которые, в отличие от педагогов, все еще имеют больше вопросов, чем ответов о 12-летней школу.
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"Например, находясь в командировках в регионах и общаясь с родителями школьников, неоднократно слышал возмущение по поводу того, что дети будут заканчивать школу в 18-19 лет. Но есть другие, не менее веские аргументы в пользу 12-летней школы", - сообщил глава МОН, отметив, что этот вопрос был и остается открытым для профессиональной дискуссии.
Он отметил, что нужно наработать необходимые решения, чтобы 12-летнее школьное образование действовало, стало удобным и эффективным для детей, педагогов, родителей.
"В некоторых странах ЕС обучение начинают с 5 лет и заканчивают в 17. Звучало такое предложение и на сегодняшнем совещании в МОН с руководителями облуправлений. Это стоит обдумать, учитывая стандарты Новой украинской школы, и обсудить на педсоветах, в институтах повышения квалификации, с родителями. МОН рассматривает все предложения "за" и "против", - уточнил он.
Шкарлет подчеркнул, что дискуссия открыта, и пока не будут разработаны оптимальные варианты, никаких решений МОН принимать не будет.
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там в начальной школе никто никого не заставляет чему-то учиться и что-то знать.
просто после тестов ребёнок попадает в среднюю группу для не очень одаренных умом детей и оттуда одна дорога - в простые работяги
в средней группе для оставшихся тоже никто никого особо не заставляет учить уроки. Не сдашь тесты - хрен увидишь среднеспециальное образование.
В старшей группе учителям ваще пох, учишь ты уроки или нет. Если не сдашь тесты - хрен ты поступишь в универ.
А у нас любого дебила, не знающего таблицу умножения и не умеющего написать текст из 10 слов без 20 ошибок, запросто примут на контракт в любой универ.
Більше того, в самому Університеті, як стверджують співробітники цього закладу освіти, в даний час масове захворювання серед викладачів та працівників НУХТ на вірус COVID-19. Натомість, адміністрація Національного університету харчових технологій приховує цей факт і намагається в будь-який спосіб провести 11.11.2020 вибори ректора, нехтуючи життям та здоров'ям викладачів, працівників та студентів Університету.
Керівництво МОН та адміністрація вказаного Університету нехтують вищевказанами фактами, чим наражають життя та здоров'я викладачів та студентів на небезпеку.
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