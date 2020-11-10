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Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль

Дефіцит державного бюджету України на рівні 7,5% є одним із найнижчих в Європі.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна має один із найнижчих дефіцитів бюджету цього року, тобто 7,5% - це один із найнижчих у Європі показників дефіциту бюджету ... Ми провели аудит з міжнародними партнерами, чи є цей дефіцит посильним для України. Він абсолютно помірний - про це заявляють всі міжнародні експерти та організації. Тобто для України 7,5% - це абсолютно адекватна цифра під час кризи", - сказав Шмигаль.

Він додав, що дефіцит бюджету є елементом, який дозволяє підтримати економіку, малий і середній бізнес, що страждає через економічну кризу, пов'язану з пандемією коронавірусу. "Тому дефіцит бюджету плановий, ми розуміємо джерела погашення", - додав глава уряду.

За його словами, на наступний рік планується дефіцит бюджету на рівні менше 6%, а в майбутньому - зниження його для виходу на профіцитний бюджет.

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Водночас Шмигаль повідомив що інфляція очікується на рівні 4,5%, і це плановий показник.

"По року ми очікуємо близько 4,5% - це плюс-мінус прогнозований рівень інфляції Національного банку. Сьогодні ми розуміємо, що приблизно в цих параметрах Україна і залишатиметься", - сказав прем'єр.

Шмигаль додав, що такий рівень інфляції є одним із найнижчих показників за час незалежності України і приблизно дорівнює торішньому.
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Топ коментарі
+20
ВВП тоже самый низкий в Европе.все сходится Шмыгаль
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10.11.2020 23:29
+17
Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4401
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10.11.2020 23:45
+14
А в Европе тоже формируют бюджет на следующий год закладывая ВВП 4.5% при фактическом минус 7% ? Ну шмарклям сойдет там и не такое в глаза заливалось
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10.11.2020 23:31
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ВВП тоже самый низкий в Европе.все сходится Шмыгаль
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10.11.2020 23:29 Відповісти
он не знает, что такое ВВП, не пугай человека. Знает только, что такое дефицит - в перестройку видел.
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11.11.2020 01:08 Відповісти
И уровень жизни, кстати тоже.
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11.11.2020 01:33 Відповісти
Зате звіздоболи - "самиє видающієся".
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10.11.2020 23:30 Відповісти
И дефицит бюджета перед президентскими выборами был категорическим условием менять Пороха
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10.11.2020 23:52 Відповісти
А проживание, точнее Выживание самое Низкое в Европе.
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10.11.2020 23:31 Відповісти
А в Европе тоже формируют бюджет на следующий год закладывая ВВП 4.5% при фактическом минус 7% ? Ну шмарклям сойдет там и не такое в глаза заливалось
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10.11.2020 23:31 Відповісти
А величина бюджету у Європі теж на рівні України ?
******* байки розповідати 😎
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10.11.2020 23:33 Відповісти
"позволяет поддержать экономику, малый и средний бизнес" : "квартал-95",
офис Президента, КС, ГПУ, МВД , ВР - и другие "предприятия".
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10.11.2020 23:33 Відповісти
что они там курят и употребляют это чиновник высшей категории ему только гусей пасти можно шмыгаль он и ест шмыгаль с такими кадрами нам светит днище
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10.11.2020 23:33 Відповісти


Hellis@13Hellis_13 3 ч

Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
Так страну и народ не грабил никто и никогда

Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1322
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10.11.2020 23:34 Відповісти
Еще не успели закон про канабис принять, а зелупы во главе со шмыгалём уже обдолбанные.
Что он мычит вообще?
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10.11.2020 23:34 Відповісти
да на пожизненные сроки они уже там все намычали!))....осталось их токо закрыть навечно ))
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10.11.2020 23:40 Відповісти
Значит, будут дыру в буджете расширять, Шмыгаль уже обосновал.
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10.11.2020 23:34 Відповісти
и IQ премьера самое низкое в Европе .. а точнее в мире.
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10.11.2020 23:38 Відповісти
Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль

И это только начало победы над китайской экономикой ,которую мы видbим в одном месте Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9751
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10.11.2020 23:39 Відповісти
А тим часом за 2019 рік... Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1702
Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 478
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10.11.2020 23:40 Відповісти
1 млрд. грн. готівки

если на эти деньги купить ОВГЗ под 13 % годовых ...
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10.11.2020 23:58 Відповісти
Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе/ В вашей (с Коломойским и Ахметовым) светлой любви всё ещё впереди .
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10.11.2020 23:41 Відповісти
Твою ты мать, а что же к нам не едут люди разные? Экономика как бешеный конь прет, бюджет лопается от бабла... Эх, счас запою!
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10.11.2020 23:43 Відповісти
Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9456
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10.11.2020 23:48 Відповісти
Шмигаль знову поливає божою росою ЗЄлєбобіків,бо ЗЄлєбоби не здогадуються що дефіцит бюджету європейської країни дорівнює всьому бюджету України.
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10.11.2020 23:44 Відповісти
Дивимося на зовнішній борг Японії.Розуміємо,чому вони так ******* харакірі.Потім на Штати.Одразу вбиваємося...А потім...Дивимося,відкіля створився борг України...А до чого тут "зелебобики"?А ні до чого.І з Японієй і Штатами нидочого.Все це створили "професіонали".А тепер зі своїх змі звиздять про "зелебобиків".Одне радує-піпл вже не хаває.Досить.
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11.11.2020 00:42 Відповісти
А ви знаєте який держборг у ШТАТІВ? Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2122
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10.11.2020 23:45 Відповісти
Знаю ! Іще знаю що папір , який українці під подушками ховають на чорний день , ( та і не тільки українці ) обмальовують фарбою чорного і зеленого з оранжевим кольорів теж у тих краях де найбільший державний борг )) Ну і яким чином це допоможе Україні ? Якщо Ви це за жарт видати хотіли - невдалий вийшов ((
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11.11.2020 00:25 Відповісти
Щоб це зрозуміти потрібно знати що писали тут лапотні тролі колись.
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11.11.2020 00:30 Відповісти
Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4401
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10.11.2020 23:45 Відповісти
Як же набридла ця брехня. Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 917
Це з цією п'ятіркою порівнюють Греція (12,9%) Англія (11,8%), Ірландія (11,7%), Іспания (11,4%) та Португалія (9,4%.)? Так тут 5 з ... 49 (включно з Україною)
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10.11.2020 23:51 Відповісти
Дефицит бюджета - явление почти постоянное в экономике каждого государства. В частности, в Украине это явление - хроническое !!! Для населения наличие дефицита имеет большое значение, т.к. оно участвует в возвращении привлеченных для покрытия дефицита средств путем уплаты прямых налогов и росту скрытой инфляции(налога на бедность).(с)
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10.11.2020 23:51 Відповісти
Самое интересное,что он ничего неадекватного не говорит.Мы(граждане Украины) разве что зелёной энергетике до хрена должны.Но это был сговор гетьмана Украинского с Царём Донецко-тоже Всеукраинским.Зеля тут-никаким-боком.Платить будем массово.Проклинать-кто кого хочет.
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10.11.2020 23:53 Відповісти
Який бюджет, такий і дефіцит ☝️
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11.11.2020 00:00 Відповісти
Оце вірно!пам'ятаю,був у нас бюджет...Такий,що галушки самі в рота стрибали.Це ж коли...Та ще пару років тому!Оце була благодать!А потім...Той же самий бюджет,але вже зовсім не те...
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11.11.2020 00:10 Відповісти
зато идиотизм премьера зашкаливает
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11.11.2020 00:08 Відповісти
Ну 7,5% от, например 1000, это одно, а вот теже 7,5% от миллиарда, совершенно другое.
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11.11.2020 00:09 Відповісти
Украине нужно увеличивать экспорт своей продукции сырьевой и обработанной, а другого пути сделать государство богаче нету! Больше продаж продукции иностранцам, больше заработок государства! А для больших продаж нужно обеспечить производства контрактами и чем больше заказав, тем для больше людей получит рабочие места и заработок, который они будут тратить внутри Украины. Деньги поступающие от иностранцев то бишь идут на зарплаты рабочим и рабочие тратят их внутри страны и нужно больше создавать качественной продукции, чтобы люди покупали Украинское! Чтобы деньги оставались в Украине. А импортные товары меньше брали, потому что за них деньги будут уходить иностранным компаниям.
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11.11.2020 00:16 Відповісти
Ну так и увеличили, производство лапши на уши.... Скоро экспортировать будем Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8164
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11.11.2020 00:36 Відповісти
А если курс доллара укрепить, то будет ещё меньше по сравнению с Европой!
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11.11.2020 00:21 Відповісти
Я зміг подивитися лише пару хвилин цієї джінси Наташі Влащенко. Якщо я би поцікавився нею, то лише питанням, хто за неї заплатив - сам Щмигаль, чи рижа мразь?
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11.11.2020 00:43 Відповісти
Так и сам бюджет Украины самый низкий в Европе. Странно, что ему вобще есть, куда падать.
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11.11.2020 00:59 Відповісти
То то я думаю почему к нам на заработки швейцарцы и бритиша ломанулись?! Не зря получается даунбасс не хотел кормить Европу! Ой не зря! Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4144 *****, что они курят в кабмине???
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11.11.2020 01:12 Відповісти
JUNE 15, 2020
12:47 PM
UPDATED 5 MONTHS AGO

Germany's debt plans create budget deficit of 7.25% this year: sources

By Michael Nienaber
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11.11.2020 02:22 Відповісти
Год назад зебилы вещали, что "Украина стоит на пороге экономического прорыва". Рекордный за всю историю независимости Украины дефицит бюджета и катастрофическое падение ввп - это и есть ПРОРЫВ?!
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11.11.2020 06:13 Відповісти
Як із боргів зробити плюс, да просто, на вимогу МВФ скоротити всі витрати на зубожілих, і обана, з 82 млрд розікрадених владою і оліграхатом боргів ми виявляється стали передовим загоном економічної Європи!
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11.11.2020 06:22 Відповісти
Во дає, студент! Схоже, що Україна в світових лідерах по, мягко кажучи, балабольству верхівки влади.
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11.11.2020 06:27 Відповісти
Главное по тупости впереди планеты всей, балабольство это уже результат, нужно же как-то создавать видимость работы.
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11.11.2020 08:05 Відповісти
"Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе". Бюджет Украины тоже "один из самых низких в Европе".
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11.11.2020 07:17 Відповісти
Так еще есть куда "расти"! Вперед и с песней! Интересно, до конца каденции протянут?
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11.11.2020 08:02 Відповісти
Что за дичь он несёт ? Он что, как и шмаркля совсем некомпетентный ?
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11.11.2020 08:47 Відповісти
І рівень життя ні не в "шмигалів" у них все ОК а у простого народу найнижчий не тільки у Європі а один із найнижчих у світі!!!
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11.11.2020 08:53 Відповісти
Бо в нас бюджет самий низький
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11.11.2020 09:00 Відповісти
Рост Бюджета считаем в гривнах, а дефициты сравниваем в евро. Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7236
У нас и Бюджет самый маленький в Европе (и не только).
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11.11.2020 09:54 Відповісти
 
 