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Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль

Дефицит государственного бюджета Украины на уровне 7,5% является одним из самых низких в Европе.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Украина имеет один из самых низких дефицитов бюджета в этом году, то есть 7,5% - это один из самых низких в Европе показателей дефицита бюджета... Мы провели аудит с международными партнерами, является ли этот дефицит посильным для Украины. Он абсолютно умеренный - об этом заявляют все международные эксперты и организации. То есть для Украины 7,5% - это абсолютно адекватная цифра во время кризиса", - сказал Шмыгаль.

Он добавил, что дефицит бюджета является элементом, который позволяет поддержать экономику, малый и средний бизнес, страдающий из-за экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. "Поэтому дефицит бюджета плановый, мы понимаем источники погашения", - добавил глава правительства.

По его словам, на следующий год планируется дефицит бюджета на уровне менее 6%, а в будущем - снижение его для выхода на профицитный бюджет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В бюджете нет дыры - просто есть дефицит в 300 миллиардов гривен, - Шмыгаль

В то же время Шмыгаль сообщил что инфляция ожидается на уровне 4,5%, и это плановый показатель.

"По году мы ожидаем около 4,5% - это плюс-минус прогнозируемый уровень инфляции Национального банка. Сегодня мы понимаем, что примерно в этих параметрах Украина и будет оставаться", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что такой уровень инфляции является одним из самых низких показателей за время независимости Украины и примерно равен прошлогоднему.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Марченко о дефиците бюджета на 2021 год в размере 270 млрд: "Это не проблема, это техническая вещь"

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
ВВП тоже самый низкий в Европе.все сходится Шмыгаль
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10.11.2020 23:29
+17
Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4401
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10.11.2020 23:45
+14
А в Европе тоже формируют бюджет на следующий год закладывая ВВП 4.5% при фактическом минус 7% ? Ну шмарклям сойдет там и не такое в глаза заливалось
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10.11.2020 23:31
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Правила форума Совет форумчан
ВВП тоже самый низкий в Европе.все сходится Шмыгаль
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10.11.2020 23:29 Ответить
он не знает, что такое ВВП, не пугай человека. Знает только, что такое дефицит - в перестройку видел.
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11.11.2020 01:08 Ответить
И уровень жизни, кстати тоже.
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11.11.2020 01:33 Ответить
Зате звіздоболи - "самиє видающієся".
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10.11.2020 23:30 Ответить
И дефицит бюджета перед президентскими выборами был категорическим условием менять Пороха
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10.11.2020 23:52 Ответить
А проживание, точнее Выживание самое Низкое в Европе.
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10.11.2020 23:31 Ответить
А в Европе тоже формируют бюджет на следующий год закладывая ВВП 4.5% при фактическом минус 7% ? Ну шмарклям сойдет там и не такое в глаза заливалось
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10.11.2020 23:31 Ответить
А величина бюджету у Європі теж на рівні України ?
******* байки розповідати 😎
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10.11.2020 23:33 Ответить
"позволяет поддержать экономику, малый и средний бизнес" : "квартал-95",
офис Президента, КС, ГПУ, МВД , ВР - и другие "предприятия".
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10.11.2020 23:33 Ответить
что они там курят и употребляют это чиновник высшей категории ему только гусей пасти можно шмыгаль он и ест шмыгаль с такими кадрами нам светит днище
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10.11.2020 23:33 Ответить


Hellis@13Hellis_13 3 ч

Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
Так страну и народ не грабил никто и никогда

Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1322
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10.11.2020 23:34 Ответить
Еще не успели закон про канабис принять, а зелупы во главе со шмыгалём уже обдолбанные.
Что он мычит вообще?
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10.11.2020 23:34 Ответить
да на пожизненные сроки они уже там все намычали!))....осталось их токо закрыть навечно ))
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10.11.2020 23:40 Ответить
Значит, будут дыру в буджете расширять, Шмыгаль уже обосновал.
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10.11.2020 23:34 Ответить
и IQ премьера самое низкое в Европе .. а точнее в мире.
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10.11.2020 23:38 Ответить
Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль

И это только начало победы над китайской экономикой ,которую мы видbим в одном месте Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9751
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10.11.2020 23:39 Ответить
А тим часом за 2019 рік... Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1702
Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 478
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10.11.2020 23:40 Ответить
1 млрд. грн. готівки

если на эти деньги купить ОВГЗ под 13 % годовых ...
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10.11.2020 23:58 Ответить
Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе/ В вашей (с Коломойским и Ахметовым) светлой любви всё ещё впереди .
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10.11.2020 23:41 Ответить
Твою ты мать, а что же к нам не едут люди разные? Экономика как бешеный конь прет, бюджет лопается от бабла... Эх, счас запою!
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10.11.2020 23:43 Ответить
Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9456
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10.11.2020 23:48 Ответить
Шмигаль знову поливає божою росою ЗЄлєбобіків,бо ЗЄлєбоби не здогадуються що дефіцит бюджету європейської країни дорівнює всьому бюджету України.
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10.11.2020 23:44 Ответить
Дивимося на зовнішній борг Японії.Розуміємо,чому вони так ******* харакірі.Потім на Штати.Одразу вбиваємося...А потім...Дивимося,відкіля створився борг України...А до чого тут "зелебобики"?А ні до чого.І з Японієй і Штатами нидочого.Все це створили "професіонали".А тепер зі своїх змі звиздять про "зелебобиків".Одне радує-піпл вже не хаває.Досить.
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11.11.2020 00:42 Ответить
А ви знаєте який держборг у ШТАТІВ? Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2122
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10.11.2020 23:45 Ответить
Знаю ! Іще знаю що папір , який українці під подушками ховають на чорний день , ( та і не тільки українці ) обмальовують фарбою чорного і зеленого з оранжевим кольорів теж у тих краях де найбільший державний борг )) Ну і яким чином це допоможе Україні ? Якщо Ви це за жарт видати хотіли - невдалий вийшов ((
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11.11.2020 00:25 Ответить
Щоб це зрозуміти потрібно знати що писали тут лапотні тролі колись.
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11.11.2020 00:30 Ответить
Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4401
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10.11.2020 23:45 Ответить
Як же набридла ця брехня. Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 917
Це з цією п'ятіркою порівнюють Греція (12,9%) Англія (11,8%), Ірландія (11,7%), Іспания (11,4%) та Португалія (9,4%.)? Так тут 5 з ... 49 (включно з Україною)
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10.11.2020 23:51 Ответить
Дефицит бюджета - явление почти постоянное в экономике каждого государства. В частности, в Украине это явление - хроническое !!! Для населения наличие дефицита имеет большое значение, т.к. оно участвует в возвращении привлеченных для покрытия дефицита средств путем уплаты прямых налогов и росту скрытой инфляции(налога на бедность).(с)
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10.11.2020 23:51 Ответить
Самое интересное,что он ничего неадекватного не говорит.Мы(граждане Украины) разве что зелёной энергетике до хрена должны.Но это был сговор гетьмана Украинского с Царём Донецко-тоже Всеукраинским.Зеля тут-никаким-боком.Платить будем массово.Проклинать-кто кого хочет.
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10.11.2020 23:53 Ответить
Який бюджет, такий і дефіцит ☝️
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11.11.2020 00:00 Ответить
Оце вірно!пам'ятаю,був у нас бюджет...Такий,що галушки самі в рота стрибали.Це ж коли...Та ще пару років тому!Оце була благодать!А потім...Той же самий бюджет,але вже зовсім не те...
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11.11.2020 00:10 Ответить
зато идиотизм премьера зашкаливает
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11.11.2020 00:08 Ответить
Ну 7,5% от, например 1000, это одно, а вот теже 7,5% от миллиарда, совершенно другое.
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11.11.2020 00:09 Ответить
Украине нужно увеличивать экспорт своей продукции сырьевой и обработанной, а другого пути сделать государство богаче нету! Больше продаж продукции иностранцам, больше заработок государства! А для больших продаж нужно обеспечить производства контрактами и чем больше заказав, тем для больше людей получит рабочие места и заработок, который они будут тратить внутри Украины. Деньги поступающие от иностранцев то бишь идут на зарплаты рабочим и рабочие тратят их внутри страны и нужно больше создавать качественной продукции, чтобы люди покупали Украинское! Чтобы деньги оставались в Украине. А импортные товары меньше брали, потому что за них деньги будут уходить иностранным компаниям.
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11.11.2020 00:16 Ответить
Ну так и увеличили, производство лапши на уши.... Скоро экспортировать будем Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8164
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11.11.2020 00:36 Ответить
А если курс доллара укрепить, то будет ещё меньше по сравнению с Европой!
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11.11.2020 00:21 Ответить
Я зміг подивитися лише пару хвилин цієї джінси Наташі Влащенко. Якщо я би поцікавився нею, то лише питанням, хто за неї заплатив - сам Щмигаль, чи рижа мразь?
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11.11.2020 00:43 Ответить
Так и сам бюджет Украины самый низкий в Европе. Странно, что ему вобще есть, куда падать.
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11.11.2020 00:59 Ответить
То то я думаю почему к нам на заработки швейцарцы и бритиша ломанулись?! Не зря получается даунбасс не хотел кормить Европу! Ой не зря! Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4144 *****, что они курят в кабмине???
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11.11.2020 01:12 Ответить
JUNE 15, 2020
12:47 PM
UPDATED 5 MONTHS AGO

Germany's debt plans create budget deficit of 7.25% this year: sources

By Michael Nienaber
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11.11.2020 02:22 Ответить
Год назад зебилы вещали, что "Украина стоит на пороге экономического прорыва". Рекордный за всю историю независимости Украины дефицит бюджета и катастрофическое падение ввп - это и есть ПРОРЫВ?!
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11.11.2020 06:13 Ответить
Як із боргів зробити плюс, да просто, на вимогу МВФ скоротити всі витрати на зубожілих, і обана, з 82 млрд розікрадених владою і оліграхатом боргів ми виявляється стали передовим загоном економічної Європи!
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11.11.2020 06:22 Ответить
Во дає, студент! Схоже, що Україна в світових лідерах по, мягко кажучи, балабольству верхівки влади.
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11.11.2020 06:27 Ответить
Главное по тупости впереди планеты всей, балабольство это уже результат, нужно же как-то создавать видимость работы.
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11.11.2020 08:05 Ответить
"Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе". Бюджет Украины тоже "один из самых низких в Европе".
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11.11.2020 07:17 Ответить
Так еще есть куда "расти"! Вперед и с песней! Интересно, до конца каденции протянут?
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11.11.2020 08:02 Ответить
Что за дичь он несёт ? Он что, как и шмаркля совсем некомпетентный ?
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11.11.2020 08:47 Ответить
І рівень життя ні не в "шмигалів" у них все ОК а у простого народу найнижчий не тільки у Європі а один із найнижчих у світі!!!
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11.11.2020 08:53 Ответить
Бо в нас бюджет самий низький
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11.11.2020 09:00 Ответить
Рост Бюджета считаем в гривнах, а дефициты сравниваем в евро. Дефіцит бюджету України - один із найнижчих у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7236
У нас и Бюджет самый маленький в Европе (и не только).
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11.11.2020 09:54 Ответить
 
 