Дефицит бюджета Украины - один из самых низких в Европе, - Шмыгаль
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Дефицит государственного бюджета Украины на уровне 7,5% является одним из самых низких в Европе.
Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.
"Украина имеет один из самых низких дефицитов бюджета в этом году, то есть 7,5% - это один из самых низких в Европе показателей дефицита бюджета... Мы провели аудит с международными партнерами, является ли этот дефицит посильным для Украины. Он абсолютно умеренный - об этом заявляют все международные эксперты и организации. То есть для Украины 7,5% - это абсолютно адекватная цифра во время кризиса", - сказал Шмыгаль.
Он добавил, что дефицит бюджета является элементом, который позволяет поддержать экономику, малый и средний бизнес, страдающий из-за экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса. "Поэтому дефицит бюджета плановый, мы понимаем источники погашения", - добавил глава правительства.
По его словам, на следующий год планируется дефицит бюджета на уровне менее 6%, а в будущем - снижение его для выхода на профицитный бюджет.
В то же время Шмыгаль сообщил что инфляция ожидается на уровне 4,5%, и это плановый показатель.
"По году мы ожидаем около 4,5% - это плюс-минус прогнозируемый уровень инфляции Национального банка. Сегодня мы понимаем, что примерно в этих параметрах Украина и будет оставаться", - сказал премьер.
Шмыгаль добавил, что такой уровень инфляции является одним из самых низких показателей за время независимости Украины и примерно равен прошлогоднему.
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******* байки розповідати 😎
офис Президента, КС, ГПУ, МВД , ВР - и другие "предприятия".
Hellis@13Hellis_13 3 ч
Таки деньги с ковидного фонда "на кино" пошли.
Причем по прописанным правилам, их могут получить только три участника.... Ахметов, Коломойский, Пинчук.
Так страну и народ не грабил никто и никогда
Что он мычит вообще?
И это только начало победы над китайской экономикой ,которую мы видbим в одном месте
если на эти деньги купить ОВГЗ под 13 % годовых ...
Це з цією п'ятіркою порівнюють Греція (12,9%) Англія (11,8%), Ірландія (11,7%), Іспания (11,4%) та Португалія (9,4%.)? Так тут 5 з ... 49 (включно з Україною)
12:47 PM
UPDATED 5 MONTHS AGO
Germany's debt plans create budget deficit of 7.25% this year: sources
By Michael Nienaber
У нас и Бюджет самый маленький в Европе (и не только).