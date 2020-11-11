Коронавірус став значно агресивнішим: кількість важких хворих збільшується, - Степанов

На агресивність коронавірусу вказує зростання важких випадків захворювання на COVID-19, зазначає глава МОЗ. Він закликає не займатися самолікуванням.

Коронавірус SARS-CoV-2, який викликає в людини захворювання на COVID-19, стає агресивнішим. Про це заявив на брифінгу глава МОЗ Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Зараз набагато агресивнішим став цей вірус. Тобто кількість важких хворих збільшується. Це те, що відбувається не тільки в Дніпрі або області (Степанов нещодавно був там з робочою поїздкою. - Ред.), а по всій країні", - сказав чиновник.

Степанов також поскаржився, що люди протягом п'яти-семи днів не звертаються до лікаря, самостійно приймають антибіотики або інші ліки.

Він закликав не шкодити собі - не займатися самолікуванням і звертатися по допомогу до медиків, які знають, що треба давати конкретному пацієнту.

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"По-перше, ви йдете в аптеку і витрачаєте гроші. По-друге, ви вживаєте антибіотики на початковій стадії і завдаєте собі шкоди. Тому, що якщо буде стан, коли вам дійсно знадобляться антибіотики, вони просто не матимуть необхідної дії", - пояснив ризики самолікування Степанов.