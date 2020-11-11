Уряд запровадив політику "єдиного звернення" в питанні призначення пенсій, - Шмигаль

Кабінет Міністрів підтримав рішення про запровадження політики "єдиного звернення" в питанні призначення пенсій.

Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, пенсіонери будуть менше стикатися з бюрократією та обтяжливими процедурами.

"Відтепер не потрібно буде йти до Пенсійного фонду, потім в банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк. Адже буде працювати політика одного звернення, коли людина просто звертається до Пенсійного фонду, а далі за зверненням самого Фонду або органів соціального захисту буде відкритий відповідний рахунок в банку. Це ще один крок для спрощення роботи соціальної сфери", - повідомив Шмигаль.

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