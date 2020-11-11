УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14677 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
6 356 36
Кабмін (6261) Пенсійний фонд (254) пенсія (922) Денис Шмигаль (2699)

Уряд запровадив політику "єдиного звернення" в питанні призначення пенсій, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Уряд запровадив політику

Кабінет Міністрів підтримав рішення про запровадження політики "єдиного звернення" в питанні призначення пенсій.

Про це повідомив в Telegram прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, пенсіонери будуть менше стикатися з бюрократією та обтяжливими процедурами.

"Відтепер не потрібно буде йти до Пенсійного фонду, потім в банк для відкриття рахунку, потім чекати, потім знову в банк. Адже буде працювати політика одного звернення, коли людина просто звертається до Пенсійного фонду, а далі за зверненням самого Фонду або органів соціального захисту буде відкритий відповідний рахунок в банку. Це ще один крок для спрощення роботи соціальної сфери", - повідомив Шмигаль.

Також читайте: З вересня пенсію підвищено 1,6 млн пенсіонерів, - Мінсоцполітики

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+5
пенсионный фонд все в состоянии, но не будет ничего делать ради экономии бюджета. более того, я сейчас помогаю военным пенсионерам в пересчете пенсии, так пенсионный фонд еще и всеми силами будет противиться этому. так что приходиться все делать через суд - теряя до года времени.
показати весь коментар
11.11.2020 15:41
+3
А пенсионный фонд самостоятельно не в состоянии осознать, что гражданину уже пенсию пора платить?
показати весь коментар
11.11.2020 15:13
+3
Банк-пенсионный фонд не самый страшный путь.
Попробуйте собрать справки-подтверждения о стаже и оплаты в пенсионный фонд с давно закрывшихся предприятий.
Сестра столкнулась с таким. Завод закрыли, но не ликвидировали. Ликвидатор с печатями в бегах. Новые хозяева проданных помещений сдали архивы на макулатуру.
показати весь коментар
11.11.2020 16:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это никик не лучше чем сейчас. Консультация с банком все равно должна состояться.
показати весь коментар
11.11.2020 15:06 Відповісти
А шо там консультироваться, если этот банк единственный и это ощадбанк?)
показати весь коментар
11.11.2020 15:11 Відповісти
При чем Ощад? Больше всего пенсионных карт у Привата. А вообще пенсию перечисляют несколько больше чем в один банк)))
показати весь коментар
11.11.2020 17:10 Відповісти
Консультация насчет чего? Впарить еще одну кредитную карточку?
показати весь коментар
11.11.2020 15:45 Відповісти
А пенсионный фонд самостоятельно не в состоянии осознать, что гражданину уже пенсию пора платить?
показати весь коментар
11.11.2020 15:13 Відповісти
пенсионный фонд все в состоянии, но не будет ничего делать ради экономии бюджета. более того, я сейчас помогаю военным пенсионерам в пересчете пенсии, так пенсионный фонд еще и всеми силами будет противиться этому. так что приходиться все делать через суд - теряя до года времени.
показати весь коментар
11.11.2020 15:41 Відповісти
При правильно оформленных документах о денежном обеспечении, выслуге, инвалидности, условиях службы (в т.ч. дополнительных), особых заслугах, иждивенцах и их льготах - никаких судов не требуется. Пенсионный фонд спокойно и буднично всё пересчитывает хоть за 13 лет и выплачивает.

Судятся те, кто внезапно вспоминает, что таки да, он был "лёчиком-штурманом во время службы на подводной лодке тихоокеанского флота и на месте службы работал исключительно с секретными материалами одновременно вербуя контингент", но документов никаких особо представить не может. Ну и по иждивенцам много возни, насколько я знаю - продолжать получать пенсию за умершего военного пенсионера охотников настолько много, что у ПФУ просто беда с этими дармоедами, в основном половозрелыми, но давно отвыкшими работать, живя на пенсию мужа/отца/деда.

Так что ХЗ, как вы там помогаете. Мне один таксист тоже рассказывал, как ему в ПФУ "помогли" - "положил в ящик стола 500 гривен - вписали в дело надбавку на 500 гривен". Ну да с такими "помогателями" прокуратура каждый год разбирается вполне успешно.
показати весь коментар
11.11.2020 22:54 Відповісти
Не ври. Покойная теща 9 лет прожила на пенсию чуть выше 1000 гривень, после смерти тестя -офицера получевшего хорошую военную пенсию. Что там "пенсионный фонд буднично пересчитывает"?
показати весь коментар
11.11.2020 23:27 Відповісти
та это какой то зелебот свои 30 сребренников отрабатывает
показати весь коментар
12.11.2020 00:30 Відповісти
Я правильно понимаю: человек нихрена всю жизнь не работал, ничему не учился, считал нормальным якобы обслуживать аж 1 "офицера" и жить за его денежное довольствие (на самом деле - за мой, налогоплательщика, счет - офицеры до 2014 года ничего не производили, а только потребляли) - иначе бы у него даже минимальная пенсия по возрасту/стажу была больше пенсии по утрате кормильца, а потом снова за мой счет, налогоплательщика, ещё 9 лет получал пенсию по утрате кормильца...

И этим вы пытаетесь что-то аргументировать? Да идите вы лесом с такими дармоедами на моей шее. Что ему пересчитывать? Может мне лично из кармана нужно было ещё достать денежек, чтобы этот дармоед лучше меня жил?!?
показати весь коментар
16.11.2020 13:29 Відповісти
Ты еще сопляк, что ты можешь понимать в жизни? Речь не идет о конкретном человеке, а о том, что ты звиздишь об "дружественном интерфейсе Пенсионного фонда Украины"! Это обычная совковая мешпуха,с бездушным отношением к людям. В этом совке, примазавшиеся вроде тебя дигитализаторы вовсю ловят рыбку в мутной воде пенсионного фонда. А потом пописывают муть разную на Цензоре.
показати весь коментар
16.11.2020 14:00 Відповісти
олень, давай расскажи мне еще сказки венского леса, после того как я подал в суд на пенсионный фонд уже больше 20 исков, так как добровольно они пересчитывать отказываются. более того, не только пенсионный отказывается пересчитывать, но еще до пенсионного из военкомата хрен добровольно выбьешь справку про размер денежного обеспечения по аналогичной должности с учетом всех надбавок (что предусмотрено по закону). потому приходится сначала судиться с военкоматом за выдачу справки, а потом с пенсионным за пересчет пенсии по этой справке. откуда вы такие "специалисты" только беретесь?
показати весь коментар
12.11.2020 00:28 Відповісти
Пересчет по смене должностных окладов или сумм/процентов надбавок, или сумм/процентов дополнительных надбавок, или сумм/процентов за особые заслуги выполняется ПФУ без всякого участия пенсионеров. По решению кабмина о смене этих самых сумм/процентов. Знаю доподлинно.

То, что вы описываете, как раз обычно и подпадает под: "что-то мне мало. А какие сейчас зарплаты у аналогичных должностей? Такие же как в моём пенсионном деле? Блин. А есть большие? Что? У одного единственного завсклада на Змеином? ВО! Точно мне не доплачивают, Фсё, подайте мне Андрія Васильовича, который умеет писать заявы в суды, ща мне государство доплатит за всё, что мне папка в детстве ремешком не додал".
показати весь коментар
16.11.2020 13:48 Відповісти
товарисч, два примера из моих последних дел:
- прапорщик с 20 годами выслуги лет, ушел на пенсию в 95-м году. пенсия 3100 грн. аналогичный прапорщик, выходящий в 2020 - м году на пенсию получает минимум 8 000.
- майор, командир батальона, вышел на пенсию в 2006 м, пенсия 4500. аналогичный майор, на аналогичной должности с такой же выслугой лет вышел на пенсию в этом году. пенсия - 16000.
и хрен пенсионный добровольно пересчитал. и военкомат добровольно хрен обновленную справку про размер денежного обеспечения выдал. так что рассказывайте мне дальше свои сказки, я конечно верю. ведь я не подал в суд около 20 исков по таким делам.
показати весь коментар
16.11.2020 20:02 Відповісти
Простите, но тут вам не СБУ и не МВД. Чисто не ведется картотека кому в этом году на пенсию...
показати весь коментар
11.11.2020 17:11 Відповісти
Ну, тут Вы не совсем правы. ПФУ уполномочен и ведёт, согласно Закону Украины, так называемый "Реестр Застрахованих Осіб". Как минимум по лицам из этого реестра у ПФУ есть необходимый минимум информации, например, по возрасту, а также по оплаченному страховому стажу (это его, кстати изначально основная функция - сбор отчетности. Расчет и выплата пенсий появился всего-то 20 лет назад, до этого выплачивали не через ПФУ).

Очевидно, что по лицам, ни разу не засветившимся, как "работающие", у ПФУ и нет никакой информации. А вот по всем работающим - есть. Сходите по ссылке - увидите, сколько у ПФУ информации о гражданине.

Мало того, по закону "О пенсионном обеспечении", стажи с 2004 года при расчете пенсии учитываются ТОЛЬКО по данным из реестра застрахованих осыб (т.е. на основании отчетности работодателя и оплаченного работодателем стажа - в виде перечисления ЕСВ. Ну или сами оплатите - есть такая процедура якобы).
показати весь коментар
11.11.2020 23:03 Відповісти
Открыл ссылку, там какая то канцелярщина, непонятно кому и зачем писанная. Разьясняется структура реестра. Ну разьяснили, что ФИО там есть и ИНН. Какая польза для пенсионера от этой информации? Что он с ней должен делать? И так построены все интерфейсы, всех госорганов. Общая информация для отчетности.
показати весь коментар
11.11.2020 23:32 Відповісти
А что там должно быть? Координаты места с молочными реками и кисельными берегами для вас конкретно? Сообщаю для тупых: это не пенсионный фонд принимает решение, какую вам пенсию выплатить, а законодатель. И это ваша личная заинтересованность следить за тем, чтобы ваш работодатель вам как можно больше платил зарплаты и как можно четче оплачивал ваш страховой стаж ежемесячными переводами сумм ЕСВ и подачей отчетности. Для этого и сделан реестр и публикация данных из него в интернетах - можете лично хоть каждый день заходить и проверять - всё ли корректно, правильно ли всё сделал ваш "любимый" работодатель (скорее всего платящий вам в конверте или даже не оформивший вас официально). И вот тогда, в будущем, будете претендовать на чутка большую долю тогда, в будущем, работающих граждан.
показати весь коментар
16.11.2020 13:24 Відповісти
Ты плохо воспринимаешь напечатанный текст? Где там про "размер пенсий"?? Там речь идет о никому не нужной и бесполезной с точки зрения конкретики писанине на сайте ПФ! Простой вопрос, дигитализатор, как человеку глубоко пенсионного возраста, слабовидящему и слабо передвигающемуся выяснить размер текущей пенсии?
Про "личный кабинет" я уже написал.
показати весь коментар
16.11.2020 14:08 Відповісти
Тут вы правы. Реестр такой ведется. Однако, как вы верно подметили - только на официально работающих. Ну и добавлю, что по законодательству ПФУ не может самостоятельно взять и назначить пенсию пл достижению возраста. Требуется заявление пенсионера...
показати весь коментар
12.11.2020 08:21 Відповісти
После этого банк гоняет инвалидов 1 группы для идентификации личности, под видео камеры. Зайти в баек без пандуса еще тот эквилибр.
показати весь коментар
11.11.2020 15:32 Відповісти
Про заощадження на старість... https://youtu.be/aYsPOAA5Uks
Про Муху та Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0
Про складні стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE Про органічне землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg
показати весь коментар
11.11.2020 15:32 Відповісти
и шо ?..справок и военников требовать не будет???))).... пеньсия видать по 800 гривен будет???)
показати весь коментар
11.11.2020 15:44 Відповісти
"...Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк..."

Гроші теж не потрібно буде отримувати. За пенсіонера це зробить Каломойський.
показати весь коментар
11.11.2020 16:10 Відповісти
Уряд запровадив політику "єдиного звернення" в питанні призначення пенсій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 307 Уряд запровадив політику "єдиного звернення" в питанні призначення пенсій, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 307
показати весь коментар
11.11.2020 16:19 Відповісти
Банк-пенсионный фонд не самый страшный путь.
Попробуйте собрать справки-подтверждения о стаже и оплаты в пенсионный фонд с давно закрывшихся предприятий.
Сестра столкнулась с таким. Завод закрыли, но не ликвидировали. Ликвидатор с печатями в бегах. Новые хозяева проданных помещений сдали архивы на макулатуру.
показати весь коментар
11.11.2020 16:33 Відповісти
Вот это вот - да.... ПРОБЛЕМА.
показати весь коментар
11.11.2020 17:12 Відповісти
Все что ни делают зеленые -профанация. Выпускают Федорова, тот как фокусник начинает жонглировать "Діями", "диджитализациями", курсами по ЭВМ для бабушек... Или Шмыгаль-с 400 000 рабочих мест за месяц. Или новшествами в ПФ, которые ничего не меняют. Они заслуженно считают подопечных грамадян полными идиотами и гонят пургу.
показати весь коментар
11.11.2020 19:51 Відповісти
Новшества в ПФ реально меняют многое. За последние пару-тройку лет ПФ сильно продвинулся в вопросах взаимодействия с гражданами через электронные каналы. В результате - даже карантины не смогли существенно нарушить работу ПФУ. Вы слышали о том, что где-то массово не начисляют или не успевают оформить пенсии? Не слышали. Значит - справляются с вызовами времени.

Только не нужно "пенсии маленькие, что же это такое" - ПФУ денег не зарабатывает, ПФУ всего лишь перераспределяет деньги со счетов Госказначейства на карточные счета пенсионеров и через почту. И судя по тому, что пенсию люди получают регулярно и вовремя - сам ПФУ отрабатывает на 100%.
показати весь коментар
11.11.2020 23:09 Відповісти
Что конкретно, пошагово, изменилось в сторону улучшения или упрощения от новшества приведенного в статье? Мои родители уже ГОД не знают размера своей пенсии. Все попытки выяснить заканчиваются советами по созданию личных кабинетов на сайте. Это для людей, которые СМС не могут прочесть... Попытки создать этот кабинет запускают в длительной сексуальное путешествие в налоговую за получением Цифровой Подписи! И так работают все цифровые услуги от государства. Они как картинка есть- но пользоватся им нельзя.Идиоты, котрые разрабатывали такие алгоритмы пользователя как раз и работают под начал
показати весь коментар
11.11.2020 23:50 Відповісти
Под началом Федорова и прочих разработчиков интерфейсов в госорганах.
показати весь коментар
11.11.2020 23:53 Відповісти
Т.е. кабинет, всё-таки, есть? Просто лично вы и ваши родители настолько недееспособные интеллектуально, что, в отличе от нескольких миллионов сограждан, не можете получить ключ ЕЦП (кстати, на сайте Приват24 ключи выдают совершенно бесплатн, делается всё не выходя из дому), не можете зарегистрироваться на сайте, не можете просмотреть данные о себе, о своём пенсионном деле, о оплаченных работодателем старховых стажах, о структуре пенсии и прочая, и прочая?

Ну так займитесь самообразованием и не парьте людям мозг. Ещё лучше - обратитесь в службу опеки, там недееспособным и помогают. А вот как научитесь вышеописанному, так велкам - обсуждать ПФУ, закон о пенсионном обеспечении и прочие высоконаучные (для вас) дисциплины.

А до тех пор - валите коровам хвосты крутить, неуч.
показати весь коментар
16.11.2020 13:55 Відповісти
Где таких имбецилов как ты рождают? И самое смешное-все строчат заученные фразы "об ЕЦП из Привата"! Вас всех из одной дырки достают? Что бы получить ЕЦП "из Привата"- нужно сходить туда ногами, выстоять очередь на улице и открыть счет! Эта задача равна по сложности, как приехать в Пенсионный фонд, выстоять очередь и получить справку об размере пенсии! Вот из за таких тупых дигилитизаторов и получаются дебильные алгоритмы фукциониорования госорганов. И еще службу опеки сюда приплел... Что служба опеки будет справки в пенсионном фонде брать? Так кто угодно эту справку по доверенности получит. А для изготовления доверенности -см.п1. "Пойти к нотариусу..... . И ни кто из Федорвских дегелетизаторов не додумается просто адаптировать интерфейс по общению с госорганами к реалиям жизни.
показати весь коментар
16.11.2020 17:11 Відповісти
А по поводу интеллекта у родителей, малолетний имбецил, так тебе скажу: Дай Бог, что бы у тебя родители дожили до очень преклонного возраста...
показати весь коментар
16.11.2020 17:14 Відповісти
письмо моей супруги...
* * *

Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.

Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Это же издевательство
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!? Проголосовала ...спасибо ЗЕ системе
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, - я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем бесконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет
И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год. После обращения в пенсионный фонд Украины, ко мне усилили придирки по трудовому стажу, что мне ждать от державы Украина?
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.
показати весь коментар
24.11.2020 06:32 Відповісти
 
 