Правительство ввело политику "единого обращения" в вопросе назначения пенсий, - Шмыгаль
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Кабинет Министров поддержал решение о введении политики "единого обращения" в вопросе назначения пенсий.
Об этом сообщил в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, пенсионеры будут меньше сталкиваться с бюрократией и обременительными процедурами.
"Отныне не нужно будет идти в Пенсионный фонд, затем в банк для открытия счета, потом ждать, потом снова в банк. Ведь будет работать политика одного обращения, когда человек просто обращается в Пенсионный фонд, а дальше по обращению самого Фонда или органов социальной защиты будет открыт соответствующий счет в банке. Это еще один шаг для упрощения работы социальной сферы", - сообщил Шмыгаль.
Топ комментарии
+5 Андрій Васильович
показать весь комментарий11.11.2020 15:41
+3 Eugen Mk
показать весь комментарий11.11.2020 15:13
+3 Паравоз
показать весь комментарий11.11.2020 16:33
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Судятся те, кто внезапно вспоминает, что таки да, он был "лёчиком-штурманом во время службы на подводной лодке тихоокеанского флота и на месте службы работал исключительно с секретными материалами одновременно вербуя контингент", но документов никаких особо представить не может. Ну и по иждивенцам много возни, насколько я знаю - продолжать получать пенсию за умершего военного пенсионера охотников настолько много, что у ПФУ просто беда с этими дармоедами, в основном половозрелыми, но давно отвыкшими работать, живя на пенсию мужа/отца/деда.
Так что ХЗ, как вы там помогаете. Мне один таксист тоже рассказывал, как ему в ПФУ "помогли" - "положил в ящик стола 500 гривен - вписали в дело надбавку на 500 гривен". Ну да с такими "помогателями" прокуратура каждый год разбирается вполне успешно.
И этим вы пытаетесь что-то аргументировать? Да идите вы лесом с такими дармоедами на моей шее. Что ему пересчитывать? Может мне лично из кармана нужно было ещё достать денежек, чтобы этот дармоед лучше меня жил?!?
То, что вы описываете, как раз обычно и подпадает под: "что-то мне мало. А какие сейчас зарплаты у аналогичных должностей? Такие же как в моём пенсионном деле? Блин. А есть большие? Что? У одного единственного завсклада на Змеином? ВО! Точно мне не доплачивают, Фсё, подайте мне Андрія Васильовича, который умеет писать заявы в суды, ща мне государство доплатит за всё, что мне папка в детстве ремешком не додал".
- прапорщик с 20 годами выслуги лет, ушел на пенсию в 95-м году. пенсия 3100 грн. аналогичный прапорщик, выходящий в 2020 - м году на пенсию получает минимум 8 000.
- майор, командир батальона, вышел на пенсию в 2006 м, пенсия 4500. аналогичный майор, на аналогичной должности с такой же выслугой лет вышел на пенсию в этом году. пенсия - 16000.
и хрен пенсионный добровольно пересчитал. и военкомат добровольно хрен обновленную справку про размер денежного обеспечения выдал. так что рассказывайте мне дальше свои сказки, я конечно верю. ведь я не подал в суд около 20 исков по таким делам.
Очевидно, что по лицам, ни разу не засветившимся, как "работающие", у ПФУ и нет никакой информации. А вот по всем работающим - есть. Сходите по ссылке - увидите, сколько у ПФУ информации о гражданине.
Мало того, по закону "О пенсионном обеспечении", стажи с 2004 года при расчете пенсии учитываются ТОЛЬКО по данным из реестра застрахованих осыб (т.е. на основании отчетности работодателя и оплаченного работодателем стажа - в виде перечисления ЕСВ. Ну или сами оплатите - есть такая процедура якобы).
Про "личный кабинет" я уже написал.
Про Муху та Персика... https://youtu.be/ULbXDYHFI-0
Про складні стосунки ... https://youtu.be/7njef0y1vQE Про органічне землеробство... https://youtu.be/AaHqrhDdCzg
Гроші теж не потрібно буде отримувати. За пенсіонера це зробить Каломойський.
Попробуйте собрать справки-подтверждения о стаже и оплаты в пенсионный фонд с давно закрывшихся предприятий.
Сестра столкнулась с таким. Завод закрыли, но не ликвидировали. Ликвидатор с печатями в бегах. Новые хозяева проданных помещений сдали архивы на макулатуру.
Только не нужно "пенсии маленькие, что же это такое" - ПФУ денег не зарабатывает, ПФУ всего лишь перераспределяет деньги со счетов Госказначейства на карточные счета пенсионеров и через почту. И судя по тому, что пенсию люди получают регулярно и вовремя - сам ПФУ отрабатывает на 100%.
Ну так займитесь самообразованием и не парьте людям мозг. Ещё лучше - обратитесь в службу опеки, там недееспособным и помогают. А вот как научитесь вышеописанному, так велкам - обсуждать ПФУ, закон о пенсионном обеспечении и прочие высоконаучные (для вас) дисциплины.
А до тех пор - валите коровам хвосты крутить, неуч.
* * *
Людмила Свирская. Конотоп (Кузьки) [email protected]
0970437084
Я крайне возмущена или тупыми Законами или вашей издевательской ложью! Пишу во все возможные адреса..
Ложь и ложь - во всем власть нагло врет.
Дорогие люди, ну не может в мире такого быть что бы человека просто выбросили - у нас в Украине выходит можно.
Я не имея никаких доходов (работать я не могу порваны сухожилья на ноге - есть справка медкомиссии о не трудоспособности) в 59 лет и 6 мес. мне в Конотопе сказали пенсии не дадим, я обратилась весной за помощью в центр занятости , где мне в мае помогли 1 раз…! 1000гр., ну COVID - 19 и... и я им не ответила по телефону.. они сняли все со штрафом еще (два года не появлятся к ним , легкой работы не будет)!
Я согласна - возможно я пропустила телеф. звонок но никто же не обучает там этому!
Это же издевательство
Ладно дотянула, уже исполнилось 60 лет, при подсчете стажа подтвердили только 22 года и не признают упорно ёще 4 года, когда то фирма "Маркет Трейд" в Кривом Роге супермаркет Делви неплатила налог 2004 г. - откуда я моргла это контролировать, незащитали 1 год, то цыферка не так написана..и еще надо в Подольск ехать или писать Штирлицу, я не знаю. Но уже есть подтверждение,... не не тут то было, оказывается надо ещё подтверждать что я в ГДР с мужем ездила с 1987 г по 1992 г -
вот вам и страна в издевательском смартфоне!? Проголосовала ...спасибо ЗЕ системе
Заработала что смогла, работы не было, семья проживала по военным гарнизонам, в связи с военной службой мужа… Так вот, - я осталась за чертой пропасти и даже не выживания,
имея стаж 26 лет и 60 лет возраста - спасибо за эпоху нищеты, «затерли» положенную пенсию, у мужа пенсия 3103, за газ отдали и в яме… он с диабетом… субсидии нет сын прописан, где то в охране прячется от кредитных долгов.
Обратилась к вам за помощью думала помогут, так они мне проблем бесконечных нашли
В селе хату купили как дальше? А дальше все - некуда!
Власть приговорила меня к 8 годам «каторги» в 55 пенсию отменили и, в 60 не дали - а только в 63 и то может быть, я три года до минималки не дотяну, а говорят что уже в 65…
Все бы ничего если бы всем война но, одним сотни тысяч а для других и милостыню зажмотили. Я буду писать везде, к президенту в Верховную раду, писать во все газеты и каналы в Европу,
в космос - я предам этот шок широкой огласке! Потому что на местах творят безпредел. Я уверена что нас хотят просто выморить. Пусть власть которую мы выбирали и народ знает что их ждет
И еще, я что помолодела или пандемия ушла что сняли этих 1000 гр. ? А потом, почему мне уже в 60 не дали пенсию и ганяют по надуманым проверкам? Во время эпидемии..! Что за отношение к населению ?? Я написала обращение к вам в пенсионный в Киев, ответ спустили в Конотоп, здесь даже юрист сказал , что я им ничего не докажу, у них вказивка…
Как я жила вчера и сегодня?
Завтра у меня нет.
Сейчас мне 61 -й год. После обращения в пенсионный фонд Украины, ко мне усилили придирки по трудовому стажу, что мне ждать от державы Украина?
Они мне отказали во всем, просто в существовании…, говорят подтверждайте все потом посмотрим, и после встречи в пенс. отделе Конотопа, я в больнице с сердцем пролежала 12 дней и, кроме неуважения у меня ничего не осталось...средств на жизнь тоже.