З вересня пенсію підвищено 1,6 млн пенсіонерів, - Мінсоцполітики
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Понад 1,6 млн українських пенсіонерів отримали підвищення пенсій з вересня 2020 року.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.
"З вересня підвищення отримали пенсіонери, старші за 65 років, які мають 30 (жінки) та 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 000 гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким людям, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто, вони отримують не менше 2 000 гривень", - повідомила міністр Марина Лазебна.
За словами чиновниці, з січня 2021 року планується ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів. Вони отримуватимуть не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна зарплата, згідно з проєктом Державного бюджету на 2021 зросте до 6 000 гривень.
Загалом на наступний рік ми запланували 5 етапів підвищення пенсій – всі їх ми відобразили у календарі, який можна подивитись на нашому сайті. Також до кінця поточного року ми проведемо ще одне підвищення відповідно до зростання прожиткового мінімуму, яке буде спрямовано, в першу чергу, на тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму", - додала Лазебна.
У Мінсоцполітики нагадали, що внаслідок комплексної програми підвищення пенсій упродовж 2020 року середня пенсія зросла до понад 3 400 гривень.
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Вангую - депутати, судді, менти.
"Стыд и срам, а не власть."
Щл обрали, те й маємо. Навіть, якщо особисто ви й не приймали участі у тому непотрібі.
Что за чушь?
У моего деда пенсия 9 тысяч грн, у матери - 4 тысячи. Никто из них не был госслужащим, т.е. - пенсия по общей формуле для простых граждан. Где тут единообразие?
А так допомогли найбільш нужденним - депутатам, суддям, ментам (від генерала).
Если из цитаты убрать словесный мусор,то останется следующее:
для пенсионеров, у которых полный страховой стаж, минимальная пенсия будет увеличена до размера 2000 грн.
И где тут вдупутаты?
А потім запроси (за мзду малую) офіційну статистику про склад пенсіонерів і побачиш хто ці 1,6 млн. з 11,7 млн. пенсіонерів.
А те, що ти тут з цитати навитягував говорить лише про те, що тим, хто відповідає вимогам і має пенсію нижче за 2000грн. буде здійсненна доплата (подачка) до 2000 грн.
Сайти Ради та Пенсійного фонду України.
втім ось у вільному доступі.
13.3
Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.4
Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.5
Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.6
Звіт про чисельність ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/