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пенсіонери (476) пенсія (922) Міністерство соціальної політики (594)

З вересня пенсію підвищено 1,6 млн пенсіонерів, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

З вересня пенсію підвищено 1,6 млн пенсіонерів, - Мінсоцполітики

Понад 1,6 млн українських пенсіонерів отримали підвищення пенсій з вересня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"З вересня підвищення отримали пенсіонери, старші за 65 років, які мають 30 (жінки) та 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 000 гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким людям, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто, вони отримують не менше 2 000 гривень", - повідомила міністр Марина Лазебна.

За словами чиновниці, з січня 2021 року планується ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів. Вони отримуватимуть не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна зарплата, згідно з проєктом Державного бюджету на 2021 зросте до 6 000 гривень.

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Загалом на наступний рік ми запланували 5 етапів підвищення пенсій – всі їх ми відобразили у календарі, який можна подивитись на нашому сайті. Також до кінця поточного року ми проведемо ще одне підвищення відповідно до зростання прожиткового мінімуму, яке буде спрямовано, в першу чергу, на тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму", - додала Лазебна.

У Мінсоцполітики нагадали, що внаслідок комплексної програми підвищення пенсій упродовж 2020 року середня пенсія зросла до понад 3 400 гривень.

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Топ коментарі
+12
Та да, залишилося лише дізнатися - хто ті щасливчики?
Вангую - депутати, судді, менти.
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09.11.2020 17:04
+9
Судді, прокурори і дрібніша шелупонь.
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09.11.2020 17:08
+8
Повысили на 6 грн. и то не всем, и рассказывать будут год о своих достижениях. Сейчас все пенсии приведены до единообразия, у кого стаж 15 лет у кого 40 лет, у кого зарлата была в 3 раза больше - все получают зеленую фигу от Зеленского. Только глубоким старикам повысили чуть чуть и то в надежде, что они скоро умрут. Стыд и срам, а не власть.
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09.11.2020 17:15
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Та да, залишилося лише дізнатися - хто ті щасливчики?
Вангую - депутати, судді, менти.
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09.11.2020 17:04 Відповісти
Судді, прокурори і дрібніша шелупонь.
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09.11.2020 17:08 Відповісти
Повысили на 6 грн. и то не всем, и рассказывать будут год о своих достижениях. Сейчас все пенсии приведены до единообразия, у кого стаж 15 лет у кого 40 лет, у кого зарлата была в 3 раза больше - все получают зеленую фигу от Зеленского. Только глубоким старикам повысили чуть чуть и то в надежде, что они скоро умрут. Стыд и срам, а не власть.
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09.11.2020 17:15 Відповісти
Написали 1,6 мільйона, отже не всім.

"Стыд и срам, а не власть."
Щл обрали, те й маємо. Навіть, якщо особисто ви й не приймали участі у тому непотрібі.
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09.11.2020 17:21 Відповісти
Ці питання не до мене, я не ПФ і не держава.
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09.11.2020 17:40 Відповісти
"Сейчас все пенсии приведены до единообразия, у кого стаж 15 лет у кого 40 лет,"

Что за чушь?
У моего деда пенсия 9 тысяч грн, у матери - 4 тысячи. Никто из них не был госслужащим, т.е. - пенсия по общей формуле для простых граждан. Где тут единообразие?
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09.11.2020 18:02 Відповісти
ну я 10 лет на пенсия по списку 1... 10 к грн пенсия 40 лет стажа из них 25 лет двойного... итого 65 лет общего стажа А есть у ребят и по больше до 17 к..а кто пошкстрее те регрессы поделали по 10-15 к грн ежемесячно к пенсии!!! 1 к баксов в месяц получают и ни гу гу )))
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09.11.2020 19:17 Відповісти
согласен, но это после перерасчета времен Гройсмана в 2017 году + индексация 2018 и 2019 гг.
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09.11.2020 19:29 Відповісти
Конечно Зеленский тут ни причем.При нем индексацию задержали и уменьшили.До 2017 была 3 к грн
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09.11.2020 19:43 Відповісти
Таких немного.
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09.11.2020 21:22 Відповісти
Думаете что они сидели на минималке? Очень сомневаюсь.
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09.11.2020 19:31 Відповісти
Звісно ні, бо на всіх не вистачило б.

А так допомогли найбільш нужденним - депутатам, суддям, ментам (від генерала).
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09.11.2020 20:05 Відповісти
"С сентября повышение получили пенсионеры старше 65 лет, у которых 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5 000 гривен, соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть, они получают не меньше 2 000 гривен"Источник: https://censor.net/ru/n3229952
Если из цитаты убрать словесный мусор,то останется следующее:
для пенсионеров, у которых полный страховой стаж, минимальная пенсия будет увеличена до размера 2000 грн.
И где тут вдупутаты?
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09.11.2020 20:53 Відповісти
А ти не цитати крути, а закони проштудіюй. Пенсія індексується у % до мінімалки.

А потім запроси (за мзду малую) офіційну статистику про склад пенсіонерів і побачиш хто ці 1,6 млн. з 11,7 млн. пенсіонерів.

А те, що ти тут з цитати навитягував говорить лише про те, що тим, хто відповідає вимогам і має пенсію нижче за 2000грн. буде здійсненна доплата (подачка) до 2000 грн.
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09.11.2020 21:23 Відповісти
Подкинь ссылочку
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09.11.2020 23:27 Відповісти
Коштів нема (дякувати Зє) на останню статистику (діджиталізація фуле) А закони - будь ласка

Сайти Ради та Пенсійного фонду України.
втім ось у вільному доступі.

13.3
Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.4
Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.5
Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.6
Звіт про чисельність ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
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09.11.2020 23:38 Відповісти
Дякую! Пішов вивчати
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11.11.2020 09:24 Відповісти
мне лично-5гр 20коп
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09.11.2020 17:09 Відповісти
Ты там не загуляй ...
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09.11.2020 17:11 Відповісти
І що ж ти тепер з тим баблом робити будеш?
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09.11.2020 17:14 Відповісти
Купит пол батона от Зеленского.
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09.11.2020 17:16 Відповісти
отошлю в администрацию президента
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09.11.2020 17:18 Відповісти
Забагато йому не буде, не вдавиться?
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09.11.2020 17:34 Відповісти
Такі таргани завжди виживають. Навіть без голови ще живуть більше доби.
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09.11.2020 17:41 Відповісти
Лазебна,а в кого пенсія залежна від прожиткового мінімума??????????????????????????7
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09.11.2020 18:13 Відповісти
Это как в одном великолепном монологе Жванецкого. *Ну вот где то тут, ну рядом даже, может в нашем городе, за углом.....*. Ни мне, не жене, и соседям и близко не было. Везёт же кому то.
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09.11.2020 18:59 Відповісти
Значит у них у всех пенсия выше минимальной. С ихними замысловатыми хитровыкрученными расчетами идет постепенное поглощение минималкой тех пенсий, которые пока выше минимальной. С каждым таким повышением количество "осчастливленных" пенсионеров увеличивается. Благодетели, мать их...
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09.11.2020 19:43 Відповісти
брешуть, мені 67, нічого не отримав
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09.11.2020 19:32 Відповісти
А мне уже хрен знает сколько не добавляют, хотя получаю всего 1856грн. "Спасибо" нашему зелёному правительству, "спасибо" Кварталу 95.
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09.11.2020 19:38 Відповісти
******!Вы только вдумайтесь,какую дичь они подают с такой помпой-государство Украина ГАРАНТИРУЕТ людям старше 65ти лет и при наличии 35ти лет стажа пенсию в 70(семьдесят,Карл,ты не ослышался) долларов!Слава Украине!
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09.11.2020 21:08 Відповісти
 
 