З вересня пенсію підвищено 1,6 млн пенсіонерів, - Мінсоцполітики

Понад 1,6 млн українських пенсіонерів отримали підвищення пенсій з вересня 2020 року.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства соціальної політики.

"З вересня підвищення отримали пенсіонери, старші за 65 років, які мають 30 (жінки) та 35 (чоловіки) років страхового стажу. Завдяки тому, що у вересні зросла мінімальна заробітна плата до 5 000 гривень, відповідно зросла гарантована державою мінімальна пенсійна виплата таким людям, яка становить 40% від мінімальної зарплати. Тобто, вони отримують не менше 2 000 гривень", - повідомила міністр Марина Лазебна.

За словами чиновниці, з січня 2021 року планується ще одне підвищення для цієї категорії пенсіонерів. Вони отримуватимуть не менше 2 400 гривень, оскільки мінімальна зарплата, згідно з проєктом Державного бюджету на 2021 зросте до 6 000 гривень.

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Загалом на наступний рік ми запланували 5 етапів підвищення пенсій – всі їх ми відобразили у календарі, який можна подивитись на нашому сайті. Також до кінця поточного року ми проведемо ще одне підвищення відповідно до зростання прожиткового мінімуму, яке буде спрямовано, в першу чергу, на тих, у кого розмір пенсії залежить від прожиткового мінімуму", - додала Лазебна.

У Мінсоцполітики нагадали, що внаслідок комплексної програми підвищення пенсій упродовж 2020 року середня пенсія зросла до понад 3 400 гривень.

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