С сентября пенсия повышена 1,6 млн пенсионеров, - Минсоцполитики

Более 1,6 млн украинских пенсионеров получили повышение пенсий с сентября 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"С сентября повышение получили пенсионеры старше 65 лет, у которых 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5 000 гривен, соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть, они получают не меньше 2 000 гривен", - сообщила министр Марина Лазебная.

По словам чиновницы, с января 2021 года планируется еще одно повышение для этой категории пенсионеров. Они будут получать не менее 2 400 гривен, поскольку минимальная зарплата, согласно проекту Государственного бюджета на 2021 вырастет до 6 000 гривен.

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"Всего на следующий год мы запланировали 5 этапов повышения пенсий. Также до конца текущего года мы проведем еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума", - добавила Лазебная.

В Минсоцполитики напомниди, что в результате комплексной программы повышения пенсий в течение 2020 года средняя пенсия выросла до более чем 3 400 гривен.

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