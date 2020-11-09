С сентября пенсия повышена 1,6 млн пенсионеров, - Минсоцполитики
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Более 1,6 млн украинских пенсионеров получили повышение пенсий с сентября 2020 года.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.
"С сентября повышение получили пенсионеры старше 65 лет, у которых 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5 000 гривен, соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть, они получают не меньше 2 000 гривен", - сообщила министр Марина Лазебная.
По словам чиновницы, с января 2021 года планируется еще одно повышение для этой категории пенсионеров. Они будут получать не менее 2 400 гривен, поскольку минимальная зарплата, согласно проекту Государственного бюджета на 2021 вырастет до 6 000 гривен.
"Всего на следующий год мы запланировали 5 этапов повышения пенсий. Также до конца текущего года мы проведем еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума", - добавила Лазебная.
В Минсоцполитики напомниди, что в результате комплексной программы повышения пенсий в течение 2020 года средняя пенсия выросла до более чем 3 400 гривен.
Пожалуйста, подождите...
Вангую - депутати, судді, менти.
"Стыд и срам, а не власть."
Щл обрали, те й маємо. Навіть, якщо особисто ви й не приймали участі у тому непотрібі.
Что за чушь?
У моего деда пенсия 9 тысяч грн, у матери - 4 тысячи. Никто из них не был госслужащим, т.е. - пенсия по общей формуле для простых граждан. Где тут единообразие?
А так допомогли найбільш нужденним - депутатам, суддям, ментам (від генерала).
Если из цитаты убрать словесный мусор,то останется следующее:
для пенсионеров, у которых полный страховой стаж, минимальная пенсия будет увеличена до размера 2000 грн.
И где тут вдупутаты?
А потім запроси (за мзду малую) офіційну статистику про склад пенсіонерів і побачиш хто ці 1,6 млн. з 11,7 млн. пенсіонерів.
А те, що ти тут з цитати навитягував говорить лише про те, що тим, хто відповідає вимогам і має пенсію нижче за 2000грн. буде здійсненна доплата (подачка) до 2000 грн.
Сайти Ради та Пенсійного фонду України.
втім ось у вільному доступі.
13.3
Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.4
Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.5
Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.6
Звіт про чисельність ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/