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С сентября пенсия повышена 1,6 млн пенсионеров, - Минсоцполитики

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

С сентября пенсия повышена 1,6 млн пенсионеров, - Минсоцполитики

Более 1,6 млн украинских пенсионеров получили повышение пенсий с сентября 2020 года.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

"С сентября повышение получили пенсионеры старше 65 лет, у которых 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5 000 гривен, соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть, они получают не меньше 2 000 гривен", - сообщила министр Марина Лазебная.

По словам чиновницы, с января 2021 года планируется еще одно повышение для этой категории пенсионеров. Они будут получать не менее 2 400 гривен, поскольку минимальная зарплата, согласно проекту Государственного бюджета на 2021 вырастет до 6 000 гривен.

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"Всего на следующий год мы запланировали 5 этапов повышения пенсий. Также до конца текущего года мы проведем еще одно повышение в соответствии с ростом прожиточного минимума, которое будет направлено, в первую очередь, на тех, у кого размер пенсии зависит от прожиточного минимума", - добавила Лазебная.

В Минсоцполитики напомниди, что в результате комплексной программы повышения пенсий в течение 2020 года средняя пенсия выросла до более чем 3 400 гривен.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+12
Та да, залишилося лише дізнатися - хто ті щасливчики?
Вангую - депутати, судді, менти.
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09.11.2020 17:04
+9
Судді, прокурори і дрібніша шелупонь.
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09.11.2020 17:08
+8
Повысили на 6 грн. и то не всем, и рассказывать будут год о своих достижениях. Сейчас все пенсии приведены до единообразия, у кого стаж 15 лет у кого 40 лет, у кого зарлата была в 3 раза больше - все получают зеленую фигу от Зеленского. Только глубоким старикам повысили чуть чуть и то в надежде, что они скоро умрут. Стыд и срам, а не власть.
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09.11.2020 17:15
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Правила форума Совет форумчан
Та да, залишилося лише дізнатися - хто ті щасливчики?
Вангую - депутати, судді, менти.
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09.11.2020 17:04 Ответить
Судді, прокурори і дрібніша шелупонь.
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09.11.2020 17:08 Ответить
Повысили на 6 грн. и то не всем, и рассказывать будут год о своих достижениях. Сейчас все пенсии приведены до единообразия, у кого стаж 15 лет у кого 40 лет, у кого зарлата была в 3 раза больше - все получают зеленую фигу от Зеленского. Только глубоким старикам повысили чуть чуть и то в надежде, что они скоро умрут. Стыд и срам, а не власть.
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09.11.2020 17:15 Ответить
Написали 1,6 мільйона, отже не всім.

"Стыд и срам, а не власть."
Щл обрали, те й маємо. Навіть, якщо особисто ви й не приймали участі у тому непотрібі.
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09.11.2020 17:21 Ответить
Ці питання не до мене, я не ПФ і не держава.
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09.11.2020 17:40 Ответить
"Сейчас все пенсии приведены до единообразия, у кого стаж 15 лет у кого 40 лет,"

Что за чушь?
У моего деда пенсия 9 тысяч грн, у матери - 4 тысячи. Никто из них не был госслужащим, т.е. - пенсия по общей формуле для простых граждан. Где тут единообразие?
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09.11.2020 18:02 Ответить
ну я 10 лет на пенсия по списку 1... 10 к грн пенсия 40 лет стажа из них 25 лет двойного... итого 65 лет общего стажа А есть у ребят и по больше до 17 к..а кто пошкстрее те регрессы поделали по 10-15 к грн ежемесячно к пенсии!!! 1 к баксов в месяц получают и ни гу гу )))
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09.11.2020 19:17 Ответить
согласен, но это после перерасчета времен Гройсмана в 2017 году + индексация 2018 и 2019 гг.
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09.11.2020 19:29 Ответить
Конечно Зеленский тут ни причем.При нем индексацию задержали и уменьшили.До 2017 была 3 к грн
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09.11.2020 19:43 Ответить
Таких немного.
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09.11.2020 21:22 Ответить
Думаете что они сидели на минималке? Очень сомневаюсь.
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09.11.2020 19:31 Ответить
Звісно ні, бо на всіх не вистачило б.

А так допомогли найбільш нужденним - депутатам, суддям, ментам (від генерала).
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09.11.2020 20:05 Ответить
"С сентября повышение получили пенсионеры старше 65 лет, у которых 30 (женщины) и 35 (мужчины) лет страхового стажа. Благодаря тому, что в сентябре выросла минимальная заработная плата до 5 000 гривен, соответственно возросла гарантированная государством минимальная пенсионная выплата таким людям, которая составляет 40% от минимальной зарплаты. То есть, они получают не меньше 2 000 гривен"Источник: https://censor.net/ru/n3229952
Если из цитаты убрать словесный мусор,то останется следующее:
для пенсионеров, у которых полный страховой стаж, минимальная пенсия будет увеличена до размера 2000 грн.
И где тут вдупутаты?
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09.11.2020 20:53 Ответить
А ти не цитати крути, а закони проштудіюй. Пенсія індексується у % до мінімалки.

А потім запроси (за мзду малую) офіційну статистику про склад пенсіонерів і побачиш хто ці 1,6 млн. з 11,7 млн. пенсіонерів.

А те, що ти тут з цитати навитягував говорить лише про те, що тим, хто відповідає вимогам і має пенсію нижче за 2000грн. буде здійсненна доплата (подачка) до 2000 грн.
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09.11.2020 21:23 Ответить
Подкинь ссылочку
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09.11.2020 23:27 Ответить
Коштів нема (дякувати Зє) на останню статистику (діджиталізація фуле) А закони - будь ласка

Сайти Ради та Пенсійного фонду України.
втім ось у вільному доступі.

13.3
Звіт про надання цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.4
Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.5
Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
13.6
Звіт про чисельність ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань
Головна › Послуги › Застрахованим › Реєстр застрахованих осіб › Звітність
https://www.pfu.gov.ua/category/poslugi/zastrahovanim/reyestr-zastrahovanih-osib/zvitnist-reyestr-zastrahovanih-osib/
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09.11.2020 23:38 Ответить
Дякую! Пішов вивчати
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11.11.2020 09:24 Ответить
мне лично-5гр 20коп
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09.11.2020 17:09 Ответить
Ты там не загуляй ...
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09.11.2020 17:11 Ответить
І що ж ти тепер з тим баблом робити будеш?
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09.11.2020 17:14 Ответить
Купит пол батона от Зеленского.
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09.11.2020 17:16 Ответить
отошлю в администрацию президента
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09.11.2020 17:18 Ответить
Забагато йому не буде, не вдавиться?
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09.11.2020 17:34 Ответить
Такі таргани завжди виживають. Навіть без голови ще живуть більше доби.
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09.11.2020 17:41 Ответить
Лазебна,а в кого пенсія залежна від прожиткового мінімума??????????????????????????7
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09.11.2020 18:13 Ответить
Это как в одном великолепном монологе Жванецкого. *Ну вот где то тут, ну рядом даже, может в нашем городе, за углом.....*. Ни мне, не жене, и соседям и близко не было. Везёт же кому то.
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09.11.2020 18:59 Ответить
Значит у них у всех пенсия выше минимальной. С ихними замысловатыми хитровыкрученными расчетами идет постепенное поглощение минималкой тех пенсий, которые пока выше минимальной. С каждым таким повышением количество "осчастливленных" пенсионеров увеличивается. Благодетели, мать их...
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09.11.2020 19:43 Ответить
брешуть, мені 67, нічого не отримав
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09.11.2020 19:32 Ответить
А мне уже хрен знает сколько не добавляют, хотя получаю всего 1856грн. "Спасибо" нашему зелёному правительству, "спасибо" Кварталу 95.
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09.11.2020 19:38 Ответить
******!Вы только вдумайтесь,какую дичь они подают с такой помпой-государство Украина ГАРАНТИРУЕТ людям старше 65ти лет и при наличии 35ти лет стажа пенсию в 70(семьдесят,Карл,ты не ослышался) долларов!Слава Украине!
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09.11.2020 21:08 Ответить
 
 