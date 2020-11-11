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Транспорт на період карантину вихідного дня не зупинятимуть, - Криклій

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Транспорт на період карантину вихідного дня не зупинятимуть, - Криклій

Транспорт на період загальнодержавного карантину буде перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, на час карантину вихідного дня робота транспорту не буде зупинятися.

"Автотранспорт, в тому числі маршрутні таксі, тролейбуси, трамваї і залізниця будуть перевозити пасажирів у кількості місць для сидіння. Це стосується міського, приміського, міжміського, внутрішньообласного і міжобласного сполучення", - заявив він.

Міністр також підкреслив, що внутрішні авіаперевезення обмежувати не планують.

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Автор: Анастасія Потіха
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Почему? Пускай пешком ходят, и свежим воздухом дышат пока он еще бесплатный.
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11.11.2020 15:58 Відповісти
значить той карантин нічого не дасть. Це просто фікція, черговий папірець від МОЗу
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11.11.2020 16:05 Відповісти
надо закрывать рестораны кафе и проче..вы чвакаете рот открыт рот слизистая азы биологии
а транспорт..рот закрыт вы в маске
и школы...
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11.11.2020 17:57 Відповісти
 
 