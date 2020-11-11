РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14917 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Коронавирус и карантин
1 406 3
карантин (16730) транспорт (1737) Криклий (323) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Транспорт на период карантина выходного дня останавливать не будут, - Криклий

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Транспорт на период карантина выходного дня останавливать не будут, - Криклий

Транспорт на период общегосударственного карантина будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, на время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин вернул общенациональный карантин: зон больше не будет

"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - заявил он.

Министр также подчеркнул, что внутренние авиаперевозки ограничивать не планируют.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Карантин выходного дня будет действовать с этих выходных и до 30 ноября, - Шмыгаль
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Почему? Пускай пешком ходят, и свежим воздухом дышат пока он еще бесплатный.
показать весь комментарий
11.11.2020 15:58 Ответить
значить той карантин нічого не дасть. Це просто фікція, черговий папірець від МОЗу
показать весь комментарий
11.11.2020 16:05 Ответить
надо закрывать рестораны кафе и проче..вы чвакаете рот открыт рот слизистая азы биологии
а транспорт..рот закрыт вы в маске
и школы...
показать весь комментарий
11.11.2020 17:57 Ответить
 
 