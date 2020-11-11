Транспорт на период карантина выходного дня останавливать не будут, - Криклий
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Транспорт на период общегосударственного карантина будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, на время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.
"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - заявил он.
Министр также подчеркнул, что внутренние авиаперевозки ограничивать не планируют.
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а транспорт..рот закрыт вы в маске
и школы...