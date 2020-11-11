Транспорт на период карантина выходного дня останавливать не будут, - Криклий

Транспорт на период общегосударственного карантина будет перевозить пассажиров в количестве мест для сидения.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, на время карантина выходного дня работа транспорта не будет останавливаться.

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"Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения", - заявил он.

Министр также подчеркнул, что внутренние авиаперевозки ограничивать не планируют.

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