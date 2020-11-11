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Гриневецький (9) Кабмін (6261) Миколаївська область (1825) ОДА (1540) Одеська область (2491) Сумська область (2204)

Кабмін погодив призначення глав ОДА Миколаївської, Одеської та Сумської областей

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Кабмін погодив призначення глав ОДА Миколаївської, Одеської та Сумської областей

Кабінет міністрів України погодив призначення глав Миколаївської, Одеської і Сумської обласних державних адміністрацій.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, передає Цензор.НЕТ.

Головою Миколаївської ОДА буде призначено Віталія Кіма, головою Одеської ОДА - Сергія Гриневецького, головою Сумської ОДА - Василя Хому.

Бізнесмен Кім раніше був головою виборчого штабу партії "Слуга народу" в Миколаївській області.

Гриневецький є колишнім депутатом Верховної Ради кількох скликань, а також був головою Одеської ОДА в 1998-2005 роках.

Хома раніше був заступником голови Харківської ОДА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОП планує призначити главою Одеської ОДА людину Кауфмана Гриневецького, - "слуга народу" Дубінський

Раніше про призначення людини Кауфмана Гриневецького писав "слуга народу" Олександр Дубінський.

Автор: Анастасія Потіха
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Одеська область готується до нового збройного антиукраїнського заколоту, на посаду губернатора призначили давнього мафіозі, члена КПРС та агента КДБ та російських спецслужб Гриневецького.
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11.11.2020 16:07 Відповісти
На Думьскій площі біля одеської мерії проросійські молодики вже зривають прапори ЄС та топчуть ногами! І це не випадковість, це підготовлена акція проросійської мафії!
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11.11.2020 16:08 Відповісти
Якого ж ти милого разом з Онотолем ще не в Одесі?
Ти бубочку до влади привів- тобі і відповідати за наслідки. Вперед! Наводь порядок в Одесі.
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11.11.2020 16:50 Відповісти
Кім це брат Кім Чин Іра?
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11.11.2020 16:08 Відповісти
Нет, этот чувак прямо с лукового поля Кабмін погодив призначення глав ОДА Миколаївської, Одеської та Сумської областей - Цензор.НЕТ 9643
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11.11.2020 17:44 Відповісти
В Одеській області комуняка і литвиніст, заступник співголови групи міжпарламентських зв'язків із рашкою.
Чудовий вибір зеленої тварі.
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11.11.2020 16:22 Відповісти
Що ж то за хазяїн, що ж то за Хома, гості тверезі, горілки нема.
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11.11.2020 17:15 Відповісти
 
 