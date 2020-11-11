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Кабмин согласовал назначение глав ОГА Николаевской, Одесской и Сумской областей

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кабмин согласовал назначение глав ОГА Николаевской, Одесской и Сумской областей

Кабинет министров Украины согласовал назначение глав Николаевской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.

Главой Николаевской ОГА будет назначен Виталий Ким, главой Одесской ОГА - Сергей Гриневецкий, главой Сумской ОГА - Василий Хома.

Бизнесмен Ким ранее был главой избирательного штаба партии "Слуга народа" в Николаевской области.

Гриневецкий является бывшим депутатом Верховной Рады нескольких созывов, а также был главой Одесской ОГА в 1998-2005 годах.

Хома ранее был заместителем главы Харьковской ОГА.

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Ранее о назначении человека Кауфмана Гриневецкого писал "слуга народа" Александр Дубинский.
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Одеська область готується до нового збройного антиукраїнського заколоту, на посаду губернатора призначили давнього мафіозі, члена КПРС та агента КДБ та російських спецслужб Гриневецького.
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11.11.2020 16:07 Ответить
На Думьскій площі біля одеської мерії проросійські молодики вже зривають прапори ЄС та топчуть ногами! І це не випадковість, це підготовлена акція проросійської мафії!
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11.11.2020 16:08 Ответить
Якого ж ти милого разом з Онотолем ще не в Одесі?
Ти бубочку до влади привів- тобі і відповідати за наслідки. Вперед! Наводь порядок в Одесі.
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11.11.2020 16:50 Ответить
Кім це брат Кім Чин Іра?
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11.11.2020 16:08 Ответить
Нет, этот чувак прямо с лукового поля Кабмін погодив призначення глав ОДА Миколаївської, Одеської та Сумської областей - Цензор.НЕТ 9643
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11.11.2020 17:44 Ответить
В Одеській області комуняка і литвиніст, заступник співголови групи міжпарламентських зв'язків із рашкою.
Чудовий вибір зеленої тварі.
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11.11.2020 16:22 Ответить
Що ж то за хазяїн, що ж то за Хома, гості тверезі, горілки нема.
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11.11.2020 17:15 Ответить
 
 