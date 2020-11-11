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Кабмин согласовал назначение глав ОГА Николаевской, Одесской и Сумской областей
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Кабинет министров Украины согласовал назначение глав Николаевской, Одесской и Сумской областных государственных администраций.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Цензор.НЕТ.
Главой Николаевской ОГА будет назначен Виталий Ким, главой Одесской ОГА - Сергей Гриневецкий, главой Сумской ОГА - Василий Хома.
Бизнесмен Ким ранее был главой избирательного штаба партии "Слуга народа" в Николаевской области.
Гриневецкий является бывшим депутатом Верховной Рады нескольких созывов, а также был главой Одесской ОГА в 1998-2005 годах.
Хома ранее был заместителем главы Харьковской ОГА.
Ранее о назначении человека Кауфмана Гриневецкого писал "слуга народа" Александр Дубинский.
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Ти бубочку до влади привів- тобі і відповідати за наслідки. Вперед! Наводь порядок в Одесі.
Чудовий вибір зеленої тварі.