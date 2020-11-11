Кабмін збільшив квоти на відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів
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Кабінет міністрів України збільшив квоти на відвантаження спирту етилового низці фармвиробників для виробництва лек засобів, крім бальзамів та еліксирів.
Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефакс-Україна.
Згідно з текстом постанови, розміщеним на сайті уряду, квоту збільшили для АТ "Стома" (з 2,4 тис. до 3,6 тис.), АТ "Вітаміни" (з 1,6 тис. до 3,187 тис.), ПрАТ "Біолік"(з 6,48 тис. до 10 тис.), ПрАТ "Фітофарм" (з 75 тис. до 95 тис.), ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (з 813 до 1,5 тис.), ТОВ "Тернофарм" (з 25,093 тис. до 32,024 тис.).
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