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Кабмін збільшив квоти на відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів

Новини Цензор.НЕТ Економіка Здоров'я

Кабмін збільшив квоти на відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів

Кабінет міністрів України збільшив квоти на відвантаження спирту етилового низці фармвиробників для виробництва лек засобів, крім бальзамів та еліксирів.

Відповідну постанову уряд затвердив на засіданні в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефакс-Україна.

Згідно з текстом постанови, розміщеним на сайті уряду, квоту збільшили для АТ "Стома" (з 2,4 тис. до 3,6 тис.), АТ "Вітаміни" (з 1,6 тис. до 3,187 тис.), ПрАТ "Біолік"(з 6,48 тис. до 10 тис.), ПрАТ "Фітофарм" (з 75 тис. до 95 тис.), ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця" (з 813 до 1,5 тис.), ТОВ "Тернофарм" (з 25,093 тис. до 32,024 тис.).

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Что только у нас не регулируют коррупционеры?! Совок вонючий...
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11.11.2020 16:41 Відповісти
На бояру подсаживают суки...
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11.11.2020 17:02 Відповісти
"Удвой им выдачу спирта и оставь всё как есть" (с) Кабмін збільшив квоти на відвантаження спирту етилового для виробництва лікарських засобів - Цензор.НЕТ 6984
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11.11.2020 18:09 Відповісти
 
 