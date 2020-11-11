Кабмин увеличил квоты на отгрузку спирта этилового для производства лекарственных средств
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Кабинет министров Украины увеличил квоты на отгрузку спирта этилового ряду фармпроизводителей для производства лексредств, кроме бальзамов и эликсиров.
Соответствующее постановление правительство утвердило на заседании в среду, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интефакс-Украина.
Согласно тексту постановления, размещенному на сайте правительства, квоту увеличили для АО "Стома" (с 2,4 тыс. до 3,6 тыс.), АО "Витамины" (с 1,6 тыс. до 3,187 тыс.), ЧАО "Биолик" (с 6,48 тыс. до 10 тыс.), ЧАО "Фитофарм" (с 75 тыс. до 95 тыс.), ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница" (с 813 до 1,5 тыс.), ООО "Тернофарм" (с 25,093 тыс. до 32,024 тыс.).
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Nino
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