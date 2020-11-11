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Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони

Заступник міністра оборони Ігор Халімон обіцяє, що відомство не допустить відкату в реформі харчування збройних сил.

Про це заявив на пресконференції в Укрінформі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі продукти харчування постачатимуться згідно з тією реформою, яка була запущена раніше й здійснюється надалі. І будь-яка інформація, що переходимо на стару систему харчування, є фейком", - сказав Халімон.

Він зазначив, що бюджет харчування ЗСУ становить 3,6 млрд грн, і за нього точиться боротьба, а також реформі існує спротив на нижчому й середньому рівнях, але наголосив: "Відкату у реформі харчування ЗСУ не буде".

Халімон нагадав, що Міноборони з наступного року остаточно переходить на нову систему харчування військовослужбовців, і запросив суб’єктів господарювання на відкриті торги.

Читайте також: Міноборони дозволило всім частинам ЗСУ харчуватися за новим меню

"Ми виходимо з пропозицією до суб'єктів господарювання, щоб вони приходили до нас на торги за наступним механізмом: 106 частин, які на сьогодні забезпечені особовим складом для приготування їжі, залишаються повноцінно на каталозі, а 252 військові частини, які не мають змоги самостійно приготувати собі їжу, додатково до постачання продуктів харчування за каталогом замовляли послугу з приготування їжі, яка включає комплекс заходів щодо організації харчування – роздачі блюд, приготування, прибирання", - сказав Халімон.

Халімон наголосив, що згідно з реформою харчування ЗСУ, з 1 січня 2021 року всі військові частини мають перейти на систему харчування за каталогом.

Він вважає очевидними переваги системи харчування за каталогом, яка передбачає розширений асортимент, до якого належать і сезонні продукти – наприклад, кавуни чи цитрусові, і це дає можливість змінювати меню.
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Топ коментарі
+9
верится с трудом.. щас какая то **** с опущеного блока подаст в суд и зеленый суд будет опять лет 5 сопли размазывать.
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11.11.2020 18:55
+6
Вже повернулись, вже нема тих сухпаїв, які були з-за Порошенка.
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11.11.2020 19:48
+4
в кабинетах с паркетом в Киеве генералитет точно не будет хавать кашку-размазню с куском соленого от слез повара огурца и хвостом от хека захеканого ))))
Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 523

...
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11.11.2020 19:21
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верится с трудом.. щас какая то **** с опущеного блока подаст в суд и зеленый суд будет опять лет 5 сопли размазывать.
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11.11.2020 18:55 Відповісти
Вы понимаете, что "идёт борьба за 3,6 млрд грн на питание" для армии? Эта борьба идёт давно и не имеет политической окраски, поэтому понятие "провластных" сил или "оппозиции" здесь неуместны. Воры и жулики, включая и старых "кадровых" ворюг - дармоедов из МОУ и ВСУ, для того, чтобы остаться у корыта, могут хоть позеленеть, хоть посинеть, для них это безразлично. Какой опоблок, какое НАТО? Тут потоки перераспределяют!
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11.11.2020 19:12 Відповісти
Стара система в інтерпретації Тарана це що? Те, що частково було запроваджено минуло владою?
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11.11.2020 19:21 Відповісти
Ні, це та система яка була при Януковичі у 2008 - 2015 роках.
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11.11.2020 21:55 Відповісти
А Таран має якийсь стосунок до тої системи, яка запроваджувалася при Полтораку? Наскільки мені і не лише мені відомо, що Таран навпаки у деяких підрозділах повернув систему, яка була при януковочу.
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11.11.2020 23:44 Відповісти
Я про це і кажу.

Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках.
https://texty.org.ua/fragments/102258/armiya-mozhe-proshatys-iz-novoyu-systemoyu-harchuvannya/?fbclid=IwAR2k6eNeJrQ899OL9MJpGj9nYOM_olGvyNLvS8TzWSVFcUgORKmDJokvW_0
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12.11.2020 00:35 Відповісти
в кабинетах с паркетом в Киеве генералитет точно не будет хавать кашку-размазню с куском соленого от слез повара огурца и хвостом от хека захеканого ))))
Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 523

...
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11.11.2020 19:21 Відповісти
Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 134
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11.11.2020 20:05 Відповісти
А конституционный суд что скажет по этому поводу??))
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11.11.2020 19:26 Відповісти
Вже повернулись, вже нема тих сухпаїв, які були з-за Порошенка.
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11.11.2020 19:48 Відповісти
Так він їх і забрав із собою, як з роботи погнали! Спочатку повидирав монітори з АП, а потім і сухпаї з ретард - паками і вивіз! Більше того, Порошенко й частину сухпаїв старого зразку теж забрав: порохоботи, котрі грузили їх, сказали, що там шоколадки Рошен, тому вони належать гетьману! Ось так.
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11.11.2020 21:05 Відповісти
это хорошо но........ стрелять они будут из 50 летних гаубиц которые даже 20 км не бьют но ато очень хорошо горят от беспилотников. наши " КОМАНДИРЫ" наверное не смотрели что стало с армянской военной техникой после турецких бпла
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11.11.2020 20:47 Відповісти
Тебя чем накормили, что так покрутило? Куда ты уже стрелять собрался? Не кушай больше рошенок из старого армейского сухпайка.
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11.11.2020 21:00 Відповісти
зелено-зебільний скунс дракоша вирішив заступитися за зе-дебіла... За "так", чи за "з/п від подоляка"?
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11.11.2020 21:05 Відповісти
За сухпаї.
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11.11.2020 21:07 Відповісти
Так уже допустило. Возмущению нет предела!!!!!
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11.11.2020 21:13 Відповісти
Главное что бы как при фельдмаршале Гриценко не убили службу тыла,после чего войска в поле оказались на подножном корму и если бы не волонтеры.. Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4899
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11.11.2020 21:18 Відповісти
Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3517
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11.11.2020 21:28 Відповісти
куда то тебя занесло. я о тех гаубицах что у чехов покупают. а из них собираться стрелять в наше время может только идиот
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11.11.2020 21:40 Відповісти
Слышишь, тебя по какому каталогу кормят, что так плюханит плотно?
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11.11.2020 21:49 Відповісти
отъ...бись. или дрочи молча
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11.11.2020 21:56 Відповісти
Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках.
Зокрема, за пропозицією Міноборони, урядом внесено зміни, що дозволяють, крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.
https://texty.org.ua/fragments/102258/armiya-mozhe-proshatys-iz-novoyu-systemoyu-harchuvannya/?fbclid=IwAR2k6eNeJrQ899OL9MJpGj9nYOM_olGvyNLvS8TzWSVFcUgORKmDJokvW_0
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11.11.2020 21:52 Відповісти
Кто - то украл сухпаи, которые были за Пороха, 50 - тилетние гаубицы не смогут жахнуть даже на 20 км, а реформа питания в армии откатыватся назад не будет (как бы этого ни хотелось барыжкам - "патриотам"). Сплошная перемога!
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11.11.2020 22:44 Відповісти
Обещать они могут все, что угодно. Звиздеть - не мешки ворочать.
Но документы уже подписаны и закупки запланированы.



«Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних Силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках.
Зокрема, за пропозицією Міноборони, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1026, урядовою постановою від 21 жовтня 2020 р. № 1042 внесено зміни, що дозволяють крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.
Документом також визначається, що забезпечення особового складу ЗСУ харчуванням за результатами проведення процедур закупівель послуг, здійснюється з 1 січня 2021 року»
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12.11.2020 02:22 Відповісти
Они вообще должны правильно питаться! А не есть одни каши, как есть в реалии. Посмотрите, что такое сбалансированное питание https://healthfood4me.com/zdorovie-post/cirroz-pecheni-rekomendacii-vrachey-diagnostika-dieta/
Надеюсь, наша система все таки к этому придет.
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22.01.2021 16:29 Відповісти
 
 