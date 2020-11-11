Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони

Заступник міністра оборони Ігор Халімон обіцяє, що відомство не допустить відкату в реформі харчування збройних сил.

Про це заявив на пресконференції в Укрінформі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Всі продукти харчування постачатимуться згідно з тією реформою, яка була запущена раніше й здійснюється надалі. І будь-яка інформація, що переходимо на стару систему харчування, є фейком", - сказав Халімон.

Він зазначив, що бюджет харчування ЗСУ становить 3,6 млрд грн, і за нього точиться боротьба, а також реформі існує спротив на нижчому й середньому рівнях, але наголосив: "Відкату у реформі харчування ЗСУ не буде".

Халімон нагадав, що Міноборони з наступного року остаточно переходить на нову систему харчування військовослужбовців, і запросив суб’єктів господарювання на відкриті торги.

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"Ми виходимо з пропозицією до суб'єктів господарювання, щоб вони приходили до нас на торги за наступним механізмом: 106 частин, які на сьогодні забезпечені особовим складом для приготування їжі, залишаються повноцінно на каталозі, а 252 військові частини, які не мають змоги самостійно приготувати собі їжу, додатково до постачання продуктів харчування за каталогом замовляли послугу з приготування їжі, яка включає комплекс заходів щодо організації харчування – роздачі блюд, приготування, прибирання", - сказав Халімон.

Халімон наголосив, що згідно з реформою харчування ЗСУ, з 1 січня 2021 року всі військові частини мають перейти на систему харчування за каталогом.

Він вважає очевидними переваги системи харчування за каталогом, яка передбачає розширений асортимент, до якого належать і сезонні продукти – наприклад, кавуни чи цитрусові, і це дає можливість змінювати меню.