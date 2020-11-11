Армия не вернется на старую систему питания, - Минобороны

Заместитель министра обороны Игорь Халимон обещает, что ведомство не допустит отката в реформе питания вооруженных сил.

Об этом он заявил на пресс-конференции в "Укринформе", сообщает Цензор.НЕТ.

"Все продукты питания будут поставляться согласно той реформой, которая была запущена ранее и осуществляется в дальнейшем. И любая информация, что мы переходим на старую систему питания, является фейком", - сказал Халимон.

Он отметил, что бюджет питания ВСУ составляет 3,6 млрд грн, и за него идет борьба. По словам замминистра обороны, несмотря на сопротивление на нижнем и среднем уровнях, "отката в реформе питания ВСУ не будет".

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Халимон напомнил, что Минобороны со следующего года окончательно переходит на новую систему питания военнослужащих, и пригласил субъектов хозяйствования на открытые торги.

"Мы выходим с предложением к субъектам хозяйствования, чтобы они приходили к нам на торги по следующему механизму: 106 частей, которые сегодня обеспечены личным составом для приготовления пищи, остаются полноценно по каталогу, а 252 воинские части, которые не имеют возможности самостоятельно приготовить себе пищу, дополнительно к поставке продуктов питания по каталогу заказывали услугу по приготовлению пищи, которая включает комплекс мероприятий по организации питания - раздачу блюд, приготовление, уборку", - сказал Халимон.

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Халимон отметил, что согласно реформе питания ВСУ, с 1 января 2021 все воинские части должны перейти на систему питания по каталогу.

Халимон считает очевидными преимущества системы питания по каталогу. Эта система предусматривает расширенный ассортимент, в том числе сезонные продукты - например, арбузы или цитрусовые, и дает возможность изменять меню.