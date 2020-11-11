РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15040 посетителей онлайн
Новости Общество Агрессия России против Украины
6 047 25
армия (8415) Минобороны (8236) еда (319) ВСУ (5149)

Армия не вернется на старую систему питания, - Минобороны

Новости Цензор.НЕТ Общество

Армия не вернется на старую систему питания, - Минобороны

Заместитель министра обороны Игорь Халимон обещает, что ведомство не допустит отката в реформе питания вооруженных сил.

Об этом он заявил на пресс-конференции в "Укринформе", сообщает Цензор.НЕТ.

"Все продукты питания будут поставляться согласно той реформой, которая была запущена ранее и осуществляется в дальнейшем. И любая информация, что мы переходим на старую систему питания, является фейком", - сказал Халимон.

Он отметил, что бюджет питания ВСУ составляет 3,6 млрд грн, и за него идет борьба. По словам замминистра обороны, несмотря на сопротивление на нижнем и среднем уровнях, "отката в реформе питания ВСУ не будет".

Читайте на Цензор.НЕТ: Минобороны разрешило всем частям ВСУ питаться по новому меню

Халимон напомнил, что Минобороны со следующего года окончательно переходит на новую систему питания военнослужащих, и пригласил субъектов хозяйствования на открытые торги.

"Мы выходим с предложением к субъектам хозяйствования, чтобы они приходили к нам на торги по следующему механизму: 106 частей, которые сегодня обеспечены личным составом для приготовления пищи, остаются полноценно по каталогу, а 252 воинские части, которые не имеют возможности самостоятельно приготовить себе пищу, дополнительно к поставке продуктов питания по каталогу заказывали услугу по приготовлению пищи, которая включает комплекс мероприятий по организации питания - раздачу блюд, приготовление, уборку", - сказал Халимон.

Также на Цензор.НЕТ: Ермак прокомментировал фото, на котором тарелки стоят только перед ним и Зеленским, но не перед военными: самый странный фейк года. ФОТО

Халимон отметил, что согласно реформе питания ВСУ, с 1 января 2021 все воинские части должны перейти на систему питания по каталогу.

Халимон считает очевидными преимущества системы питания по каталогу. Эта система предусматривает расширенный ассортимент, в том числе сезонные продукты - например, арбузы или цитрусовые, и дает возможность изменять меню.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
верится с трудом.. щас какая то **** с опущеного блока подаст в суд и зеленый суд будет опять лет 5 сопли размазывать.
показать весь комментарий
11.11.2020 18:55
+6
Вже повернулись, вже нема тих сухпаїв, які були з-за Порошенка.
показать весь комментарий
11.11.2020 19:48
+4
в кабинетах с паркетом в Киеве генералитет точно не будет хавать кашку-размазню с куском соленого от слез повара огурца и хвостом от хека захеканого ))))
Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 523

...
показать весь комментарий
11.11.2020 19:21
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
верится с трудом.. щас какая то **** с опущеного блока подаст в суд и зеленый суд будет опять лет 5 сопли размазывать.
показать весь комментарий
11.11.2020 18:55 Ответить
Вы понимаете, что "идёт борьба за 3,6 млрд грн на питание" для армии? Эта борьба идёт давно и не имеет политической окраски, поэтому понятие "провластных" сил или "оппозиции" здесь неуместны. Воры и жулики, включая и старых "кадровых" ворюг - дармоедов из МОУ и ВСУ, для того, чтобы остаться у корыта, могут хоть позеленеть, хоть посинеть, для них это безразлично. Какой опоблок, какое НАТО? Тут потоки перераспределяют!
показать весь комментарий
11.11.2020 19:12 Ответить
Стара система в інтерпретації Тарана це що? Те, що частково було запроваджено минуло владою?
показать весь комментарий
11.11.2020 19:21 Ответить
Ні, це та система яка була при Януковичі у 2008 - 2015 роках.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:55 Ответить
А Таран має якийсь стосунок до тої системи, яка запроваджувалася при Полтораку? Наскільки мені і не лише мені відомо, що Таран навпаки у деяких підрозділах повернув систему, яка була при януковочу.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:44 Ответить
Я про це і кажу.

Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках.
https://texty.org.ua/fragments/102258/armiya-mozhe-proshatys-iz-novoyu-systemoyu-harchuvannya/?fbclid=IwAR2k6eNeJrQ899OL9MJpGj9nYOM_olGvyNLvS8TzWSVFcUgORKmDJokvW_0
показать весь комментарий
12.11.2020 00:35 Ответить
в кабинетах с паркетом в Киеве генералитет точно не будет хавать кашку-размазню с куском соленого от слез повара огурца и хвостом от хека захеканого ))))
Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 523

...
показать весь комментарий
11.11.2020 19:21 Ответить
Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 134
показать весь комментарий
11.11.2020 20:05 Ответить
А конституционный суд что скажет по этому поводу??))
показать весь комментарий
11.11.2020 19:26 Ответить
Вже повернулись, вже нема тих сухпаїв, які були з-за Порошенка.
показать весь комментарий
11.11.2020 19:48 Ответить
Так він їх і забрав із собою, як з роботи погнали! Спочатку повидирав монітори з АП, а потім і сухпаї з ретард - паками і вивіз! Більше того, Порошенко й частину сухпаїв старого зразку теж забрав: порохоботи, котрі грузили їх, сказали, що там шоколадки Рошен, тому вони належать гетьману! Ось так.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:05 Ответить
это хорошо но........ стрелять они будут из 50 летних гаубиц которые даже 20 км не бьют но ато очень хорошо горят от беспилотников. наши " КОМАНДИРЫ" наверное не смотрели что стало с армянской военной техникой после турецких бпла
показать весь комментарий
11.11.2020 20:47 Ответить
Тебя чем накормили, что так покрутило? Куда ты уже стрелять собрался? Не кушай больше рошенок из старого армейского сухпайка.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:00 Ответить
зелено-зебільний скунс дракоша вирішив заступитися за зе-дебіла... За "так", чи за "з/п від подоляка"?
показать весь комментарий
11.11.2020 21:05 Ответить
За сухпаї.
показать весь комментарий
11.11.2020 21:07 Ответить
Так уже допустило. Возмущению нет предела!!!!!
показать весь комментарий
11.11.2020 21:13 Ответить
Главное что бы как при фельдмаршале Гриценко не убили службу тыла,после чего войска в поле оказались на подножном корму и если бы не волонтеры.. Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4899
показать весь комментарий
11.11.2020 21:18 Ответить
Армія не повернеться на стару систему харчування, - Міноборони - Цензор.НЕТ 3517
показать весь комментарий
11.11.2020 21:28 Ответить
куда то тебя занесло. я о тех гаубицах что у чехов покупают. а из них собираться стрелять в наше время может только идиот
показать весь комментарий
11.11.2020 21:40 Ответить
Слышишь, тебя по какому каталогу кормят, что так плюханит плотно?
показать весь комментарий
11.11.2020 21:49 Ответить
отъ...бись. или дрочи молча
показать весь комментарий
11.11.2020 21:56 Ответить
Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках.
Зокрема, за пропозицією Міноборони, урядом внесено зміни, що дозволяють, крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.
https://texty.org.ua/fragments/102258/armiya-mozhe-proshatys-iz-novoyu-systemoyu-harchuvannya/?fbclid=IwAR2k6eNeJrQ899OL9MJpGj9nYOM_olGvyNLvS8TzWSVFcUgORKmDJokvW_0
показать весь комментарий
11.11.2020 21:52 Ответить
Кто - то украл сухпаи, которые были за Пороха, 50 - тилетние гаубицы не смогут жахнуть даже на 20 км, а реформа питания в армии откатыватся назад не будет (как бы этого ни хотелось барыжкам - "патриотам"). Сплошная перемога!
показать весь комментарий
11.11.2020 22:44 Ответить
Обещать они могут все, что угодно. Звиздеть - не мешки ворочать.
Но документы уже подписаны и закупки запланированы.



«Кабінет Міністрів погодився із пропозицією Міністерства оборони щодо повернення у Збройних Силах України системи закупівлі послуг харчування, що існувала у 2008-2015 роках.
Зокрема, за пропозицією Міноборони, до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1026, урядовою постановою від 21 жовтня 2020 р. № 1042 внесено зміни, що дозволяють крім закупівлі продуктів харчування за Каталогом нової системи, здійснювати закупівлю всієї послуги харчування в аутсорсерів, як це було у 2008-2015 роках.
Документом також визначається, що забезпечення особового складу ЗСУ харчуванням за результатами проведення процедур закупівель послуг, здійснюється з 1 січня 2021 року»
показать весь комментарий
12.11.2020 02:22 Ответить
Они вообще должны правильно питаться! А не есть одни каши, как есть в реалии. Посмотрите, что такое сбалансированное питание https://healthfood4me.com/zdorovie-post/cirroz-pecheni-rekomendacii-vrachey-diagnostika-dieta/
Надеюсь, наша система все таки к этому придет.
показать весь комментарий
22.01.2021 16:29 Ответить
 
 