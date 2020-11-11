"Ми недооцінили сіточки деяких кандидатів", - Притула про вибори в Києві

Кандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула не вважає свій програш на виборах невдачею, бо виконав деякі поставлені собі завдання на цю кампанію. З політики він йти не збирається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського.

"Я не вважаю результат на мерських виборах невдачею, тому що ставилося кілька завдань на цю кампанію. З деякими з них не склалося, з більшістю склалося. Так, на жаль, я не вийшов у другий тур. Ми недооцінили сіточки деяких кандидатів та активність їх електорату на тлі того ядра людей, на які розраховував я", — зазначив Притула.

Посилаючись на аналітику, він розповів, що у віковій категорії 18-29 років він мав 15% голосів виборців Києва, а 29-44 — 11,5%. Такі результати він називає "доволі пристойним". Водночас Притула погодився, що йому не вдалося до кінця мобілізувати виборців віком 18-29 років.

"На жаль, ми не змогли партією мобілізувати весь наш електоральний ресурс і зробити так, щоб ці люди дійшли до дільниць. Десь завадив COVID, десь — байдужість. Також далеко не всі громадяни усвідомлюють важливість місцевих виборів після того, як почалися процеси децентралізації", — зазначив Притула.

Останнє він пояснив тим, що люди мало орієнтуються в тому, хто за що відповідає в країні: місцева та центральна влада, народний депутат та Кабмін.

Притула додав, що ці результати виборів мера — це те, на що він поки що заслуговує, а ще це "непоганий старт, якщо дивитися на перспективу".

"У мене є величезне бажання займатися політикою далі, і, маючи зараз ось такий фундамент, я розумію, що можу від нього відштовхуватися. Головне — подальша внутрішня мотивація і тримання в тонусі наших команд по всій Україні й в Києві зокрема", — підсумував він.

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