"Ми недооцінили сіточки деяких кандидатів", - Притула про вибори в Києві
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Кандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула не вважає свій програш на виборах невдачею, бо виконав деякі поставлені собі завдання на цю кампанію. З політики він йти не збирається.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського.
"Я не вважаю результат на мерських виборах невдачею, тому що ставилося кілька завдань на цю кампанію. З деякими з них не склалося, з більшістю склалося. Так, на жаль, я не вийшов у другий тур. Ми недооцінили сіточки деяких кандидатів та активність їх електорату на тлі того ядра людей, на які розраховував я", — зазначив Притула.
Посилаючись на аналітику, він розповів, що у віковій категорії 18-29 років він мав 15% голосів виборців Києва, а 29-44 — 11,5%. Такі результати він називає "доволі пристойним". Водночас Притула погодився, що йому не вдалося до кінця мобілізувати виборців віком 18-29 років.
"На жаль, ми не змогли партією мобілізувати весь наш електоральний ресурс і зробити так, щоб ці люди дійшли до дільниць. Десь завадив COVID, десь — байдужість. Також далеко не всі громадяни усвідомлюють важливість місцевих виборів після того, як почалися процеси децентралізації", — зазначив Притула.
Останнє він пояснив тим, що люди мало орієнтуються в тому, хто за що відповідає в країні: місцева та центральна влада, народний депутат та Кабмін.
Притула додав, що ці результати виборів мера — це те, на що він поки що заслуговує, а ще це "непоганий старт, якщо дивитися на перспективу".
"У мене є величезне бажання займатися політикою далі, і, маючи зараз ось такий фундамент, я розумію, що можу від нього відштовхуватися. Головне — подальша внутрішня мотивація і тримання в тонусі наших команд по всій Україні й в Києві зокрема", — підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Рамзес Рамзес@njdjzhj09GuHZfT 10 ****.
Владислав Каськів (лідер "Пори" під час Помаранчевої революції в 2004 р) обрався депутатом Закарпатської облради від опзж.
Навіть не міг уявити, наскільки воно безпринципне лайно і покидьок
Так что не переживай.
Куди ти поліз Притула? Чи циглина на голову впала?
https://youtu.be/iNl78iYs2s4
Дело в том, что в 2015 году Притула женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина из Донецка. Она - дочь влиятельного бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника, который в 2012 году тоже хотел ворваться в украинский парламент. Однако проиграл выборы по мажоритарному округу в Краматорске.
Но это еще не все. У жены Сергея есть старшая сестра Светлана. Она замужем за миллионером, экс-регионалом и депутатом Виталием Хомутынником ("Видродження").
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/323365-biznesvumen_iz_donetska_i_zvezdnoe_mesto_dtp_podrobnosti_skandala_s_teshchej_prituly
Он представлял свою команду. Был откровенно разочарован.
Сам Притула ОК. Хотя не ответил прямо не на один вопрос из залла так сказать.
Про метро там то се. Но его команда это было унылое зрелище. Одни компьютерные дизайнеры очень туго говорящие. В общем не быдло зеленое конечно но такиеже прохфесионалы у меня сложилось такое мнение.
Они выйграли
прикольный план.
Опозиція. Домовилася з владою.
З Єрмаком. З Татаровим. З Аваковим, проти якого збирала голоси (хаха).
Я нагадую: "не твоя війна" це олігархічна партія. Це той самий оліграхічний проект "нових ліц", але з Пінчуком-бенефіциаром. І слуги, і голоса в голові - безідейні ************ олігархів з гаслами за все хороше проти всього поганого, чия справжня мета - відсунути від влади справжні державницькі сили і поділити владу між олігархами.
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2527046704259066
люди уже оценили -кто такие балаболы и чем это грозит и кто такие работяги - кто н умеет говорить красиво, зато умеет ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
Да, Кличко никогда не быть оратором или ведущим. Зато он - отличный МЭР!
А тебе, Притула, видимо плевать на Киев, если тебя, кто ни одной трубы ни разу не ремонтировал и ни одного тротуара не заасфальтировал, все еще волунет проигрыш на выборах и какие-то "сеточки".
тьфу, идиот. упал и разбился.
Тому, Притула більше схожий на технічного кандидата у вигляді підкормиша Кличка, ніж на особистість, що була здатна хоч на щось помітне. Був повним нулем, а став нулем на "шосту годину". Політик... хренів!!! Завтра 40 років вдарить, а воно "мріє" про "велікторат" 18-28, про "зелекторат" 28-39)) Більше ганебної і принизливої картини в цьому перегоні за владу в Києві 2020 я не бачив.
Куди ти лізиш, Сірьога?!
Займись своєю справою.