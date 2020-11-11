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Новини Київські новини Місцеві вибори-2020
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Київ (13835) Притула Сергій (84)

"Ми недооцінили сіточки деяких кандидатів", - Притула про вибори в Києві

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Кандидат на посаду міського голови Києва Сергій Притула не вважає свій програш на виборах невдачею, бо виконав деякі поставлені собі завдання на цю кампанію. З політики він йти не збирається.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі Громадського.

"Я не вважаю результат на мерських виборах невдачею, тому що ставилося кілька завдань на цю кампанію. З деякими з них не склалося, з більшістю склалося. Так, на жаль, я не вийшов у другий тур. Ми недооцінили сіточки деяких кандидатів та активність їх електорату на тлі того ядра людей, на які розраховував я", — зазначив Притула.

Посилаючись на аналітику, він розповів, що у віковій категорії 18-29 років він мав 15% голосів виборців Києва, а 29-44 — 11,5%. Такі результати він називає "доволі пристойним". Водночас Притула погодився, що йому не вдалося до кінця мобілізувати виборців віком 18-29 років.

"На жаль, ми не змогли партією мобілізувати весь наш електоральний ресурс і зробити так, щоб ці люди дійшли до дільниць. Десь завадив COVID, десь — байдужість. Також далеко не всі громадяни усвідомлюють важливість місцевих виборів після того, як почалися процеси децентралізації", — зазначив Притула.

Останнє він пояснив тим, що люди мало орієнтуються в тому, хто за що відповідає в країні: місцева та центральна влада, народний депутат та Кабмін.

Притула додав, що ці результати виборів мера — це те, на що він поки що заслуговує, а ще це "непоганий старт, якщо дивитися на перспективу".

"У мене є величезне бажання займатися політикою далі, і, маючи зараз ось такий фундамент, я розумію, що можу від нього відштовхуватися. Головне — подальша внутрішня мотивація і тримання в тонусі наших команд по всій Україні й в Києві зокрема", — підсумував він.

Читайте також: Притула привітав Кличка з перемогою і запевнив, що фракція "Голосу" в Київраді співпрацюватиме з виборцями
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Топ коментарі
+28
Таки да. Шутов во власти уже хватит. Тут бы зеленого страна пережила.
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11.11.2020 20:32
+18
Вы переоценили значимость денег Пинчука.
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11.11.2020 20:30
+18
притулу уважаю за помощь армии,но хватит актеров во власти
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11.11.2020 20:36
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Та просто всім уже досить "нових" професійних облич
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11.11.2020 20:29 Відповісти
Таки да. Шутов во власти уже хватит. Тут бы зеленого страна пережила.
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11.11.2020 20:32 Відповісти
а на наступних виборах кого будуть обирати в президенти - шахтаря чи комбайнера?.....може справа не в професії людини а в самій людині?
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11.11.2020 20:43 Відповісти
Будут выбирать таксиста. Люмпен уверен, что таксисты все знают. Лишь бы олигархи из него сделали телезвезду. Как в одной поговорке "При хорошей рекламе и товар не нужен". Люмпен все равно выбирает не мозгами, а рефлексами.
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11.11.2020 21:04 Відповісти
порноактриса надоела, давай таксиста
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11.11.2020 21:11 Відповісти
реклама діє на всіх людей, без винятку.
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11.11.2020 21:11 Відповісти
На всех безмозглых да, без исключения.
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11.11.2020 21:18 Відповісти


Рамзес Рамзес@njdjzhj09GuHZfT 10 ****.

Владислав Каськів (лідер "Пори" під час Помаранчевої революції в 2004 р) обрався депутатом Закарпатської облради від опзж.
Навіть не міг уявити, наскільки воно безпринципне лайно і покидьок
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11.11.2020 21:27 Відповісти
Він ригам, ще при Янику продався.
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11.11.2020 23:29 Відповісти
"Ми недооцінили сіточки деяких кандидатів", - Притула про вибори в Києві - Цензор.НЕТ 2976Каськив подписал договор на $1 млрд с лыжным инструктором Кабмин решил разобраться с Каськивым и LNG-терминалом
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12.11.2020 07:36 Відповісти
Вы переоценили значимость денег Пинчука.
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11.11.2020 20:30 Відповісти
И Хомутынника.
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11.11.2020 20:51 Відповісти
Многие пустозвоны пролетели на этих выборах.
Так что не переживай.
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11.11.2020 20:33 Відповісти
"Порожній посуд дзвінко дзеленчить"...
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11.11.2020 20:35 Відповісти
"Мы недооценили сеточки некоторых кандидатов", - Притула о выборах в Киеве - Цензор.НЕТ 8261
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11.11.2020 20:51 Відповісти
+ гарний рукожоп.
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11.11.2020 21:13 Відповісти
Та звісно - крива підлога, яйця... Що ще? Парасолька? Аналізи? Може просто щось не те з макітрою?
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11.11.2020 20:34 Відповісти
Кандидат на должность городского головы Киева Сергей Притула не считает свой проигрыш на выборах неудачей Источник: https://censor.net/ru/n3230516

Куди ти поліз Притула? Чи циглина на голову впала?
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11.11.2020 20:34 Відповісти
Цеґлина.
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11.11.2020 20:44 Відповісти
За что денег дали, то и выполнил. Но все равно бесполезно. С задачей не справился. Второй тур не получилось организовать.
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11.11.2020 21:09 Відповісти
Бабки зашли - нужно работать)))
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11.11.2020 21:34 Відповісти
притулу уважаю за помощь армии,но хватит актеров во власти
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11.11.2020 20:36 Відповісти
Патрульний домагався в інстаграмі жінки, ностальгував за армією СССР та розповідав як бив затриманих
https://youtu.be/iNl78iYs2s4
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11.11.2020 20:39 Відповісти
Стерненко объявил ментам войну?
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11.11.2020 21:53 Відповісти
Скорее наоборот.
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12.11.2020 05:48 Відповісти
Хороший юморист не означает что из него выйдет хороший Уинстон Черчилль или Лех Валенса...
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11.11.2020 20:41 Відповісти
Валенса, до речі, був звичайним електриком без освіти
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11.11.2020 20:45 Відповісти
Я помню...,а Черчилль в школе учился на двойки...
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11.11.2020 20:51 Відповісти
Я бы не списывал Притулу, как политика. Потенциала и амбиций у него побольше, чем у Вакарчука. Лучший вариант для него - возглавить "Голос", а там посмотрим...!
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11.11.2020 20:41 Відповісти
Правильный выбор партии. Незашкваренный чувак в незашкваренную партию☝👍
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11.11.2020 20:42 Відповісти
партія "Шепіт"
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11.11.2020 20:43 Відповісти
Серёга, с волками жить - по-волчьи выть..
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11.11.2020 20:44 Відповісти
И кто же стоит за Притулой?

Дело в том, что в 2015 году Притула женился во второй раз. Его избранницей стала Екатерина из Донецка. Она - дочь влиятельного бизнесмена-застройщика Виктора Сопельника, который в 2012 году тоже хотел ворваться в украинский парламент. Однако проиграл выборы по мажоритарному округу в Краматорске.
Но это еще не все. У жены Сергея есть старшая сестра Светлана. Она замужем за миллионером, экс-регионалом и депутатом Виталием Хомутынником ("Видродження").
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11.11.2020 20:46 Відповісти
Хомутынник в украинской политике персона яркая. Его связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также ходят слухи, что он может порешать чуть ли не любой вопрос в налоговой или таможне. С 2016 года о Хомутыннике пишут как о молодом олигархе, он обзавелся яхтами и самолетами, которых почему-то нет в декларациях.
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11.11.2020 20:47 Відповісти
Одним из приоритетных для фонда Хомутынника является также газовый бизнес. Вместе с Игорем Коломойским и Павлом Фуксом он является совладельцем Укрнефтебурения, одной из крупнейших частных нефтегазодобывающих компаний Украины. Ее основной актив - лицензия на Сахалинское нефтегазоконденсатное месторождение в Харьковской области. В 2018 году фонд Хомутынника стал также совладельцем нефтегазовой компании JKX Oil&Gas, которая занимается разведкой и добычей углеводородов в Украине и России.
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11.11.2020 20:52 Відповісти
Тесть Притулы , Виктор Сопельник, родом с России, но давно живет в Украине. Был членом политрады партии "Удар" Виталия Кличко. Он баллотировался от этой политсилы в парламент в 2012 году, но не прошел. Также был членом партий "Трудовая Украина" и "Партии регионов". Еще Виктор Иванович был помощником у своего депутата-зятя Виталия Хомутынника.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/323365-biznesvumen_iz_donetska_i_zvezdnoe_mesto_dtp_podrobnosti_skandala_s_teshchej_prituly
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11.11.2020 21:18 Відповісти
Хорошим политиком мог бы стать журналист Виталий Портников,но ему это не нужно...,хотя политический диагноз любому событию и политику он ставит мгновенно и лучше всех в Украине...
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11.11.2020 20:48 Відповісти
Я както случайно попал на его агитационную програму в парке.
Он представлял свою команду. Был откровенно разочарован.
Сам Притула ОК. Хотя не ответил прямо не на один вопрос из залла так сказать.
Про метро там то се. Но его команда это было унылое зрелище. Одни компьютерные дизайнеры очень туго говорящие. В общем не быдло зеленое конечно но такиеже прохфесионалы у меня сложилось такое мнение.
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11.11.2020 20:50 Відповісти
У него задача была не набрать максимально и победить, а максимально отсосать.

Они выйграли
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11.11.2020 21:37 Відповісти
С народом все понятно.
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11.11.2020 20:50 Відповісти
Необходимо ограничить участие в выборах на высокие должности людей без специального образования в области управления. И это должны быть не курсы агитаторов КПСС или такие же курсы при президенте. Полноценное 5 летнее образование, обязательно европейского уровня
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11.11.2020 21:09 Відповісти
то есть вы хотите оставить украинские города без мэров вообще?\
прикольный план.
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11.11.2020 21:44 Відповісти
кияни ******* басьора, харківяни кернеса і т д треба міняти не мерів а народ, а якщо зникнемо ми украдінці, то як же всесвіт зможе існувати без гівна
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11.11.2020 21:11 Відповісти
Еще одного комика Киев бы не пережил. "Ми недооцінили сіточки деяких кандидатів", - Притула про вибори в Києві - Цензор.НЕТ 9658
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11.11.2020 21:13 Відповісти
"Опозиційна" партія Голос домовилася про підтримку з провладною партією.
Опозиція. Домовилася з владою.
З Єрмаком. З Татаровим. З Аваковим, проти якого збирала голоси (хаха).
Я нагадую: "не твоя війна" це олігархічна партія. Це той самий оліграхічний проект "нових ліц", але з Пінчуком-бенефіциаром. І слуги, і голоса в голові - безідейні ************ олігархів з гаслами за все хороше проти всього поганого, чия справжня мета - відсунути від влади справжні державницькі сили і поділити владу між олігархами.

"Ми недооцінили сіточки деяких кандидатів", - Притула про вибори в Києві - Цензор.НЕТ 8906

https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2527046704259066
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11.11.2020 21:18 Відповісти
какие еще "сеточки"? посмотри на себя - житие мое - какие СЕТОЧКИ?
люди уже оценили -кто такие балаболы и чем это грозит и кто такие работяги - кто н умеет говорить красиво, зато умеет ДАВАТЬ РЕЗУЛЬТАТ!
Да, Кличко никогда не быть оратором или ведущим. Зато он - отличный МЭР!
А тебе, Притула, видимо плевать на Киев, если тебя, кто ни одной трубы ни разу не ремонтировал и ни одного тротуара не заасфальтировал, все еще волунет проигрыш на выборах и какие-то "сеточки".
тьфу, идиот. упал и разбился.
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11.11.2020 21:43 Відповісти
Притула, займайся своєю справою. Але запам"ятай дуже добре. Політика це не твоя справа. Тільки останній ідіот іде в політику без свого електорату, який є достатнім для політичних перемог, чи без "папиної" розкрутки певної піар компанії, як у клоуна "Білобородька", чи без мільйонів баксів, які зароблені особистим боксо-мордо-биттям. Але на першому плані є не бабло, а електорат. Наприклад, у Зелі був електорат Білобородька. У підаліка був електррат "боксерський". Який у тебе був електорат? Шоу Притули? Шоу плінтуса на ніч замість алкоголю? Хто вже дійшов до плінтуса Притули, тому вже і алкоголь на ніч не допомогав.

Тому, Притула більше схожий на технічного кандидата у вигляді підкормиша Кличка, ніж на особистість, що була здатна хоч на щось помітне. Був повним нулем, а став нулем на "шосту годину". Політик... хренів!!! Завтра 40 років вдарить, а воно "мріє" про "велікторат" 18-28, про "зелекторат" 28-39)) Більше ганебної і принизливої картини в цьому перегоні за владу в Києві 2020 я не бачив.

Куди ти лізиш, Сірьога?!
Займись своєю справою.
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11.11.2020 22:06 Відповісти
Новий зеленский.
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11.11.2020 22:57 Відповісти
Сергію, радуй нас новими програмами і номерами по ТВ і на ю-тубі, але прошу, не лізь в політику. Країні досить вже одного артиста. Артист має розважати публіку, а не розважати ворога своєї держави, як зараз робить Зеленський.
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11.11.2020 23:05 Відповісти
притула, воно тобі було треба це гїмно? я дивилась Вар'яти, а зараз канал Н заблокувала на своєм тв. ти був гарним актором, волонтером, українцем, але своїм вчинком (мер Київа) для мене ти размазав гімном свої досягнення.
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12.11.2020 10:11 Відповісти
 
 