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Зеленський (17439) КС (1154) Веніславський (217)

Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський

Президент Володимир Зеленський має законодавчі підстави для того, щоб розпустити Конституційний суд України після резонансного рішення КСУ про скасування низки антикорупційних положень українського законодавства.

Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода представник голови держави у КСУ, "слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Якщо трішки абстрагуватися і подивитися всю попередню діяльність Конституційного суду України з питань повноважень президента, є дуже цікава ухвала КСУ від 8 травня 1997 року (номер, якщо не помиляюсь, 8-з). У цій ухвалі Конституційний суд України сказав, що президент має безпосереднє право втручатися в кризові ситуації і діяти відповідно до тих викликів, які виникають у державі й суспільстві для того, щоб забезпечити державний суверенітет, нацбезпеку, громадський порядок і права людини", – зазначив Веніславський.

На його думку, резонансне рішення Конституційного суду щодо скасування низки антикорупційних положень українського законодавства є саме такою кризовою ситуацією, а тому президент Зеленський має право розпустити КСУ, що і запропонував у ініційованому ним законопроєкті.

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"Це – абсолютно очевидно кризова ситуація. Абсолютно очевидно, що Конституційний суд діяв усупереч інтересам держави і суспільства, чим він фактично закреслив свою власну легітимність. Тому президентські дії були абсолютно адекватні. Вони продемонстрували і для суспільства, і для міжнародних партнерів, що президент є чітким прихильником боротьби з корупцією", – наголосив Веніславський.

Він також додав, що готовий буде підтримати ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт, який, зокрема, передбачає розпуск чинного складу КСУ та визнання його рішення про скасування низки антикорупційних положень українського законодавства "нікчемним".

"Особисто я буду готовий проголосувати, хоча розумію, що до мене як до конституціоналіста будуть запитання, але я розумію, що є деякі ситуації в державі, які потрібно вирішувати політико-правовим шляхом", – пояснив представник президента в КС.
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Топ коментарі
+32
Что там по нардепу Юрченко? Сидит уже? Бубочька обищал же...Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 8479
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11.11.2020 23:00
+27
Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 7539
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11.11.2020 23:03
+17
- как решить проблему с Конституционным судом?!
- нужно заболеть КОВИДом и слечь на больничку..
"Из энциклопедии Зеленых решений" .. том 2, стр 141..
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11.11.2020 23:04
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Что там по нардепу Юрченко? Сидит уже? Бубочька обищал же...Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 8479
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11.11.2020 23:00 Відповісти
Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 1118
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11.11.2020 23:00 Відповісти
Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 5968
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12.11.2020 11:01 Відповісти
видно ж шо пришел сидеть.
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11.11.2020 23:02 Відповісти
Ясный перец и тебя , купили ! Сморчек🤢🤡🐒👃🏻🎹 членограй играет на стороне рашистов
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11.11.2020 23:11 Відповісти
Да понятно всё с вами. У вас такая дыра в бюджете - в ней можно утопить всю вашу банду, как в сортире. Последний ресурс - продажа чернозёмов; но она зависла в КС.

Ростов не резиновый. Говорят что Виталик вырубил каштаны на Хрещатике, и заменил их туями. Но на соседних улицах каштаны ещё остались.
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11.11.2020 23:00 Відповісти
А тут дехто раділи розпродажу землі і в воздух трусікі бросалі.
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11.11.2020 23:12 Відповісти
Они и мать родную продадут на ковбасу при случае. Менталитет такой.
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11.11.2020 23:13 Відповісти
ПУСТЬ ПОПРОБУЕТ Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 8271
его дом - тюрма !!!!
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11.11.2020 23:00 Відповісти
прям не зюзя а принц датский)
...имеет желание распустить КС, но не имеет права.
Имеет право распустить ОАСК, но не имеет желания.
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11.11.2020 23:00 Відповісти
Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 672
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11.11.2020 23:01 Відповісти
Прізвище говорить само про себе, якесь хом*яче.
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12.11.2020 07:10 Відповісти
Очень жаль, что в Конституции нет статьи и положения о возможности приговора и смертной казни для членов КС, если они показали себя ублюдками в услужении бабы Бени и рыгов.
Но ведь всегда можно исправить, верно？
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11.11.2020 23:02 Відповісти
Где тебя вылупили, мамкин юрЫст?
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11.11.2020 23:10 Відповісти
А Вы читали решение КСУ ? Оно закрыто для простых граждан Украины. Ознакомтесь с полным текстом решения КСУ, а потом давайте комментарий.
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12.11.2020 09:18 Відповісти
А Вы читали решение КСУ ? Оно закрыто для простых граждан Украины. Если Вы ознакомились с полным текстом решения КСУ, то дайте, пожалуйста, комментарий.
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12.11.2020 09:25 Відповісти
крови хочешь, любитель сильной руки?
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12.11.2020 09:40 Відповісти
Поговорить хочешь, скучающий пустомеля？
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12.11.2020 09:47 Відповісти
Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 3726
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11.11.2020 23:02 Відповісти
Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 7539
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11.11.2020 23:03 Відповісти
ОБНАГЛЕЛИ ВКРАЙ! Российские пропагандисты обещают Украине крах!

https://www.youtube.com/watch?v=8DWBl5NhS3I
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11.11.2020 23:33 Відповісти
А как назвать иначе тот "горький катаклизьм", что мы наблюдаем с апреля 2019 года?
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12.11.2020 09:26 Відповісти
Так КС сам заявил, что это политическая проблема. Так что, зе, решение за тобой, а не за ВР.
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11.11.2020 23:03 Відповісти
- как решить проблему с Конституционным судом?!
- нужно заболеть КОВИДом и слечь на больничку..
"Из энциклопедии Зеленых решений" .. том 2, стр 141..
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11.11.2020 23:04 Відповісти
помню был один такой автор "зеленой книги" куёво он закончил.....
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11.11.2020 23:10 Відповісти
Чего тогда ждет?
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11.11.2020 23:06 Відповісти
Оценивает риски: Ростов, медный чан, вылет из окна.
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11.11.2020 23:08 Відповісти
ну если имеет право рапустить так чего же не распустит? на понт берёт или сцыкотно. я вот все думаю если у бездельников из кс зарплата по 400 тыс на месяц то какая же пенсия? и это все за наш счет в бедной стране? жируют суки!
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11.11.2020 23:08 Відповісти
у суддів немає пенсії , бо вони на пенсію не ідуть , а виходять у відставку . При цьому їм утримання нараховується у розмірі їхньої заробітної плати ((
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11.11.2020 23:14 Відповісти
шустрий, а в отставке они на что живут? смешной ты шустрий - конечно на пенсию. запомни славик - офицеры ВСУ тоже идут в отставку но живут на пенсию. пенсия есть у всех, только у одних она мизерная а у судей окуенная. вот и я думаю с какого бы это перепугу? в кс они особо не напрягаются и уголовные дела (за которые могут заточку воткнуть) не рассматривают, так за что им такое бабло с неба падает?
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12.11.2020 00:02 Відповісти
Ну ти і дурень як я подивлюся ! Живуть вони за те що я написав - ти читати умієш? Просто як що ти доживеш до пенсійного віку - тобі пенсію нарахують , а суддям грошове утримання не називається пенсією тому що не називається , яким би воно ох#єнним не було . Крім того , судді щоб у відставку піти не обов"язково як тобі до 62 років повітря переводити , отримають належний їм стаж ( скільки там - 20 чи менше - більше ) і все - відставка в кишені , багато так і роблять , отримуючи по 200000 з гаком у місяць ще і судяться що їм мало нарахували (( ! Так що почитай законодавство України перед тим як щось писати . Якщо не зрозумів тепер - більше однаково нічого не пиши , бо скільки не пояснюватиму - не дійде ((
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12.11.2020 01:09 Відповісти
Порода "Чего изволите" не викорінювана
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11.11.2020 23:12 Відповісти


Beard@Angrybeardman





Вся верхівка хворіє на корону, ЗМІ відразу постять новини, що після корони можуть з'явитись психологічні розлади.
Закриваються всі справи проти Байдена.
ПАДАЖЖІ! Вони що, вирішили під дурку закосити???? Щоб від відповідальності злиняти?
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11.11.2020 23:12 Відповісти
Они там в ОПе 32-й пункт к ст. 106 Конституции фломастером дописали?
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11.11.2020 23:12 Відповісти
Тією штукою, якою на роялі грали...
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11.11.2020 23:26 Відповісти
зебільна логіка "якщо не дозволено, але кортить, то можна"
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11.11.2020 23:14 Відповісти
Просто распустить КС недостаточно, тех судей, которые своими действиями разбалансировали работу всех органов власти, и по сговору с внутренними агентами иностранных стран, опзжо, надо судить, как прелателей.
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11.11.2020 23:14 Відповісти
конституціаналіст ОПаний, де вас таких рожають і вчать?
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11.11.2020 23:21 Відповісти
Та то всьо мєлочі. Вова, мені не вистачає 24 години на добу. Давай 27, ти ж всьо можеш.
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11.11.2020 23:26 Відповісти
Тобто, 8 травня 1997 року КСУ визнав що президент має право втручатись, підмахнувши Чучмі і цим самим заклав під себе міну сповільненої дії. Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 8993
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11.11.2020 23:29 Відповісти
а тим часом ,,,- Санкції проти "Північного потоку-2" внесені в законопроєкт про оборонний бюджет США, повідомляє Reuters. У США розраховують, що ці санкції завадять "Газпрому" завершити будівництво газопроводу.
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11.11.2020 23:31 Відповісти
Шокована новиною про нашого розумничка ДІМОЧКУ РАЗУМКОВА . Знаєте, кого він повернув знову до своїх, ВЖЕ ОСОБИСТО ВОЇХ консультантів ХАРЄБІНА проросійського політконсультанта , якого кормить КУРЧЕНКО , Цей Харебін був у бригаді політтехнологів, коли вони почала двигати Вовку , але він явно був мацковьким й його Богдан прибрав . Доречі, жалівся в інтервю Євгенію КІсєльову (який дуже симпатизує його ідеям безнаціональної держави з просто "людєй міра" ), так от він жалівся, що ЗЕкмпашка якось від його послуг без пояснень відмовилась . А тепер головна новина - РАЗУМКОВ НАБИРАЄ СОБІ ПАРТЄЙКУ А КОНСУЛЬТАНТ ЦЕЙ САМИЙ ХАРЄБІН .
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11.11.2020 23:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=UNcUf-elF98&t=309s- знайомтесь з консультантом нового лідера нової партії ( дуже в недалекому майбутньому) .

1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом
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11.11.2020 23:42 Відповісти
Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 6409 Не засмучуйте ребЬОнка. Якщо мАльчіку43рочки сильно хочеться, то можна й розпустить. Тим більше, що потрнов вже підібрав "гідні" кандидатури.
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11.11.2020 23:36 Відповісти
«Спасибо «всем 🐏🐑, за ПОРНОШУТА , мечтающего стать наполеоном
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11.11.2020 23:43 Відповісти
Уволить по любому надо, это даже поднимет рейтинг Зеленского.
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11.11.2020 23:48 Відповісти
ще варіанти. я вже роблю табличку з можна-неможна. кожен день нові можна і неможна.
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11.11.2020 23:50 Відповісти
Усім зрозуміло, що КС вчинив невірно, навіть підло. Той КС, якщо він такий - на існування не має права. Звичайно, то політична гра, спланована провокація. Тільки на таку гру кажуть, що хтось втратив "нюх". Державному органу такого рівня гратися не гідно, навіть якщо усім іншим органам хіба підгузники видавати.

От пишуть, що легендарний генерал Макартур в Японії гарно з корупцією в поліції боровся. Кілька разів розганяв усіх, а потім набирав заново. Тому й легенда.
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11.11.2020 23:56 Відповісти
По словам представителя Зеленского в КСУ, в Офисе президента "владели ситуацией", а потому и понимали, что речь идет об "абсолютно необоснованной" позиции Конституционного суда.
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11.11.2020 23:57 Відповісти
Во юрЫсты зеленые !!! Судей КС уволить практически НЕВОЗМОЖНО !!! крапка... Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 6578
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11.11.2020 23:57 Відповісти
Вот шо Вы переживаете
ЁЛКУ ПОД ЗДАНИЕ СУДА ПРИНЕСТИ - судьи сами разбегутся 😀😀😀
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12.11.2020 00:01 Відповісти
Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 1387
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12.11.2020 00:02 Відповісти
Наше словацкое телевидение с интересом наблюдает за ЗЕ
Потому словаки в курсе шо он заболел, шо он настаивает на карантине . Инфа Новостей бегущей строкой идет очень часто. Так шо Украину словаки уважают и ею интересуются больше чем другими странами
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12.11.2020 00:00 Відповісти
Як Ви вважаєте: нам треба від цього радіти, чи насторожитися? Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 5204
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12.11.2020 00:04 Відповісти
Надо разогнать олигархов . Хватит терпеть феодализм в стране.

Вот ФЕОДАЛ ВАСАДЗЕ создал закон про евробляхи , всем депутатам заплатили за голоса
Организовали информационную компанию , что налоги от евроблях потекут рекой.

Результат - хлопцы оставили все авто в Европе , а феодал Васадзе выпускает на ЗАЗ российские авто как отверточную сборку и этим уходит от налогов . А прибыль идёт в рашу Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 3543 И Это во время войны с рашей!!!!!
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12.11.2020 00:10 Відповісти
От євробляхєрам і треба починати розганяти олігархів. Їх же обдурили. Бо вчителі за своїми 4000$ ніяк не вийдуть. Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 5516
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12.11.2020 00:20 Відповісти
Це йому Беня розказав?
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12.11.2020 00:17 Відповісти
классный специалист. грамотный. там, у зеленского, все такие?
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12.11.2020 00:33 Відповісти
Грамматей на грамматее сидит и грамматеем погоняет.
А что - не видно что ли?
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12.11.2020 01:00 Відповісти
Господи.
Рівень як у звичайних зебів. Котрі слово "Конституція" чули хіба що пару раз з зомбовізора.
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12.11.2020 01:14 Відповісти
Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 483
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12.11.2020 02:07 Відповісти
а веніславський - це хто? теж якийсь клоун з підворотні, як і той, кого він представляє?
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12.11.2020 02:08 Відповісти
шаурмой торговал на вокзале
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12.11.2020 07:26 Відповісти
Вони ці зелені олігофрени всіх за дурнів рахують, до чого тут розпуск КС коли потрібно конкретного суддю за конкретний злочин садити в тюрму, а ВР, ОПУ, і всю систему на нові перевибори, бо влада ( і та, і ця) винувата в тому, що ці нові закони про НАЗК,НАБУ вона спеціально вивела з під дії конституції, і таким чином вони захистили корупціонерів від покарання. Тут же бачимо, що це маленький гешефт від маленького президента всадити свох хлопців в КС суд і творити все, що завгодно з повнмим одобрямсом в суді.
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12.11.2020 06:15 Відповісти
Не хочу быть царицею земною а хочу стать владычецей морскою. Заговорщики во всем признались.
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12.11.2020 06:21 Відповісти
Після бійки кулаками не махають, шмарклі витирають.
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12.11.2020 07:12 Відповісти
зеленский имеет право разве что на вип-камеру
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12.11.2020 07:25 Відповісти
ніхто нікого не розпускає, це був черговий шумок, мафія в КСУ як квітла так і процвітає, як цинічно, обкрадали Україну, так і продовжують обкрадати.
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12.11.2020 09:00 Відповісти
.. ось і МЕТА руйнації Конституційного Суду України сіоністською БАНДОЮ злодійського племені......09.11.20 16:27
КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму
Велика палата Конституційного суду України (КС) відклала розгляд подання щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.
"Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в суді в понеділок...
Раніше ЗМІ повідомляли, що четверо суддів КС, які не голосували за рішення щодо антикорупційного законодавств, відмовилися від участі в слуханнях великої палати суду....і один з них Головатий .. той самий ПЕС януковича ...
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12.11.2020 09:09 Відповісти
"...есть некоторые ситуации в государстве, которые нужно решать политико-правовым путем" Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 2368
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12.11.2020 09:33 Відповісти
Можливо я помиляюся, але на той час у нас була модель президентської республіки, а після Революції гідності, ми знову стали парламентсько-президентською (після втручання Яника на свою користь). То можливо краще цьому слузі керуватися указали ще Ваньки Грозного?
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12.11.2020 09:35 Відповісти
Очень показательно как порохоботы в связке с кремлеботами топят за воров в мантиях.
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12.11.2020 09:39 Відповісти
Так має... розпустити, а потім відсидіти за вчинення злочину
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12.11.2020 10:04 Відповісти
 
 