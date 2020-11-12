Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Володимир Зеленський має законодавчі підстави для того, щоб розпустити Конституційний суд України після резонансного рішення КСУ про скасування низки антикорупційних положень українського законодавства.
Про це він заявив в інтерв'ю Радіо Свобода представник голови держави у КСУ, "слуга народу" Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Якщо трішки абстрагуватися і подивитися всю попередню діяльність Конституційного суду України з питань повноважень президента, є дуже цікава ухвала КСУ від 8 травня 1997 року (номер, якщо не помиляюсь, 8-з). У цій ухвалі Конституційний суд України сказав, що президент має безпосереднє право втручатися в кризові ситуації і діяти відповідно до тих викликів, які виникають у державі й суспільстві для того, щоб забезпечити державний суверенітет, нацбезпеку, громадський порядок і права людини", – зазначив Веніславський.
На його думку, резонансне рішення Конституційного суду щодо скасування низки антикорупційних положень українського законодавства є саме такою кризовою ситуацією, а тому президент Зеленський має право розпустити КСУ, що і запропонував у ініційованому ним законопроєкті.
"Це – абсолютно очевидно кризова ситуація. Абсолютно очевидно, що Конституційний суд діяв усупереч інтересам держави і суспільства, чим він фактично закреслив свою власну легітимність. Тому президентські дії були абсолютно адекватні. Вони продемонстрували і для суспільства, і для міжнародних партнерів, що президент є чітким прихильником боротьби з корупцією", – наголосив Веніславський.
Він також додав, що готовий буде підтримати ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт, який, зокрема, передбачає розпуск чинного складу КСУ та визнання його рішення про скасування низки антикорупційних положень українського законодавства "нікчемним".
"Особисто я буду готовий проголосувати, хоча розумію, що до мене як до конституціоналіста будуть запитання, але я розумію, що є деякі ситуації в державі, які потрібно вирішувати політико-правовим шляхом", – пояснив представник президента в КС.
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Ростов не резиновый. Говорят что Виталик вырубил каштаны на Хрещатике, и заменил их туями. Но на соседних улицах каштаны ещё остались.
его дом - тюрма !!!!
...имеет желание распустить КС, но не имеет права.
Имеет право распустить ОАСК, но не имеет желания.
Но ведь всегда можно исправить, верно？
https://www.youtube.com/watch?v=8DWBl5NhS3I
- нужно заболеть КОВИДом и слечь на больничку..
"Из энциклопедии Зеленых решений" .. том 2, стр 141..
Beard@Angrybeardman
Вся верхівка хворіє на корону, ЗМІ відразу постять новини, що після корони можуть з'явитись психологічні розлади.
Закриваються всі справи проти Байдена.
ПАДАЖЖІ! Вони що, вирішили під дурку закосити???? Щоб від відповідальності злиняти?
1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом
От пишуть, що легендарний генерал Макартур в Японії гарно з корупцією в поліції боровся. Кілька разів розганяв усіх, а потім набирав заново. Тому й легенда.
ЁЛКУ ПОД ЗДАНИЕ СУДА ПРИНЕСТИ - судьи сами разбегутся 😀😀😀
Потому словаки в курсе шо он заболел, шо он настаивает на карантине . Инфа Новостей бегущей строкой идет очень часто. Так шо Украину словаки уважают и ею интересуются больше чем другими странами
Вот ФЕОДАЛ ВАСАДЗЕ создал закон про евробляхи , всем депутатам заплатили за голоса
Организовали информационную компанию , что налоги от евроблях потекут рекой.
Результат - хлопцы оставили все авто в Европе , а феодал Васадзе выпускает на ЗАЗ российские авто как отверточную сборку и этим уходит от налогов . А прибыль идёт в рашу И Это во время войны с рашей!!!!!
А что - не видно что ли?
Рівень як у звичайних зебів. Котрі слово "Конституція" чули хіба що пару раз з зомбовізора.
КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму
Велика палата Конституційного суду України (КС) відклала розгляд подання щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.
"Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в суді в понеділок...
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