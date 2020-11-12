Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский имеет законодательные основания для того, чтобы распустить Конституционный суд Украины после резонансного решения КСУ об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства.
Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель главы государства в КСУ, "слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.
"Если немного абстрагироваться и посмотреть всю предыдущую деятельность Конституционного суда Украины по вопросам полномочий президента, очень интересная решение КСУ от 8 мая 1997 (номер, если не ошибаюсь, 8-з). В этом постановлении Конституционный суд Украины сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с тем вызовам, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека", - отметил Вениславский .
По его мнению, резонансное решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства является именно такой кризисной ситуацией, а потому президент Зеленский имеет право распустить КСУ, что и предложил в инициированном им законопроекти.
"Это - совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически зачеркнул свою собственную легитимность. Поэтому президентские действия были абсолютно адекватны. Они продемонстрировали и для общества, и для международных партнеров, что президент является четким сторонником борьбы с коррупцией ", - подчеркнул Вениславский.
Он также добавил, что готов будет поддержать инициированный Зеленским законопроект, который, в частности, предусматривает роспуск действующего состава КСУ и признание его решения об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства "ничтожным".
"Лично я буду готов проголосовать, хотя понимаю, что ко мне как к конституционалисту будут вопросы, но я понимаю, что есть некоторые ситуации в государстве, которые нужно решать политико-правовым путем", - пояснил представитель президента в КС.
Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".
На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.
29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.
В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.
30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.
Пожалуйста, подождите...
Ростов не резиновый. Говорят что Виталик вырубил каштаны на Хрещатике, и заменил их туями. Но на соседних улицах каштаны ещё остались.
его дом - тюрма !!!!
...имеет желание распустить КС, но не имеет права.
Имеет право распустить ОАСК, но не имеет желания.
Но ведь всегда можно исправить, верно？
https://www.youtube.com/watch?v=8DWBl5NhS3I
- нужно заболеть КОВИДом и слечь на больничку..
"Из энциклопедии Зеленых решений" .. том 2, стр 141..
Beard@Angrybeardman
Вся верхівка хворіє на корону, ЗМІ відразу постять новини, що після корони можуть з'явитись психологічні розлади.
Закриваються всі справи проти Байдена.
ПАДАЖЖІ! Вони що, вирішили під дурку закосити???? Щоб від відповідальності злиняти?
1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом
От пишуть, що легендарний генерал Макартур в Японії гарно з корупцією в поліції боровся. Кілька разів розганяв усіх, а потім набирав заново. Тому й легенда.
ЁЛКУ ПОД ЗДАНИЕ СУДА ПРИНЕСТИ - судьи сами разбегутся 😀😀😀
Потому словаки в курсе шо он заболел, шо он настаивает на карантине . Инфа Новостей бегущей строкой идет очень часто. Так шо Украину словаки уважают и ею интересуются больше чем другими странами
Вот ФЕОДАЛ ВАСАДЗЕ создал закон про евробляхи , всем депутатам заплатили за голоса
Организовали информационную компанию , что налоги от евроблях потекут рекой.
Результат - хлопцы оставили все авто в Европе , а феодал Васадзе выпускает на ЗАЗ российские авто как отверточную сборку и этим уходит от налогов . А прибыль идёт в рашу И Это во время войны с рашей!!!!!
А что - не видно что ли?
Рівень як у звичайних зебів. Котрі слово "Конституція" чули хіба що пару раз з зомбовізора.
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Велика палата Конституційного суду України (КС) відклала розгляд подання щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.
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