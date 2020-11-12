РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
12880 посетителей онлайн
Новости Политика Украины Конституционный кризис
12 515 75
Зеленский (16541) КС (2131) Вениславский (200)

Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский

Президент Владимир Зеленский имеет законодательные основания для того, чтобы распустить Конституционный суд Украины после резонансного решения КСУ об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства.

Об этом заявил в интервью Радио Свобода представитель главы государства в КСУ, "слуга народа" Федор Вениславский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Если немного абстрагироваться и посмотреть всю предыдущую деятельность Конституционного суда Украины по вопросам полномочий президента, очень интересная решение КСУ от 8 мая 1997 (номер, если не ошибаюсь, 8-з). В этом постановлении Конституционный суд Украины сказал, что президент имеет непосредственное право вмешиваться в кризисные ситуации и действовать в соответствии с тем вызовам, которые возникают в государстве и обществе для того, чтобы обеспечить государственный суверенитет, нацбезопасность, общественный порядок и права человека", - отметил Вениславский .

По его мнению, резонансное решение Конституционного суда об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства является именно такой кризисной ситуацией, а потому президент Зеленский имеет право распустить КСУ, что и предложил в инициированном им законопроекти.

"Это - совершенно очевидно кризисная ситуация. Совершенно очевидно, что Конституционный суд действовал вопреки интересам государства и общества, чем он фактически зачеркнул свою собственную легитимность. Поэтому президентские действия были абсолютно адекватны. Они продемонстрировали и для общества, и для международных партнеров, что президент является четким сторонником борьбы с коррупцией ", - подчеркнул Вениславский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Решение КС - это атака на ценности Майдана, - представитель Зеленского в Суде Вениславский

Он также добавил, что готов будет поддержать инициированный Зеленским законопроект, который, в частности, предусматривает роспуск действующего состава КСУ и признание его решения об отмене ряда антикоррупционных положений украинского законодательства "ничтожным".

"Лично я буду готов проголосовать, хотя понимаю, что ко мне как к конституционалисту будут вопросы, но я понимаю, что есть некоторые ситуации в государстве, которые нужно решать политико-правовым путем", - пояснил представитель президента в КС.

Также читайте: Судьи КС сами подтверждают, что незаконно отменили ответственность за ложь в декларациях, - Вениславский

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и "За майбутнє" и, по формулировке Сергея Лещенко, "отменил антикоррупционную реформу".

На следующий день на сайте суда появился текст решения, согласно которому, неконституционной признана статья, предусматривающая наказание за ложь в декларациях и отменено несколько полномочий НАПК.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда.

В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу.

30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+32
Что там по нардепу Юрченко? Сидит уже? Бубочька обищал же...Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 8479
показать весь комментарий
11.11.2020 23:00
+27
Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 7539
показать весь комментарий
11.11.2020 23:03
+17
- как решить проблему с Конституционным судом?!
- нужно заболеть КОВИДом и слечь на больничку..
"Из энциклопедии Зеленых решений" .. том 2, стр 141..
показать весь комментарий
11.11.2020 23:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что там по нардепу Юрченко? Сидит уже? Бубочька обищал же...Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 8479
показать весь комментарий
11.11.2020 23:00 Ответить
Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 1118
показать весь комментарий
11.11.2020 23:00 Ответить
Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 5968
показать весь комментарий
12.11.2020 11:01 Ответить
видно ж шо пришел сидеть.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:02 Ответить
Ясный перец и тебя , купили ! Сморчек🤢🤡🐒👃🏻🎹 членограй играет на стороне рашистов
показать весь комментарий
11.11.2020 23:11 Ответить
Да понятно всё с вами. У вас такая дыра в бюджете - в ней можно утопить всю вашу банду, как в сортире. Последний ресурс - продажа чернозёмов; но она зависла в КС.

Ростов не резиновый. Говорят что Виталик вырубил каштаны на Хрещатике, и заменил их туями. Но на соседних улицах каштаны ещё остались.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:00 Ответить
А тут дехто раділи розпродажу землі і в воздух трусікі бросалі.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:12 Ответить
Они и мать родную продадут на ковбасу при случае. Менталитет такой.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:13 Ответить
ПУСТЬ ПОПРОБУЕТ Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 8271
его дом - тюрма !!!!
показать весь комментарий
11.11.2020 23:00 Ответить
прям не зюзя а принц датский)
...имеет желание распустить КС, но не имеет права.
Имеет право распустить ОАСК, но не имеет желания.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:00 Ответить
Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 672
показать весь комментарий
11.11.2020 23:01 Ответить
Прізвище говорить само про себе, якесь хом*яче.
показать весь комментарий
12.11.2020 07:10 Ответить
Очень жаль, что в Конституции нет статьи и положения о возможности приговора и смертной казни для членов КС, если они показали себя ублюдками в услужении бабы Бени и рыгов.
Но ведь всегда можно исправить, верно？
показать весь комментарий
11.11.2020 23:02 Ответить
Где тебя вылупили, мамкин юрЫст?
показать весь комментарий
11.11.2020 23:10 Ответить
А Вы читали решение КСУ ? Оно закрыто для простых граждан Украины. Ознакомтесь с полным текстом решения КСУ, а потом давайте комментарий.
показать весь комментарий
12.11.2020 09:18 Ответить
А Вы читали решение КСУ ? Оно закрыто для простых граждан Украины. Если Вы ознакомились с полным текстом решения КСУ, то дайте, пожалуйста, комментарий.
показать весь комментарий
12.11.2020 09:25 Ответить
крови хочешь, любитель сильной руки?
показать весь комментарий
12.11.2020 09:40 Ответить
Поговорить хочешь, скучающий пустомеля？
показать весь комментарий
12.11.2020 09:47 Ответить
Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 3726
показать весь комментарий
11.11.2020 23:02 Ответить
Зеленский имеет право распустить Конституционный Суд, - представитель президента в КС Вениславский - Цензор.НЕТ 7539
показать весь комментарий
11.11.2020 23:03 Ответить
ОБНАГЛЕЛИ ВКРАЙ! Российские пропагандисты обещают Украине крах!

https://www.youtube.com/watch?v=8DWBl5NhS3I
показать весь комментарий
11.11.2020 23:33 Ответить
А как назвать иначе тот "горький катаклизьм", что мы наблюдаем с апреля 2019 года?
показать весь комментарий
12.11.2020 09:26 Ответить
Так КС сам заявил, что это политическая проблема. Так что, зе, решение за тобой, а не за ВР.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:03 Ответить
- как решить проблему с Конституционным судом?!
- нужно заболеть КОВИДом и слечь на больничку..
"Из энциклопедии Зеленых решений" .. том 2, стр 141..
показать весь комментарий
11.11.2020 23:04 Ответить
помню был один такой автор "зеленой книги" куёво он закончил.....
показать весь комментарий
11.11.2020 23:10 Ответить
Чего тогда ждет?
показать весь комментарий
11.11.2020 23:06 Ответить
Оценивает риски: Ростов, медный чан, вылет из окна.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:08 Ответить
ну если имеет право рапустить так чего же не распустит? на понт берёт или сцыкотно. я вот все думаю если у бездельников из кс зарплата по 400 тыс на месяц то какая же пенсия? и это все за наш счет в бедной стране? жируют суки!
показать весь комментарий
11.11.2020 23:08 Ответить
у суддів немає пенсії , бо вони на пенсію не ідуть , а виходять у відставку . При цьому їм утримання нараховується у розмірі їхньої заробітної плати ((
показать весь комментарий
11.11.2020 23:14 Ответить
шустрий, а в отставке они на что живут? смешной ты шустрий - конечно на пенсию. запомни славик - офицеры ВСУ тоже идут в отставку но живут на пенсию. пенсия есть у всех, только у одних она мизерная а у судей окуенная. вот и я думаю с какого бы это перепугу? в кс они особо не напрягаются и уголовные дела (за которые могут заточку воткнуть) не рассматривают, так за что им такое бабло с неба падает?
показать весь комментарий
12.11.2020 00:02 Ответить
Ну ти і дурень як я подивлюся ! Живуть вони за те що я написав - ти читати умієш? Просто як що ти доживеш до пенсійного віку - тобі пенсію нарахують , а суддям грошове утримання не називається пенсією тому що не називається , яким би воно ох#єнним не було . Крім того , судді щоб у відставку піти не обов"язково як тобі до 62 років повітря переводити , отримають належний їм стаж ( скільки там - 20 чи менше - більше ) і все - відставка в кишені , багато так і роблять , отримуючи по 200000 з гаком у місяць ще і судяться що їм мало нарахували (( ! Так що почитай законодавство України перед тим як щось писати . Якщо не зрозумів тепер - більше однаково нічого не пиши , бо скільки не пояснюватиму - не дійде ((
показать весь комментарий
12.11.2020 01:09 Ответить
Порода "Чего изволите" не викорінювана
показать весь комментарий
11.11.2020 23:12 Ответить


Beard@Angrybeardman





Вся верхівка хворіє на корону, ЗМІ відразу постять новини, що після корони можуть з'явитись психологічні розлади.
Закриваються всі справи проти Байдена.
ПАДАЖЖІ! Вони що, вирішили під дурку закосити???? Щоб від відповідальності злиняти?
показать весь комментарий
11.11.2020 23:12 Ответить
Они там в ОПе 32-й пункт к ст. 106 Конституции фломастером дописали?
показать весь комментарий
11.11.2020 23:12 Ответить
Тією штукою, якою на роялі грали...
показать весь комментарий
11.11.2020 23:26 Ответить
зебільна логіка "якщо не дозволено, але кортить, то можна"
показать весь комментарий
11.11.2020 23:14 Ответить
Просто распустить КС недостаточно, тех судей, которые своими действиями разбалансировали работу всех органов власти, и по сговору с внутренними агентами иностранных стран, опзжо, надо судить, как прелателей.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:14 Ответить
конституціаналіст ОПаний, де вас таких рожають і вчать?
показать весь комментарий
11.11.2020 23:21 Ответить
Та то всьо мєлочі. Вова, мені не вистачає 24 години на добу. Давай 27, ти ж всьо можеш.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:26 Ответить
Тобто, 8 травня 1997 року КСУ визнав що президент має право втручатись, підмахнувши Чучмі і цим самим заклав під себе міну сповільненої дії. Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 8993
показать весь комментарий
11.11.2020 23:29 Ответить
а тим часом ,,,- Санкції проти "Північного потоку-2" внесені в законопроєкт про оборонний бюджет США, повідомляє Reuters. У США розраховують, що ці санкції завадять "Газпрому" завершити будівництво газопроводу.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:31 Ответить
Шокована новиною про нашого розумничка ДІМОЧКУ РАЗУМКОВА . Знаєте, кого він повернув знову до своїх, ВЖЕ ОСОБИСТО ВОЇХ консультантів ХАРЄБІНА проросійського політконсультанта , якого кормить КУРЧЕНКО , Цей Харебін був у бригаді політтехнологів, коли вони почала двигати Вовку , але він явно був мацковьким й його Богдан прибрав . Доречі, жалівся в інтервю Євгенію КІсєльову (який дуже симпатизує його ідеям безнаціональної держави з просто "людєй міра" ), так от він жалівся, що ЗЕкмпашка якось від його послуг без пояснень відмовилась . А тепер головна новина - РАЗУМКОВ НАБИРАЄ СОБІ ПАРТЄЙКУ А КОНСУЛЬТАНТ ЦЕЙ САМИЙ ХАРЄБІН .
показать весь комментарий
11.11.2020 23:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=UNcUf-elF98&t=309s- знайомтесь з консультантом нового лідера нової партії ( дуже в недалекому майбутньому) .

1 Лідер - Разумков ( в минулому керівник Партіїї Регіонів -МОЛОДЕ КРИЛО)
2, Харєбін - викормиш олігарха Януковичевськї кодли ,в який прекарасно курує своїми справами з офісу, близького до Кремля (й тереторіально теж)
Так що здається мені Діма переграє усіх - ЕС з Юлями й Глосом
показать весь комментарий
11.11.2020 23:42 Ответить
Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 6409 Не засмучуйте ребЬОнка. Якщо мАльчіку43рочки сильно хочеться, то можна й розпустить. Тим більше, що потрнов вже підібрав "гідні" кандидатури.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:36 Ответить
«Спасибо «всем 🐏🐑, за ПОРНОШУТА , мечтающего стать наполеоном
показать весь комментарий
11.11.2020 23:43 Ответить
Уволить по любому надо, это даже поднимет рейтинг Зеленского.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:48 Ответить
ще варіанти. я вже роблю табличку з можна-неможна. кожен день нові можна і неможна.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:50 Ответить
Усім зрозуміло, що КС вчинив невірно, навіть підло. Той КС, якщо він такий - на існування не має права. Звичайно, то політична гра, спланована провокація. Тільки на таку гру кажуть, що хтось втратив "нюх". Державному органу такого рівня гратися не гідно, навіть якщо усім іншим органам хіба підгузники видавати.

От пишуть, що легендарний генерал Макартур в Японії гарно з корупцією в поліції боровся. Кілька разів розганяв усіх, а потім набирав заново. Тому й легенда.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:56 Ответить
По словам представителя Зеленского в КСУ, в Офисе президента "владели ситуацией", а потому и понимали, что речь идет об "абсолютно необоснованной" позиции Конституционного суда.
показать весь комментарий
11.11.2020 23:57 Ответить
Во юрЫсты зеленые !!! Судей КС уволить практически НЕВОЗМОЖНО !!! крапка... Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 6578
показать весь комментарий
11.11.2020 23:57 Ответить
Вот шо Вы переживаете
ЁЛКУ ПОД ЗДАНИЕ СУДА ПРИНЕСТИ - судьи сами разбегутся 😀😀😀
показать весь комментарий
12.11.2020 00:01 Ответить
Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 1387
показать весь комментарий
12.11.2020 00:02 Ответить
Наше словацкое телевидение с интересом наблюдает за ЗЕ
Потому словаки в курсе шо он заболел, шо он настаивает на карантине . Инфа Новостей бегущей строкой идет очень часто. Так шо Украину словаки уважают и ею интересуются больше чем другими странами
показать весь комментарий
12.11.2020 00:00 Ответить
Як Ви вважаєте: нам треба від цього радіти, чи насторожитися? Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 5204
показать весь комментарий
12.11.2020 00:04 Ответить
Надо разогнать олигархов . Хватит терпеть феодализм в стране.

Вот ФЕОДАЛ ВАСАДЗЕ создал закон про евробляхи , всем депутатам заплатили за голоса
Организовали информационную компанию , что налоги от евроблях потекут рекой.

Результат - хлопцы оставили все авто в Европе , а феодал Васадзе выпускает на ЗАЗ российские авто как отверточную сборку и этим уходит от налогов . А прибыль идёт в рашу Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 3543 И Это во время войны с рашей!!!!!
показать весь комментарий
12.11.2020 00:10 Ответить
От євробляхєрам і треба починати розганяти олігархів. Їх же обдурили. Бо вчителі за своїми 4000$ ніяк не вийдуть. Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 5516
показать весь комментарий
12.11.2020 00:20 Ответить
Це йому Беня розказав?
показать весь комментарий
12.11.2020 00:17 Ответить
классный специалист. грамотный. там, у зеленского, все такие?
показать весь комментарий
12.11.2020 00:33 Ответить
Грамматей на грамматее сидит и грамматеем погоняет.
А что - не видно что ли?
показать весь комментарий
12.11.2020 01:00 Ответить
Господи.
Рівень як у звичайних зебів. Котрі слово "Конституція" чули хіба що пару раз з зомбовізора.
показать весь комментарий
12.11.2020 01:14 Ответить
Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 483
показать весь комментарий
12.11.2020 02:07 Ответить
а веніславський - це хто? теж якийсь клоун з підворотні, як і той, кого він представляє?
показать весь комментарий
12.11.2020 02:08 Ответить
шаурмой торговал на вокзале
показать весь комментарий
12.11.2020 07:26 Ответить
Вони ці зелені олігофрени всіх за дурнів рахують, до чого тут розпуск КС коли потрібно конкретного суддю за конкретний злочин садити в тюрму, а ВР, ОПУ, і всю систему на нові перевибори, бо влада ( і та, і ця) винувата в тому, що ці нові закони про НАЗК,НАБУ вона спеціально вивела з під дії конституції, і таким чином вони захистили корупціонерів від покарання. Тут же бачимо, що це маленький гешефт від маленького президента всадити свох хлопців в КС суд і творити все, що завгодно з повнмим одобрямсом в суді.
показать весь комментарий
12.11.2020 06:15 Ответить
Не хочу быть царицею земною а хочу стать владычецей морскою. Заговорщики во всем признались.
показать весь комментарий
12.11.2020 06:21 Ответить
Після бійки кулаками не махають, шмарклі витирають.
показать весь комментарий
12.11.2020 07:12 Ответить
зеленский имеет право разве что на вип-камеру
показать весь комментарий
12.11.2020 07:25 Ответить
ніхто нікого не розпускає, це був черговий шумок, мафія в КСУ як квітла так і процвітає, як цинічно, обкрадали Україну, так і продовжують обкрадати.
показать весь комментарий
12.11.2020 09:00 Ответить
.. ось і МЕТА руйнації Конституційного Суду України сіоністською БАНДОЮ злодійського племені......09.11.20 16:27
КС не зміг розглянути "земельне" питання через відсутність кворуму
Велика палата Конституційного суду України (КС) відклала розгляд подання щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство через відсутність кворуму на засіданні.
"Справу відкладено у зв'язку з відсутністю кворуму", - повідомили "Інтерфакс-Україна" в суді в понеділок...
Раніше ЗМІ повідомляли, що четверо суддів КС, які не голосували за рішення щодо антикорупційного законодавств, відмовилися від участі в слуханнях великої палати суду....і один з них Головатий .. той самий ПЕС януковича ...
показать весь комментарий
12.11.2020 09:09 Ответить
"...есть некоторые ситуации в государстве, которые нужно решать политико-правовым путем" Зеленський має право розпустити Конституційний Суд, - представник президента в КС Веніславський - Цензор.НЕТ 2368
показать весь комментарий
12.11.2020 09:33 Ответить
Можливо я помиляюся, але на той час у нас була модель президентської республіки, а після Революції гідності, ми знову стали парламентсько-президентською (після втручання Яника на свою користь). То можливо краще цьому слузі керуватися указали ще Ваньки Грозного?
показать весь комментарий
12.11.2020 09:35 Ответить
Очень показательно как порохоботы в связке с кремлеботами топят за воров в мантиях.
показать весь комментарий
12.11.2020 09:39 Ответить
Так має... розпустити, а потім відсидіти за вчинення злочину
показать весь комментарий
12.11.2020 10:04 Ответить
 
 