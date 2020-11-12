Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю"
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Мережа магазинів "Епіцентр К" у жартівливій формі повідомила про намір працювати в суботу та неділю всупереч карантину вихідного дня.
Повідомлення опубліковане на сторінці "Епіцентру" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - сказано в повідомленні.
Раніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні буде діяти карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.
Навесні 2020 року мережа магазинів "Епіцентр К" кілька разів потрапляла в скандали. Гіпермаркети мережі не закрилися всупереч карантинним вимогам, а частина медичного вантажу з Китаю, який урочисто зустрічали перші особи країни, виявилася призначена для продажу в "Епіцентрі".
Будь ласка, зачекайте...
Не то что при барыге и мародере.
Треба ще якийсь розпродаж зробити - "усе по 13.49"
(із розв'язкою а-ля "Маска Червоної Смерті" Едгара По. Для тих, кому по...)
А от "Чорна п`ятниця - купуй як в останній раз".
Мафія безсмертна, як і корупція. Принаймі у італійців та у нас.
Чинного депутата підтримали понад 45% виборців.
Народний депутат і співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і "Нова Лінія" Олександр Герега (позафракційний) виграв вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №192 у Хмельницькій області.
А "окучувати депутан" найкраще "СВОМУ"... такому самому депутату...
Тому ВСІХ ЗАКРЮТЬ ,А "Епіцентри" працювати будуть
?