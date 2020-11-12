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Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю"

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Карантин вихідного дня:

Мережа магазинів "Епіцентр К" у жартівливій формі повідомила про намір працювати в суботу та неділю всупереч карантину вихідного дня.

Повідомлення опубліковане на сторінці "Епіцентру" у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Продукти у нас є, вироби медичного призначення, ліки - є, корм для тварин - є. Завозимо пальне", - сказано в повідомленні.

Також читайте: Міністри Аваков і Ткаченко виступали проти карантину вихідного дня, - ЗМІ

Карантин вихідного дня: Епіцентр пожартував про 72-годинну пятницю 01

Раніше прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні буде діяти карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.

Навесні 2020 року мережа магазинів "Епіцентр К" кілька разів потрапляла в скандали. Гіпермаркети мережі не закрилися всупереч карантинним вимогам, а частина медичного вантажу з Китаю, який урочисто зустрічали перші особи країни, виявилася призначена для продажу в "Епіцентрі".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Вы еще пошутите что в продажу поступили мешки для трупов а в выходные и сотрудникам Епицентра со скидкой 50%
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12.11.2020 01:05
+20
Він і в минулий карантин працював. Тож нічого нового. То рядові зеби хай сухарі сушать. А друзям буби все можно. Головне ж що не Порошенко.
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12.11.2020 01:16
+19
Ничего. Выберем зе, а он и "новые литса" наведет порядок и отобьет охоту шутить такие шутки.
Не то что при барыге и мародере.
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12.11.2020 01:14
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Вы еще пошутите что в продажу поступили мешки для трупов а в выходные и сотрудникам Епицентра со скидкой 50%
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12.11.2020 01:05 Відповісти
Ничего. Выберем зе, а он и "новые литса" наведет порядок и отобьет охоту шутить такие шутки.
Не то что при барыге и мародере.
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12.11.2020 01:14 Відповісти
В епіцентрі жартуни ще ті (( мало того що ціни на всі товари аж до стелі так навіть маски одноразові продаючи луплять ціну безбожну (( вже навколо придбати можна від 1.5 грн до 4 -6 грн , а у них по червінцю (( бідні Гереги , з останнього тягнуться щоб вижити(( копійочку до копійочки тягнуть щоб земельку яку назбирали викупити (( пошли , Боже, їм землі пухом (( - 1м Х 2м обом((
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12.11.2020 01:48 Відповісти
Ето еще что. Герега умудрилась возить с Европы бесплатную гуманитарку и продавать ее в Епицентрах как ветошь для мытья. А вы все думаете когда она нажрется. Да она чтобы не платить налоги каждый год по Епицентру строили, а теперь землю десятками гектар скупают у обанкротившихся фермеров
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12.11.2020 02:14 Відповісти
Ви проти підтримки" національного виробника" !? Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю" - Цензор.НЕТ 8463 ))))
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12.11.2020 08:20 Відповісти
а що гереги виробляють національно??
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12.11.2020 10:33 Відповісти
Шутка цвета "Велюр"
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12.11.2020 01:14 Відповісти
Black Plague Friday, ліл. Просто чумачеча акція Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 2667
Треба ще якийсь розпродаж зробити - "усе по 13.49"
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12.11.2020 01:14 Відповісти
"даже без пяти минут покойники не могут устоять перед нашими скидками"
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12.11.2020 01:17 Відповісти
Залишається у клубах масово влаштувати "Декамерон Паті" Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 2081 Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 4747
(із розв'язкою а-ля "Маска Червоної Смерті" Едгара По. Для тих, кому по...)
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12.11.2020 01:24 Відповісти
У клюбах такі вечірки без усіляких епідемій влаштовують.
А от "Чорна п`ятниця - купуй як в останній раз".
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12.11.2020 01:37 Відповісти
"Шоппинг во время чумы" Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 544
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12.11.2020 01:41 Відповісти
Він і в минулий карантин працював. Тож нічого нового. То рядові зеби хай сухарі сушать. А друзям буби все можно. Головне ж що не Порошенко.
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12.11.2020 01:16 Відповісти
"выберем зеленского и будет всё хорошо"
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12.11.2020 01:20 Відповісти
Гереги непогано себе почували і при Януковичі, і при Порошенко. Тож нічого нового.
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12.11.2020 01:21 Відповісти
фывафы фываф Гереги вже топові багатії. В них вже статки,більші за мільярд доларів.
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12.11.2020 01:42 Відповісти
найцікавіше,що і при Порошенко у Герег проблем жодних не було... Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю" - Цензор.НЕТ 6886
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12.11.2020 08:18 Відповісти
Так може не було підстав ? Для того щоб створювати безпідставні проблеми бізнесу в країні , який взагалі то і годує країну , треба бути несповна розуму ,, або бубочкою . Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю" - Цензор.НЕТ 9750 .
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12.11.2020 09:04 Відповісти
Почали порушувати карантин ще за декілька років до ковіду. Ніякої різниці між п'ятим і пів на шосту.
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12.11.2020 09:11 Відповісти
Антон Іванович, не роби з людей тких дурних, як сам. Всі знають, що "Епіцентр" це друзі Порошенко. Радуйся доки Зеленський президент, бо як вийде термін, то за що тобі будуть платити? Кого будеш паплюжити? та тобі яка різниця, аби грошей за це дали.
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12.11.2020 10:23 Відповісти
Такі ж самі жарти і у 95-лайна. Чому тут дивуватися.
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12.11.2020 01:19 Відповісти
Что за название у этого франчайза? Ваще типилы?
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12.11.2020 01:24 Відповісти
Вас ніхто не закриє. Будете працювати, як працювали навесні під час карантину, коли всі були зачинені. Гереги! Ви обрані! Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 1616
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12.11.2020 01:43 Відповісти
Трагедия украинцев в том, что они хотят жить подчиняясь законам и с той же силой хотят эти законы нарушать.
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12.11.2020 01:51 Відповісти
Наша трагедія у тому, шо у нас є обрані, на яких ці закони взагалі не розповсюджуються.
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12.11.2020 01:55 Відповісти
Такие все. "надо коррупционеров стрелять как в Китае, а еще надо кум который всё порешает"
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12.11.2020 02:00 Відповісти
Усі? Може й усі б і хотіли, але не у всіх є така можливість.

Мафія безсмертна, як і корупція. Принаймі у італійців та у нас. Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 6872
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12.11.2020 02:12 Відповісти
Трагедия в том, что любейший "Микола" из народа, дорвавшийся до власти, будет тырить по карманам все что удастся. Менталитет никуда не денешь.
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12.11.2020 07:43 Відповісти
богообрані )))))
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12.11.2020 08:17 Відповісти
А что? У нас все равны перед законом. Но некоторые немножечко равнее, чем остальные.
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12.11.2020 03:32 Відповісти
Депутат Герега переміг на виборах у Хмельницькій області
Чинного депутата підтримали понад 45% виборців.

Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю" - Цензор.НЕТ 8983
Народний депутат і співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і "Нова Лінія" Олександр Герега (позафракційний) виграв вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №192 у Хмельницькій області.

А "окучувати депутан" найкраще "СВОМУ"... такому самому депутату...
Тому ВСІХ ЗАКРЮТЬ ,А "Епіцентри" працювати будуть Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю" - Цензор.НЕТ 2944
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12.11.2020 08:16 Відповісти
да быдла хохляцкого хватает и на востоке и на западе
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12.11.2020 19:55 Відповісти
Це тому, що в 14 році епікі тре було не бойкотувати а палити
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12.11.2020 08:35 Відповісти
В каждой шутке есть доля шутки.
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12.11.2020 08:45 Відповісти
Да будут работать. То зебобы будут болтики смоктать, а они еще и наварятся нехило как единственный открытый ТЦ выходного дня))
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12.11.2020 08:54 Відповісти
Газ за ноябрь 8.70. плюс доставка!Зе,ты ел уху
?
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12.11.2020 09:07 Відповісти
Пусть работает.
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12.11.2020 10:22 Відповісти
Ну, что 73% Зедебилов?? Ещё смеётесь вместе со своим клоуном?!!
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12.11.2020 10:28 Відповісти
а шо, ті хто тут весь час смердить проти олігархів, може бойкотуєте роботу родини Герег?? Чи тут ви з герегами єдині?? Тьху, блін, що за дурнувата країна !!
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12.11.2020 10:30 Відповісти
А це погана історія. Сьогодні центральну владу посилає герега, а завтра якийсь кернес. І це може закінчиться новими окупаційними зонами. І це завдяки дебілкуватій мавпі із хронічним бронхітом.
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12.11.2020 10:44 Відповісти
По корм для животных в точку. У нас 73% животных в стране. Им нужно.
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12.11.2020 17:52 Відповісти
прикалывются гереги с дурных хохлов. мол, мы выше вас и закон для нас не писан, мы гереги, высшая каста)) вот если бы эпицентры гореть начали))
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12.11.2020 19:53 Відповісти
 
 