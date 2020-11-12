Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице"

Сеть магазинов "Эпицентр К" в шутливой форме сообщила о намерении работать в субботу и воскресенье вопреки карантину выходного дня.

Сообщение опубликовано на странице "Эпицентра" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим топливо", - сказано в сообщении.

Ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что с ближайшей пятницы, 13 ноября, в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.

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Весной 2020 года сеть магазинов "Эпицентр К" несколько раз попадала в скандалы. Гипермаркеты сети не закрылись вопреки карантинным требованиям, а часть медицинского груза из Китая, который торжественно встречали первые лица страны, оказалась предназначена для продажи в "Эпицентре".