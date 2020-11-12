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Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Карантин выходного дня:

Сеть магазинов "Эпицентр К" в шутливой форме сообщила о намерении работать в субботу и воскресенье вопреки карантину выходного дня.

Сообщение опубликовано на странице "Эпицентра" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим топливо", - сказано в сообщении.

Карантин выходного дня: Эпицентр пошутил о 72-часовой пятнице 01

Ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что с ближайшей пятницы, 13 ноября, в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.

Также на Цензор.НЕТ: Петиция об отмене карантина выходного дня появилась на сайте президента

Весной 2020 года сеть магазинов "Эпицентр К" несколько раз попадала в скандалы. Гипермаркеты сети не закрылись вопреки карантинным требованиям, а часть медицинского груза из Китая, который торжественно встречали первые лица страны, оказалась предназначена для продажи в "Эпицентре".

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+21
Вы еще пошутите что в продажу поступили мешки для трупов а в выходные и сотрудникам Епицентра со скидкой 50%
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12.11.2020 01:05
+20
Він і в минулий карантин працював. Тож нічого нового. То рядові зеби хай сухарі сушать. А друзям буби все можно. Головне ж що не Порошенко.
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12.11.2020 01:16
+19
Ничего. Выберем зе, а он и "новые литса" наведет порядок и отобьет охоту шутить такие шутки.
Не то что при барыге и мародере.
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12.11.2020 01:14
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Вы еще пошутите что в продажу поступили мешки для трупов а в выходные и сотрудникам Епицентра со скидкой 50%
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12.11.2020 01:05 Ответить
Ничего. Выберем зе, а он и "новые литса" наведет порядок и отобьет охоту шутить такие шутки.
Не то что при барыге и мародере.
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12.11.2020 01:14 Ответить
В епіцентрі жартуни ще ті (( мало того що ціни на всі товари аж до стелі так навіть маски одноразові продаючи луплять ціну безбожну (( вже навколо придбати можна від 1.5 грн до 4 -6 грн , а у них по червінцю (( бідні Гереги , з останнього тягнуться щоб вижити(( копійочку до копійочки тягнуть щоб земельку яку назбирали викупити (( пошли , Боже, їм землі пухом (( - 1м Х 2м обом((
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12.11.2020 01:48 Ответить
Ето еще что. Герега умудрилась возить с Европы бесплатную гуманитарку и продавать ее в Епицентрах как ветошь для мытья. А вы все думаете когда она нажрется. Да она чтобы не платить налоги каждый год по Епицентру строили, а теперь землю десятками гектар скупают у обанкротившихся фермеров
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12.11.2020 02:14 Ответить
Ви проти підтримки" національного виробника" !? Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю" - Цензор.НЕТ 8463 ))))
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12.11.2020 08:20 Ответить
а що гереги виробляють національно??
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12.11.2020 10:33 Ответить
Шутка цвета "Велюр"
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12.11.2020 01:14 Ответить
Black Plague Friday, ліл. Просто чумачеча акція Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 2667
Треба ще якийсь розпродаж зробити - "усе по 13.49"
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12.11.2020 01:14 Ответить
"даже без пяти минут покойники не могут устоять перед нашими скидками"
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12.11.2020 01:17 Ответить
Залишається у клубах масово влаштувати "Декамерон Паті" Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 2081 Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 4747
(із розв'язкою а-ля "Маска Червоної Смерті" Едгара По. Для тих, кому по...)
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12.11.2020 01:24 Ответить
У клюбах такі вечірки без усіляких епідемій влаштовують.
А от "Чорна п`ятниця - купуй як в останній раз".
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12.11.2020 01:37 Ответить
"Шоппинг во время чумы" Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 544
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12.11.2020 01:41 Ответить
Він і в минулий карантин працював. Тож нічого нового. То рядові зеби хай сухарі сушать. А друзям буби все можно. Головне ж що не Порошенко.
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12.11.2020 01:16 Ответить
"выберем зеленского и будет всё хорошо"
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12.11.2020 01:20 Ответить
Гереги непогано себе почували і при Януковичі, і при Порошенко. Тож нічого нового.
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12.11.2020 01:21 Ответить
фывафы фываф Гереги вже топові багатії. В них вже статки,більші за мільярд доларів.
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12.11.2020 01:42 Ответить
найцікавіше,що і при Порошенко у Герег проблем жодних не було... Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю" - Цензор.НЕТ 6886
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12.11.2020 08:18 Ответить
Так може не було підстав ? Для того щоб створювати безпідставні проблеми бізнесу в країні , який взагалі то і годує країну , треба бути несповна розуму ,, або бубочкою . Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю" - Цензор.НЕТ 9750 .
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12.11.2020 09:04 Ответить
Почали порушувати карантин ще за декілька років до ковіду. Ніякої різниці між п'ятим і пів на шосту.
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12.11.2020 09:11 Ответить
Антон Іванович, не роби з людей тких дурних, як сам. Всі знають, що "Епіцентр" це друзі Порошенко. Радуйся доки Зеленський президент, бо як вийде термін, то за що тобі будуть платити? Кого будеш паплюжити? та тобі яка різниця, аби грошей за це дали.
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12.11.2020 10:23 Ответить
Такі ж самі жарти і у 95-лайна. Чому тут дивуватися.
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12.11.2020 01:19 Ответить
Что за название у этого франчайза? Ваще типилы?
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12.11.2020 01:24 Ответить
Вас ніхто не закриє. Будете працювати, як працювали навесні під час карантину, коли всі були зачинені. Гереги! Ви обрані! Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 1616
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12.11.2020 01:43 Ответить
Трагедия украинцев в том, что они хотят жить подчиняясь законам и с той же силой хотят эти законы нарушать.
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12.11.2020 01:51 Ответить
Наша трагедія у тому, шо у нас є обрані, на яких ці закони взагалі не розповсюджуються.
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12.11.2020 01:55 Ответить
Такие все. "надо коррупционеров стрелять как в Китае, а еще надо кум который всё порешает"
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12.11.2020 02:00 Ответить
Усі? Може й усі б і хотіли, але не у всіх є така можливість.

Мафія безсмертна, як і корупція. Принаймі у італійців та у нас. Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице" - Цензор.НЕТ 6872
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12.11.2020 02:12 Ответить
Трагедия в том, что любейший "Микола" из народа, дорвавшийся до власти, будет тырить по карманам все что удастся. Менталитет никуда не денешь.
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12.11.2020 07:43 Ответить
богообрані )))))
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12.11.2020 08:17 Ответить
А что? У нас все равны перед законом. Но некоторые немножечко равнее, чем остальные.
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12.11.2020 03:32 Ответить
Депутат Герега переміг на виборах у Хмельницькій області
Чинного депутата підтримали понад 45% виборців.

Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю" - Цензор.НЕТ 8983
Народний депутат і співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і "Нова Лінія" Олександр Герега (позафракційний) виграв вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №192 у Хмельницькій області.

А "окучувати депутан" найкраще "СВОМУ"... такому самому депутату...
Тому ВСІХ ЗАКРЮТЬ ,А "Епіцентри" працювати будуть Карантин вихідного дня: "Епіцентр" пожартував про "72-годинну п'ятницю" - Цензор.НЕТ 2944
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12.11.2020 08:16 Ответить
да быдла хохляцкого хватает и на востоке и на западе
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12.11.2020 19:55 Ответить
Це тому, що в 14 році епікі тре було не бойкотувати а палити
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12.11.2020 08:35 Ответить
В каждой шутке есть доля шутки.
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12.11.2020 08:45 Ответить
Да будут работать. То зебобы будут болтики смоктать, а они еще и наварятся нехило как единственный открытый ТЦ выходного дня))
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12.11.2020 08:54 Ответить
Газ за ноябрь 8.70. плюс доставка!Зе,ты ел уху
?
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12.11.2020 09:07 Ответить
Пусть работает.
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12.11.2020 10:22 Ответить
Ну, что 73% Зедебилов?? Ещё смеётесь вместе со своим клоуном?!!
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12.11.2020 10:28 Ответить
а шо, ті хто тут весь час смердить проти олігархів, може бойкотуєте роботу родини Герег?? Чи тут ви з герегами єдині?? Тьху, блін, що за дурнувата країна !!
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12.11.2020 10:30 Ответить
А це погана історія. Сьогодні центральну владу посилає герега, а завтра якийсь кернес. І це може закінчиться новими окупаційними зонами. І це завдяки дебілкуватій мавпі із хронічним бронхітом.
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12.11.2020 10:44 Ответить
По корм для животных в точку. У нас 73% животных в стране. Им нужно.
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12.11.2020 17:52 Ответить
прикалывются гереги с дурных хохлов. мол, мы выше вас и закон для нас не писан, мы гереги, высшая каста)) вот если бы эпицентры гореть начали))
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12.11.2020 19:53 Ответить
 
 