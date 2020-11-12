Карантин выходного дня: "Эпицентр" пошутил о "72-часовой пятнице"
Новости Цензор.НЕТ Общество
Сеть магазинов "Эпицентр К" в шутливой форме сообщила о намерении работать в субботу и воскресенье вопреки карантину выходного дня.
Сообщение опубликовано на странице "Эпицентра" в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства - есть, корм для животных - есть. Завозим топливо", - сказано в сообщении.
Ранее премьер-министр Шмыгаль заявил, что с ближайшей пятницы, 13 ноября, в Украине будет действовать карантин выходного дня. С 00:00 часов субботы до 00:00 часов понедельника работать смогут только продуктовые магазины, аптеки, автозаправки, СТО, клиники (в том числе ветеринарные), банки и почта.
Также на Цензор.НЕТ: Петиция об отмене карантина выходного дня появилась на сайте президента
Весной 2020 года сеть магазинов "Эпицентр К" несколько раз попадала в скандалы. Гипермаркеты сети не закрылись вопреки карантинным требованиям, а часть медицинского груза из Китая, который торжественно встречали первые лица страны, оказалась предназначена для продажи в "Эпицентре".
Пожалуйста, подождите...
Не то что при барыге и мародере.
Треба ще якийсь розпродаж зробити - "усе по 13.49"
(із розв'язкою а-ля "Маска Червоної Смерті" Едгара По. Для тих, кому по...)
А от "Чорна п`ятниця - купуй як в останній раз".
Мафія безсмертна, як і корупція. Принаймі у італійців та у нас.
Чинного депутата підтримали понад 45% виборців.
Народний депутат і співвласник мережі гіпермаркетів "Епіцентр" і "Нова Лінія" Олександр Герега (позафракційний) виграв вибори в Раду в одномандатному виборчому окрузі №192 у Хмельницькій області.
А "окучувати депутан" найкраще "СВОМУ"... такому самому депутату...
Тому ВСІХ ЗАКРЮТЬ ,А "Епіцентри" працювати будуть
?