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Епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено в п'яти областях, - Ляшко

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Епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено в п'яти областях, - Ляшко

Епідемічний поріг із захворюваності на грип та ГРВІ перевищено в п'яти областях: Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко в ході пресбрифінгу в Києві в четвер.

"За даними епідеміологічного нагляду в Україні не виявлено циркуляції вірусів грипу. За минулий тиждень на ГРВІ захворіло близько 170 тис. осіб, 30% з них - діти. У більшості регіонів епідпроцесу з грипу та ГРВІ перебуває на неепідемічному рівні. У Волинській, Донецькій, Житомирській, Сумській і Черкаській областях зареєстрований найнижчий рівень перевищення епідпорогу", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Ляшка, з початку епідсезону проти грипу вакциновано 50,143 тис. осіб, в тому числі 20 тис. за останній тиждень.

"З понеділка МОЗ направило в регіони перші поставки вакцини проти грипу, закупленої за кошти держбюджету, в кількості 40 тис. доз. Сьогодні остання область отримає свою вакцину. Вакцина буде використовуватися для імунопрофілактики медпрацівників, які надають допомогу при COVID-19, а також працівників "екстренки", - додав заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від грипу найперше вакцинують медиків інфекційних лікарень і екстреної допомоги, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
Ну как обычно. "Моим знакомым сказали, бла-бла-бла". Брехня априори. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3691
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12.11.2020 11:11
+1
Нет ,корона гибнет от коньяка ,мной этот факт проверен на себе опытным путём ,температурил полдня,потом стакан коньяка и ведро горячего чая с малиной и мёдом и так на протяжении пяти дней ,остаётся только заложенность носа примерно на месяц ,пользуйтесь ВСЕ..
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12.11.2020 11:15
+1
Уже болел и знаю. Есть еще аргументы? Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5675
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12.11.2020 11:22
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Бо замість коронавірусу ставлять ГРВІ.
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12.11.2020 10:49 Відповісти
Короновирус нам не страшен ,его мы лечим коньяком ,кавалергардов век недолог ... Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 228
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12.11.2020 10:53 Відповісти
Не поможе. Короні байдуже до вашого кон'ячку.
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12.11.2020 11:00 Відповісти
Нет ,корона гибнет от коньяка ,мной этот факт проверен на себе опытным путём ,температурил полдня,потом стакан коньяка и ведро горячего чая с малиной и мёдом и так на протяжении пяти дней ,остаётся только заложенность носа примерно на месяц ,пользуйтесь ВСЕ..
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12.11.2020 11:15 Відповісти
Вам просто пощастило з легкою формою.
Інакше ви би отримали замість закладеності носа - "закладеність" легень.
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12.11.2020 11:23 Відповісти
коли хворієшь грипом то корона на пристає.а от коли зробишь щепленя від грипу-впіймєшь корону 100 відсотково!!! Доведено лікарями
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12.11.2020 11:25 Відповісти
Ніхто не буде хворіти грипом постійно.
Ковід зараз перемагає все.
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12.11.2020 11:41 Відповісти
Нет ,мне повезло ,что я прекрасно чувствую свой организм и при первых неполадках помогаю ему ,ну а лёгкие надо тренировать и делать это каждый день ,летом нырять и задерживать дыхание ,зимой глубокий вдох и максимум шагов на выдохе и тогда ВСЁ будет в ажуре ,дедуля мне оставил в завещание отличный народный способ ,ТРИ КАПЛИ МОЛОКА на СТАКАН ВОДКИ от ВСЕХ болезней и ВЫ умрёте глубоко после восьмидесяти . Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9160
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12.11.2020 11:34 Відповісти
Продовжуйте себе заспокоювати Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6147
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12.11.2020 11:40 Відповісти
Ударим по вирусу КОНЬЯКОМ и ДРУГИМИ спиртными напитками ,ВМЕСТЕ ПОБЕДИМ ,если заболеешь пиши мне ,я тебя вылечу .. Епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено в п'яти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1525
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12.11.2020 13:11 Відповісти
Ксеню, етиловий спирт вбиває корону(див. антисептик). Чому Ви впевнені, що цій заразі затишно при наявності алкоголю в крові?
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12.11.2020 12:21 Відповісти
Семейные врачи массово рекомендуют людям не сдавать анализ на ковид, я вообще не понимаю о чем наша статистика.
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12.11.2020 10:50 Відповісти
Откуда такая инфа?
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12.11.2020 10:51 Відповісти
как минмум 5-ым момим знакомым кто болел\болеет ковидом семеные врачи говорили что не надо тестироваться. Типа нет смысла. Города разные, Борисполь, Умань, Киев. Я так понимаю это системная разнорядка "чтобы не портили статистику". Люди плевали на эти рекомендации и шли сдавать. А еще те тесты которые бесплатные дают результат через неделю, нахер они вообще через неделю нужны?
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12.11.2020 10:56 Відповісти
Ну как обычно. "Моим знакомым сказали, бла-бла-бла". Брехня априори. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 3691
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12.11.2020 11:11 Відповісти
таст бог заболеешь, сам узнаешь, что я могу еще сказать Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5926
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12.11.2020 11:20 Відповісти
Уже болел и знаю. Есть еще аргументы? Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5675
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12.11.2020 11:22 Відповісти
ну значит шанс познакомиться со всеми прелестями нашей медицины ты по какой-то причине упустил, жаль.
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12.11.2020 11:25 Відповісти
Ну почему же? Когда болею - обращаюсь к врачам. Есть плохое, есть хорошее. Как и везде. Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1738
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12.11.2020 11:30 Відповісти
З.Ы. Но после грёбаной реформы стало однозначно хуже.
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12.11.2020 11:31 Відповісти
не вижу связи между реформной и разнарядкой врачам отговаривать людей от тестов
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12.11.2020 11:34 Відповісти
Ну приведу конкретный пример, а не "мои знакомые мне сказали". Когда температура за 38 - идти на приём к врачу довольно тяжело. А вот разнарядка - это трёп. Периодически об этом слышу, но ни разу не читал такого. Ведь сейчас журналисты очень даже роют под нынешнюю власть. Не? Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9726
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12.11.2020 11:38 Відповісти
я не понимаю, какие тебе нужны пруфы, справка с печатью врача не здавать тест? так ее не будет, ты же не ребенок верно? В моем окружении среди родственников, коллег и знакомых, уже проще перечислить не болевших, есть к сожалению один летальный случай. "А вот разнарядка - это трёп." Извини братанчик, но родне и людям которых я знаю больше десятка лет, я верю немножко больше чем какому-то интернет троллю с нулями в акке Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6351
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12.11.2020 11:47 Відповісти
Не перекручивай. Это ты мне и всем форумчанам пытаешься впарить хрень о каких-то разнарядках. Помнишь? Епідпоріг щодо грипу та ГРВІ перевищено в п'яти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8268
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12.11.2020 11:52 Відповісти
чел главный аргумент которого "я про такое не слышал и точка", пишет мне что я впариваю хрень, ну ОК
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12.11.2020 11:57 Відповісти
Это какой-то позор ! Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в пяти областях, - Ляшко - Цензор.НЕТ 5602
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12.11.2020 10:52 Відповісти
Хех. Я один заметил, что за одну только прошлую неделю от гриппа вакцинировалось порядка 40% от общего кол-ва случаев (20к из 50) и на эту неделю мы имеем превышение эпид. порога в 5 областях? Забавно...

Ну и что делать? За одну только неделю - 170 тысяч заболевших на один из видов респираторки. ОТ КОТОРОГО НЕТ ВАКЦИНЫ!!!
Ну что? Всех закрыть по домам?
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12.11.2020 11:11 Відповісти
 
 