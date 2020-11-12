Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом.
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Представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський отримав позитивний тест на COVID-19.
Про це Веніславський повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
"Вірус виявлено й у мене. Почуваюся добре", - повідомив він.
Раніше повідомлялося, що перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заразився коронавірусною інфекцією.
Топ коментарі
+21 Gennadiy Hrenov
показати весь коментар12.11.2020 17:33
+18 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар12.11.2020 17:33
+13 Топ Ган
показати весь коментар12.11.2020 17:35
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воно і є кубло
Правда я не дед и внучки нет, но то таке, прикольно же быть настигнутым.... ой, кто здесь? Гебня, это вы ойй пхфдьбщдфдти реркр да не бей ххрвзыьхххьррщзхррр
от ужасной карги
до роскошной красавицы
двадцать мерок сакэ.
А можно не давать народу Украины пустых надежд?!!!
Пишите только некрологи политиков!!! А не "заболел"... "заразился"....
Эдуард Силенко
Скоро буде так, що хто не "заразився" і не піддався злочинному соціальному експерименту, той не нормальний. В нього є імунітет і мозги в голові !!! А значить, що це пережиток минулого, девергент, його потрібно ізолювати в резервацію.
Тепер барани, ваше нікчемне життя буде складатися від вакцини до вакцини і від "пандемії" до "пандемії.....