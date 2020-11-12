Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом.

Представник президента України в Конституційному Суді Федір Веніславський отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це Веніславський повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

"Вірус виявлено й у мене. Почуваюся добре", - повідомив він.

Раніше повідомлялося, що перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заразився коронавірусною інфекцією.