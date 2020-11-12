Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский получил позитивный тест на COVID-19.

Об этом Вениславский сообщил агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вирус выявлен и у меня. Чувствую себя хорошо", - сообщил он.

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Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заразился коронавирусной инфекцией.