Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом.
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский получил позитивный тест на COVID-19.
Об этом Вениславский сообщил агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Вирус выявлен и у меня. Чувствую себя хорошо", - сообщил он.
Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заразился коронавирусной инфекцией.
Топ комментарии
+21 Gennadiy Hrenov
показать весь комментарий12.11.2020 17:33
+18 Вася Шевченко f77d76ba
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+13 Топ Ган
показать весь комментарий12.11.2020 17:35
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воно і є кубло
Правда я не дед и внучки нет, но то таке, прикольно же быть настигнутым.... ой, кто здесь? Гебня, это вы ойй пхфдьбщдфдти реркр да не бей ххрвзыьхххьррщзхррр
от ужасной карги
до роскошной красавицы
двадцать мерок сакэ.
А можно не давать народу Украины пустых надежд?!!!
Пишите только некрологи политиков!!! А не "заболел"... "заразился"....
Эдуард Силенко
Скоро буде так, що хто не "заразився" і не піддався злочинному соціальному експерименту, той не нормальний. В нього є імунітет і мозги в голові !!! А значить, що це пережиток минулого, девергент, його потрібно ізолювати в резервацію.
Тепер барани, ваше нікчемне життя буде складатися від вакцини до вакцини і від "пандемії" до "пандемії.....