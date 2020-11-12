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Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом.

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом.

Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский получил позитивный тест на COVID-19.

Об этом Вениславский сообщил агентству "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Вирус выявлен и у меня. Чувствую себя хорошо", - сообщил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине должна быть чисто президентская форма правления, - Вениславский

Ранее сообщалось, что первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук заразился коронавирусной инфекцией.
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Топ комментарии
+21
Перепись ковидного кубла продолжается?
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12.11.2020 17:33
+18
и одна токо мендель хитро улыбается в усы))))....
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12.11.2020 17:33
+13
Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 2972 Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 4569
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12.11.2020 17:35
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Перепись ковидного кубла продолжается?
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12.11.2020 17:33 Ответить
это у них там мода "выходного дня" что ли ? Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 6798
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12.11.2020 17:36 Ответить
Є у мене підозра, що то була якась орія. І що за модною тепер хворобою "коронавірус" ховається не надто модна хвороба, яка теж закінчується на "с".
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12.11.2020 17:50 Ответить
Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом. - Цензор.НЕТ 5963
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12.11.2020 18:15 Ответить
Да заразитесь уже чем то таким, что бы наверняка в гроб!
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12.11.2020 17:33 Ответить
и одна токо мендель хитро улыбается в усы))))....
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12.11.2020 17:33 Ответить
Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 8249 во оно то как, Петрович!
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12.11.2020 17:39 Ответить
Дозвизделся вчера на «Свободе «
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12.11.2020 17:42 Ответить
Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом. - Цензор.НЕТ 8490
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12.11.2020 17:47 Ответить
Там повинна бути епіляція.
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12.11.2020 19:23 Ответить
зачем?)))) кто ж ее теперь увидит - все жеж на самоизоляции... на 2 недели))))
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12.11.2020 19:29 Ответить
Гігієна-с, бо може щось пострибати.
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12.11.2020 20:11 Ответить
та ну вас)))))))
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12.11.2020 20:26 Ответить
Ви перший почав, а взагалі це для "розрядки міжнародної напруженності" бо ці новини вже починають діставати.
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12.11.2020 20:43 Ответить
згоден...)))))
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12.11.2020 21:01 Ответить
даешь каждому украинцу 2 недели оплачиваемой самоизоляции, и оплачиваемый отпуск в июле-августе!
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12.11.2020 17:35 Ответить
...как минимум в Турции Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 942
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12.11.2020 17:36 Ответить
якийсь в них групен нестандартний був...карпаратівчик Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 4942
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12.11.2020 17:35 Ответить
сосисочная вечеринка
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12.11.2020 17:53 Ответить
Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 2972 Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 4569
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12.11.2020 17:35 Ответить
КУБЛО !!!!!!! Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 4545
воно і є кубло
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12.11.2020 17:38 Ответить
Ясно дело нам тестов не хватит.
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12.11.2020 17:37 Ответить
Ясное дело, не хватит! Представьте, какой сумасшедший круг "контактеров" у этих "слуг", а у контактеров семьи, друзья-товарищи и просто хорошие или нужные знакомые. И всех нужно хотя бы дважды протестировать. А "нулевой" небось, в ФЕОФАНИИ прячется, чтобы пасть не порвали?!!
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12.11.2020 17:44 Ответить
співчуваю......Але ржачно...
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12.11.2020 17:38 Ответить
Богдан вовремя свалил.
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12.11.2020 17:39 Ответить
і стєбьотся над ушльопками Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 9802
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12.11.2020 17:40 Ответить
Сейчас многие-хотят смуту на карантине пересидеть.Удобно и даже патриотично-ближе к народу. Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 442
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12.11.2020 17:39 Ответить
Чует мое сердце, мы накануне грандиозного шухера зеленых долбодятлов. Уж слишком много заразившейся зелесрани
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12.11.2020 17:39 Ответить
Можнл лднако. У меня у внучки пес зятя заразил коробковирусом и барановизмом, пох.лопаем.те?
Правда я не дед и внучки нет, но то таке, прикольно же быть настигнутым.... ой, кто здесь? Гебня, это вы ойй пхфдьбщдфдти реркр да не бей ххрвзыьхххьррщзхррр
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12.11.2020 17:39 Ответить
Если бы сейчас -бюджет принимали,и живые и мертвые пришли.
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12.11.2020 17:40 Ответить
они для того и заразились,шоб бюджет не принимать Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом. - Цензор.НЕТ 1441.бо после принятия такого может произойти что то нехорошее
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12.11.2020 17:46 Ответить
ото нечего было таблом без маски который день на цензоре (да и в других СМИ) торговать Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 7293
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12.11.2020 17:41 Ответить
Это не тот вениславский который болт забил, когда кс отменяло антикорупционный закон?
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12.11.2020 17:42 Ответить
Ну тепер і мендель якось потрібно вже....
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12.11.2020 17:42 Ответить
та то настільки чмо, що навіть заразі огидно до неї чіплятись...
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12.11.2020 17:45 Ответить
Солідарен на всі 100%
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12.11.2020 17:47 Ответить
***
от ужасной карги
до роскошной красавицы
двадцать мерок сакэ.
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12.11.2020 18:00 Ответить
И один удар о стебель бамбука.
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12.11.2020 18:05 Ответить
А то выглядит уже как росповсюдження(вірусоносійка).
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12.11.2020 17:54 Ответить
Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 6298Представитель президента в КС Вениславский заразился коронавирусом. - Цензор.НЕТ 4597
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12.11.2020 17:43 Ответить
Скоро буде так, що хто не "заразився" і не піддався злочинному соціальному експерименту, той не нормальний. В нього є імунітет і мозги в голові !!! А значить, що це пережиток минулого, деверген, його потрібно ізолювати в резервацію.
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12.11.2020 17:45 Ответить
Они что там, каждый день тестируются ? Если чувствуют себя 'хорошо' ?
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12.11.2020 17:46 Ответить
Тампонируют контактных с выявленными положительными.
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12.11.2020 18:31 Ответить
КС вирус, а они связались с ним.
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12.11.2020 17:49 Ответить
Еще бы
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12.11.2020 18:11 Ответить
В Италии ежедневно выявляют в 3 раза больше, чем в Украине.
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12.11.2020 18:33 Ответить
Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом. - Цензор.НЕТ 3015
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12.11.2020 17:52 Ответить
Журналисты!!!
А можно не давать народу Украины пустых надежд?!!!
Пишите только некрологи политиков!!! А не "заболел"... "заразился"....
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12.11.2020 17:54 Ответить
наговорил бреда и на больничку ..
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12.11.2020 17:55 Ответить
Лидер ЕС опплевал своей ядовитой слыной всех,докуда доставал.
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12.11.2020 17:57 Ответить
Бггг)))вся зесрань обтекает
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12.11.2020 18:09 Ответить
блін, в четвер був на еспресо... але вчора - у рижої мразі!
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12.11.2020 18:02 Ответить
ЩОСЬ ПІШЛО НЕ ТАК: ЗЕЛЕНСЬКИЙ ЛІКУЄТЬСЯ ВІД COVID-19 У VIP-ПАЛАТІ, ЯКІ ВІН ДОРУЧИВ ЛІКВІДУВАТИ ЩЕ У БЕРЕЗНІ !!
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12.11.2020 18:02 Ответить
Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом. - Цензор.НЕТ 4418
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12.11.2020 18:05 Ответить
Да зесрань просто вся прячется от решений по кс -кто последний тот и лох
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12.11.2020 18:08 Ответить
Глас народа...
Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом. - Цензор.НЕТ 1433 Эдуард Силенко

Скоро буде так, що хто не "заразився" і не піддався злочинному соціальному експерименту, той не нормальний. В нього є імунітет і мозги в голові !!! А значить, що це пережиток минулого, девергент, його потрібно ізолювати в резервацію.

Тепер барани, ваше нікчемне життя буде складатися від вакцини до вакцини і від "пандемії" до "пандемії.....
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12.11.2020 18:16 Ответить
Что у них там какое-то кубло Коронавирусное.
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12.11.2020 18:20 Ответить
допистелся
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12.11.2020 18:23 Ответить
неужели?
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12.11.2020 18:31 Ответить
Слишком глубоко Федя Вениславский засунул язык в жопу ***********,а там уже весь офис побывал.Кубло,одним словом. Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом. - Цензор.НЕТ 185
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12.11.2020 18:32 Ответить
Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом. - Цензор.НЕТ 6965 Представник президента в КС Веніславський заразився коронавірусом. - Цензор.НЕТ 9888
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12.11.2020 18:43 Ответить
Не надо дёргаться.Закупаем гробы со стеклом.Шик!
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12.11.2020 18:33 Ответить
Надіюсь перед цим суддів покусав?
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12.11.2020 19:10 Ответить
Що ж це за вірус у них такий, що всі відчувають себе добре. Можливо мутувався в "запалення хитрості". Біжать поголовно в самоізоляцію, як щурі з корабля. Це погана ознака для країни, та ще і на кінець року.
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12.11.2020 19:19 Ответить
Якесь самоочищення.
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12.11.2020 20:21 Ответить
Удобно.... Всєм. 73 відчули розслабон??? Сідайте позручніше і розслабтесь. Сумно до тошноти.
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12.11.2020 21:34 Ответить
Цей дятланутий коронавірус який політично орієнтований!...
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12.11.2020 22:00 Ответить
 
 