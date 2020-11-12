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На хабарі 630 тис. грн затримано мера Остра на Чернігівщині, - ОДА. ФОТО
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Голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко оприлюднила інформацію про затримання мера Остра під час одержання хабаря 630 тисяч.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.
Коваленко зазначила: "На Чернігівщині планово триває антикорупційний аудит, який я ініціювала відразу після призначення на посаду голови ОДА. Наразі 4 чиновників різних рівнів вже затримано і вони чекають на вирок суду.
Сьогодні СБУ разом з ДБР і прокуратурою "взяли" на хабарі - 630 тисяч гривень за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми "Велике будівництво" мера Остра. Аудит триває, компроміс із корупцією неможливий".
Топ коментарі
+3 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар12.11.2020 18:14
+2 Куприк
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+2 Diego Pereira
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