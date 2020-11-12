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хабар (3992) Чернігівщина (1311) Анна Коваленко (45)

На хабарі 630 тис. грн затримано мера Остра на Чернігівщині, - ОДА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко оприлюднила інформацію про затримання мера Остра під час одержання хабаря 630 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Коваленко зазначила: "На Чернігівщині планово триває антикорупційний аудит, який я ініціювала відразу після призначення на посаду голови ОДА. Наразі 4 чиновників різних рівнів вже затримано і вони чекають на вирок суду.

Сьогодні СБУ разом з ДБР і прокуратурою "взяли" на хабарі - 630 тисяч гривень за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми "Велике будівництво" мера Остра. Аудит триває, компроміс із корупцією неможливий".

Читайте також: Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ. ФОТО

На хабарі 630 тис. грн затримано мера Остра на Чернігівщині, - ОДА 01
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Топ коментарі
+3
Да переименуйте эту аферу "Большая стройка" в "большая взятка" или "большой откат".
Зеленые лицемерные суки.
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12.11.2020 18:14
+2
Шось эти мэры посыпались як груши На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6636
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12.11.2020 18:17
+2
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор ну а из Десны солдат, заменяет весь стройбат...
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12.11.2020 18:24
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Да переименуйте эту аферу "Большая стройка" в "большая взятка" или "большой откат".
Зеленые лицемерные суки.
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12.11.2020 18:14 Відповісти
Лучше жопой сесть в костер, чем попасть служить в Остёр
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12.11.2020 18:15 Відповісти
Два солдата из стройбата заменяют экскаватор ну а из Десны солдат, заменяет весь стройбат...
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12.11.2020 18:24 Відповісти
Шось эти мэры посыпались як груши На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6636
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12.11.2020 18:17 Відповісти
Или что-то меняется или не поделился.
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12.11.2020 18:17 Відповісти
Голова Остерского городского совета Самодєлок Віктор Андрійович
Заробітна плата отримана за основним місцем роботи в 2018 180 921 грн.
Неплохо так рубанул пенсионер - три с половиной годовых зарплаты.
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12.11.2020 18:21 Відповісти
Свята людина! 8 відсотків лише вкрала..... На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 8998
На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 5587
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12.11.2020 18:29 Відповісти
Все что нажито честным трудом... И вдруг такая лажа)) На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 9433
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12.11.2020 18:46 Відповісти
А изымаемые взятки хоть идут в доход государства или лежат "вещдоками", пока их мыши не съедят? Правда, говорят, купюры, в отличии от зерна, мыши не едят.
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12.11.2020 18:47 Відповісти
У нас тоже самое.Скоро у вас будет дефицит меров.т.к.если не красть,то и делать там нечего.Не о людяг же заботится...
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12.11.2020 18:47 Відповісти
Наверное все меры-ВОРЫ. Деньгу пилят,не успевают опилки убрать. Несколько дней назад,вновь избранный "пахан" ОТГ от СН попался,по неопытности, на взятке ....Зе сказал защищать не будет-все равны. Главное все знают,что построить ларек или забегаловку без подписи мера НИЗЗЯ.....А подпись ручкой ПАРКЕР за 8000гр дорого стоит,но доказать увы сложно или не возможно.... На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 4611
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12.11.2020 19:12 Відповісти
 
 