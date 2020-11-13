Повний локдаун призведе до позитивних результатів на 14-й день, - Рубан
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Деякі ринки працюватимуть попри локдаун вихідного дня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.
"Що стосується суб'єктів господарювання на відкритому повітрі, можна сказати, що вони не регламентовані і можуть працювати в період локдауну, що було при закритті в березні-квітні. На відкритому просторі у відкритих приміщеннях дозволяється. Це речові і продуктові", - зазначив Рубан.
Також глава столичної Держпродспоживслужби розповів, як ставиться до ідеї карантину вихідного дня.
"Це напівзахід, який може привести до зниження соціальної активності. Сьогодні за такого стрімкого зростання захворюваності це один із заходів, який може стримати зростання захворюваності. Повний локдаун призведе до позитивних результатів на 14-й день, але це рішення треба приймати в межах всієї країни", - зазначив Рубан.
Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме, як мінімум, до 30 листопада.
Також в країні прибрали карантинне зонування, тепер діє загальнонаціональний карантин.
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Та после ИВЛ едва ли не больше побочек чем от гадкого вируса, да забрал бы его Аполлон взад, или что там главное за ссущество щас у агностиков.... или как там этих арабов зовут то
Певно, великий хвахівець...
Поближе к встрече президентов Украины и РФ, о которой рассазал дедуля Кравчук, и запрут вас на полный дурантин, чтобы под ногами не мешались, установление мира не вредили.
А если будет надо, то Степанов вам двери заварит, как коммуняки китайские в Ухане.
Поближе к Новому Году, надо полагать, до 20 января управятся с мирной инициативой, полностью реализуют ее.
О встрече президентов Украины и РФ дедуля Kравчук сказал тут:
"Кравчук отметил, что урегулированию ситуации на востоке Украине способствует "План совместных шагов" по Донбассу, который открывает новые возможности для встречи президентов Украины и РФ.
<...>
задача провести встречу в Берлине на самом высоком уровне. Где на днях должна состояться встреча политических советников в формате видеоконференции. На этой встрече, думаю, уже окончательно решится, будет ли встреча на высшем уровне в этом году или нет. Украина, предложив такой план, открывает дорогу к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но захотят наши оппоненты"
Источник: https://censor.net/ru/n3230840
То есть это именно Украина предложила организовать встречу на самом высшем уровне в этом году.
Какие еще вам нужны доказательства, что мир в ЛДНР наступит уже в этом году?
Санкции в следующем году снимать будут, конец войне, вы как - одобряете?
А тем, кто будет мешать мирному процессу, поставят диагноз ковида и так "отсортируют", что мало не покажется (помним о Гандзюк).