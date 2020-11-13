Повний локдаун призведе до позитивних результатів на 14-й день, - Рубан

Деякі ринки працюватимуть попри локдаун вихідного дня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив глава Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

"Що стосується суб'єктів господарювання на відкритому повітрі, можна сказати, що вони не регламентовані і можуть працювати в період локдауну, що було при закритті в березні-квітні. На відкритому просторі у відкритих приміщеннях дозволяється. Це речові і продуктові", - зазначив Рубан.

Також глава столичної Держпродспоживслужби розповів, як ставиться до ідеї карантину вихідного дня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні виявлено рекордні 11 787 нових випадків COVID-19: померли 172 особи, 6155 - одужали

"Це напівзахід, який може привести до зниження соціальної активності. Сьогодні за такого стрімкого зростання захворюваності це один із заходів, який може стримати зростання захворюваності. Повний локдаун призведе до позитивних результатів на 14-й день, але це рішення треба приймати в межах всієї країни", - зазначив Рубан.

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме, як мінімум, до 30 листопада.

Також в країні прибрали карантинне зонування, тепер діє загальнонаціональний карантин.