Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, - Рубан
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Некоторые рынки будут работать, несмотря на локдаун выходного дня.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.
"Что касается субъектов хозяйствования на открытом воздухе, можно сказать, что они не регламентированы и могут работать в период локдауна, что было при закрытии в марте-апреле. На открытом пространстве в открытых помещениях разрешается. Это вещевые и продуктовые", - отметил Рубан.
Также глава столичной Госпродпотребслужбы рассказал, как относится к идее карантина выходного дня.
"Это полумера, которая может привести к снижению социальной активности. Сегодня при таком стремительном росте заболеваемости это одна из мер, которая может сдержать рост заболеваемости. Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, но это решение надо принимать в пределах всей страны", - отметил Рубан.
Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.
Также в стране убрали карантинное зонирование, теперь действует общенациональный карантин.
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Та после ИВЛ едва ли не больше побочек чем от гадкого вируса, да забрал бы его Аполлон взад, или что там главное за ссущество щас у агностиков.... или как там этих арабов зовут то
Певно, великий хвахівець...
Поближе к встрече президентов Украины и РФ, о которой рассазал дедуля Кравчук, и запрут вас на полный дурантин, чтобы под ногами не мешались, установление мира не вредили.
А если будет надо, то Степанов вам двери заварит, как коммуняки китайские в Ухане.
Поближе к Новому Году, надо полагать, до 20 января управятся с мирной инициативой, полностью реализуют ее.
О встрече президентов Украины и РФ дедуля Kравчук сказал тут:
"Кравчук отметил, что урегулированию ситуации на востоке Украине способствует "План совместных шагов" по Донбассу, который открывает новые возможности для встречи президентов Украины и РФ.
<...>
задача провести встречу в Берлине на самом высоком уровне. Где на днях должна состояться встреча политических советников в формате видеоконференции. На этой встрече, думаю, уже окончательно решится, будет ли встреча на высшем уровне в этом году или нет. Украина, предложив такой план, открывает дорогу к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но захотят наши оппоненты"
Источник: https://censor.net/ru/n3230840
То есть это именно Украина предложила организовать встречу на самом высшем уровне в этом году.
Какие еще вам нужны доказательства, что мир в ЛДНР наступит уже в этом году?
Санкции в следующем году снимать будут, конец войне, вы как - одобряете?
А тем, кто будет мешать мирному процессу, поставят диагноз ковида и так "отсортируют", что мало не покажется (помним о Гандзюк).