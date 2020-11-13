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Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, - Рубан

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, - Рубан

Некоторые рынки будут работать, несмотря на локдаун выходного дня.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24", об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

"Что касается субъектов хозяйствования на открытом воздухе, можно сказать, что они не регламентированы и могут работать в период локдауна, что было при закрытии в марте-апреле. На открытом пространстве в открытых помещениях разрешается. Это вещевые и продуктовые", - отметил Рубан.

Также глава столичной Госпродпотребслужбы рассказал, как относится к идее карантина выходного дня.

"Это полумера, которая может привести к снижению социальной активности. Сегодня при таком стремительном росте заболеваемости это одна из мер, которая может сдержать рост заболеваемости. Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, но это решение надо принимать в пределах всей страны", - отметил Рубан.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

Также в стране убрали карантинное зонирование, теперь действует общенациональный карантин.

Читайте также: В Киеве на карантин закрыты 7 школ и 9 детсадов. COVID-19 болеют 656 педагогов и 809 учеников, - КГГА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Конец бюджетного года. В ВР лежит новая бюджетная фантазия на 2021. В бюджетном фонде борьбы с COVID-19 денег нет. Закупки медицинской техники не проводились. За счет бюджета не закуплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ и НИ ОДНОГО медицинского томографа. МВФ удивленно смотрит на медицинский фонд, за счет которого финансируется строительство дорог, а медицина нет. И тут Степанов и К вдруг вспоминают в конце года, что они даже НЕ планировали закупку медицинской техники и выдают приказы по МОЗ № 2594 "Про Розподіл апаратів штучної вентиляції легень, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" и "Про Розподіл комп'ютерних томографів, для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" с симптоматичной фразой пункта 3 "...у разі отримання ..."
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13.11.2020 09:30
+2
европа так и сделала. а у нас блин как всегда
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13.11.2020 09:37
+2
Да там, их хрен разберешь - там по ходу, укоренились уже целые династии Вовки, Кравчуки, Ляшки, Савченки, Рубаны.... (прям сраная "игра престолов")
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13.11.2020 09:46
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Конец бюджетного года. В ВР лежит новая бюджетная фантазия на 2021. В бюджетном фонде борьбы с COVID-19 денег нет. Закупки медицинской техники не проводились. За счет бюджета не закуплено НИ ОДНОГО аппарата ИВЛ и НИ ОДНОГО медицинского томографа. МВФ удивленно смотрит на медицинский фонд, за счет которого финансируется строительство дорог, а медицина нет. И тут Степанов и К вдруг вспоминают в конце года, что они даже НЕ планировали закупку медицинской техники и выдают приказы по МОЗ № 2594 "Про Розподіл апаратів штучної вентиляції легень, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" и "Про Розподіл комп'ютерних томографів, для забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних округах, закуплених за кошти Державного бюджету України на 2020 рік" с симптоматичной фразой пункта 3 "...у разі отримання ..."
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13.11.2020 09:30 Ответить
Ты еврей?
Та после ИВЛ едва ли не больше побочек чем от гадкого вируса, да забрал бы его Аполлон взад, или что там главное за ссущество щас у агностиков.... или как там этих арабов зовут то
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13.11.2020 09:33 Ответить
до побочек еще дожить надо, а без ивл те, у, кого легкие сильно поражены, до этих самых побочек не дотянут
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13.11.2020 11:13 Ответить
Не дышите,Маску нацепите,в глаза фюреру Путлеру посмотрите..увидите мир в глазах террориста... Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, - Рубан - Цензор.НЕТ 2533
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13.11.2020 09:35 Ответить
Что после локдаунов на исторической родине правителей Украины/ Улицы замусорены, везде нагажено из-за закрытых общественных туалетов. Запахи очень неприятные. Многим нечего есть. Стало полно нищих, наркоманов и бомжей. Безработных 27% трудоспособного населения, было 4%. Помощь от государства не компенсирует и десятой части убытков среднего предпринимателя. Дефицит госбюджета может достигнуть 15% ВВП по итогам 2020 г. -Коронавирус в Израиле: экономика летит в пропасть, в Южном Тель-Авиве - толпы наркоманов и бомжей.
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13.11.2020 09:35 Ответить
Там хоч за газ платити не треба, - бо тепло.
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13.11.2020 09:38 Ответить
Це не той Рубан, шо із Надюхою Савченко шпиркався?
Певно, великий хвахівець... Полный локдаун приведет к положительным результатам на 14-й день, - Рубан - Цензор.НЕТ 6045
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13.11.2020 09:36 Ответить
Да там, их хрен разберешь - там по ходу, укоренились уже целые династии Вовки, Кравчуки, Ляшки, Савченки, Рубаны.... (прям сраная "игра престолов")
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13.11.2020 09:46 Ответить
европа так и сделала. а у нас блин как всегда
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13.11.2020 09:37 Ответить
Герег, атб, трц, ясли-школы и все рыгаловки закрыть. Иначе будет 30 тыс больных в сутки, запомните этот твист.
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13.11.2020 09:37 Ответить
Зеленскому, вместо того, чтобы тратить на дороги деньги из коронавирусного фонда, нужно было эти средства передать малому и среднему бизнесу и ввести двухнедельный локдаун.
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13.11.2020 09:56 Ответить
Все поняли, граждане украинцы?
Поближе к встрече президентов Украины и РФ, о которой рассазал дедуля Кравчук, и запрут вас на полный дурантин, чтобы под ногами не мешались, установление мира не вредили.
А если будет надо, то Степанов вам двери заварит, как коммуняки китайские в Ухане.
Поближе к Новому Году, надо полагать, до 20 января управятся с мирной инициативой, полностью реализуют ее.

О встрече президентов Украины и РФ дедуля Kравчук сказал тут:
"Кравчук отметил, что урегулированию ситуации на востоке Украине способствует "План совместных шагов" по Донбассу, который открывает новые возможности для встречи президентов Украины и РФ.
<...>
задача провести встречу в Берлине на самом высоком уровне. Где на днях должна состояться встреча политических советников в формате видеоконференции. На этой встрече, думаю, уже окончательно решится, будет ли встреча на высшем уровне в этом году или нет. Украина, предложив такой план, открывает дорогу к тому, чтобы такая встреча состоялась. Но захотят наши оппоненты"
Источник: https://censor.net/ru/n3230840

То есть это именно Украина предложила организовать встречу на самом высшем уровне в этом году.
Какие еще вам нужны доказательства, что мир в ЛДНР наступит уже в этом году?
Санкции в следующем году снимать будут, конец войне, вы как - одобряете?

А тем, кто будет мешать мирному процессу, поставят диагноз ковида и так "отсортируют", что мало не покажется (помним о Гандзюк).
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13.11.2020 10:09 Ответить
а вот и нифига. полный локдаун покажет позитив уже на следующий день, т.к. лаборатории по выявлению ковидла тоже будут закрыты. Повний локдаун призведе до позитивних результатів на 14-й день, - Рубан - Цензор.НЕТ 7900
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13.11.2020 10:15 Ответить
Результаты будут - зашибись. Эта ваша экономика - один хрен буржуазный пережиток, да и сколько её там осталось. Да здравствует натуральное хозяйство и близость к природе!
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13.11.2020 10:21 Ответить
на 14-й день локдауна бубочку снесут? в этом возможный положительный эффект?
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13.11.2020 10:22 Ответить
Если Дерьмак находится в полной изоляции (в Феофании), значит зелёному режиму трызда.
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13.11.2020 10:32 Ответить
Беларусь, Швеция- обсудим. Или и дальше делать вид что их нет . Политшаманы и купленная челядь на полит шоу танцы с бубнами устраивают . Вот и вся борьба. Зайдите в любой магазин и спросите случаи с ковидом были. Это и будет то шило в мешке которое не утаишь.
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13.11.2020 10:32 Ответить
Вранье, только на 29-й день!
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13.11.2020 10:36 Ответить
 
 