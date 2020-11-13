УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15910 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство Коронавірус і карантин
5 310 30
Кабмін (6264) карантин (16095) COVID-19 (18064) Немчінов Олег (170) коронавірус (16711)

Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Постанова про

Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності сьогодні, 13 листопада. По всій території України діють обмеження "помаранчевої" зони.

Про це написав міністр Кабміну Олег Немчінов у телеграм, передає Цензор.НЕТ.

"Постанова щодо карантину вихідного дня набула чинності. Його результатів (карантину. - Ред.) МОЗ очікує за підсумками трьох тижнів. По всій території України сьогодні діють обмеження характерні для помаранчевої зони. Місцеві органи ТЕБ та НС можуть посилювати їх до червоного рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

Він зазначив, що релігійні заходи регулюються Конституцією.

"Ми не можемо заборонити їх проведення без введення надзвичайного стану. Під час служб мають дотримуватися вимог щодо кількості учасників, дистанції та використання засобів індивідуального захисту", - підкреслив Немчінов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Головлікар Полтавської лікарні Глєбов про COVID-19: У нас уже відбувається сортування. Беремо тільки важких. Лікарі зашиваються. На 60 хворих чотири медсестри

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме як мінімум до 30 листопада.

Також у країні прибрали карантинне зонування, тепер діє загальнонаціональний карантин.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
показати весь коментар
13.11.2020 11:01
+9
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 3925
показати весь коментар
13.11.2020 11:05
+8
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 6328

...
показати весь коментар
13.11.2020 11:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну теперь заживем
показати весь коментар
13.11.2020 11:00 Відповісти
Це тусовщикам піпєц буде... Без тусні ніяк... Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие - Цензор.НЕТ 6092
показати весь коментар
13.11.2020 11:00 Відповісти
Тисячі людей без роботи залишаться
показати весь коментар
13.11.2020 11:04 Відповісти
Он вулиці немає кому мести так шо не залишаться. Хто хоче заробити завжди знайде як. А ті Шо попривикали гузнами в барах крутити та наркотою торгувати переб"ються
показати весь коментар
13.11.2020 11:22 Відповісти
а вот сам КАРАНТИН ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ОРАНЖЕВАЯ ЗОНА КАК ТО выпало маленькое такое ДАТА НАСКОЛЬКО БУДЕТ КАРАНТИН ТО ОКАЗАЛОСЬ ВЕЧНО КОНЕЧНОЙ ДАТЫ НЕ УКАЗАНО...
показати весь коментар
13.11.2020 11:42 Відповісти
Та ти розумник Може заплатиш за мене оренду магазину?!! Піду підмітати тим часом
показати весь коментар
13.11.2020 12:25 Відповісти
Не можеш платити за оренду подумай, може й справді йди вулицю мести?
показати весь коментар
13.11.2020 13:53 Відповісти
тысячи потенциальных преступников
показати весь коментар
13.11.2020 13:22 Відповісти
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
показати весь коментар
13.11.2020 11:01 Відповісти
А як було б за Пороха? Моя думка - так само, тільки трохи витончено.
показати весь коментар
13.11.2020 11:16 Відповісти
1) Была бы успешно проведена и закончена мед.реформа.

2) Бюджет не имел бы чёрную дыру размером 300 миллиардов гривен.
3) "Ковид" прошёл бы в мягком варианте, как у нас в Австралии.

Так, навскидку.
показати весь коментар
13.11.2020 11:21 Відповісти
А если бы у бабушки были яйца?... Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 7492
показати весь коментар
13.11.2020 11:26 Відповісти
Хіба що реформа. Поводить він себе досить дивно: пропонував страхування для медиків, завіз тести, сам перехворів і зараз мовчить про відсутність медицини і про ці недолугі карантинні заходи.
показати весь коментар
13.11.2020 12:19 Відповісти
Ну, история не имеет сослагательного наклонения. То что выбрали - то теперь и есть.
показати весь коментар
13.11.2020 12:20 Відповісти
Може ще колись дякуватимемо зебобікам. Час покаже.
показати весь коментар
13.11.2020 15:46 Відповісти
Было бы то же самое, только тогда бы зебилы кричали, что карантин выходного дня - это зрада. Ну а соелобые бы восхищались мудростью Порошенка. Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 9498
показати весь коментар
13.11.2020 11:33 Відповісти
а петушарии чем бы восхищались, а вжоповблок ?
показати весь коментар
13.11.2020 11:39 Відповісти
Ну включи мозги. Они бы по прежнему гундели, что власть в Украине антинародная. Им же к корыту хочется. Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 3742
показати весь коментар
13.11.2020 11:43 Відповісти
Був бы пєтро,то ужеб давно пабєділі бы ковід и жили бы по-новому2
показати весь коментар
13.11.2020 11:33 Відповісти
Да, конечно.
показати весь коментар
13.11.2020 11:45 Відповісти
13 число, п"ятниця. Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие - Цензор.НЕТ 6182
показати весь коментар
13.11.2020 11:01 Відповісти
Шо тебя не устраивает в цифре 13?
показати весь коментар
13.11.2020 11:39 Відповісти
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 208

.
показати весь коментар
13.11.2020 12:14 Відповісти
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 6328

...
показати весь коментар
13.11.2020 11:04 Відповісти
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 3925
показати весь коментар
13.11.2020 11:05 Відповісти
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 4210
показати весь коментар
13.11.2020 11:09 Відповісти
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 3798
показати весь коментар
13.11.2020 11:09 Відповісти
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 8014

...
показати весь коментар
13.11.2020 11:11 Відповісти
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 4742
показати весь коментар
13.11.2020 11:15 Відповісти
Квартал 95 будет выступать, только на сцене установят бензозаправку, аптеку и хлебный маф.
показати весь коментар
13.11.2020 11:33 Відповісти
 
 