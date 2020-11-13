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Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие

Новости Цензор.НЕТ Общество

Постановление о

Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие сегодня, 13 ноября. По всей территории Украины действуют ограничения "оранжевой" зоны.

Об этом написал министр Кабмина Олег Немчинов в Телеграм, передает Цензор.НЕТ.

"Постановление относительно карантина выходного дня вступило в действие. Его результатов (карантина. - Ред.) Минздрав ожидает по итогам трех недель. По всей территории Украины сегодня действуют ограничения, характерные для оранжевой зоны. Местные органы ТЭБ и ЧС могут усиливать их до красного уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Он отметил, что религиозные мероприятия регулируются Конституцией.

"Мы не можем запретить их проведение без введения чрезвычайного положения. Во время служб должны соблюдать требования по количеству участников, дистанции и использования средств индивидуальной защиты", - подчеркнул Немчинов.

Напомним, ранее правительство ввело в Украине карантин выходного дня. Он будет действовать, как минимум, до 30 ноября.

Также в стране убрали карантинное зонирование, теперь действует общенациональный карантин.

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Топ комментарии
+12
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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13.11.2020 11:01
+9
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 3925
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13.11.2020 11:05
+8
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 6328

...
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13.11.2020 11:04
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Ну теперь заживем
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13.11.2020 11:00 Ответить
Це тусовщикам піпєц буде... Без тусні ніяк... Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие - Цензор.НЕТ 6092
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13.11.2020 11:00 Ответить
Тисячі людей без роботи залишаться
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13.11.2020 11:04 Ответить
Он вулиці немає кому мести так шо не залишаться. Хто хоче заробити завжди знайде як. А ті Шо попривикали гузнами в барах крутити та наркотою торгувати переб"ються
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13.11.2020 11:22 Ответить
а вот сам КАРАНТИН ПО ВСЕЙ УКРАИНЕ ОРАНЖЕВАЯ ЗОНА КАК ТО выпало маленькое такое ДАТА НАСКОЛЬКО БУДЕТ КАРАНТИН ТО ОКАЗАЛОСЬ ВЕЧНО КОНЕЧНОЙ ДАТЫ НЕ УКАЗАНО...
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13.11.2020 11:42 Ответить
Та ти розумник Може заплатиш за мене оренду магазину?!! Піду підмітати тим часом
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13.11.2020 12:25 Ответить
Не можеш платити за оренду подумай, може й справді йди вулицю мести?
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13.11.2020 13:53 Ответить
тысячи потенциальных преступников
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13.11.2020 13:22 Ответить
"Аби не Порох. Гiрше не буде" (С)
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13.11.2020 11:01 Ответить
А як було б за Пороха? Моя думка - так само, тільки трохи витончено.
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13.11.2020 11:16 Ответить
1) Была бы успешно проведена и закончена мед.реформа.

2) Бюджет не имел бы чёрную дыру размером 300 миллиардов гривен.
3) "Ковид" прошёл бы в мягком варианте, как у нас в Австралии.

Так, навскидку.
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13.11.2020 11:21 Ответить
А если бы у бабушки были яйца?... Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 7492
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13.11.2020 11:26 Ответить
Хіба що реформа. Поводить він себе досить дивно: пропонував страхування для медиків, завіз тести, сам перехворів і зараз мовчить про відсутність медицини і про ці недолугі карантинні заходи.
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13.11.2020 12:19 Ответить
Ну, история не имеет сослагательного наклонения. То что выбрали - то теперь и есть.
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13.11.2020 12:20 Ответить
Може ще колись дякуватимемо зебобікам. Час покаже.
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13.11.2020 15:46 Ответить
Было бы то же самое, только тогда бы зебилы кричали, что карантин выходного дня - это зрада. Ну а соелобые бы восхищались мудростью Порошенка. Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 9498
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13.11.2020 11:33 Ответить
а петушарии чем бы восхищались, а вжоповблок ?
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13.11.2020 11:39 Ответить
Ну включи мозги. Они бы по прежнему гундели, что власть в Украине антинародная. Им же к корыту хочется. Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 3742
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13.11.2020 11:43 Ответить
Був бы пєтро,то ужеб давно пабєділі бы ковід и жили бы по-новому2
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13.11.2020 11:33 Ответить
Да, конечно.
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13.11.2020 11:45 Ответить
13 число, п"ятниця. Постановление о "карантине выходного дня" вступило в действие - Цензор.НЕТ 6182
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13.11.2020 11:01 Ответить
Шо тебя не устраивает в цифре 13?
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13.11.2020 11:39 Ответить
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 208

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13.11.2020 12:14 Ответить
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 6328

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13.11.2020 11:04 Ответить
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 3925
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13.11.2020 11:05 Ответить
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 4210
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13.11.2020 11:09 Ответить
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 3798
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13.11.2020 11:09 Ответить
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 8014

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13.11.2020 11:11 Ответить
Постанова про "карантин вихідного дня" набула чинності - Цензор.НЕТ 4742
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13.11.2020 11:15 Ответить
Квартал 95 будет выступать, только на сцене установят бензозаправку, аптеку и хлебный маф.
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13.11.2020 11:33 Ответить
 
 