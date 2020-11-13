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Запропонований нардепами законопроєкт про реформу СБУ послаблює безпеку країни, - Баканов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Запропонований нардепами законопроєкт про реформу СБУ послаблює безпеку країни, - Баканов

Повноваження Служби безпеки України з боротьби з організованою злочинністю і в сфері економіки повинні залишатися, якщо це пов'язано з національною безпекою країни.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив глава СБУ Іван Баканов, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Баканова, проєкт закону про реформування СБУ, який був розроблений депутатами, не сприяє посиленню національної безпеки, його текст дуже різниться з першим варіантом, поданим президентом.

Також, глава СБУ зазначив, що фінальну редакцію тексту ніхто з членів комітету не обговорював з СБ України.

"В цілому така "реформа" безпеки не має нічого спільного зі стандартами провідних спецслужб НАТО і ЄС, до яких ми всі прагнемо. Це швидше нагадує спробу послабити державу і президента", - сказав глава СБУ.

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Баканов переконаний, що питання реформи спецслужби "став занадто політизованим": "Не здивуюся, якщо на цей процес намагаються впливати і ворожі спецслужби. Підірвати довіру до всього сектору безпеки і оборони ще на етапі реформи, а заодно і боєздатність військових - теж спецоперація. Учасникам дискусії необхідно це розуміти і вміти вчасно зупинитися. Зокрема, і в публічному обговоренні деяких норм".

Відповідаючи на запитання про те, з якими нормами нової редакції проєкту закону він не згоден, глава СБУ сказав: "З тими, які не мають нічого спільного з реформою СБУ. Більшість з них знищують Службу і в умовах російської агресії послаблюють всю систему безпеки нашої країни".

Уточнюючи, які аспекти можуть завдати шкоди державній безпеці, Баканов, зокрема, зазначив, що якщо СБУ позбавлять функції досудового розслідування і передадуть ці повноваження іншому органу, то це спричинить не тільки дублювання компетенції, а й неможливість належного розслідування, оскільки підслідні СБУ справи мають свою специфіку.

Також, за словами Баканова, спочатку законопроєкт передбачав концентрацію зусиль СБУ на розслідуванні загрозливих держбезпеки злочинів, були продумані важелі недопущення СБУ до розслідувань виключно економічних і корупційних злочинів. При цьому глава спецслужби підкреслив, що СБУ і зараз не має повноважень розслідування економічних і корупційних злочинів, а негативний резонанс у суспільстві, перш за все, викликаний виконанням СБУ окремих доручень від інших правоохоронних органів.

Разом з тим, за словами Баканова, в новому проєкті закону СБУ повністю усунена від сполученого з економікою функціоналу. "Законодавці пішли механічним шляхом - вилучили із завдань, функцій і повноважень всі положення, які стосуються економіки. Ніхто навіть не згадав ні об'єктів критичної інфраструктури, ні способів встановлення транснаціональними корпораціями контролю над стратегічними підприємствами і ліквідними секторами економіки", - пояснив глава СБУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
В целом такая "реформа" безопасности не имеет ни чего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", - сказал глава СБУ.Источник: https://censor.net/ru/n3230887

Виникають два питання:
1. як можна ослабити те, що й так слабе, як колхозне вино?
2. повноваження у економічні сфері потрібні для того, щоб офіцер, який отримує зарплатню у 15к на місяц, мав можливість купувати авто за пару лямів?
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13.11.2020 11:46
+9
Доверие к СБУ потерянно уже давно, а в особенности после массового предательства в 2014 года, с переходом к противнику целыми региональными управлениями. Такого ещё надо поискать в мировой истории. Похоже сбушники до сих пор не догоняют всей тяжести произошедшего и уровня возмущения налогоплатильщиков. Нам не надо, что они опять ходили по предпринимателям и разводили их на деньги, а нужна работа по обеспечению безопасности страны и войны с врагом, а не крышевания нелегального бизнеса
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13.11.2020 11:47
+6
А співпраця голови СБУ з очільником 5-ї колони раши в Україні ні??? Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов - Цензор.НЕТ 5765

Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов - Цензор.НЕТ 6100
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13.11.2020 11:46
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так,послаблює,не дає "бізнесом" займатися..
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13.11.2020 11:45 Відповісти
В целом такая "реформа" безопасности не имеет ни чего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", - сказал глава СБУ.Источник: https://censor.net/ru/n3230887

Виникають два питання:
1. як можна ослабити те, що й так слабе, як колхозне вино?
2. повноваження у економічні сфері потрібні для того, щоб офіцер, який отримує зарплатню у 15к на місяц, мав можливість купувати авто за пару лямів?
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13.11.2020 11:46 Відповісти
А співпраця голови СБУ з очільником 5-ї колони раши в Україні ні??? Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов - Цензор.НЕТ 5765

Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов - Цензор.НЕТ 6100
показати весь коментар
13.11.2020 11:46 Відповісти
Доверие к СБУ потерянно уже давно, а в особенности после массового предательства в 2014 года, с переходом к противнику целыми региональными управлениями. Такого ещё надо поискать в мировой истории. Похоже сбушники до сих пор не догоняют всей тяжести произошедшего и уровня возмущения налогоплатильщиков. Нам не надо, что они опять ходили по предпринимателям и разводили их на деньги, а нужна работа по обеспечению безопасности страны и войны с врагом, а не крышевания нелегального бизнеса
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13.11.2020 11:47 Відповісти
бывший хозяин шапито-95, не имеющий никакого профильного образования в сфере обеспечения безопасности и защиты национальных интересов, до сих пор, скорее всего, не разбирающийся в юридическом понятии государственная тайна, разглагольствует на счет защиты экономических интересов и ослаблении президента)) алень ачковый, где президент, а где экономика?
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13.11.2020 11:52 Відповісти
А щас вы ее укрепили, как никогда, так же, лейтенант?!
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13.11.2020 11:52 Відповісти
Я так розумію, що завданням СБУ Баканв ьасючить укріплення президента:"Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента",Источник: https://censor.net/ru/n3230887
Ослаблення саме ЦЬОГО президента навпаки йде на користь державі. А сам Баканову вочевидь забув, що при сягав не президенту, а народу України.
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13.11.2020 12:02 Відповісти
А діючий Закон про СБУ робить країну ох.рєнно сильною?
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13.11.2020 12:05 Відповісти
українців грабують судді, прокурори, мусора, сбушики та олігархи, тощо.
служба безпеки України давно вже підпорядкована фсб. чого доброго можна чекати від нащадка московської сталінської жидо - комуни, який навіть української мови не знає? наживатись а людській біді,ось що вміють бравиє наслєдікі дзєржинського. грабувати та відтискати бізнес.
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13.11.2020 12:07 Відповісти
пытаются отобрать у сбу кусок хлеба да еще и с маслом и куда теперь пойдут сбу шники у которых заберут такую кормушку, а главное корма..., конечно пойдут на большую дорогу грабить уже всех подряд...
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13.11.2020 12:12 Відповісти
Навіть не читав... В Україні ще "існує" служба безпеки? Чи давно уже ФСБ?
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13.11.2020 12:12 Відповісти
Дієслово "ослаблять" не має ніякого відношення до діяльності СБУ.
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13.11.2020 12:18 Відповісти
Прежде чем противодействовать транснациональным корпорациям,пусть СБУ противодействует украинским олигархам и латифундистам! Почему СБУ с ее штатом в 27-30 тыс. человек никак не воспрепятствовало выведению Коломойским и Боголюбовым из Приватбанка 5,5 млрд. долларов? Почему СБУ не арестовало этих лиц? Чтобы противодействовать транснациональным корпорациям ,следует утвердить соответствующий закон и следить за его исполнением.Вот "Мотор- Сичь" почему приватизировали? Где было при этом СБУ? А сейчас поскольку нет соответствующего закона,то "Мотор-Сичь" "повис в воздухе",а китайские инвесторы-покупатели готовы судиться за то,что им не дают вывезти это предприятие в Китай и ,соответственно,оставить Украину с "голой жопой". Согласен,что СБУ должно заниматься организованной преступностью,должно расследовать экономические преступления в ВПК,в крупных компаниях,которые попадаю в перечень больших налогоплательщиков,список которых есть в налоговой службе ,а остальных экономических агентов нем трогать,вплоть до уголовного наказания нарушителей из СБУ. А самое главное -надо сократить непомерно большую численность СБУ,где на одного работника СБУ приходится 3-4 человека вспомогательного персонала.Куда это годится!
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13.11.2020 12:21 Відповісти
Цікаво як вплине перетин кордону дядька з прицепом дакофарби? В той же час чомусь СБУ не хвилює ні кріт в ОПУ, ні назначення агента ЄС головою Украоборонпрому, їм тій СБУ начхати що не виконано оборонне замовлення, а так хочеться генералам мати свою гешефтну частинку з вивозу лісів, з бізнесменів за "допомогу" в оформлені вантажів. Цю практику потрібно припинити в корінні. СБУ повинна займатись національною безпекою це вивезення коштів в офшор, це призначення посадовців-іноземців у вищу владу, це робота контррозвідки і розвідки, а не протирання штанів на митницях!
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13.11.2020 13:07 Відповісти
Лох и марионетка шоумена из 95 балагана, за год стал большим специалистом, сиди в кармане у вовчика, и не высовывайся, а то пол7учиш щелчок по носу
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13.11.2020 13:51 Відповісти
и здесь про ослаблять
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13.11.2020 15:12 Відповісти
Не так послаблює безпеку країни, як гаманець Баканова і СБУшників!
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13.11.2020 16:03 Відповісти
 
 