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Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов

Полномочия Службы безопасности Украины по борьбе с организованной преступностью и в сфере экономики должны оставаться, если это связано с национальной безопасностью страны.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава СБУ Иван Баканов, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Баканова, проект закона о реформировании СБУ, который был разработан депутатами, не содействует усилению национальной безопасности, его текст очень разнится с первым вариантом, поданным президентом.

Также, глава СБУ отметил, что финальную редакцию текста никто из членов комитета не обсуждал с СБ.

"В целом такая "реформа" безопасности не имеет ничего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", - сказал глава СБУ.

Баканов убежден, что вопрос реформы спецслужбы "стал слишком политизированным": "Не удивлюсь, если на этот процесс пытаются влиять и вражеские спецслужбы. Подорвать доверие ко всему сектору безопасности и обороны еще на этапе реформы, а заодно и боеспособность военных – тоже спецоперация. Участникам дискуссии необходимо это понимать и уметь вовремя остановиться. В частности, и в публичном обсуждении некоторых норм".

Отвечая на вопрос о том, с какими нормами новой редакции проекта закона он не согласен, глава СБУ сказал: "С теми, которые не имеют ничего общего с реформой СБУ. Большинство из них уничтожают Службу и в условиях российской агрессии ослабляют всю систему безопасности нашей страны".

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Уточняя, какие аспекты могут причинить вред государственной безопасности, Баканов, в частности, отметил, что если СБУ лишат функции досудебного расследования и передадут эти полномочия другому органу, то это повлечет за собой не только дублирование компетенции, но и невозможность надлежащего расследования, поскольку подследственные СБУ дела имеют свою специфику.

Также, по словам Баканова, изначально законопроект предполагал концентрацию усилий СБУ на расследовании угрожающих госбезопасности преступлений, были продуманы рычаги недопущения СБУ к расследованиям исключительно экономических и коррупционных преступлений. При этом глава спецслужбы подчеркнул, что СБУ и сейчас не имеет полномочий расследования экономических и коррупционных преступлений, а негативный резонанс в обществе, прежде всего, вызван выполнением СБУ отдельных поручений от других правоохранительных органов.

Вместе с тем, по словам Баканова, в новом проекте закона СБУ полностью отстранена от сопряженного с экономикой функционала. "Законодатели пошли механически путем – изъяли из задач, функций и полномочий все положения, которые касаются экономики. Никто даже не упомянул ни объектов критической инфраструктуры, ни способов установления транснациональными корпорациями контроля над стратегическими предприятиями и ликвидными секторами экономики", - пояснил глава СБУ.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
В целом такая "реформа" безопасности не имеет ни чего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", - сказал глава СБУ.Источник: https://censor.net/ru/n3230887

Виникають два питання:
1. як можна ослабити те, що й так слабе, як колхозне вино?
2. повноваження у економічні сфері потрібні для того, щоб офіцер, який отримує зарплатню у 15к на місяц, мав можливість купувати авто за пару лямів?
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13.11.2020 11:46
+9
Доверие к СБУ потерянно уже давно, а в особенности после массового предательства в 2014 года, с переходом к противнику целыми региональными управлениями. Такого ещё надо поискать в мировой истории. Похоже сбушники до сих пор не догоняют всей тяжести произошедшего и уровня возмущения налогоплатильщиков. Нам не надо, что они опять ходили по предпринимателям и разводили их на деньги, а нужна работа по обеспечению безопасности страны и войны с врагом, а не крышевания нелегального бизнеса
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13.11.2020 11:47
+6
А співпраця голови СБУ з очільником 5-ї колони раши в Україні ні??? Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов - Цензор.НЕТ 5765

Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов - Цензор.НЕТ 6100
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13.11.2020 11:46
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так,послаблює,не дає "бізнесом" займатися..
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13.11.2020 11:45 Ответить
В целом такая "реформа" безопасности не имеет ни чего общего со стандартами ведущих спецслужб НАТО и ЕС, к которым мы все стремимся. Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента", - сказал глава СБУ.Источник: https://censor.net/ru/n3230887

Виникають два питання:
1. як можна ослабити те, що й так слабе, як колхозне вино?
2. повноваження у економічні сфері потрібні для того, щоб офіцер, який отримує зарплатню у 15к на місяц, мав можливість купувати авто за пару лямів?
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13.11.2020 11:46 Ответить
А співпраця голови СБУ з очільником 5-ї колони раши в Україні ні??? Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов - Цензор.НЕТ 5765

Предложенный нардепами законопроект о реформе СБУ ослабляет безопасность страны, - Баканов - Цензор.НЕТ 6100
показать весь комментарий
13.11.2020 11:46 Ответить
Доверие к СБУ потерянно уже давно, а в особенности после массового предательства в 2014 года, с переходом к противнику целыми региональными управлениями. Такого ещё надо поискать в мировой истории. Похоже сбушники до сих пор не догоняют всей тяжести произошедшего и уровня возмущения налогоплатильщиков. Нам не надо, что они опять ходили по предпринимателям и разводили их на деньги, а нужна работа по обеспечению безопасности страны и войны с врагом, а не крышевания нелегального бизнеса
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13.11.2020 11:47 Ответить
бывший хозяин шапито-95, не имеющий никакого профильного образования в сфере обеспечения безопасности и защиты национальных интересов, до сих пор, скорее всего, не разбирающийся в юридическом понятии государственная тайна, разглагольствует на счет защиты экономических интересов и ослаблении президента)) алень ачковый, где президент, а где экономика?
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13.11.2020 11:52 Ответить
А щас вы ее укрепили, как никогда, так же, лейтенант?!
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13.11.2020 11:52 Ответить
Я так розумію, що завданням СБУ Баканв ьасючить укріплення президента:"Это скорее напоминает попытку ослабить государство и президента",Источник: https://censor.net/ru/n3230887
Ослаблення саме ЦЬОГО президента навпаки йде на користь державі. А сам Баканову вочевидь забув, що при сягав не президенту, а народу України.
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13.11.2020 12:02 Ответить
А діючий Закон про СБУ робить країну ох.рєнно сильною?
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13.11.2020 12:05 Ответить
українців грабують судді, прокурори, мусора, сбушики та олігархи, тощо.
служба безпеки України давно вже підпорядкована фсб. чого доброго можна чекати від нащадка московської сталінської жидо - комуни, який навіть української мови не знає? наживатись а людській біді,ось що вміють бравиє наслєдікі дзєржинського. грабувати та відтискати бізнес.
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13.11.2020 12:07 Ответить
пытаются отобрать у сбу кусок хлеба да еще и с маслом и куда теперь пойдут сбу шники у которых заберут такую кормушку, а главное корма..., конечно пойдут на большую дорогу грабить уже всех подряд...
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13.11.2020 12:12 Ответить
Навіть не читав... В Україні ще "існує" служба безпеки? Чи давно уже ФСБ?
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13.11.2020 12:12 Ответить
Дієслово "ослаблять" не має ніякого відношення до діяльності СБУ.
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13.11.2020 12:18 Ответить
Прежде чем противодействовать транснациональным корпорациям,пусть СБУ противодействует украинским олигархам и латифундистам! Почему СБУ с ее штатом в 27-30 тыс. человек никак не воспрепятствовало выведению Коломойским и Боголюбовым из Приватбанка 5,5 млрд. долларов? Почему СБУ не арестовало этих лиц? Чтобы противодействовать транснациональным корпорациям ,следует утвердить соответствующий закон и следить за его исполнением.Вот "Мотор- Сичь" почему приватизировали? Где было при этом СБУ? А сейчас поскольку нет соответствующего закона,то "Мотор-Сичь" "повис в воздухе",а китайские инвесторы-покупатели готовы судиться за то,что им не дают вывезти это предприятие в Китай и ,соответственно,оставить Украину с "голой жопой". Согласен,что СБУ должно заниматься организованной преступностью,должно расследовать экономические преступления в ВПК,в крупных компаниях,которые попадаю в перечень больших налогоплательщиков,список которых есть в налоговой службе ,а остальных экономических агентов нем трогать,вплоть до уголовного наказания нарушителей из СБУ. А самое главное -надо сократить непомерно большую численность СБУ,где на одного работника СБУ приходится 3-4 человека вспомогательного персонала.Куда это годится!
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13.11.2020 12:21 Ответить
Цікаво як вплине перетин кордону дядька з прицепом дакофарби? В той же час чомусь СБУ не хвилює ні кріт в ОПУ, ні назначення агента ЄС головою Украоборонпрому, їм тій СБУ начхати що не виконано оборонне замовлення, а так хочеться генералам мати свою гешефтну частинку з вивозу лісів, з бізнесменів за "допомогу" в оформлені вантажів. Цю практику потрібно припинити в корінні. СБУ повинна займатись національною безпекою це вивезення коштів в офшор, це призначення посадовців-іноземців у вищу владу, це робота контррозвідки і розвідки, а не протирання штанів на митницях!
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13.11.2020 13:07 Ответить
Лох и марионетка шоумена из 95 балагана, за год стал большим специалистом, сиди в кармане у вовчика, и не высовывайся, а то пол7учиш щелчок по носу
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13.11.2020 13:51 Ответить
и здесь про ослаблять
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13.11.2020 15:12 Ответить
Не так послаблює безпеку країни, як гаманець Баканова і СБУшників!
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13.11.2020 16:03 Ответить
 
 