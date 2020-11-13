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У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У Краматорську не запроваджуватимуть

У Донецькій області міська комісія Краматорська з ліквідації надзвичайної ситуації не ухвалюватиме рішення про запровадження карантину "вихідного дня".

Про це повідомив міський голова Андрій Панков у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На нашу думку, обмеження, що запроваджуються постановою КМУ №1100 від 11 листопада по всій Україні, не враховують суттєвої різниці між містами і мають бути переглянуті. Такі рішення мають ухвалюватися виключно на місцях", - написав Панков.

За його словами, в закладах громадського харчування, кафе, ресторанах не спостерігається скупчень навіть у вечірні години пік – люди за пів року карантину прониклись загальною атмосферою карантину. Крім того, на думку мера, власники та адміністратори таких закладів у Краматорську відповідально підійшли до організації внутрішнього простору з дотриманням усіх заходів безпеки.

"Представники місцевої бізнес-спільноти не раз казали - зараз питання не в прибутках. Головне - не допустити зупинки роботи підприємств, зберегти робочі місця", - підкреслив Панков.

"Відповідний лист із проханням врахувати нашу думку сьогодні надіслав до Кабінету Міністрів України", - додав він.

У листі, який Панков оприлюднив, уточнюється, що в Краматорську проживає понад 48 тис. переселенців з окупованих територій, велика частина яких працює у сфері торгівлі, побутового обслуговування населення, громадського харчування та сільського господарства.

"Запровадження обмежень, передбачених постановою Кабінету Міністрів України № 1100 від 11 листопада 2020 року, у вихідні дні поставить за межу бідності майже 50 тис. громадян і спричинить соціальні заворушення. У регіоні, який межує з окупованими територіями, це неприпустимо. З огляду на вищевикладене, Краматорська міська рада пропонує покласти питання обмежень щодо карантину вихідного дня на міські або обласні комісії з питань ТЕБ ​​та НС, а контроль дотримання обмежень - на правоохоронні органи", - зазначається в тексті листа.

У Краматорську не запроваджуватимуть карантин вихідного дня, - мер Панков 01

У Краматорську не запроваджуватимуть карантин вихідного дня, - мер Панков 02

Також читайте: Другий тур виборів мера 15 листопада відбудеться в семи містах, 22 листопада - у 12

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Кто еще не послал зеленых клоунов..? =)))
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13.11.2020 12:29
+1
... переименуют в КрЕматорск
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13.11.2020 12:29
+1
Вот соберитесь мерами(кто такие мэры? У нас есть тільки голови міскрад! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4013 ) и решайте! А мы сами, без вас, шмаркачей, разберемся! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4013
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13.11.2020 12:57
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А що мер Панків робить у Краматорську? Нехай чухає до своїх панків!
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13.11.2020 12:25 Відповісти
"Дядя? Ты дурак?"© У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 9573 Вот сиди, **** , и не кизди! А мы у себя в городе без сопливых разберемся! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 223
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13.11.2020 12:50 Відповісти
То Ви з Панків, чи з Краматорська?
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13.11.2020 14:18 Відповісти
У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 8906
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13.11.2020 15:04 Відповісти
"Дядя? Ты дурак?"© У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 6526 Вот сиди, **** , и не кизди! А мы у себя в городе без сопливых разберемся! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 2534
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13.11.2020 12:51 Відповісти
Кто еще не послал зеленых клоунов..? =)))
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13.11.2020 12:29 Відповісти
... переименуют в КрЕматорск
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13.11.2020 12:29 Відповісти
після дговорняка мерів може так і трапитися, на жаль
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13.11.2020 12:39 Відповісти
Еще один юморист, ***!
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13.11.2020 12:52 Відповісти
це погано! Епідемія йде шаленними темпами... Щось мери не те роблять...Так думаю..
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13.11.2020 12:38 Відповісти
Вот соберитесь мерами(кто такие мэры? У нас есть тільки голови міскрад! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4013 ) и решайте! А мы сами, без вас, шмаркачей, разберемся! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4013
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13.11.2020 12:57 Відповісти
/ правильно!) Приходи на зібрання і виберемо тебе головою шмаркачів... на безальтернативній основі
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13.11.2020 14:12 Відповісти
********? У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 9162
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13.11.2020 14:44 Відповісти
гуляй на терикон
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13.11.2020 15:03 Відповісти
У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4255 Точно - ********, не знающий, что в Украине нет института мэроВ! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 4255
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13.11.2020 15:06 Відповісти
Карантин вихідного дня: уряд опублікував постанову
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13.11.2020 12:42 Відповісти
В Краматорске не будут вводить "карантин выходного дня"...

После первой-же смерти мэра нужно в тюрьму за умышленное убийство. И так всех, кому плевать на 200 смертей от ковида ежедневно.
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13.11.2020 12:57 Відповісти
Мэров у нас - нет! Есть голови міскрад!
Вот мэров и осуждайте! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 1853
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13.11.2020 13:01 Відповісти
У ворот мера явно є бізнес у торгівлі. Це і вся причина такого рішення.
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13.11.2020 13:19 Відповісти
Вам из Вашей далены все видно? Да? Афует, я не сторонник нашего головы, но! Нет у нас , в городе, его бизнеса в торговле! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 7726 А Вы да, идите, следите за "мером", когда поймете, что это такое - "мер"! У Краматорську не запроваджуватимуть "карантин вихідного дня", - мер Панков - Цензор.НЕТ 2600
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13.11.2020 13:33 Відповісти
+
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13.11.2020 14:20 Відповісти
думающая голова, а мер.. а я сторонник...
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13.11.2020 14:17 Відповісти
господи ж ты ж боже мой! Дункан Маклауд отдыхает!
сколько ж потомков бесмертных!
я представляю этих дебилов во время 2 мировой войны!вой сирен..адекваты идут в бомбоубежище или бегут! а эти бегают под бомбами..на хер..это фейк! ..........
я б смеялась...если б не было все так печально((
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13.11.2020 14:18 Відповісти
 
 