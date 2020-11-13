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ВР (11731) Разумков Дмитро (1449)

Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Разумков:

Хворий на СОVID-19 спікер парламенту Дмитро Разумков каже, що продовжує виконувати свою роботу дистанційно.

Про це він повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Разумков подякував за підтримку і побажання якнайшвидшого одужання.

"Сотні теплих слів дійсно допомагають почуватися краще ... Я продовжую працювати, незважаючи на коронавірусну хворобу. Зараз сиджу вдома на самоізоляції. Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно. Сподіваюся, вірус пройде швидко і без ускладнень. Ситуація з поширенням СОVID- 19 складна, але впевнений, що колеги разом з Оленою Кондратюк зроблять все, щоб Парламент і надалі ефективно виконував свої функції", - написав Разумков.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков, і перший віцеспікер Руслан Стефанчук заразилися коронавірусом.

Читайте: Частину пленарного тижня Ради можуть перенести через хворих на коронавірус Разумкова і Стефанчука, - нардеп "Голосу" Железняк

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 5738
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13.11.2020 13:24
+5
На кой чёрт нужны кому-то эти откровения?
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13.11.2020 13:31
+4
Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 137
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13.11.2020 13:24
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как этим поработать дистанционно ?
Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 6390
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13.11.2020 13:22 Відповісти
Керівництво держави має виходити на роботу і знаходитись в робочих кабінетах цілодобово, а не лежати в лікарнях! Легше ізолювати пару кабінетів в будинку і підвозити лікарів для щоденного огляду, ніж забезпечити секретність переговорів в лікарні.
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13.11.2020 13:25 Відповісти
Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно" - Цензор.НЕТ 9588
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13.11.2020 14:37 Відповісти
Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 5738
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13.11.2020 13:24 Відповісти
Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 122
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13.11.2020 13:27 Відповісти
Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 137
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13.11.2020 13:24 Відповісти
Шо-то быстро оклемался. А был ли вирус?
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13.11.2020 13:25 Відповісти
А есть ли Разумков?
А то что-то часто стали комментаторы в соц сетях и СМи упоминать анимацию, виртуальную реальность и какой-то загадочный Хрома Ки (Chroma Key) Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 6183
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13.11.2020 13:29 Відповісти
Разумков есть. К большому сожалению
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13.11.2020 13:31 Відповісти
Был ли у разумкова вирус или нет-какая народу Украины разница?! Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно" - Цензор.НЕТ 9061 Работает Разумков дистанционно или просто спит,народу Украины тоже без разницы!!! Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно" - Цензор.НЕТ 8211Ведь всем в Украине заправляют:Коломойский,Ермак и Зе..а у Разумков только занимается организацией нажимания кнопок депутатами!!
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13.11.2020 17:39 Відповісти
Ну вот... а все так надеялись...
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13.11.2020 13:25 Відповісти
Удачи! Берегите себя, Вам ещё Президентом быть. Может быть, два раза...
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13.11.2020 13:26 Відповісти
восемь))))))))))))))))))зебилы такие дебилы
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13.11.2020 13:28 Відповісти
И межгалактическим союзом править
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13.11.2020 13:33 Відповісти
))) Дві ходки
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13.11.2020 13:29 Відповісти
СТРАШНА ВЕЧІРНЯ КАЗОЧКА Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 2672Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 2672Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 2672Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 2672
(короновірусная 2.0) Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 8935

Йшов ковідно-пакостний високосний год,
Змились на лєченіє Бубочка й ескорт!
Вот, коли закатані дєнюжки в асфальт,
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
Плачуть Мєндєль з Лєнкою ночі напрольот:
Бубочка із регентом ще, НА ЖАЛЬ..., живьот!
І, шо саме главноє, нє спішать назад…
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
Разумков іспуганний пойняв - власті нєт!
І собі взяв бюлєтєнь: - Нафіг вам бюджет?
Стефанчук закашлявся: - Дімка, шо ж ти, гад!…
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
П'ятніца, тринадцяте, високосний год,
Слуги розбігаюцця, кинувши народ,
Главне - встигнуть вірусу об'явить шабат...
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
Так судьбой назначєно, штоб у еті дні
Десь по Феофаніях спряталісь оні.
Там, снімая відіки, вєсєля народ,
Жабеня лежить почті не квакая -
Може пронесьот...

П'ятниця,13.11.2020 Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 522
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13.11.2020 13:27 Відповісти
Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно" - Цензор.НЕТ 8182 Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно" - Цензор.НЕТ 8182 Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно" - Цензор.НЕТ 8182
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13.11.2020 16:50 Відповісти
"Чувствую себя почти нормально, как впрочем и все время.
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13.11.2020 13:29 Відповісти
"Чувствую сєбя нормально,занімаюсь дрочкой і другімі государствєннимі дєламі"...
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13.11.2020 14:37 Відповісти
На кой чёрт нужны кому-то эти откровения?
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13.11.2020 13:31 Відповісти
*почти нормально* - значит ещё не накидался. К вечеру уже будет нормалёк
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13.11.2020 13:31 Відповісти
И это верно! Плоть от плоти народа.
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13.11.2020 13:32 Відповісти
Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно" - Цензор.НЕТ 4166
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13.11.2020 13:32 Відповісти
Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно" - Цензор.НЕТ 9255
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13.11.2020 13:35 Відповісти
в общем вся зешобла, как на подбор, с ковидом хорошо себя чувствует)даже лень марзотам претвориться ...тем лучше -здоровенькими помрете
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13.11.2020 13:36 Відповісти
Зізнавайтесь! Хто з вас їм каже ці «теплі слова»?

Єдине тепле слово, яке я хочу їм сказати, це навіть не фуфайка, це доха на мєху, яка не гріє совєршенно. Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно" - Цензор.НЕТ 5230
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13.11.2020 13:54 Відповісти
Спи спокойно, скупщик краденого.... Твоим ломбардам - капут....
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13.11.2020 13:58 Відповісти
почти нормально это как?
с капельницами..уколами таблетками..с кислородной маской ?ааа??
работает он..
а беспечные идиоты вон кастрюлями бахкают на крещатике..интересно на кладбище тоже будут бахкать???
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13.11.2020 14:10 Відповісти
...щоб ти ще жер дистанційно... Разумков: "Почуваюся майже нормально, виконую роботу дистанційно" - Цензор.НЕТ 4017
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13.11.2020 14:35 Відповісти
Не-не-не ....
"Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!" (с) .

Лечиться - так лечиться !
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13.11.2020 14:38 Відповісти
та всім "футболка-кошового" як ти себе чувствуєш
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13.11.2020 15:01 Відповісти
При звичайному грипі багато не напрацюєш, а при "супернебезпечному" ковіді - запросто. Схоже, що всі їхні ковідні діагнози фальшиві. Схоже, що ці маланці підігрівають " популярність" неіснуючої епідемії.
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13.11.2020 15:07 Відповісти
 
 