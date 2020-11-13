Разумков: "Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Заболевший СОVID-19 спикер парламента Дмитрий Разумков говорит, что продолжает выполнять свою работу дистанционно.
Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Разумков поблагодарил за поддержку и пожелания скорейшего выздоровления.
"Сотни теплых слов действительно помогают чувствовать себя лучше... Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно. Надеюсь, вирус пройдет быстро и без осложнений. Ситуация с распространением СОVID-19 сложная, но уверен, что коллеги вместе с Елена Кондратюк сделают все, чтобы Парламент и в дальнейшем эффективно выполнял свои функции", - написал Разумков.
Напомним, спикер парламента Дмитрий Разумков, и первый вице-спикер Руслан Стефанчук заразились коронавирусом.
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А то что-то часто стали комментаторы в соц сетях и СМи упоминать анимацию, виртуальную реальность и какой-то загадочный Хрома Ки (Chroma Key)
(короновірусная 2.0)
Йшов ковідно-пакостний високосний год,
Змились на лєченіє Бубочка й ескорт!
Вот, коли закатані дєнюжки в асфальт,
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
Плачуть Мєндєль з Лєнкою ночі напрольот:
Бубочка із регентом ще, НА ЖАЛЬ..., живьот!
І, шо саме главноє, нє спішать назад…
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
Разумков іспуганний пойняв - власті нєт!
І собі взяв бюлєтєнь: - Нафіг вам бюджет?
Стефанчук закашлявся: - Дімка, шо ж ти, гад!…
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
П'ятніца, тринадцяте, високосний год,
Слуги розбігаюцця, кинувши народ,
Главне - встигнуть вірусу об'явить шабат...
Всє січас сховацця в Феофанію
От грєхов хотят...
Так судьбой назначєно, штоб у еті дні
Десь по Феофаніях спряталісь оні.
Там, снімая відіки, вєсєля народ,
Жабеня лежить почті не квакая -
Може пронесьот...
П'ятниця,13.11.2020
Єдине тепле слово, яке я хочу їм сказати, це навіть не фуфайка, це доха на мєху, яка не гріє совєршенно.
с капельницами..уколами таблетками..с кислородной маской ?ааа??
работает он..
а беспечные идиоты вон кастрюлями бахкают на крещатике..интересно на кладбище тоже будут бахкать???
"Э нет, торопиться не надо, торопиться не надо... Важно вернуть обществу полноценного человека!" (с) .
Лечиться - так лечиться !