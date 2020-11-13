В Одеській області діятиме "карантин вихідного дня", - ОДА

В Одеській обласній державній адміністрації заявили, що на території області діятиме "карантин вихідного дня".

Про це повідомив в.о. голови Одеської ОДА В'ячеслав Овечкін під час брифингу, передає Цензор.НЕТ.

"Ми щойно провели регіональну комісію з надзвичайних ситуацій і затвердили список заборон, які будуть діяти в Одеській області на період дії нових норм карантину. Як ви знаєте, з півночі запроваджується карантин "вихідного дня". Це означає, що до понеділка будуть закриті всі ТРЦ, кінотеатри, театри, спортивні зали, салони краси і магазини промтоварів. Заклади громадського харчування не можуть приймати відвідувачів. Буде дозволена робота продуктових магазинів, аптек, поштових відділень, банків і АЗС. В інші дні будуть застосовуватися інші протиепідемічні обмеження", - сказав Овечкін.

Він зазначив, що "карантин вихідного дня" є рішенням уряду, яке повинно виконуватися в обов'язковому порядку всіма суб'єктами господарювання в Україні.

"За дотриманням оновлених правил буде спостерігати Держпродспоживслужба і Національна поліція України", - підкреслив він.

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Раніше Одеська міська рада відмовився вводити в місті "карантин вихідного дня".