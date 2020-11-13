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В Одесской области будет действовать "карантин выходного дня", - ОГА

Новости Цензор.НЕТ Общество

В Одесской области будет действовать

В Одесской областной государственной администрации заявили, что на территории области будет действовать "карантин выходного дня".

Об этом сообщил и.о. главы Одесской ОГА Вячеслав Овечкин во время брифинга, передает Цензор.НЕТ.

"Мы только что провели региональную комиссию по чрезвычайным ситуациям и утвердили список запретов, которые будут действовать в Одесской области на период действия новых норм карантина. Как вы знаете, с полуночи вводится карантин "выходного дня". Это значит, что до понедельника будут закрыты все ТРЦ, кинотеатры, театры, спортивные залы, салоны красоты и магазины промтоваров. Заведения общественного питания не могут принимать посетителей. Будет разрешена работа продуктовых магазинов, аптек, почтовых отделений, банков и АЗС. В остальные дни будут применяться другие противоэпидемические ограничения", - сказал Овечкин.

Он отметил, что "карантин выходного дня" является решением правительства, которое должно выполняться в обязательном порядке всеми субъектами хозяйствования в Украине.

"За соблюдением обновленных правил будет наблюдать Госпродпотребслужба и Национальная полиция Украины", - подчеркнул он.

Ранее Одесский городской совет отказался вводить в городе "карантин выходного дня".

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В Одесской области будет действовать "карантин выходного дня", - ОГА - Цензор.НЕТ 5016
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13.11.2020 14:34 Ответить
Олежка, и здесь свою картиночку запости.
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13.11.2020 14:46 Ответить
молодцы. горд за свой город
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13.11.2020 14:55 Ответить
А податки сплачувати за "карантині вихідні" треба чи ні? В Одеській області діятиме "карантин вихідного дня", - ОДА - Цензор.НЕТ 3864
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13.11.2020 17:34 Ответить
Конечно будет... виртуально...
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13.11.2020 18:45 Ответить
 
 