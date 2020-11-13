Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину, - Клименко
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Національна поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних норм.
Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.
"Всього від початку дії карантину складено 50,5 тис. адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду судами накладено штрафів майже 20 млн грн. За тиждень виявили 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22:00", - зазначив очільник Нацполіції на селекторній нараді за участю керівників територіальних підрозділів.
Клименко наголосив, що зараз працює близько тисячі рейдових груп, і їхню кількість буде збільшено. Так, групи перевірятимуть дотримання карантину суб'єктами господарювання.
"Тільки від початку тижня перевірено майже 40 тис. закладів, складено понад 3200 адміністративних протоколів за порушення карантину і розпочато 22 кримінальні провадження", - повідомив чиновник.
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Кто то даже говорит, что полиция, кроме как показухой, ничем другим и не умеет заниматься!
Или все патрульные были заняты охотой на одиноких прохожих в парках?
Понимаете ?
Срочно построили больницы и мобилизовали нужное количество врачей , а не вот это вот всё ...
Как там реформа Супрун номер 489 ? Лечение по Скайпу ? А семейные врачи с их направлениями ? Все уже заключили с ними договор ?
Ну , всё . Вам больше не о чём переживать !
Выживут хитрожопые ...
пусть накаков и тот клименко из своего кармана оплачивает эти никому не нужные патрули, а не из бюджета..
сейчас накаков и ко - потребуют из бюджета миллины и разворуют их, как обычно..
либо это не так интересно?