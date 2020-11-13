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Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину, - Клименко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину, - Клименко

Національна поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних норм.

Про це повідомив глава Національної поліції України Ігор Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього від початку дії карантину складено 50,5 тис. адміністративних протоколів. За результатами їх розгляду судами накладено штрафів майже 20 млн грн. За тиждень виявили 536 закладів харчування та дозвілля, які працювали після 22:00", - зазначив очільник Нацполіції на селекторній нараді за участю керівників територіальних підрозділів.

Клименко наголосив, що зараз працює близько тисячі рейдових груп, і їхню кількість буде збільшено. Так, групи перевірятимуть дотримання карантину суб'єктами господарювання.

"Тільки від початку тижня перевірено майже 40 тис. закладів, складено понад 3200 адміністративних протоколів за порушення карантину і розпочато 22 кримінальні провадження", - повідомив чиновник.

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Топ коментарі
+10
Как преступников ловить то некому...а как за маски штрафовать так сразу толпа ментов..
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13.11.2020 19:18
+5
Прям вот так толпами по Эпицентру и будут ходить? Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина, - Клименко - Цензор.НЕТ 6313
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13.11.2020 19:18
+5
Клименко, ценность твоих админпротоколов, сильно померкла после того, как некое заведение дружка нашего президента, успешно проработало весь период карантина без штрафов и санкций с вашей стороны.
Кто то даже говорит, что полиция, кроме как показухой, ничем другим и не умеет заниматься!
Или все патрульные были заняты охотой на одиноких прохожих в парках?
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13.11.2020 19:22
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Прям вот так толпами по Эпицентру и будут ходить? Полиция увеличит количество рейдовых групп, которые будут проверять соблюдение карантина, - Клименко - Цензор.НЕТ 6313
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13.11.2020 19:18 Відповісти
Мусора будут побеждать вирус ?
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13.11.2020 19:18 Відповісти
Или добивать тех, кто не прошёл сортировку ?
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13.11.2020 19:19 Відповісти
Им же ж не зря из коронавирусного фонда бабло стегают...
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13.11.2020 19:30 Відповісти
Как преступников ловить то некому...а как за маски штрафовать так сразу толпа ментов..
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13.11.2020 19:18 Відповісти
Счас, кстати, всяким там домушникам и прочим спецам по карманной тяге милое дело - в масочках и кепочках на камеры светятся и пофиг. Кто там что разглядит.
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13.11.2020 19:21 Відповісти
Да їх і без масочок ніхто не ловить.
ФБ кишить історіями абсолютної бездіяльності ментів у найелементарніших справах, де потерпілі самі майже все розслідували
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13.11.2020 21:07 Відповісти
"У нас нет выходных": Во Львове субботу и воскресенье сделали рабочими, чтобы не вводить локдаун
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13.11.2020 19:20 Відповісти
Клименко, ценность твоих админпротоколов, сильно померкла после того, как некое заведение дружка нашего президента, успешно проработало весь период карантина без штрафов и санкций с вашей стороны.
Кто то даже говорит, что полиция, кроме как показухой, ничем другим и не умеет заниматься!
Или все патрульные были заняты охотой на одиноких прохожих в парках?
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13.11.2020 19:22 Відповісти
Китайцы построили госпиталя , куда затолкали больных и многих таки вылечили .
Понимаете ?
Срочно построили больницы и мобилизовали нужное количество врачей , а не вот это вот всё ...
Как там реформа Супрун номер 489 ? Лечение по Скайпу ? А семейные врачи с их направлениями ? Все уже заключили с ними договор ?
Ну , всё . Вам больше не о чём переживать !
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13.11.2020 19:29 Відповісти
зе-гнидам всё папередники винаваты в закатывании в асфальт ковидных миллиардов...
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13.11.2020 19:32 Відповісти
Ты декларацию с врачом в семейных трусах уже заключил ?
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13.11.2020 19:34 Відповісти
А ты лечение асфальтом похоже уже начал...стал еще тупее..
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13.11.2020 19:39 Відповісти
Все помрут - и острые , и тупые .
Выживут хитрожопые ...
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13.11.2020 19:43 Відповісти
Надо жучить всех , а не только субъекты хозяйствования . Это как ПДР ? Виноват всегда водитель ? Правильно , с них можно что-то поиметь . А что можно поиметь с бабушки без маски ?
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13.11.2020 19:30 Відповісти
Все доходы граждан ушли в карман ворам и прохиндеям
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13.11.2020 19:37 Відповісти
2 лярда с ковид фонда мусорам дали на борьбу вируса лучше апараты ИВЛ закупили или распределили на добавку врачам к зарплате за их труд что действительно не хватает и рискуя жизню за копейки а они мусорам дают и в асфальт выкидают деньги
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13.11.2020 19:49 Відповісти
на передовую, на дамбас - пусть мусорня едут, и там патрулируют..
пусть накаков и тот клименко из своего кармана оплачивает эти никому не нужные патрули, а не из бюджета..
сейчас накаков и ко - потребуют из бюджета миллины и разворуют их, как обычно..
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13.11.2020 19:58 Відповісти
мусора не люди..
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13.11.2020 19:58 Відповісти
Вы хотите показатели по заболеваемости среди своих работников увеличить в разы?
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13.11.2020 20:13 Відповісти
Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину, - Клименко - Цензор.НЕТ 3911 Поліція збільшить кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантину, - Клименко - Цензор.НЕТ 346
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13.11.2020 20:16 Відповісти
а нарков в парках когда разгоните? одни шрицы и иголки повсюду.
либо это не так интересно?
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13.11.2020 20:37 Відповісти
 
 