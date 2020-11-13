УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13273 відвідувача онлайн
Новини Політика України Місцеві вибори-2020
2 187 30
облрада (269) Одеська область (2493) Степанов Максим (2015)

Степанов заявив, що не ставатиме депутатом Одеської облради

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Степанов заявив, що не ставатиме депутатом Одеської облради

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який за підсумками виборів до місцевих рад був обраний депутатом Одеської облради, відмовився від цієї посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав він

Як повідомлялося, у вересні Степанов, який очолює список партії "Слуга народу" на виборах в Одеську обласну раду, заявив, що не планує залишати посаду міністра в разі перемоги на місцевих виборах.

Читайте також: Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Министр по делам ковида.
Других заболеваний в Украине не существует.
показати весь коментар
13.11.2020 22:53
+4
"Слухи жуткие, ужасные, наступают банды красные." (С)
Ну да, а где еще дураков нароют которые будут согласны комедию такую исполнять.
показати весь коментар
13.11.2020 22:45
+4
Вот с чем, а с назначением виноватых зеленая банда точно справиться на ура.
показати весь коментар
13.11.2020 22:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Становись не становись , а сидеть придётся, 😀😀😀 за халатность с Ковидом
показати весь коментар
13.11.2020 22:33 Відповісти
Степанов заявил, что не будет становиться депутатом Одесского облсовета - Цензор.НЕТ 8657
показати весь коментар
13.11.2020 22:35 Відповісти
а шо.увольнение с министров откладывается? Степанов заявил, что не будет становиться депутатом Одесского облсовета - Цензор.НЕТ 4876
а то вроде ходили такие настойчивые слухи
показати весь коментар
13.11.2020 22:35 Відповісти
"Слухи жуткие, ужасные, наступают банды красные." (С)
Ну да, а где еще дураков нароют которые будут согласны комедию такую исполнять.
показати весь коментар
13.11.2020 22:45 Відповісти
с дураками конечно сложновато...но уже неотвратимо приблизился миг,когда кого то надо делать виновным за все приколы с короновирусоборством Степанов заявив, що не ставатиме депутатом Одеської облради - Цензор.НЕТ 4844
показати весь коментар
13.11.2020 22:48 Відповісти
Вот с чем, а с назначением виноватых зеленая банда точно справиться на ура.
показати весь коментар
13.11.2020 22:58 Відповісти
На Николаевщине, в селе Скоболево, случилось событие, которое поражает будничностью, но является по-настоящему драматичным. Украинские «черные археологи» уничтожили большой скифский курган, который считался одним из самых крупных на территории Северного Причерноморья. Они подвезли экскаваторы, разбили полевой лагерь, и полностью срыли древнюю «царскую» могилу - превратив ее в глубокую яму.
показати весь коментар
13.11.2020 22:36 Відповісти
Есть мнение Это не "черные археологи", это грабители курганов, с мощной крышей и финансами.
показати весь коментар
13.11.2020 23:21 Відповісти
Нормальный, адекватный глава минздрава.
показати весь коментар
13.11.2020 22:46 Відповісти
Министр по делам ковида.
Других заболеваний в Украине не существует.
показати весь коментар
13.11.2020 22:53 Відповісти
Некоторые как бы и не слышат, что он говорит о других болезнях; просто традиция у нас такая: если что-то реальное чел делает, он априори плохой.
показати весь коментар
13.11.2020 23:08 Відповісти
Он - паршивая "слуга народа", выполняющая указивки от мирового кабала по убийству украинской экономики методом "ковида".
По нему петля плачет, как и по всем остальным "слугам".
показати весь коментар
13.11.2020 23:09 Відповісти
Понял - ненависть ослепляет, и тут против лома нет приёма...
показати весь коментар
13.11.2020 23:12 Відповісти
Да не переживайте вы так.
Всех организаторов и исполнителей ковидной афёры аккуратно вылечат в Феофании. После чего вы о них никогда ничего не услышите. Собственно, четверых уже вылечили: Зеленского, Ермака, Разумкова, Стефанчука.
показати весь коментар
13.11.2020 23:19 Відповісти
Останню фотку Лєнки, здається, ми бачили на прийомі в Британії тільки зі спини. Є свіжіші в когось?
показати весь коментар
13.11.2020 23:24 Відповісти
ИМХО, их давно всех канонизировали.
показати весь коментар
13.11.2020 23:25 Відповісти
Ясно, Зекоманда придумала ковидный вирус, завезла его в Китай, а оттуда он распространился по всему миру. Что ж вы молчали всё это время? да вас нужно судить за сокрытие преступления!
показати весь коментар
13.11.2020 23:25 Відповісти
Нет; это просто всемирное надувалово невиданных доселе масштабов.
Медиа-кампания.
показати весь коментар
13.11.2020 23:28 Відповісти
На жаль, з жертвами.
показати весь коментар
13.11.2020 23:47 Відповісти
Не верьте ни единой цифре из СМИ. Все эти "цифры" выдаёт один и тот же источник: "институт Джона Хопкинса". Никто и никогда их независимо не проверял.
показати весь коментар
13.11.2020 23:48 Відповісти
Я про тих, хто недоотримав медичну допомогу з будь-якого приводу.
показати весь коментар
13.11.2020 23:54 Відповісти
А,это да. Извините, я просто Вас не понял.
Неоказание медицинской помощи, отмена плановых операций - это, безусловно, тяжелейшее преступление зелёных мерзавцев против народа Украины.
показати весь коментар
13.11.2020 23:55 Відповісти
Це все поруч, тільки й чути - швидка не приїхала, в лікарню не забрали.
показати весь коментар
13.11.2020 23:58 Відповісти
Ситуация меняется... скоро вся зелёная банда полетит в помойку.
показати весь коментар
14.11.2020 00:04 Відповісти
Все "рыбные" места тама уж застолбьены..
показати весь коментар
13.11.2020 22:47 Відповісти
Сшей себе костюм из старого советского матраса. Он тебе понадобится скоро, как и всей зелёной банде.
показати весь коментар
13.11.2020 22:52 Відповісти
Это всё равно что взбираться на дерево, чтобы поймать там рыбу. (с)
показати весь коментар
13.11.2020 22:53 Відповісти
Народ сам вирішить, куди тебе садити. Степанов заявив, що не ставатиме депутатом Одеської облради - Цензор.НЕТ 6220
показати весь коментар
14.11.2020 05:14 Відповісти
Косят баблище, начиная от масок. Потом тесты, лечение... Где свои тесты? Неужели нельзя было было попросить технологии у китайцев, американцев, европейцев или россиян. Дикари, нет кислородных баллонов, станций, разводки. Зеля закрыл дело через КС, о не декларировании средств? Теперь и гроша ломанного никто не даст. Степа нах ты каждое утро торчищь на пресс конференции. Есть что сказать? Нигде этой х.. нет. Иди работай. На торгах огромный корпус больничный продают, нет мест. Неадекваты
показати весь коментар
14.11.2020 05:33 Відповісти
Степанов - не лікар. Він отримав диплома про вищу медичну освіту і пішов по "халявній" стезі - податкова, облдержадміністрація... На останній посаді (Голови Одеської ОДА) тупо здав на виборах свого патрона Президента Порошенка, за що отримав пост керівника МОЗ при "зеленому кварталі". Повірте - не для виконання свого лікарського обов"язку! Підвернувся під руку коронавірус - з"явилась можливівсть вчергове "нагріти руки" на багатомільярдних закупках МОЗ і отримати багатомільонні "задоволення". (бо ж "родіна в апасності"...) А далі - трава не рости: вчергове кишнуть сраною мітлою, вчергове примкне до когось, в депутати або здрисьне на "історічєскую". Мораль степанових - то мораль бродячих котів (при тому - шкідливих) - де ситніше халявне корито - там і "родіна"...
показати весь коментар
14.11.2020 15:01 Відповісти
 
 