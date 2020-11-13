Степанов заявив, що не ставатиме депутатом Одеської облради
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який за підсумками виборів до місцевих рад був обраний депутатом Одеської облради, відмовився від цієї посади.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".
"Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав він
Як повідомлялося, у вересні Степанов, який очолює список партії "Слуга народу" на виборах в Одеську обласну раду, заявив, що не планує залишати посаду міністра в разі перемоги на місцевих виборах.
Топ коментарі
+6 aquarius580 .
показати весь коментар13.11.2020 22:53
+4 Иннокентий beer
показати весь коментар13.11.2020 22:45
+4 Иннокентий beer
показати весь коментар13.11.2020 22:58
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Будь ласка, зачекайте...
а то вроде ходили такие настойчивые слухи
Ну да, а где еще дураков нароют которые будут согласны комедию такую исполнять.
Других заболеваний в Украине не существует.
По нему петля плачет, как и по всем остальным "слугам".
Всех организаторов и исполнителей ковидной афёры аккуратно вылечат в Феофании. После чего вы о них никогда ничего не услышите. Собственно, четверых уже вылечили: Зеленского, Ермака, Разумкова, Стефанчука.
Медиа-кампания.
Неоказание медицинской помощи, отмена плановых операций - это, безусловно, тяжелейшее преступление зелёных мерзавцев против народа Украины.