Степанов заявив, що не ставатиме депутатом Одеської облради

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов, який за підсумками виборів до місцевих рад був обраний депутатом Одеської облради, відмовився від цієї посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив у кулуарах програми "Свобода слова Савіка Шустера".

"Депутатом обласної ради я не буду. Закон дозволяє об'єднувати посади, але я вважаю, що потрібно добре робити щось одне, тому від посади депутата облради я відмовлюся", - сказав він

Як повідомлялося, у вересні Степанов, який очолює список партії "Слуга народу" на виборах в Одеську обласну раду, заявив, що не планує залишати посаду міністра в разі перемоги на місцевих виборах.

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