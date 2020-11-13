РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13473 посетителя онлайн
Новости Политика Украины Местные выборы-2020
2 187 30
облсовет (535) Одесская область (3106) Степанов Максим (2061)

Степанов заявил, что не будет становиться депутатом Одесского облсовета

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Степанов заявил, что не будет становиться депутатом Одесского облсовета

Министр здравоохранения Максим Степанов, который по итогам выборов в местные советы был избран депутатом Одесского облсовета, отказался от этой должности.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Депутатом областного совета я не буду. Закон разрешает объединять должности, но я считаю, что нужно хорошо делать что-то одно, поэтому от должности депутата облсовета я откажусь", - сказал он 

Как сообщалось, в сентябре Степанов, который возглавляет список партии "Слуга народа" на выборах в Одесский областной совет, заявил, что не планирует покидать должность министра в случае победы на местных выборах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семь партий прошли в Одесский облсовет, в списке "Слуги народа", - глава Минздрава Степанов

Автор: Роман Свиридович
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
Министр по делам ковида.
Других заболеваний в Украине не существует.
показать весь комментарий
13.11.2020 22:53
+4
"Слухи жуткие, ужасные, наступают банды красные." (С)
Ну да, а где еще дураков нароют которые будут согласны комедию такую исполнять.
показать весь комментарий
13.11.2020 22:45
+4
Вот с чем, а с назначением виноватых зеленая банда точно справиться на ура.
показать весь комментарий
13.11.2020 22:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Становись не становись , а сидеть придётся, 😀😀😀 за халатность с Ковидом
показать весь комментарий
13.11.2020 22:33 Ответить
Степанов заявил, что не будет становиться депутатом Одесского облсовета - Цензор.НЕТ 8657
показать весь комментарий
13.11.2020 22:35 Ответить
а шо.увольнение с министров откладывается? Степанов заявил, что не будет становиться депутатом Одесского облсовета - Цензор.НЕТ 4876
а то вроде ходили такие настойчивые слухи
показать весь комментарий
13.11.2020 22:35 Ответить
"Слухи жуткие, ужасные, наступают банды красные." (С)
Ну да, а где еще дураков нароют которые будут согласны комедию такую исполнять.
показать весь комментарий
13.11.2020 22:45 Ответить
с дураками конечно сложновато...но уже неотвратимо приблизился миг,когда кого то надо делать виновным за все приколы с короновирусоборством Степанов заявив, що не ставатиме депутатом Одеської облради - Цензор.НЕТ 4844
показать весь комментарий
13.11.2020 22:48 Ответить
Вот с чем, а с назначением виноватых зеленая банда точно справиться на ура.
показать весь комментарий
13.11.2020 22:58 Ответить
На Николаевщине, в селе Скоболево, случилось событие, которое поражает будничностью, но является по-настоящему драматичным. Украинские «черные археологи» уничтожили большой скифский курган, который считался одним из самых крупных на территории Северного Причерноморья. Они подвезли экскаваторы, разбили полевой лагерь, и полностью срыли древнюю «царскую» могилу - превратив ее в глубокую яму.
показать весь комментарий
13.11.2020 22:36 Ответить
Есть мнение Это не "черные археологи", это грабители курганов, с мощной крышей и финансами.
показать весь комментарий
13.11.2020 23:21 Ответить
Нормальный, адекватный глава минздрава.
показать весь комментарий
13.11.2020 22:46 Ответить
Министр по делам ковида.
Других заболеваний в Украине не существует.
показать весь комментарий
13.11.2020 22:53 Ответить
Некоторые как бы и не слышат, что он говорит о других болезнях; просто традиция у нас такая: если что-то реальное чел делает, он априори плохой.
показать весь комментарий
13.11.2020 23:08 Ответить
Он - паршивая "слуга народа", выполняющая указивки от мирового кабала по убийству украинской экономики методом "ковида".
По нему петля плачет, как и по всем остальным "слугам".
показать весь комментарий
13.11.2020 23:09 Ответить
Понял - ненависть ослепляет, и тут против лома нет приёма...
показать весь комментарий
13.11.2020 23:12 Ответить
Да не переживайте вы так.
Всех организаторов и исполнителей ковидной афёры аккуратно вылечат в Феофании. После чего вы о них никогда ничего не услышите. Собственно, четверых уже вылечили: Зеленского, Ермака, Разумкова, Стефанчука.
показать весь комментарий
13.11.2020 23:19 Ответить
Останню фотку Лєнки, здається, ми бачили на прийомі в Британії тільки зі спини. Є свіжіші в когось?
показать весь комментарий
13.11.2020 23:24 Ответить
ИМХО, их давно всех канонизировали.
показать весь комментарий
13.11.2020 23:25 Ответить
Ясно, Зекоманда придумала ковидный вирус, завезла его в Китай, а оттуда он распространился по всему миру. Что ж вы молчали всё это время? да вас нужно судить за сокрытие преступления!
показать весь комментарий
13.11.2020 23:25 Ответить
Нет; это просто всемирное надувалово невиданных доселе масштабов.
Медиа-кампания.
показать весь комментарий
13.11.2020 23:28 Ответить
На жаль, з жертвами.
показать весь комментарий
13.11.2020 23:47 Ответить
Не верьте ни единой цифре из СМИ. Все эти "цифры" выдаёт один и тот же источник: "институт Джона Хопкинса". Никто и никогда их независимо не проверял.
показать весь комментарий
13.11.2020 23:48 Ответить
Я про тих, хто недоотримав медичну допомогу з будь-якого приводу.
показать весь комментарий
13.11.2020 23:54 Ответить
А,это да. Извините, я просто Вас не понял.
Неоказание медицинской помощи, отмена плановых операций - это, безусловно, тяжелейшее преступление зелёных мерзавцев против народа Украины.
показать весь комментарий
13.11.2020 23:55 Ответить
Це все поруч, тільки й чути - швидка не приїхала, в лікарню не забрали.
показать весь комментарий
13.11.2020 23:58 Ответить
Ситуация меняется... скоро вся зелёная банда полетит в помойку.
показать весь комментарий
14.11.2020 00:04 Ответить
Все "рыбные" места тама уж застолбьены..
показать весь комментарий
13.11.2020 22:47 Ответить
Сшей себе костюм из старого советского матраса. Он тебе понадобится скоро, как и всей зелёной банде.
показать весь комментарий
13.11.2020 22:52 Ответить
Это всё равно что взбираться на дерево, чтобы поймать там рыбу. (с)
показать весь комментарий
13.11.2020 22:53 Ответить
Народ сам вирішить, куди тебе садити. Степанов заявив, що не ставатиме депутатом Одеської облради - Цензор.НЕТ 6220
показать весь комментарий
14.11.2020 05:14 Ответить
Косят баблище, начиная от масок. Потом тесты, лечение... Где свои тесты? Неужели нельзя было было попросить технологии у китайцев, американцев, европейцев или россиян. Дикари, нет кислородных баллонов, станций, разводки. Зеля закрыл дело через КС, о не декларировании средств? Теперь и гроша ломанного никто не даст. Степа нах ты каждое утро торчищь на пресс конференции. Есть что сказать? Нигде этой х.. нет. Иди работай. На торгах огромный корпус больничный продают, нет мест. Неадекваты
показать весь комментарий
14.11.2020 05:33 Ответить
Степанов - не лікар. Він отримав диплома про вищу медичну освіту і пішов по "халявній" стезі - податкова, облдержадміністрація... На останній посаді (Голови Одеської ОДА) тупо здав на виборах свого патрона Президента Порошенка, за що отримав пост керівника МОЗ при "зеленому кварталі". Повірте - не для виконання свого лікарського обов"язку! Підвернувся під руку коронавірус - з"явилась можливівсть вчергове "нагріти руки" на багатомільярдних закупках МОЗ і отримати багатомільонні "задоволення". (бо ж "родіна в апасності"...) А далі - трава не рости: вчергове кишнуть сраною мітлою, вчергове примкне до когось, в депутати або здрисьне на "історічєскую". Мораль степанових - то мораль бродячих котів (при тому - шкідливих) - де ситніше халявне корито - там і "родіна"...
показать весь комментарий
14.11.2020 15:01 Ответить
 
 