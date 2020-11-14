Байден виграв більшість ключових штатів і має 306 виборців, - СNN

Кандидат від Демократичної партії на виборах президента США Джо Байден, за попередніми підрахунками, отримав остаточну перемогу ще в двох ключових штатах - Джорджії та Арізоні і отримує в кінцевому рахунку 306 голосів виборців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив в п'ятницю телеканал CNN, посилаючись на останню інформацію з обробки бюлетенів.

Так, за даними телеканалу, в Джорджії Джо Байден обходить Дональда Трампа більш ніж 14 тис. голосів при підрахунку 99% бюлетенів. Тобто, перевага демократа - більше голосів, які залишилося обробити в цьому штаті. Подібна ситуація склалася в традиційно республіканському штаті Арізона, де Байден випереджає Трампа майже 11 тис. голосів.

Раніше американські ЗМІ повідомили про перемогу кандидата від демократів це в декількох ключових штатах - Філадельфії, Вісконсині та Мічигані. Дональд Трамп взяв першість в Північній Кароліні і Алясці.

Таким чином, за прогнозом CNN, Джо Байден отримує 306 голосів виборців, тоді як для перемоги потрібно лише 270. В арсеналі Дональда Трампа - 232 виборці.

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