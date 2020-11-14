Рада Церков просить Кабмін переглянути карантинні обмеження щодо богослужінь
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Великі храми і молитовні будинки не мають залишатися порожніми, коли у вірян є потреба в пастирській опіці та духовній втісі в складні часи карантину.
Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернула увагу уряду на незбалансованість карантину, повідомляє Інститут релігійної свободи, передає Цензор.НЕТ.
Як відомо, 11 листопада Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 641 від 22.07.2020 року, згідно з якими усі богослужіння та інші релігійні заходи обмежені кількістю у 20 осіб. Однак такий узагальнений підхід не враховує особливостей функціонування великих храмів, інших культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби, які можуть умістити одночасно сотні чи, навіть, тисячі віруючих.
Крім цього, запроваджене обмеження ускладнить спроможність релігійних громад виконувати своє суспільно-важливе служіння: збір благодійних коштів, одягу і продуктів харчування для розподілу серед нужденних, у тому числі тих, хто втратив роботу, бізнес чи засоби для існування від наслідків запровадження карантину. Ця проблема є особливо актуальною з наближенням холодів і посиленням економічної кризи внаслідок запровадження більш суворих карантинних обмежень.
"Як наслідок введених обмеження, сотні тисяч віруючих не зможуть отримати належної душпастирської опіки та реалізувати своє конституційне право на свободу віросповідання. При цьому великі храми і молитовні будинки залишатимуться майже порожніми у той час, коли Уряд дозволив функціонувати кінотеатрам і театрам за умови наповнення не більше 50 % передбачених місць у кожному окремому залі", – наголошується у зверненні ВРЦіРО на адресу Уряду.
Задля виправлення такого дисбалансу Всеукраїнська Рада Церков пропонує Уряду забезпечити конституційне право на свободу віросповідання, зважаючи на карантин, у такий спосіб:
1) у будні дні передбачити можливість безперервного функціонування культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби, за умови їх наповненості не більше ніж 50% передбачених стаціонарних місць для сидіння;
2) релігійні заходи у приміщеннях без стаціонарних сидінь та на відкритому повітрі доцільно обмежувати не конкретною кількістю осіб, а вимогою дотримання безпечної фізичної дистанції щонайменше у 1,5 метри між присутніми.
Як повідомляв ІРС, саме такий підхід було узгоджено та запропоновано Уряду до впровадження Міністерством культури та інформаційної політики, Державною службою з етнополітики та свободи совісті разом із лідерами найбільших християнських Церков 10 листопада 2020 року.
Будь ласка, зачекайте...
если конечно Церкви заботятся о своей пастве.
беда в хате - и Церковь могла бы и первой отреагировать, а не ждать указаний.
там все в поряде с головой.
Мне почему-то кажется, что это церкви московские.
На раскошную жизнь попов перестало хватать ?
Лохмандеи обнищали , а церкви только количество баранов подавай , про здоровья своей "паствы" совсем не думают ...
Для них главное - сдохни от короны, но бабло в церковь занеси !😜
- Извини, но мой врач запретил мне пить, курить, есть жареное, копчёное, острое, солёное,...
- Да, брось ты! Мне мой тоже запрещал. Так, я дал ему 300 баксов, и он всё опять разрешил.
В чому прикол ?
В тому що як що ці заходи неофіційні (рекомендація Кабміну) то збитки за час зачиненого бізнесу держава НЕ БУДЕ І НЕ ПОВИННА КОМПЕНСУВАТИ.
Згадуються часи РИГІВ коли вони робили суспільство України "як котят"
"священник [имеющего] язву должен заключить на семь дней;
в седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней"
(Лев.13:4-6)