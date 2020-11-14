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Рада Церков просить Кабмін переглянути карантинні обмеження щодо богослужінь

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Рада Церков просить Кабмін переглянути карантинні обмеження щодо богослужінь

Великі храми і молитовні будинки не мають залишатися порожніми, коли у вірян є потреба в пастирській опіці та духовній втісі в складні часи карантину.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій звернула увагу уряду на незбалансованість карантину, повідомляє Інститут релігійної свободи, передає Цензор.НЕТ.

Як відомо, 11 листопада Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 641 від 22.07.2020 року, згідно з якими усі богослужіння та інші релігійні заходи обмежені кількістю у 20 осіб. Однак такий узагальнений підхід не враховує особливостей функціонування великих храмів, інших культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби, які можуть умістити одночасно сотні чи, навіть, тисячі віруючих.

Крім цього, запроваджене обмеження ускладнить спроможність релігійних громад виконувати своє суспільно-важливе служіння: збір благодійних коштів, одягу і продуктів харчування для розподілу серед нужденних, у тому числі тих, хто втратив роботу, бізнес чи засоби для існування від наслідків запровадження карантину. Ця проблема є особливо актуальною з наближенням холодів і посиленням економічної кризи внаслідок запровадження більш суворих карантинних обмежень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков

"Як наслідок введених обмеження, сотні тисяч віруючих не зможуть отримати належної душпастирської опіки та реалізувати своє конституційне право на свободу віросповідання. При цьому великі храми і молитовні будинки залишатимуться майже порожніми у той час, коли Уряд дозволив функціонувати кінотеатрам і театрам за умови наповнення не більше 50 % передбачених місць у кожному окремому залі", – наголошується у зверненні ВРЦіРО на адресу Уряду.

Задля виправлення такого дисбалансу Всеукраїнська Рада Церков пропонує Уряду забезпечити конституційне право на свободу віросповідання, зважаючи на карантин, у такий спосіб:

1) у будні дні передбачити можливість безперервного функціонування культових споруд та приміщень, пристосованих під молитовні потреби, за умови їх наповненості не більше ніж 50% передбачених стаціонарних місць для сидіння;

2) релігійні заходи у приміщеннях без стаціонарних сидінь та на відкритому повітрі доцільно обмежувати не конкретною кількістю осіб, а вимогою дотримання безпечної фізичної дистанції щонайменше у 1,5 метри між присутніми.

Як повідомляв ІРС, саме такий підхід було узгоджено та запропоновано Уряду до впровадження Міністерством культури та інформаційної політики, Державною службою з етнополітики та свободи совісті разом із лідерами найбільших християнських Церков 10 листопада 2020 року.
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Топ коментарі
+15
О, попы заскулили, поиздержались бедолаги...
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14.11.2020 15:36
+6
Нічого особистого,просто бізнес. Виходьте та перекривайте яку небудь трасу.Фееричне буде видовище.
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14.11.2020 15:43
+4
зажерливі попи вже з ряс випадають від голодухи...
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14.11.2020 15:48
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О, попы заскулили, поиздержались бедолаги...
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14.11.2020 15:36 Відповісти
Ерунда все это - надо молиться богу кузе, богу Пете или богу зеле, они защитят и спасут
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14.11.2020 15:37 Відповісти
НУ НЕ ЛОХУ Х*ЙЛУ ЖЕ МОЛИТЬСЯ????
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14.11.2020 16:43 Відповісти
Налог заплатите.
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14.11.2020 15:38 Відповісти
Замкнутый круг, все недовольны, никак всем не угодить и у каждого благие намерения.
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14.11.2020 15:40 Відповісти
Попы аферисты-дармоеды..От них вреда куда больше..
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14.11.2020 16:02 Відповісти
Нічого особистого,просто бізнес. Виходьте та перекривайте яку небудь трасу.Фееричне буде видовище.
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14.11.2020 15:43 Відповісти
Совет Церквей просит Кабмин пересмотреть карантинные ограничения относительно богослужений - Цензор.НЕТ 8244
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14.11.2020 15:45 Відповісти
совету Церквей рассмотреть бы возможность проводить богослужения на открытом воздухе и призвать верующих не кашлять и не чихать друг на друга и как бы держать дистанцию...
если конечно Церкви заботятся о своей пастве.
беда в хате - и Церковь могла бы и первой отреагировать, а не ждать указаний.
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14.11.2020 15:45 Відповісти
пастор, не впрягайся в одно ярмо с попами
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15.11.2020 01:12 Відповісти
пастору советов ни твоих ни моих не нужно.
там все в поряде с головой.
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15.11.2020 01:18 Відповісти
"кого Я люблю, того обличаю и наказываю"
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30.11.2020 01:04 Відповісти
зажерливі попи вже з ряс випадають від голодухи...
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14.11.2020 15:48 Відповісти
Не,ну когда дуру загоняют торгаши и корчмари это понять можно..но когда этой фигнёй начинают заниматься называющие себя духовными пастырями это кабздец! Сначала они сравнили себя с театрами и кинотеатрами,тут же заявляя что количество мест как то влияет на пожертвования на благие цели.Сбор продуктов,вещей проходит в модельном или главном зале храмов? Брешете вы похлеще торговцев....
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14.11.2020 15:59 Відповісти
похороны родственников и членов кабмина, проводить согласно встановленных ими же правил
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14.11.2020 16:00 Відповісти
ВСЕ на Богослужения ,попам лапки чмокать .... Совет Церквей просит Кабмин пересмотреть карантинные ограничения относительно богослужений - Цензор.НЕТ 8179
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14.11.2020 16:00 Відповісти
велюры, эпицентры #ипримкнувшиекнимцеркви )))
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14.11.2020 16:02 Відповісти
Что за совет церквей? Список этих церквей не указан.
Мне почему-то кажется, что это церкви московские.
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14.11.2020 16:05 Відповісти
А шо такое ???
На раскошную жизнь попов перестало хватать ?
Лохмандеи обнищали , а церкви только количество баранов подавай , про здоровья своей "паствы" совсем не думают ...
Для них главное - сдохни от короны, но бабло в церковь занеси !😜
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14.11.2020 16:06 Відповісти
Правильно! Негоже мешать верующим встретиться со своим создателем.
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14.11.2020 16:17 Відповісти
Наглость второе счастье, не мешало бы в такой критической ситуации закрыть все кормушки (церкви) оставить только кухни для обездоленныхь это тяжело, но надо умерить свои аппетиты.
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14.11.2020 16:31 Відповісти
- Привет, дружище! Сто лет не видились. Ну, пойдём покурим, выпьем, закусим, поболтаем...
- Извини, но мой врач запретил мне пить, курить, есть жареное, копчёное, острое, солёное,...
- Да, брось ты! Мне мой тоже запрещал. Так, я дал ему 300 баксов, и он всё опять разрешил.
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14.11.2020 16:51 Відповісти
Тоже убытки терпят? Или такая забота о пастве?
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14.11.2020 16:57 Відповісти
помолиться можно и дома.... а вот без подачек попам не хочется жить..
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14.11.2020 17:56 Відповісти
Ой, ой,ой, запричитали "целители душ"! Печетесь вы, не о том, что кто-то не получил утешения в молитве, а о недополученной прибыли от вашей паствы! И это не богохульство, а чистая голая правда!
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14.11.2020 17:56 Відповісти
Рада Церков просить Кабмін переглянути карантинні обмеження щодо богослужінь - Цензор.НЕТ 8685
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14.11.2020 18:28 Відповісти
Кадило крутиться - бабки мутяться.
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14.11.2020 18:41 Відповісти
Це вже в ніякі рамки не влазе - карантині заходи зроблені як РЕКОМЕНДАЦІЇ від уряду (Кабінету міністрів) і протирічать Конституції, бо не приймались через РНБО і по законній процедурі.
В чому прикол ?

В тому що як що ці заходи неофіційні (рекомендація Кабміну) то збитки за час зачиненого бізнесу держава НЕ БУДЕ І НЕ ПОВИННА КОМПЕНСУВАТИ.
Згадуються часи РИГІВ коли вони робили суспільство України "як котят"
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14.11.2020 18:48 Відповісти
че... бабок не хватает?))
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14.11.2020 18:52 Відповісти
Церкви - главный рассадник вируса.
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14.11.2020 19:42 Відповісти
У попов двойной профит. Чем больше людей в храме, тем больше бабла в кассе и отпеваний. Только возникает вопрос, а где Бог.
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14.11.2020 20:32 Відповісти
скоро встретишься, готовься
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15.11.2020 01:04 Відповісти
Ряженые клоуны ничем не отличаются от предпринимателей, должны налоги платить и законы соблюдать на общих основаниях.
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14.11.2020 20:48 Відповісти
в Библии карантин пожестче
"священник [имеющего] язву должен заключить на семь дней;
в седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней"
(Лев.13:4-6)
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15.11.2020 01:08 Відповісти
так что есть чему радоваться
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15.11.2020 01:10 Відповісти
"В результате введенных ограничений, сотни тысяч верующих не смогут получить должного духовного окормленияИсточник: https://censor.net/ru/n3231101. Может , это вы недополучите финансовое окормление для своих крузаков и мерсов.)))
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15.11.2020 16:27 Відповісти
а оно, наверное, к лучшему: в Деяниях Апостолов "по домам" собирались, это чел по 20 и будет, возвращаемся к истокам
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15.11.2020 23:53 Відповісти
 
 