РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13951 посетитель онлайн
Новости Политика УкраиныОбщество Коронавирус и карантин
3 972 39
Кабмин (13803) карантин (16730) религия (882) церковь (1299) Совет церквей (45) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

Совет Церквей просит Кабмин пересмотреть карантинные ограничения относительно богослужений

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Совет Церквей просит Кабмин пересмотреть карантинные ограничения относительно богослужений

Большие храмы и молитвенные дома не должны оставаться пустыми, когда у верующих есть потребность в пастырской опеке и духовном утешении в сложные времена карантина.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратил внимание правительства на несбалансированность карантина, сообщает Институт религиозной свободы, передает Цензор.НЕТ.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров внес изменения в постановление № 641 от 22.07.2020 года, согласно которым все богослужения и другие религиозные мероприятия ограничены количеством в 20 человек. Однако такой обобщенный подход не учитывает особенностей функционирования больших храмов, других культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, которые могут вместить одновременно сотни или даже тысячи верующих.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Степанов о соблюдении карантина в церквях: Любые мероприятия при участии не более 20 человек, это касается и церквей

Кроме этого, введенное ограничение усложнит способность религиозных общин выполнять свое общественно-важное служение: сбор благотворительных средств, одежды и продуктов питания для распределения среди нуждающихся, в том числе тех, кто потерял работу, бизнес или средства к существованию от последствий введения карантина. Эта проблема особенно актуальна с приближением холодов и усилением экономического кризиса в результате введения более строгих карантинных ограничений.

"В результате введенных ограничений, сотни тысяч верующих не смогут получить должного духовного окормления и реализовать свое конституционное право на свободу вероисповедания. При этом крупные храмы и молитвенные дома будут оставаться почти пустыми в то время, когда Правительство разрешило работать кинотеатрам и театрам при наполнения не более 50% предусмотренных мест в каждом отдельном зале", - отмечается в обращении ВСЦиРО в адрес правительства.

Для исправления такого дисбаланса Всеукраинский Совет Церквей предлагает Правительству обеспечить конституционное право на свободу вероисповедания, несмотря на карантин, следующим образом:

1) в будние дни предусмотреть возможность непрерывного функционирования культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, при условии их наполненности не более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения;

2) религиозные мероприятия в помещениях без стационарных сидений и на открытом воздухе целесообразно ограничивать не конкретным количеством лиц, а требованием соблюдения безопасной физической дистанции минимум в 1,5 метра между присутствующими.

Как сообщалось, именно такой подход был согласован и предложен Правительству к внедрению Министерством культуры и информационной политики, Государственной службой по этнополитике и свободе совести вместе с лидерами крупнейших христианских Церквей 10 ноября 2020 г.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+15
О, попы заскулили, поиздержались бедолаги...
показать весь комментарий
14.11.2020 15:36
+6
Нічого особистого,просто бізнес. Виходьте та перекривайте яку небудь трасу.Фееричне буде видовище.
показать весь комментарий
14.11.2020 15:43
+4
зажерливі попи вже з ряс випадають від голодухи...
показать весь комментарий
14.11.2020 15:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
О, попы заскулили, поиздержались бедолаги...
показать весь комментарий
14.11.2020 15:36 Ответить
Ерунда все это - надо молиться богу кузе, богу Пете или богу зеле, они защитят и спасут
показать весь комментарий
14.11.2020 15:37 Ответить
НУ НЕ ЛОХУ Х*ЙЛУ ЖЕ МОЛИТЬСЯ????
показать весь комментарий
14.11.2020 16:43 Ответить
Налог заплатите.
показать весь комментарий
14.11.2020 15:38 Ответить
Замкнутый круг, все недовольны, никак всем не угодить и у каждого благие намерения.
показать весь комментарий
14.11.2020 15:40 Ответить
Попы аферисты-дармоеды..От них вреда куда больше..
показать весь комментарий
14.11.2020 16:02 Ответить
Нічого особистого,просто бізнес. Виходьте та перекривайте яку небудь трасу.Фееричне буде видовище.
показать весь комментарий
14.11.2020 15:43 Ответить
Совет Церквей просит Кабмин пересмотреть карантинные ограничения относительно богослужений - Цензор.НЕТ 8244
показать весь комментарий
14.11.2020 15:45 Ответить
совету Церквей рассмотреть бы возможность проводить богослужения на открытом воздухе и призвать верующих не кашлять и не чихать друг на друга и как бы держать дистанцию...
если конечно Церкви заботятся о своей пастве.
беда в хате - и Церковь могла бы и первой отреагировать, а не ждать указаний.
показать весь комментарий
14.11.2020 15:45 Ответить
пастор, не впрягайся в одно ярмо с попами
показать весь комментарий
15.11.2020 01:12 Ответить
пастору советов ни твоих ни моих не нужно.
там все в поряде с головой.
показать весь комментарий
15.11.2020 01:18 Ответить
"кого Я люблю, того обличаю и наказываю"
показать весь комментарий
30.11.2020 01:04 Ответить
зажерливі попи вже з ряс випадають від голодухи...
показать весь комментарий
14.11.2020 15:48 Ответить
Не,ну когда дуру загоняют торгаши и корчмари это понять можно..но когда этой фигнёй начинают заниматься называющие себя духовными пастырями это кабздец! Сначала они сравнили себя с театрами и кинотеатрами,тут же заявляя что количество мест как то влияет на пожертвования на благие цели.Сбор продуктов,вещей проходит в модельном или главном зале храмов? Брешете вы похлеще торговцев....
показать весь комментарий
14.11.2020 15:59 Ответить
похороны родственников и членов кабмина, проводить согласно встановленных ими же правил
показать весь комментарий
14.11.2020 16:00 Ответить
ВСЕ на Богослужения ,попам лапки чмокать .... Совет Церквей просит Кабмин пересмотреть карантинные ограничения относительно богослужений - Цензор.НЕТ 8179
показать весь комментарий
14.11.2020 16:00 Ответить
велюры, эпицентры #ипримкнувшиекнимцеркви )))
показать весь комментарий
14.11.2020 16:02 Ответить
Что за совет церквей? Список этих церквей не указан.
Мне почему-то кажется, что это церкви московские.
показать весь комментарий
14.11.2020 16:05 Ответить
А шо такое ???
На раскошную жизнь попов перестало хватать ?
Лохмандеи обнищали , а церкви только количество баранов подавай , про здоровья своей "паствы" совсем не думают ...
Для них главное - сдохни от короны, но бабло в церковь занеси !😜
показать весь комментарий
14.11.2020 16:06 Ответить
Правильно! Негоже мешать верующим встретиться со своим создателем.
показать весь комментарий
14.11.2020 16:17 Ответить
Наглость второе счастье, не мешало бы в такой критической ситуации закрыть все кормушки (церкви) оставить только кухни для обездоленныхь это тяжело, но надо умерить свои аппетиты.
показать весь комментарий
14.11.2020 16:31 Ответить
- Привет, дружище! Сто лет не видились. Ну, пойдём покурим, выпьем, закусим, поболтаем...
- Извини, но мой врач запретил мне пить, курить, есть жареное, копчёное, острое, солёное,...
- Да, брось ты! Мне мой тоже запрещал. Так, я дал ему 300 баксов, и он всё опять разрешил.
показать весь комментарий
14.11.2020 16:51 Ответить
Тоже убытки терпят? Или такая забота о пастве?
показать весь комментарий
14.11.2020 16:57 Ответить
помолиться можно и дома.... а вот без подачек попам не хочется жить..
показать весь комментарий
14.11.2020 17:56 Ответить
Ой, ой,ой, запричитали "целители душ"! Печетесь вы, не о том, что кто-то не получил утешения в молитве, а о недополученной прибыли от вашей паствы! И это не богохульство, а чистая голая правда!
показать весь комментарий
14.11.2020 17:56 Ответить
Рада Церков просить Кабмін переглянути карантинні обмеження щодо богослужінь - Цензор.НЕТ 8685
показать весь комментарий
14.11.2020 18:28 Ответить
Кадило крутиться - бабки мутяться.
показать весь комментарий
14.11.2020 18:41 Ответить
Це вже в ніякі рамки не влазе - карантині заходи зроблені як РЕКОМЕНДАЦІЇ від уряду (Кабінету міністрів) і протирічать Конституції, бо не приймались через РНБО і по законній процедурі.
В чому прикол ?

В тому що як що ці заходи неофіційні (рекомендація Кабміну) то збитки за час зачиненого бізнесу держава НЕ БУДЕ І НЕ ПОВИННА КОМПЕНСУВАТИ.
Згадуються часи РИГІВ коли вони робили суспільство України "як котят"
показать весь комментарий
14.11.2020 18:48 Ответить
че... бабок не хватает?))
показать весь комментарий
14.11.2020 18:52 Ответить
Церкви - главный рассадник вируса.
показать весь комментарий
14.11.2020 19:42 Ответить
У попов двойной профит. Чем больше людей в храме, тем больше бабла в кассе и отпеваний. Только возникает вопрос, а где Бог.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:32 Ответить
скоро встретишься, готовься
показать весь комментарий
15.11.2020 01:04 Ответить
Ряженые клоуны ничем не отличаются от предпринимателей, должны налоги платить и законы соблюдать на общих основаниях.
показать весь комментарий
14.11.2020 20:48 Ответить
в Библии карантин пожестче
"священник [имеющего] язву должен заключить на семь дней;
в седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней"
(Лев.13:4-6)
показать весь комментарий
15.11.2020 01:08 Ответить
так что есть чему радоваться
показать весь комментарий
15.11.2020 01:10 Ответить
"В результате введенных ограничений, сотни тысяч верующих не смогут получить должного духовного окормленияИсточник: https://censor.net/ru/n3231101. Может , это вы недополучите финансовое окормление для своих крузаков и мерсов.)))
показать весь комментарий
15.11.2020 16:27 Ответить
а оно, наверное, к лучшему: в Деяниях Апостолов "по домам" собирались, это чел по 20 и будет, возвращаемся к истокам
показать весь комментарий
15.11.2020 23:53 Ответить
 
 