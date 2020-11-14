Совет Церквей просит Кабмин пересмотреть карантинные ограничения относительно богослужений
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Большие храмы и молитвенные дома не должны оставаться пустыми, когда у верующих есть потребность в пастырской опеке и духовном утешении в сложные времена карантина.
Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратил внимание правительства на несбалансированность карантина, сообщает Институт религиозной свободы, передает Цензор.НЕТ.
Как известно, 11 ноября Кабинет Министров внес изменения в постановление № 641 от 22.07.2020 года, согласно которым все богослужения и другие религиозные мероприятия ограничены количеством в 20 человек. Однако такой обобщенный подход не учитывает особенностей функционирования больших храмов, других культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, которые могут вместить одновременно сотни или даже тысячи верующих.
Кроме этого, введенное ограничение усложнит способность религиозных общин выполнять свое общественно-важное служение: сбор благотворительных средств, одежды и продуктов питания для распределения среди нуждающихся, в том числе тех, кто потерял работу, бизнес или средства к существованию от последствий введения карантина. Эта проблема особенно актуальна с приближением холодов и усилением экономического кризиса в результате введения более строгих карантинных ограничений.
"В результате введенных ограничений, сотни тысяч верующих не смогут получить должного духовного окормления и реализовать свое конституционное право на свободу вероисповедания. При этом крупные храмы и молитвенные дома будут оставаться почти пустыми в то время, когда Правительство разрешило работать кинотеатрам и театрам при наполнения не более 50% предусмотренных мест в каждом отдельном зале", - отмечается в обращении ВСЦиРО в адрес правительства.
Для исправления такого дисбаланса Всеукраинский Совет Церквей предлагает Правительству обеспечить конституционное право на свободу вероисповедания, несмотря на карантин, следующим образом:
1) в будние дни предусмотреть возможность непрерывного функционирования культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, при условии их наполненности не более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения;
2) религиозные мероприятия в помещениях без стационарных сидений и на открытом воздухе целесообразно ограничивать не конкретным количеством лиц, а требованием соблюдения безопасной физической дистанции минимум в 1,5 метра между присутствующими.
Как сообщалось, именно такой подход был согласован и предложен Правительству к внедрению Министерством культуры и информационной политики, Государственной службой по этнополитике и свободе совести вместе с лидерами крупнейших христианских Церквей 10 ноября 2020 г.
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если конечно Церкви заботятся о своей пастве.
беда в хате - и Церковь могла бы и первой отреагировать, а не ждать указаний.
там все в поряде с головой.
Мне почему-то кажется, что это церкви московские.
На раскошную жизнь попов перестало хватать ?
Лохмандеи обнищали , а церкви только количество баранов подавай , про здоровья своей "паствы" совсем не думают ...
Для них главное - сдохни от короны, но бабло в церковь занеси !😜
- Извини, но мой врач запретил мне пить, курить, есть жареное, копчёное, острое, солёное,...
- Да, брось ты! Мне мой тоже запрещал. Так, я дал ему 300 баксов, и он всё опять разрешил.
В чому прикол ?
В тому що як що ці заходи неофіційні (рекомендація Кабміну) то збитки за час зачиненого бізнесу держава НЕ БУДЕ І НЕ ПОВИННА КОМПЕНСУВАТИ.
Згадуються часи РИГІВ коли вони робили суспільство України "як котят"
"священник [имеющего] язву должен заключить на семь дней;
в седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней"
(Лев.13:4-6)