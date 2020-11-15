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Новини Політика України
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Укравтодор (489) Уманський (64)

В "Укравтодорі" закликали Уманського "перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В

В "Укравтодорі" відреагували на заяви "двічі колишнього міністра фінансів" Ігоря Уманського про розтрату грошей із "коронавірусного фонду".

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства, специфіка дорожніх тендерів відрізняється від закупівлі інших послуг. Зазначається, що 70-80% вартості тендеру становлять матеріали, ще 5% - фонд оплати праці. В "Укравтодорі" запевняють, що виконати послуги і забрати звідти навіть 20% неможливо.

"Маніпуляція про 40% чи навіть 100% відкатів могла спрацьовувати на початку дорожнього сезону, коли тільки відбувались закупівлі. Однак не тоді, коли на фініші виконання плану на майже 4000 км державних доріг", - наголошується в повідомленні.

"Коронакриза охоплює усі сфери життя та має наслідки не тільки для здоров’я громадян, але і для економіки – добробуту людей. Спрямування коштів на оновлення доріг є одним зі способів протидії наслідкам коронакризи", - впевнені в агентстві.

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В "Укравтодорі" наголошують, що спрямування 35 мільярдів гривень на дорожнє будівництво запланували ще в січні 2020 року. Гроші хотіли отримати від "Нафтогазу", який виграв їх у Стокгольмському суді у "Газпрому".

Однак згодом вирішили використовувати гроші "коронавірусного  фонду". Тому "Укравтодор" зміг отримати гроші на оновлення доріг, як це і планувалося на початку року, однак не безпосередньо від "Нафтогазу".

На звинувачення в розтраті грошей онкохворих в агентстві стверджують, що підтримали ініціативу депутатів, які запропонували спрямувати ці гроші не на дороги, а на обладнання в "Охматдиті".

У публікації наголошується, що "Укравтодор" не відмовлявся від аудиту МВФ, крім того, Державна аудиторська служба України цього року проводить рекордну кількість перевірок закупівель, зокрема близько 260 процедур.

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Також в "Укравтодорі" запросили Уманського проінспектувати 4 тисячі кілометрів вже оновлених доріг.

"Укравтодор" закликає двічі ексміністра фінансів перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами", - зауважили в агентстві.

Нагадаємо, Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей із "коронавірусного фонду". За його інформацією, від початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали тільки 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".
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Топ коментарі
+26
а в чём проблема провести аудит ?
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14.11.2020 21:55
+15
А коли про свинарчуків істерили , тоді посилалися на документи, цифри і першоджерела?
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14.11.2020 22:02
+13
В "Укравтодоре" призвали Уманского "проверять цифры и обращаться за первоисточниками" - Цензор.НЕТ 7298
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14.11.2020 21:56
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а в чём проблема провести аудит ?
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14.11.2020 21:55 Відповісти
это аудит МФВ, и на барашка в бумажке он не клюнет - там серьезные дяди.
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14.11.2020 22:00 Відповісти
но как он о невозможности аудита нассыт в глаза его избирателям ?
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14.11.2020 22:02 Відповісти
А вот, как уже писла, так и написает. Им говорищь, - моча, а не росса, а они в ответ, - ДА КАКАЯ РАЗНИЦА?
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14.11.2020 22:03 Відповісти
а будет как с брехливой свынёй, какую 5 лет просили реагировать на обвинения в свинограбеже. Но оно ржало и глумилось ртами своих порохоботов. За шо и поплатилось корытом. Клоун сделал свыню вульгарно. Теперь и клоуна такое же ждет, будет глумиться и ржать, потеряет корыто еще до срока. и да, свыня к корыту не вернется уже никак
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15.11.2020 20:22 Відповісти
Вижу, вам некий Пеця сегодня раза три в штанишки накакал. В "Укравтодорі" закликали Уманського "перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами" - Цензор.НЕТ 2363
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15.11.2020 22:47 Відповісти
они уже аудит госрезерва провели !
интересно только где эти горы г*овна после мышей которые всю пшеницу на складах сьели ?
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14.11.2020 22:08 Відповісти
А сейчас в Феофании. Эти горы говна.
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15.11.2020 22:47 Відповісти
Нуу,языцюрой молоть, это ж не аудит проводить. Если провести его так как положено- МВФ может отправить Голого Боротька в то же место, куда ранее Баротька отправлял МВФ.
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14.11.2020 22:01 Відповісти
Украавтодор - дебилы расшифровали как УКРади в автодорогах... Все эту расшифровку знали , но ЗЕдебилы все приняли слишком однознозначно!
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14.11.2020 22:25 Відповісти
вкрадуть ще й на аудиті
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15.11.2020 20:14 Відповісти
В "Укравтодоре" призвали Уманского "проверять цифры и обращаться за первоисточниками" - Цензор.НЕТ 7298
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14.11.2020 21:56 Відповісти
И не орально, а анально. В "Укравтодоре" призвали Уманского "проверять цифры и обращаться за первоисточниками" - Цензор.НЕТ 5311
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14.11.2020 22:04 Відповісти
Орально - это к Мендель, в медицине -перорально)
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15.11.2020 15:52 Відповісти
Я за то имел вв иду, только не Мендель, а Беню.
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15.11.2020 17:56 Відповісти
Впрочем анально это опять же к Мендель, медицина испльзует ректально)
Но к вам претензий не имею, сути это не меняет!
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15.11.2020 16:09 Відповісти
В "Укравтодорі" закликали Уманського "перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами" - Цензор.НЕТ 4803 И здесь так же за Беню.
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15.11.2020 17:57 Відповісти
Ну бене еще все предстоит, а Мендельша уже обслуживает)
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15.11.2020 19:00 Відповісти
Прочем КАКАЯ РАЗНИЦА?
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15.11.2020 17:58 Відповісти
Сколько простоит дорога на это шлаке ?
Наверно опять будут в истерике биться что фуры с перегрузом их поразбивали ?
Когда уже фуры "летать" научатся ???????????????????????????????
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14.11.2020 22:06 Відповісти
Шлак используется как наполнитель легких блоков для конструкций теплоизоляции, небольших зданий и сооружений с невысокими нагрузками на стены , но с облегченным давлением стен на фундаменты . Как заменитель щебня он не тестировался командой Автодор и его консультантами - дороги строили только чтоб побольше разворовать,а не полноценные построить.
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14.11.2020 22:14 Відповісти
По характеру изменения во времени выделяют статические нагрузки - нарастающие медленно от нуля до своего конечного значения и в дальнейшем не изменяющиеся; и динамические нагрузки вызывающие большие силы инерции.Как вы думаете, они это хотя бы из сопромата учитывали?))
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14.11.2020 22:20 Відповісти
Він не морозостійкий думаю не довго, плюс є питання до екологічності, але екологія в порівнянні з китайськими шинами і азбестовими колодками сильно не пострадає..
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16.11.2020 07:17 Відповісти
В "Укравтодоре" призвали Уманского "проверять цифры и обращаться за первоисточниками" - Цензор.НЕТ 5243
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14.11.2020 22:00 Відповісти
ой... а это они по "официальному темнику" сказали-выдали...или так ...отсебятину???? ))))
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14.11.2020 22:01 Відповісти
А коли про свинарчуків істерили , тоді посилалися на документи, цифри і першоджерела?
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14.11.2020 22:02 Відповісти
Нет, тогда у Егорки Соболева-Хорькова, и прочей сволочи ЗеДолбоДятлы подтверждения не требовали. Они этой гниде и ему подобным на слово верили.
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14.11.2020 22:05 Відповісти
Странно , но почему то больше верится Уманскому чем кому либо из команды Квартала !
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14.11.2020 22:03 Відповісти
Обращаца к первоисточникам, это что ли к вам бандитам напёрсточникам???
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14.11.2020 22:07 Відповісти
????!!!
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14.11.2020 22:08 Відповісти
Компания Murmuration Technology из Кривого Рога показала образец городского коммерческого электромобиля CoolOn. Пытаются убедить всех что выглядит новинка просто потрясающее. Огромное лобовое стекло придает автомобилю футуристичности. Как по мне то полное уе*ище !!! В "Укравтодоре" призвали Уманского "проверять цифры и обращаться за первоисточниками" - Цензор.НЕТ 9651
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14.11.2020 22:14 Відповісти
да это рендер
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14.11.2020 22:49 Відповісти
Главное, что начали что-то создавать! Все прийдет с опытом.
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15.11.2020 15:59 Відповісти
Да отлиный автомобильчик. Правда габариты как у моего рейнджа) В принципе как за 16 000 ойро с запасом хода в 200 км вполне себе нормальный вариант для почтовых служб к примеру.
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15.11.2020 17:35 Відповісти
а "почти 4000" это сколько построенных с нуля км дорог?
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14.11.2020 22:16 Відповісти
Кароч, расходимся) Зекоманда ниче не крала. В "Укравтодоре" призвали Уманского "проверять цифры и обращаться за первоисточниками" - Цензор.НЕТ 9698
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14.11.2020 22:16 Відповісти
Если бы мне было предложено выбрать, чьи слова вызывают у меня доверие, я бы выбрала Уманского. Он не ровня всей этой гоп-компании, которые воруют, как в последний раз, и наверное, даже под страхом смерти не сознаются в содеянном. Одним словом, окацапленные якобы украинцы.
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14.11.2020 22:17 Відповісти
Слуги не успели, а тот самый УКР(ади)автодор который, сказал шо не было фонда для КОВИД, первым использовал темники Подоляка или свои собственные для применения упорото тупыми слугами на разных шоу и интервью журналистам.
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14.11.2020 22:17 Відповісти
Вірю словам Уманського на 100%!
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14.11.2020 22:22 Відповісти
А при чём тут Уманский, чего заказали то и накропал ... В "Укравтодорі" закликали Уманського "перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами" - Цензор.НЕТ 8228
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14.11.2020 22:30 Відповісти
Проводите аудит. Независимый. И чтобы была компания из Топ-5, репутацию которой нельзя купить за лимон. А в п-ж мы не верим. Давно.
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14.11.2020 22:47 Відповісти
А все таки шо там с субподрядами?
Почему по этому поводу громко молчим?
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14.11.2020 23:13 Відповісти
Господа, как считаете, если бы мы скинулись и наняли компанию для аудита деятельности наших слуг. К примеру, компанию Kroll, это та компания, что выявила хищения в Привате в размере $5 млрд.
Готов скинуться $100.
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14.11.2020 23:17 Відповісти
аудит без наказания воров ничего не стоит - зря потраченные деньги.

вон расследований завались, открытые дела тоже есть, а наказаний ноль (мелких сошек не считаю)
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15.11.2020 01:17 Відповісти
Да что они пиз....ят. Только что с трассы Одесса-Николаев. В районе Коблево срезали 5 см неровностей и кладут 5 см какой то смеси. Она уже плывет, а что будет при жаре и перегруженных зерновозах? А денег спишут больше чем за автобан в Германии.

Типичный автобан в Германии можно представить в виде "бутерброда", который состоит из морозостойкого слоя основания, щебеночно-песчаного основания 25 см, укреплённого цементом, покрытия из цементобетона толщиной 27 см. Сверху "соус" по вкусу заказчика - финишная обработка, например, слой бетона с обнажённым заполнителем (по-немецки waschbeton) или алмазная фрезеровка поверхности.

Капитальный ремонт дороги, по сути, означает построить её заново. Я видел работы на стадии, когда уже закончили укрепление грунта и подготовили основание для укладки. Бригада рабочих трудится по 12 часов, начиная с 5 утра. За день они проходят от 700 до 1000 метров.

Сколько стоит такая дорога? По словам представителя подрядчика, весь проект по ремонту 10-километрового участка трассы (три полосы плюс обочина) обошёлся в 20 миллионов евро. То есть, 1 км = 2 млн евро.
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14.11.2020 23:58 Відповісти
Янык просто почернел от зависти, неужели так можно было воровать? Что же я пропустил в этой науке, спросил он у себя.
Потом снял штаны и посмотрел на свою "кувалду" и на рояль. - Буду тренироваться. Рояль жаль, куплю барабан.

И что интересно, прекрати воровать , - кричат именно екс зе-министры. Знают воровскую натуру ЗЕ.
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15.11.2020 07:02 Відповісти
Вот вы судите воров. А вы их спросили, воровали ли они?
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15.11.2020 07:40 Відповісти
А они признаются и скажут кому в ОПе откаты заносят?
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15.11.2020 10:13 Відповісти
Пока будет существовать автодор, столько и будут воровать на дорогах
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15.11.2020 10:32 Відповісти
Про ЧТО вы воняете?
Суть вопроса в том, что великолепная шестёрка получила на дороги 100 гривен, а субподрядчикам, которые их и строилии, заплатили 60-70 гривен.
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15.11.2020 11:14 Відповісти
Я Уманскому как политику доверял всегда. Единственный честый человек.
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15.11.2020 11:58 Відповісти
Ну что ж, весной Уманский заявил о масштабных скрутках на НДС - и в итоге их таки нашли. А украсть упавшие на халяву деньги из ковидного фонда - это ж "святое" дело, этих парней ни эпидемия, ни падение астероида не остановит.

Ну и, напомним, что сказал по поводу строительства дорог Зеленский, еще в июле.
Зеленский [на вопрос, почему большинство тендеров выигрывают фирмы с Донбасса] ответил: «Я вам честно скажу, откровенно. Я не знаю, что там с тендерами. И, честно, меня это даже не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный, быстрый результат, тот пусть и строит дороги».
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15.11.2020 12:37 Відповісти
"Укравтодор" посоветовал Уманскому "пользоваться подтвержденными цифрами и обращаться к документам". Это правильно. Давайте все вместе, пригласив МВФ, проведем международный аудит расходов "ковидного фонда" и "Укравтодора".
Тем более, что это требование Меморандума о сотрудничестве с МВФ и условие получения второго транша очень нужной стране финансовой помощи.
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15.11.2020 15:11 Відповісти
зеленский! где аудит.
и желательно английский или немецкий.
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15.11.2020 15:53 Відповісти
Зеленский сразу с Ермаком срочно заболели. Спрятались в Феофании. У Ермака нет даже телефона, чтобы лишнего не наболтал.
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15.11.2020 16:08 Відповісти
Интересно как при расходах 5% на зарплату у нас получается стоимость 1 км дороги выше чем в Европе? Может быть у нас самые дорогие в мире материалы? Или есть простой ответ, что воруют безудержно.
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15.11.2020 16:17 Відповісти
Спрямування коштів на оновлення доріг є одним зі способів протидії наслідкам коронакризи", - впевнені в агентстві. Укравтодор, ви там реально далбаоби?
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15.11.2020 16:29 Відповісти
В "Укравтодорі" закликали Уманського "перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами" - Цензор.НЕТ 4781
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15.11.2020 19:01 Відповісти
Так не цікаво. Треба: тепер в Україні двоярусна форма правління. На верхньому ярусі -- блаЗЄнський, на нижньому -- Ярмак.
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15.11.2020 20:17 Відповісти
ворон ворону глаз не выклюет так что кроме болтовни ничего не будет!
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15.11.2020 20:51 Відповісти
Пора уже какую то кричалку придумывать , типа как про Хама и жителей Донбасса .Этим 73% идиотов Свинарчуки спокойно мешали жить после высеров Бигуса , той еще продажной твари , которых не посадили , бо оказалось , что просто не за что .За то на Осла Оманского уже столько компры за гос измену и коррупцию , что сидеть этому клоуну несколько пожизненных как минимум.
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15.11.2020 21:51 Відповісти
Вроде как, сегодня заседание Верховной Рады.
Или Рада выносит вотум недоверия правительству Шмыгаля - и сносит эту шайку нафиг, или, скоро сносить будут уже саму Раду, потому что Шмыгали со Степановыми добьют экономику Украины в клочья.
Времени осталось мало, имейте в виду.
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16.11.2020 04:10 Відповісти
 
 