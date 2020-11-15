В "Укравтодорі" закликали Уманського "перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами"
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В "Укравтодорі" відреагували на заяви "двічі колишнього міністра фінансів" Ігоря Уманського про розтрату грошей із "коронавірусного фонду".
Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу агентства, специфіка дорожніх тендерів відрізняється від закупівлі інших послуг. Зазначається, що 70-80% вартості тендеру становлять матеріали, ще 5% - фонд оплати праці. В "Укравтодорі" запевняють, що виконати послуги і забрати звідти навіть 20% неможливо.
"Маніпуляція про 40% чи навіть 100% відкатів могла спрацьовувати на початку дорожнього сезону, коли тільки відбувались закупівлі. Однак не тоді, коли на фініші виконання плану на майже 4000 км державних доріг", - наголошується в повідомленні.
"Коронакриза охоплює усі сфери життя та має наслідки не тільки для здоров’я громадян, але і для економіки – добробуту людей. Спрямування коштів на оновлення доріг є одним зі способів протидії наслідкам коронакризи", - впевнені в агентстві.
В "Укравтодорі" наголошують, що спрямування 35 мільярдів гривень на дорожнє будівництво запланували ще в січні 2020 року. Гроші хотіли отримати від "Нафтогазу", який виграв їх у Стокгольмському суді у "Газпрому".
Однак згодом вирішили використовувати гроші "коронавірусного фонду". Тому "Укравтодор" зміг отримати гроші на оновлення доріг, як це і планувалося на початку року, однак не безпосередньо від "Нафтогазу".
На звинувачення в розтраті грошей онкохворих в агентстві стверджують, що підтримали ініціативу депутатів, які запропонували спрямувати ці гроші не на дороги, а на обладнання в "Охматдиті".
У публікації наголошується, що "Укравтодор" не відмовлявся від аудиту МВФ, крім того, Державна аудиторська служба України цього року проводить рекордну кількість перевірок закупівель, зокрема близько 260 процедур.
Також в "Укравтодорі" запросили Уманського проінспектувати 4 тисячі кілометрів вже оновлених доріг.
"Укравтодор" закликає двічі ексміністра фінансів перевіряти цифри та звертатися за першоджерелами", - зауважили в агентстві.
Нагадаємо, Ігор Уманський звинуватив владу в розтраті грошей із "коронавірусного фонду". За його інформацією, від початку "Великого будівництва" змінили вимоги до тендерної документації так, щоб за "збігом обставин" їм відповідали тільки 6 компаній. Вони, за словами Уманського, часто віддають роботи з будівництва субпідрядникам "з дисконтом 30-40%".
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интересно только где эти горы г*овна после мышей которые всю пшеницу на складах сьели ?
Но к вам претензий не имею, сути это не меняет!
Наверно опять будут в истерике биться что фуры с перегрузом их поразбивали ?
Когда уже фуры "летать" научатся ???????????????????????????????
Почему по этому поводу громко молчим?
Готов скинуться $100.
вон расследований завались, открытые дела тоже есть, а наказаний ноль (мелких сошек не считаю)
Типичный автобан в Германии можно представить в виде "бутерброда", который состоит из морозостойкого слоя основания, щебеночно-песчаного основания 25 см, укреплённого цементом, покрытия из цементобетона толщиной 27 см. Сверху "соус" по вкусу заказчика - финишная обработка, например, слой бетона с обнажённым заполнителем (по-немецки waschbeton) или алмазная фрезеровка поверхности.
Капитальный ремонт дороги, по сути, означает построить её заново. Я видел работы на стадии, когда уже закончили укрепление грунта и подготовили основание для укладки. Бригада рабочих трудится по 12 часов, начиная с 5 утра. За день они проходят от 700 до 1000 метров.
Сколько стоит такая дорога? По словам представителя подрядчика, весь проект по ремонту 10-километрового участка трассы (три полосы плюс обочина) обошёлся в 20 миллионов евро. То есть, 1 км = 2 млн евро.
Потом снял штаны и посмотрел на свою "кувалду" и на рояль. - Буду тренироваться. Рояль жаль, куплю барабан.
И что интересно, прекрати воровать , - кричат именно екс зе-министры. Знают воровскую натуру ЗЕ.
Суть вопроса в том, что великолепная шестёрка получила на дороги 100 гривен, а субподрядчикам, которые их и строилии, заплатили 60-70 гривен.
Ну и, напомним, что сказал по поводу строительства дорог Зеленский, еще в июле.
Зеленский [на вопрос, почему большинство тендеров выигрывают фирмы с Донбасса] ответил: «Я вам честно скажу, откровенно. Я не знаю, что там с тендерами. И, честно, меня это даже не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный, быстрый результат, тот пусть и строит дороги».
Тем более, что это требование Меморандума о сотрудничестве с МВФ и условие получения второго транша очень нужной стране финансовой помощи.
и желательно английский или немецкий.
Или Рада выносит вотум недоверия правительству Шмыгаля - и сносит эту шайку нафиг, или, скоро сносить будут уже саму Раду, потому что Шмыгали со Степановыми добьют экономику Украины в клочья.
Времени осталось мало, имейте в виду.