В "Укравтодоре" призвали Уманского "проверять цифры и обращаться за первоисточниками"
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В "Укравтодоре" отреагировали на заявления "дважды бывшего министра финансов" Игоря Уманского о растрате денег из "коронавирусного фонда".
Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства, специфика дорожных тендеров отличается от закупки других услуг. Отмечается, что 70-80% стоимости тендера составляют материалы, еще 5% - фонд оплаты труда. В "Укравтодоре" уверяют, что выполнить услуги и забрать оттуда даже 20% невозможно.
"Манипуляция о 40% или даже 100% откатов могла срабатывать в начале дорожного сезона, когда только происходили закупки. Однако не тогда, когда на финише выполнение плана почти 4000 км государственных дорог", - отмечается в сообщении.
"Коронакризис охватывает все сферы жизни, и имеет последствия не только для общественного здоровья, но и для экономики - благосостояния людей. Направление средств на обновление дорог является одним из способов противодействия последствиям коронакризиса", - уверены в агентстве.
В "Укравтодоре" подчеркивают, что направление 35 миллиардов гривен на дорожное строительство запланировали еще в январе 2020 года. Деньги хотели получить от "Нафтогаза", который выиграл их в Стокгольмском суде у "Газпрома".
Однако впоследствии решили использовали деньги "ковидного фонда". Поэтому "Укравтодор" смог получить деньги на обновление дорог, как это и планировалось в начале года, однако не напрямую от "Нафтогаза".
На обвинение в трате денег онкобольных в агентстве утверждают, что поддержали инициативу депутатов, которые предложили направить эти деньги не на дороги, а на оборудование в "Охматдете".
В публикации отмечается, что "Укравтодор" не отказывался от аудита МВФ, кроме того госаудиторы в этом году проводят рекордное количество проверок закупок, в частности, около 260 процедур.
Также в "Укравтодоре" пригласили Уманского проинспектировать 4 тысячи километров уже обновленных дорог.
"Укравтодор призывает дважды экс-министра финансов проверять цифры и обращаться за первоисточниками", - призвали в агентстве.
Напомним, Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".
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интересно только где эти горы г*овна после мышей которые всю пшеницу на складах сьели ?
Но к вам претензий не имею, сути это не меняет!
Наверно опять будут в истерике биться что фуры с перегрузом их поразбивали ?
Когда уже фуры "летать" научатся ???????????????????????????????
Почему по этому поводу громко молчим?
Готов скинуться $100.
вон расследований завались, открытые дела тоже есть, а наказаний ноль (мелких сошек не считаю)
Типичный автобан в Германии можно представить в виде "бутерброда", который состоит из морозостойкого слоя основания, щебеночно-песчаного основания 25 см, укреплённого цементом, покрытия из цементобетона толщиной 27 см. Сверху "соус" по вкусу заказчика - финишная обработка, например, слой бетона с обнажённым заполнителем (по-немецки waschbeton) или алмазная фрезеровка поверхности.
Капитальный ремонт дороги, по сути, означает построить её заново. Я видел работы на стадии, когда уже закончили укрепление грунта и подготовили основание для укладки. Бригада рабочих трудится по 12 часов, начиная с 5 утра. За день они проходят от 700 до 1000 метров.
Сколько стоит такая дорога? По словам представителя подрядчика, весь проект по ремонту 10-километрового участка трассы (три полосы плюс обочина) обошёлся в 20 миллионов евро. То есть, 1 км = 2 млн евро.
Потом снял штаны и посмотрел на свою "кувалду" и на рояль. - Буду тренироваться. Рояль жаль, куплю барабан.
И что интересно, прекрати воровать , - кричат именно екс зе-министры. Знают воровскую натуру ЗЕ.
Суть вопроса в том, что великолепная шестёрка получила на дороги 100 гривен, а субподрядчикам, которые их и строилии, заплатили 60-70 гривен.
Ну и, напомним, что сказал по поводу строительства дорог Зеленский, еще в июле.
Зеленский [на вопрос, почему большинство тендеров выигрывают фирмы с Донбасса] ответил: «Я вам честно скажу, откровенно. Я не знаю, что там с тендерами. И, честно, меня это даже не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный, быстрый результат, тот пусть и строит дороги».
Тем более, что это требование Меморандума о сотрудничестве с МВФ и условие получения второго транша очень нужной стране финансовой помощи.
и желательно английский или немецкий.
Или Рада выносит вотум недоверия правительству Шмыгаля - и сносит эту шайку нафиг, или, скоро сносить будут уже саму Раду, потому что Шмыгали со Степановыми добьют экономику Украины в клочья.
Времени осталось мало, имейте в виду.