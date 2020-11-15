В "Укравтодоре" призвали Уманского "проверять цифры и обращаться за первоисточниками"

В "Укравтодоре" отреагировали на заявления "дважды бывшего министра финансов" Игоря Уманского о растрате денег из "коронавирусного фонда".

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу агентства, специфика дорожных тендеров отличается от закупки других услуг. Отмечается, что 70-80% стоимости тендера составляют материалы, еще 5% - фонд оплаты труда. В "Укравтодоре" уверяют, что выполнить услуги и забрать оттуда даже 20% невозможно.

"Манипуляция о 40% или даже 100% откатов могла срабатывать в начале дорожного сезона, когда только происходили закупки. Однако не тогда, когда на финише выполнение плана почти 4000 км государственных дорог", - отмечается в сообщении.

"Коронакризис охватывает все сферы жизни, и имеет последствия не только для общественного здоровья, но и для экономики - благосостояния людей. Направление средств на обновление дорог является одним из способов противодействия последствиям коронакризиса", - уверены в агентстве.

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В "Укравтодоре" подчеркивают, что направление 35 миллиардов гривен на дорожное строительство запланировали еще в январе 2020 года. Деньги хотели получить от "Нафтогаза", который выиграл их в Стокгольмском суде у "Газпрома".

Однако впоследствии решили использовали деньги "ковидного фонда". Поэтому "Укравтодор" смог получить деньги на обновление дорог, как это и планировалось в начале года, однако не напрямую от "Нафтогаза".

На обвинение в трате денег онкобольных в агентстве утверждают, что поддержали инициативу депутатов, которые предложили направить эти деньги не на дороги, а на оборудование в "Охматдете".

В публикации отмечается, что "Укравтодор" не отказывался от аудита МВФ, кроме того госаудиторы в этом году проводят рекордное количество проверок закупок, в частности, около 260 процедур.

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Также в "Укравтодоре" пригласили Уманского проинспектировать 4 тысячи километров уже обновленных дорог.

"Укравтодор призывает дважды экс-министра финансов проверять цифры и обращаться за первоисточниками", - призвали в агентстве.

Напомним, Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".