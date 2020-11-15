Збірна України програла команді Німеччини в матчі Ліги націй
Новини Цензор.НЕТ Спорт
Футбольна збірна України програла команді Німеччини в матчі "Ліги націй" УЄФА. Гра, що відбувалася в німецькому Лейпцигу, завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.
Перший гол в матчі, український, забив Роман Яремчук на 12-й хвилині, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Німецький гравець Лерой Сане відповів своїм голом на 23-й хвилині, а ще два голи господарям додав Тімо Вернер – на 33-й і 64-й хвилинах.
На думку головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка, на результат вплинуло, насамперед, послаблення команди в зв'язку з коронавірусом, пише пресслужба Української асоціації футболу.
Сам матч майже до останньої хвилі перебував під загрозою через позитивні тести на COVID-19, які виявилися в чотирьох українських гравців і ще одного члена штабу збірної 13 листопада. Але перед матчем, 14 листопада, тести решти членів збірної були негативні.
Таким чином, на цей час у групі A4 Німеччина вийшла на перше місце з 9 очками, Україна опустилася на третє і має 6 очок. Друге місце в Іспанії з 8 очками, останнє четверте має Швейцарія, в якої 3 очка.
Останні матчі в групі мають відбутися 17 листопада. Збірна України того дня буде грати в гостях у Люцерні зі збірною Швейцарії.
Будь ласка, зачекайте...
Збірна України в десятку найсильніших збірних Європи не входить. Ледве-ледве в двадцятку. І те - подальше падіння невідворотнє. Бо - війна.
Втім, кожен висер зедебіла має має бути заспамленим за відверту чухню.
Перед останнім вирішальним матчем зі Швейцарією все в руках наших хлопців: будь-який результат, окрім програшу, гарантує нашим третє місце і залишає у групі А.
У випадку програшу також є варіанти:
програш з рахунком 2:3 або 3:4 теж робить нас третіми, бо в першому матчі ми виграли 2:1, і за правилами виїзних голів ми будемо вище
Те, що наша збірна весною минулого року вивезла з Португалії 0:0 - то був фарт, який трапляється з періодичністю раз на 5 років (а то й рідше). Перед тим в 2012-му було 1:1 з Англією.
Когда надо, поднажали и сделали результат.
Будем считать, что это была тренировка перед Швейцарией.
Вот, их - надо грохнуть!
втім,кадровий голод у нас дався взнаки..
Это на Украине Лейпциг... ...а в Германии Ляйпциг! *)
даже если потом нос в крови - надо планку видеть через шо перепрыгивать.
с таким же успехом можна сыграть со сбороной Чеколовки и то не уверен за результат.
а играют как умеют... - кацапов сделают на раз.
суркисня не тянет..
але "вище голови не стрибнеш"...
у Німців шалений вибір гравців,"німецька тактика",і просто вищий загальний клас,котрому відповідав напевне лише Малиновський і Зубков...
Німеччина - Україна: InStat визначив найкращого гравця у складі "синьо-жовтих"
Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння між Німеччиною та Україною у 5-му турі Ліги націй (3:1).
Найефективнішим гравцем поєдинку було визнано Едуарда Соболя - він набрав 335 балів. 25-річний оборонець віддав 82% точних передач, зробив 3 ключові паси та виграв 9 єдиноборств, інформує Tribuna з посиланням на InStat.
Німеччина - Україна - 3:1 - відео голів і огляд матчу
У топ-3 серед "синьо-жовтих" потрапили хавбек Руслан Маліновський (328) та захисник Ілля Забарний (310). Найгіршим у складі збірної став універсал Олександр Зінченко (247).
https://football24.ua/liga_natsiy_tag66908/