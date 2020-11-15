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Збірна України програла команді Німеччини в матчі Ліги націй

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Збірна України програла команді Німеччини в матчі Ліги націй

Футбольна збірна України програла команді Німеччини в матчі "Ліги націй" УЄФА. Гра, що відбувалася в німецькому Лейпцигу, завершилася з рахунком 3:1 на користь господарів.

Перший гол в матчі, український, забив Роман Яремчук на 12-й хвилині, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Німецький гравець Лерой Сане відповів своїм голом на 23-й хвилині, а ще два голи господарям додав Тімо Вернер – на 33-й і 64-й хвилинах.

На думку головного тренера збірної України з футболу Андрія Шевченка, на результат вплинуло, насамперед, послаблення команди в зв'язку з коронавірусом, пише пресслужба Української асоціації футболу.

Сам матч майже до останньої хвилі перебував під загрозою через позитивні тести на COVID-19, які виявилися в чотирьох українських гравців і ще одного члена штабу збірної 13 листопада. Але перед матчем, 14 листопада, тести решти членів збірної були негативні.

Таким чином, на цей час у групі A4 Німеччина вийшла на перше місце з 9 очками, Україна опустилася на третє і має 6 очок. Друге місце в Іспанії з 8 очками, останнє четверте має Швейцарія, в якої 3 очка.

Також читайте: Ліга чемпіонів: "Динамо" на виїзді мінімально поступилося "Барселоні"

Останні матчі в групі мають відбутися 17 листопада. Збірна України того дня буде грати в гостях у Люцерні зі збірною Швейцарії.

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Топ коментарі
+9
Играли, вроде бы, неплохо - но немцы играли лучше.
Когда надо, поднажали и сделали результат.
Будем считать, что это была тренировка перед Швейцарией.
Вот, их - надо грохнуть!
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15.11.2020 02:05
+8
Вот освободишь Кёнигсберг от кацапов-тогда будет Ляйпциг.
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15.11.2020 04:33
+7
Это на Германии Ляйпциг,а в Украине Лейпциг
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15.11.2020 03:09
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15.11.2020 01:57 Відповісти
Сепара пятова нах.. вратарь дырка.
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15.11.2020 11:19 Відповісти
ти це саме кричав коли він робив сейви?
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15.11.2020 11:28 Відповісти
Ліга В очікує поверненя нашої збірної.
Збірна України в десятку найсильніших збірних Європи не входить. Ледве-ледве в двадцятку. І те - подальше падіння невідворотнє. Бо - війна.
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15.11.2020 02:04 Відповісти
футбол то не твоє...
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15.11.2020 12:52 Відповісти
ти мені будеш щось ще в'якати за футбол, зебіл?
Втім, кожен висер зедебіла має має бути заспамленим за відверту чухню.
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15.11.2020 12:54 Відповісти
Навіщо бажати поганого збірній СВОЄЇ країни?
Перед останнім вирішальним матчем зі Швейцарією все в руках наших хлопців: будь-який результат, окрім програшу, гарантує нашим третє місце і залишає у групі А.
У випадку програшу також є варіанти:
програш з рахунком 2:3 або 3:4 теж робить нас третіми, бо в першому матчі ми виграли 2:1, і за правилами виїзних голів ми будемо вище
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15.11.2020 15:31 Відповісти
я ніскільки не бажаю поганого сбУ. Я просто константую реальний стан справ, і на їх підставі оцінюю шанси. Збірна з ТОП-10 (навіть наприкінці десятки) на власному полі має перемагати 20-ту з потрібною різницею. Більше того, позаминулого року швейцарці засвідчили, що здатні на такі звитяги: перемогли бельгійців (тих самих, що нині очолюють рейтинги ФІФА і УЄФА).
Те, що наша збірна весною минулого року вивезла з Португалії 0:0 - то був фарт, який трапляється з періодичністю раз на 5 років (а то й рідше). Перед тим в 2012-му було 1:1 з Англією.
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15.11.2020 16:02 Відповісти
Играли, вроде бы, неплохо - но немцы играли лучше.
Когда надо, поднажали и сделали результат.
Будем считать, что это была тренировка перед Швейцарией.
Вот, их - надо грохнуть!
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15.11.2020 02:05 Відповісти
Зінченко не треба було випускати...

втім,кадровий голод у нас дався взнаки..
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15.11.2020 11:24 Відповісти
Ви як баж.. А я очсь. слух. https://www.youtube.com/watch?v=eFtiwNUDIcs&list=RDeFtiwNUDIcs&start_radio=1
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15.11.2020 02:55 Відповісти
Игра, проходившая в немецком Лейпциге

Это на Украине Лейпциг... ...а в Германии Ляйпциг! *)
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15.11.2020 02:57 Відповісти
Это на Германии Ляйпциг,а в Украине Лейпциг
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15.11.2020 03:09 Відповісти
А Кры... ...тьфу! -- Кёнигсберг чей? *)
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15.11.2020 03:11 Відповісти
Восточной Пруссии
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15.11.2020 03:19 Відповісти
Знчит, и игра проходила в немецком Ляйпциге, а не в украинском Лейпциге...*)
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15.11.2020 03:35 Відповісти
Вот освободишь Кёнигсберг от кацапов-тогда будет Ляйпциг.
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15.11.2020 04:33 Відповісти
Дейпциг упоминается з 1015г. под другими названиями,среди них Липцк(по немецки)-место где растет много лип.
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15.11.2020 08:03 Відповісти
Не на Україні, а в Україні. Може на Германии?
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15.11.2020 12:11 Відповісти
Игра была,штанги и моменты были,но в таблицу их не запишешь
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15.11.2020 03:11 Відповісти
А тебе таблица - главное? Ну, так прогнозируемое третье место почти в кармане!
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15.11.2020 05:09 Відповісти
Да, это как на рыбалке, были поклевки, но вместо рыбы их домой не принесеш.
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15.11.2020 08:14 Відповісти
Бундес танк у своєму репертуарі, нам з ним тягатися важко.
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15.11.2020 03:26 Відповісти
Хорошо, что не опозорились как "Шахтер".
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15.11.2020 08:16 Відповісти
Наши - молодцы! НО, штанга, **** немецкая, подвела! Трижды ее мячом целовали, а она ни разу не дала!
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15.11.2020 05:08 Відповісти
Результата на табло!
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15.11.2020 05:10 Відповісти
Роналдо:"Я вполне здоров,а эти тесты на короновирус-полное дерьмо."
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15.11.2020 08:07 Відповісти
нормально все - драться надо тока с сильнейшими,
даже если потом нос в крови - надо планку видеть через шо перепрыгивать.
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15.11.2020 08:14 Відповісти
к большому спорту этот пафосный треп не применим...здесь рулят деньги и маркетинг...
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15.11.2020 08:26 Відповісти
смысл Люксембург победить?
с таким же успехом можна сыграть со сбороной Чеколовки и то не уверен за результат.
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15.11.2020 08:35 Відповісти
главное видеть к чему надо стремиться тула- махачсарай - ето кацапский уровень.
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15.11.2020 09:09 Відповісти
в рашку и правда не зачем ездить.
а играют как умеют... - кацапов сделают на раз.
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15.11.2020 09:21 Відповісти
уже ближе - нет Лобана нет команды.

суркисня не тянет..
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15.11.2020 09:26 Відповісти
Отшпоканное кацаппочмо,больше лохов, чем козломордые твари - не существует в природу
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15.11.2020 11:26 Відповісти
Шевченко создал хорошую команду,но собрать лучших в одном составе тяжело...Корона с вирусом мешает...
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15.11.2020 09:01 Відповісти
14 октября победили Испанию и гол Цыганкова на заглядение...,это всего лишь игра... Сборная Украины проиграла команде Германии в матче Лиги наций - Цензор.НЕТ 6260
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15.11.2020 09:05 Відповісти
грали непогано.
але "вище голови не стрибнеш"...

у Німців шалений вибір гравців,"німецька тактика",і просто вищий загальний клас,котрому відповідав напевне лише Малиновський і Зубков...

Німеччина - Україна: InStat визначив найкращого гравця у складі "синьо-жовтих"



Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння між Німеччиною та Україною у 5-му турі Ліги націй (3:1).



Найефективнішим гравцем поєдинку було визнано Едуарда Соболя - він набрав 335 балів. 25-річний оборонець віддав 82% точних передач, зробив 3 ключові паси та виграв 9 єдиноборств, інформує Tribuna з посиланням на InStat.

Німеччина - Україна - 3:1 - відео голів і огляд матчу
У топ-3 серед "синьо-жовтих" потрапили хавбек Руслан Маліновський (328) та захисник Ілля Забарний (310). Найгіршим у складі збірної став універсал Олександр Зінченко (247).
https://football24.ua/liga_natsiy_tag66908/
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15.11.2020 11:28 Відповісти
Надо было и тем четверым ещё раз тест сделать. Вот хохма была бы.
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15.11.2020 09:28 Відповісти
Шевченко был выдающимся футболистом и всегда брал на себя смелость бить по воротам из любого положения, и забивал. Игроки сборной вроде, как бояться брать на себя ответственность. Цыганков не побоялся в игре с Испанией и принес победу, а Марлос в аналогичной ситуации сплоховал. Немцы наоборот, в малейшей голевой ситуации били по воротам.
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15.11.2020 09:35 Відповісти
Марлос має свої роки...Став просто заповільний для "європейського рівня"...
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15.11.2020 11:44 Відповісти
В матчах с Польшей и Германией наша сборная выбрала весь лимит нефарта в виде штанг и перекладин ворот противника. Наоборот, Швейцария вчера чудом отскочила от поразки с Испанией, когда Рамос не забил 2 (два!) пенальти. Значит, в игре со Швейцарией нам все вернётся в плюс. Украина, вперёд!
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15.11.2020 10:44 Відповісти
Замість Пятова в рамку треба було ставити Паньківа.
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15.11.2020 11:22 Відповісти
Польша,Германия.Два поражения,но тренер довольный...Проиграем Швейцарии,снова все будут довольны?Зинченко"спалил"сборную,а Шева ищет ему оправдание.Разве же так можно?Сначала на ровном месте потерял мяч и немцы забили первый гол.Потом из под него прощел навес на голову и второй гол.Зинченко точно играл за Украину?Правда при втором голе еще и пятов спрятался за переднюю штангу,но то такэ,ушел в самоизоляцию...
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15.11.2020 12:29 Відповісти
Типа не Украина проиграла, а коронавирус выиграл
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15.11.2020 13:15 Відповісти
 
 