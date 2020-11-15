Футбольная сборная Украины проиграла команде Германии в матче "Лиги наций" УЕФА. Игра, проходившая в немецком Лейпциге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первый гол в матче, украинский, забил Роман Яремчук на 12-й минуте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Немецкий игрок Лерой Сане ответил своим голом на 23-й минуте, а еще два гола хозяевам добавил Тимо Вернер - на 33-й и 64-й минутах.

По мнению главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, на результат повлияло, прежде всего, ослабление команды в связи с коронавирусом, пишет пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Сам матч почти до последней минуты был под угрозой из-за положительных тестов на COVID-19, которые оказались у четырех украинских игроков и еще одного члена штаба сборной 13 ноября. Но перед матчем, 14 ноября, тесты остальных членов сборной были отрицательные.

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"Сегодня не хватало реализации. Команда создала достаточно моментов, мы могли выровнять игру. Также у нас сейчас не хватает запасных, чтобы конкурировать с такими командами, как Германия. У нас не было возможности поставить оптимальный состав и сделать замены на усиление игры. Мы практически играли одним составом. В конце встречи мы сделали замены, исходя из результата и последующей игры. Нужно было дать игрокам отдохнуть, поскольку у тех же Зинченко и Малиновского были травмы. Они на жилах доигрывали матч. Мы заменили Зинченко, Степаненко. Все равно я доволен командой, считаю, что она сыграла очень хорошо, учитывая ситуацию, которая сложилась. Создавали моменты, не отказывались от наших принципов, было очень много интересных продолжений, но не хватило реализации", - отметил Шевченко.

Таким образом, в настоящее время в группе A4 Германия вышла на первое место с 9 очками, Украина опустилась на третье с шестью. Второе место - у Испании (8 очков), у Швейцарии три очка.

Последние матчи в группе должны пройти 17 ноября. Сборная Украины будет играть в гостях со сборной Швейцарии.

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