Сборная Украины проиграла команде Германии в матче Лиги наций
Новости Цензор.НЕТ Спорт
Футбольная сборная Украины проиграла команде Германии в матче "Лиги наций" УЕФА. Игра, проходившая в немецком Лейпциге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
Первый гол в матче, украинский, забил Роман Яремчук на 12-й минуте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Немецкий игрок Лерой Сане ответил своим голом на 23-й минуте, а еще два гола хозяевам добавил Тимо Вернер - на 33-й и 64-й минутах.
По мнению главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, на результат повлияло, прежде всего, ослабление команды в связи с коронавирусом, пишет пресс-службу Украинской ассоциации футбола.
Сам матч почти до последней минуты был под угрозой из-за положительных тестов на COVID-19, которые оказались у четырех украинских игроков и еще одного члена штаба сборной 13 ноября. Но перед матчем, 14 ноября, тесты остальных членов сборной были отрицательные.
"Сегодня не хватало реализации. Команда создала достаточно моментов, мы могли выровнять игру. Также у нас сейчас не хватает запасных, чтобы конкурировать с такими командами, как Германия. У нас не было возможности поставить оптимальный состав и сделать замены на усиление игры. Мы практически играли одним составом. В конце встречи мы сделали замены, исходя из результата и последующей игры. Нужно было дать игрокам отдохнуть, поскольку у тех же Зинченко и Малиновского были травмы. Они на жилах доигрывали матч. Мы заменили Зинченко, Степаненко. Все равно я доволен командой, считаю, что она сыграла очень хорошо, учитывая ситуацию, которая сложилась. Создавали моменты, не отказывались от наших принципов, было очень много интересных продолжений, но не хватило реализации", - отметил Шевченко.
Таким образом, в настоящее время в группе A4 Германия вышла на первое место с 9 очками, Украина опустилась на третье с шестью. Второе место - у Испании (8 очков), у Швейцарии три очка.
Последние матчи в группе должны пройти 17 ноября. Сборная Украины будет играть в гостях со сборной Швейцарии.
Пожалуйста, подождите...
Збірна України в десятку найсильніших збірних Європи не входить. Ледве-ледве в двадцятку. І те - подальше падіння невідворотнє. Бо - війна.
Втім, кожен висер зедебіла має має бути заспамленим за відверту чухню.
Перед останнім вирішальним матчем зі Швейцарією все в руках наших хлопців: будь-який результат, окрім програшу, гарантує нашим третє місце і залишає у групі А.
У випадку програшу також є варіанти:
програш з рахунком 2:3 або 3:4 теж робить нас третіми, бо в першому матчі ми виграли 2:1, і за правилами виїзних голів ми будемо вище
Те, що наша збірна весною минулого року вивезла з Португалії 0:0 - то був фарт, який трапляється з періодичністю раз на 5 років (а то й рідше). Перед тим в 2012-му було 1:1 з Англією.
Когда надо, поднажали и сделали результат.
Будем считать, что это была тренировка перед Швейцарией.
Вот, их - надо грохнуть!
втім,кадровий голод у нас дався взнаки..
Это на Украине Лейпциг... ...а в Германии Ляйпциг! *)
даже если потом нос в крови - надо планку видеть через шо перепрыгивать.
с таким же успехом можна сыграть со сбороной Чеколовки и то не уверен за результат.
а играют как умеют... - кацапов сделают на раз.
суркисня не тянет..
але "вище голови не стрибнеш"...
у Німців шалений вибір гравців,"німецька тактика",і просто вищий загальний клас,котрому відповідав напевне лише Малиновський і Зубков...
Німеччина - Україна: InStat визначив найкращого гравця у складі "синьо-жовтих"
Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння між Німеччиною та Україною у 5-му турі Ліги націй (3:1).
Найефективнішим гравцем поєдинку було визнано Едуарда Соболя - він набрав 335 балів. 25-річний оборонець віддав 82% точних передач, зробив 3 ключові паси та виграв 9 єдиноборств, інформує Tribuna з посиланням на InStat.
Німеччина - Україна - 3:1 - відео голів і огляд матчу
У топ-3 серед "синьо-жовтих" потрапили хавбек Руслан Маліновський (328) та захисник Ілля Забарний (310). Найгіршим у складі збірної став універсал Олександр Зінченко (247).
https://football24.ua/liga_natsiy_tag66908/