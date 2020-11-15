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Сборная Украины проиграла команде Германии в матче Лиги наций

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Сборная Украины проиграла команде Германии в матче Лиги наций

Футбольная сборная Украины проиграла команде Германии в матче "Лиги наций" УЕФА. Игра, проходившая в немецком Лейпциге, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Первый гол в матче, украинский, забил Роман Яремчук на 12-й минуте, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода. Немецкий игрок Лерой Сане ответил своим голом на 23-й минуте, а еще два гола хозяевам добавил Тимо Вернер - на 33-й и 64-й минутах.

По мнению главного тренера сборной Украины по футболу Андрея Шевченко, на результат повлияло, прежде всего, ослабление команды в связи с коронавирусом, пишет пресс-службу Украинской ассоциации футбола.

Сам матч почти до последней минуты был под угрозой из-за положительных тестов на COVID-19, которые оказались у четырех украинских игроков и еще одного члена штаба сборной 13 ноября. Но перед матчем, 14 ноября, тесты остальных членов сборной были отрицательные.

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"Сегодня не хватало реализации. Команда создала достаточно моментов, мы могли выровнять игру. Также у нас сейчас не хватает запасных, чтобы конкурировать с такими командами, как Германия. У нас не было возможности поставить оптимальный состав и сделать замены на усиление игры. Мы практически играли одним составом. В конце встречи мы сделали замены, исходя из результата и последующей игры. Нужно было дать игрокам отдохнуть, поскольку у тех же Зинченко и Малиновского были травмы. Они на жилах доигрывали матч. Мы заменили Зинченко, Степаненко. Все равно я доволен командой, считаю, что она сыграла очень хорошо, учитывая ситуацию, которая сложилась. Создавали моменты, не отказывались от наших принципов, было очень много интересных продолжений, но не хватило реализации", - отметил Шевченко.

Таким образом, в настоящее время в группе A4 Германия вышла на первое место с 9 очками, Украина опустилась на третье с шестью. Второе место - у Испании (8 очков), у Швейцарии три очка.

Последние матчи в группе должны пройти 17 ноября. Сборная Украины будет играть в гостях со сборной Швейцарии.

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Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+9
Играли, вроде бы, неплохо - но немцы играли лучше.
Когда надо, поднажали и сделали результат.
Будем считать, что это была тренировка перед Швейцарией.
Вот, их - надо грохнуть!
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15.11.2020 02:05
+8
Вот освободишь Кёнигсберг от кацапов-тогда будет Ляйпциг.
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15.11.2020 04:33
+7
Это на Германии Ляйпциг,а в Украине Лейпциг
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15.11.2020 03:09
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Ух ты прошло всего 2,5 часа
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15.11.2020 01:57 Ответить
Сепара пятова нах.. вратарь дырка.
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15.11.2020 11:19 Ответить
ти це саме кричав коли він робив сейви?
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15.11.2020 11:28 Ответить
Ліга В очікує поверненя нашої збірної.
Збірна України в десятку найсильніших збірних Європи не входить. Ледве-ледве в двадцятку. І те - подальше падіння невідворотнє. Бо - війна.
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15.11.2020 02:04 Ответить
футбол то не твоє...
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15.11.2020 12:52 Ответить
ти мені будеш щось ще в'якати за футбол, зебіл?
Втім, кожен висер зедебіла має має бути заспамленим за відверту чухню.
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15.11.2020 12:54 Ответить
Навіщо бажати поганого збірній СВОЄЇ країни?
Перед останнім вирішальним матчем зі Швейцарією все в руках наших хлопців: будь-який результат, окрім програшу, гарантує нашим третє місце і залишає у групі А.
У випадку програшу також є варіанти:
програш з рахунком 2:3 або 3:4 теж робить нас третіми, бо в першому матчі ми виграли 2:1, і за правилами виїзних голів ми будемо вище
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15.11.2020 15:31 Ответить
я ніскільки не бажаю поганого сбУ. Я просто константую реальний стан справ, і на їх підставі оцінюю шанси. Збірна з ТОП-10 (навіть наприкінці десятки) на власному полі має перемагати 20-ту з потрібною різницею. Більше того, позаминулого року швейцарці засвідчили, що здатні на такі звитяги: перемогли бельгійців (тих самих, що нині очолюють рейтинги ФІФА і УЄФА).
Те, що наша збірна весною минулого року вивезла з Португалії 0:0 - то був фарт, який трапляється з періодичністю раз на 5 років (а то й рідше). Перед тим в 2012-му було 1:1 з Англією.
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15.11.2020 16:02 Ответить
Играли, вроде бы, неплохо - но немцы играли лучше.
Когда надо, поднажали и сделали результат.
Будем считать, что это была тренировка перед Швейцарией.
Вот, их - надо грохнуть!
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15.11.2020 02:05 Ответить
Зінченко не треба було випускати...

втім,кадровий голод у нас дався взнаки..
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15.11.2020 11:24 Ответить
Ви як баж.. А я очсь. слух. https://www.youtube.com/watch?v=eFtiwNUDIcs&list=RDeFtiwNUDIcs&start_radio=1
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15.11.2020 02:55 Ответить
Игра, проходившая в немецком Лейпциге

Это на Украине Лейпциг... ...а в Германии Ляйпциг! *)
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15.11.2020 02:57 Ответить
Это на Германии Ляйпциг,а в Украине Лейпциг
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15.11.2020 03:09 Ответить
А Кры... ...тьфу! -- Кёнигсберг чей? *)
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15.11.2020 03:11 Ответить
Восточной Пруссии
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15.11.2020 03:19 Ответить
Знчит, и игра проходила в немецком Ляйпциге, а не в украинском Лейпциге...*)
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15.11.2020 03:35 Ответить
Вот освободишь Кёнигсберг от кацапов-тогда будет Ляйпциг.
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15.11.2020 04:33 Ответить
Дейпциг упоминается з 1015г. под другими названиями,среди них Липцк(по немецки)-место где растет много лип.
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15.11.2020 08:03 Ответить
Не на Україні, а в Україні. Може на Германии?
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15.11.2020 12:11 Ответить
Игра была,штанги и моменты были,но в таблицу их не запишешь
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15.11.2020 03:11 Ответить
А тебе таблица - главное? Ну, так прогнозируемое третье место почти в кармане!
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15.11.2020 05:09 Ответить
Да, это как на рыбалке, были поклевки, но вместо рыбы их домой не принесеш.
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15.11.2020 08:14 Ответить
Бундес танк у своєму репертуарі, нам з ним тягатися важко.
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15.11.2020 03:26 Ответить
Хорошо, что не опозорились как "Шахтер".
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15.11.2020 08:16 Ответить
Наши - молодцы! НО, штанга, **** немецкая, подвела! Трижды ее мячом целовали, а она ни разу не дала!
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15.11.2020 05:08 Ответить
Результата на табло!
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15.11.2020 05:10 Ответить
Роналдо:"Я вполне здоров,а эти тесты на короновирус-полное дерьмо."
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15.11.2020 08:07 Ответить
нормально все - драться надо тока с сильнейшими,
даже если потом нос в крови - надо планку видеть через шо перепрыгивать.
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15.11.2020 08:14 Ответить
к большому спорту этот пафосный треп не применим...здесь рулят деньги и маркетинг...
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15.11.2020 08:26 Ответить
смысл Люксембург победить?
с таким же успехом можна сыграть со сбороной Чеколовки и то не уверен за результат.
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15.11.2020 08:35 Ответить
главное видеть к чему надо стремиться тула- махачсарай - ето кацапский уровень.
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15.11.2020 09:09 Ответить
в рашку и правда не зачем ездить.
а играют как умеют... - кацапов сделают на раз.
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15.11.2020 09:21 Ответить
уже ближе - нет Лобана нет команды.

суркисня не тянет..
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15.11.2020 09:26 Ответить
Отшпоканное кацаппочмо,больше лохов, чем козломордые твари - не существует в природу
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15.11.2020 11:26 Ответить
Шевченко создал хорошую команду,но собрать лучших в одном составе тяжело...Корона с вирусом мешает...
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15.11.2020 09:01 Ответить
14 октября победили Испанию и гол Цыганкова на заглядение...,это всего лишь игра... Сборная Украины проиграла команде Германии в матче Лиги наций - Цензор.НЕТ 6260
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15.11.2020 09:05 Ответить
грали непогано.
але "вище голови не стрибнеш"...

у Німців шалений вибір гравців,"німецька тактика",і просто вищий загальний клас,котрому відповідав напевне лише Малиновський і Зубков...

Німеччина - Україна: InStat визначив найкращого гравця у складі "синьо-жовтих"



Статистичний ресурс InStat Index підбив підсумки протистояння між Німеччиною та Україною у 5-му турі Ліги націй (3:1).



Найефективнішим гравцем поєдинку було визнано Едуарда Соболя - він набрав 335 балів. 25-річний оборонець віддав 82% точних передач, зробив 3 ключові паси та виграв 9 єдиноборств, інформує Tribuna з посиланням на InStat.

Німеччина - Україна - 3:1 - відео голів і огляд матчу
У топ-3 серед "синьо-жовтих" потрапили хавбек Руслан Маліновський (328) та захисник Ілля Забарний (310). Найгіршим у складі збірної став універсал Олександр Зінченко (247).
https://football24.ua/liga_natsiy_tag66908/
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15.11.2020 11:28 Ответить
Надо было и тем четверым ещё раз тест сделать. Вот хохма была бы.
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15.11.2020 09:28 Ответить
Шевченко был выдающимся футболистом и всегда брал на себя смелость бить по воротам из любого положения, и забивал. Игроки сборной вроде, как бояться брать на себя ответственность. Цыганков не побоялся в игре с Испанией и принес победу, а Марлос в аналогичной ситуации сплоховал. Немцы наоборот, в малейшей голевой ситуации били по воротам.
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15.11.2020 09:35 Ответить
Марлос має свої роки...Став просто заповільний для "європейського рівня"...
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15.11.2020 11:44 Ответить
В матчах с Польшей и Германией наша сборная выбрала весь лимит нефарта в виде штанг и перекладин ворот противника. Наоборот, Швейцария вчера чудом отскочила от поразки с Испанией, когда Рамос не забил 2 (два!) пенальти. Значит, в игре со Швейцарией нам все вернётся в плюс. Украина, вперёд!
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15.11.2020 10:44 Ответить
Замість Пятова в рамку треба було ставити Паньківа.
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15.11.2020 11:22 Ответить
Польша,Германия.Два поражения,но тренер довольный...Проиграем Швейцарии,снова все будут довольны?Зинченко"спалил"сборную,а Шева ищет ему оправдание.Разве же так можно?Сначала на ровном месте потерял мяч и немцы забили первый гол.Потом из под него прощел навес на голову и второй гол.Зинченко точно играл за Украину?Правда при втором голе еще и пятов спрятался за переднюю штангу,но то такэ,ушел в самоизоляцию...
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15.11.2020 12:29 Ответить
Типа не Украина проиграла, а коронавирус выиграл
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15.11.2020 13:15 Ответить
 
 