Закриття кордонів розглядатиметься лише в разі запровадження повного локдауну, - Кулеба

Найближчими днями питання закриття кордонів через поширення коронавірусу Кабмін не розглядатиме.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо буде запроваджено повний локдаун, то очевидно, що розглядатиметься і такий захід, як закриття кордонів. Але з впровадженням карантину вихідного дня нам вдалося уникнути цього повного локдауну. Тому найближчими днями я не очікую розгляду цього питання на засіданні уряду", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме щонайменше до 30 листопада.

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