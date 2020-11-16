Закриття кордонів розглядатиметься лише в разі запровадження повного локдауну, - Кулеба
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Найближчими днями питання закриття кордонів через поширення коронавірусу Кабмін не розглядатиме.
Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо буде запроваджено повний локдаун, то очевидно, що розглядатиметься і такий захід, як закриття кордонів. Але з впровадженням карантину вихідного дня нам вдалося уникнути цього повного локдауну. Тому найближчими днями я не очікую розгляду цього питання на засіданні уряду", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, раніше уряд запровадив в Україні карантин вихідного дня. Він діятиме щонайменше до 30 листопада.
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МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
показати весь коментар16.11.2020 10:57 Відповісти Мені подобається 2
Татьяна Бобошко
показати весь коментар16.11.2020 11:46 Відповісти Мені подобається 1
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